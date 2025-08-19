Mijn test: dit zijn de beste deurbellen met camera zonder abonnement

Ik wilde al een tijdje een slimme deurbel met camera. Maar ik had geen zin in extra kosten per maand. Een abonnement op cloudopslag of meldingen? Nee, dat voelde voor mij als onnodige luxe. Daarom besloot ik verschillende deurbellen met camera te testen die werken zonder abonnement. In deze tekst deel ik mijn ervaringen. Wat werkt goed, wat valt tegen, en welke deurbel zou ik aanraden?

Waarom ik voor deurbel zonder abonnement koos

Mijn doel was duidelijk. Ik wilde een deurbel die meldingen stuurt als er iemand aanbelt of in de buurt komt. Ik wilde ook video kunnen terugkijken, maar dan lokaal opgeslagen op een kaart of in het apparaat zelf. Geen extra kosten. Geen verplicht account. Gewoon controle in eigen handen. En als het even kon, een goede prijs

De modellen die ik heb getest

Ik heb vijf modellen getest die vaak worden genoemd in top 10 lijsten en reviews. Sommige zijn wat duurder, andere juist betaalbaar. Dit waren mijn keuzes

Eufy Video Doorbell E340

Philips 7000 Series

EZVIZ EP3x Pro

BOIFUN Wireless Doorbell Camera

Shark Doorbell Cam Lite

Alle vijf werkten zonder abonnement. Je kunt dus live meekijken en opnames terugkijken zonder maandelijkse kosten. Dat vond ik een groot pluspunt

Mijn ervaring met elk model

Eufy Video Doorbell E340

Dit was meteen mijn favoriet. De installatie ging verrassend snel. De app werkte soepel en ik kreeg direct meldingen zodra iemand in beeld kwam. De dubbele camera is echt handig. De ene camera kijkt recht vooruit, de andere naar beneden. Zo kon ik niet alleen zien wie er aanbelde, maar ook of er een pakket op de stoep lag. De beeldkwaliteit is scherp, zelfs in het donker. De batterij hield het bij mij bijna twee maanden vol

Philips 7000 Series

Deze deurbel ziet er strak uit. Hij voelt degelijk aan en hangt mooi naast de voordeur. De installatie was iets technischer dan bij Eufy, maar het lukte prima. De beeldkwaliteit is goed en de opslag zit in het apparaat zelf. Ik vond de meldingen iets trager dan bij Eufy, maar nog steeds bruikbaar. Fijn is dat je meerdere profielen kunt instellen. Handig voor als je met meerdere mensen samenwoont

EZVIZ EP3x Pro

Deze was voor mij de verrassing. Voor een relatief lage prijs krijg je 2K video en 32 gigabyte interne opslag. Je hoeft dus geen SD kaart te kopen. De batterij ging lang mee en ik vond het fijn dat je een zonnepaneeltje kunt koppelen als je die wilt. De app was wat minder overzichtelijk dan bij Eufy of Philips, maar eenmaal ingesteld werkte het prima

BOIFUN Wireless

Dit is de goedkoopste van het stel. En dat merk je. De beeldkwaliteit is goed genoeg en de kijkhoek is breed, maar de afwerking is wat simpel. De plastic behuizing voelt licht aan. De app werkte wel goed en ik kreeg vlot meldingen. Je moet zelf een SD kaart plaatsen. Als budgetoptie is deze deurbel zeker geschikt, maar verwacht geen luxe functies

Shark Doorbell Cam Lite

Dit model was compact en makkelijk te installeren. Ik vond het vooral fijn dat je zelf kunt kiezen welke zones je meldingen laat geven. Zo kreeg ik geen melding als iemand gewoon langs mijn huis liep. De beeldkwaliteit was prima voor dagelijks gebruik. Ik vond alleen de accuduur wat tegenvallen. Bij intensief gebruik moest ik de batterij na drie weken alweer opladen

Vergelijking van de modellen

Model Pluspunten Minpunten Eufy E340 Beste beeldkwaliteit, dubbele camera Duurste model uit de test Philips 7000 Series Degelijk, slimme opslag Meldingen soms iets trager EZVIZ EP3x Pro Goede prijs, veel opslag, zonnepaneel optie App iets minder gebruiksvriendelijk BOIFUN Wireless Goedkoop, breed beeld Goedkoop gevoel, basisfuncties Shark Cam Lite Zone‑detectie, compacte vorm Accu snel leeg

Wat ik belangrijk vond tijdens de test

Ik keek niet alleen naar beeldkwaliteit. Ook de snelheid van meldingen, het gebruiksgemak van de app, de installatie en de batterijduur speelden mee. Een deurbel moet direct reageren. Ik wil binnen een seconde zien wie er voor de deur staat. Vooral als ik niet thuis ben. En ik wil niet elke week met een oplader naar buiten lopen

Ik vond het ook belangrijk dat de deurbel er een beetje netjes uitziet. Zeker bij mijn voordeur wil ik geen plastic apparaat dat scheef hangt of goedkoop oogt. De Eufy en Philips scoorden op dat vlak het best

Mijn persoonlijke aanrader

Als ik één model moest kiezen dat voor de meeste mensen geschikt is dan kies ik de Eufy Video Doorbell E340. De installatie was eenvoudig. De app is overzichtelijk. De beeldkwaliteit is fantastisch. En de dubbele camera is echt een meerwaarde. Je betaalt iets meer, maar je krijgt daar veel voor terug

Zoek je iets goedkopers? Dan is de EZVIZ EP3x Pro een goede tweede keuze. Veel opslag, prima beeld en eenvoudig in gebruik. Voor een kleiner budget is BOIFUN een degelijke basisdeurbel. Simpel maar functioneel

Tot slot

Een deurbel met camera zonder abonnement is zeker de moeite waard. Je hebt alle voordelen van een slimme deurbel zonder vaste kosten. Je moet wel goed vergelijken, want de verschillen in kwaliteit zijn groot. Door meerdere modellen te testen heb ik gemerkt dat beeldkwaliteit, gebruiksgemak en opslagoplossing echt het verschil maken. Voor mij is het duidelijk geworden dat je voor een paar tientjes meer een veel betere ervaring krijgt