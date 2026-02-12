Wil je tablet inch naar cm omrekenen? Tabletschermen worden altijd in inches aangegeven, maar dat zegt niet iedereen iets. Hoeveel centimeter is een 10 inch tablet eigenlijk? En wat is het verschil tussen 8 en 12 inch?

In dit artikel vind je een complete omrekentabel voor alle tablet afmetingen, van 7 tot 13 inch. Plus: de exacte afmetingen van populaire tablets zoals de iPad en Samsung Galaxy Tab.

Inch naar centimeter: de formule

Om inch naar centimeter om te rekenen gebruik je deze formule:

Aantal inches x 2,54 = centimeters

Eén inch is namelijk precies 2,54 centimeter. Dit geldt voor alle schermgroottes, of het nu een tablet, telefoon of televisie is.

Voorbeelden

10 inch x 2,54 = 25,4 cm

8 inch x 2,54 = 20,32 cm

12 inch x 2,54 = 30,48 cm

Let op: De inches geven de diagonaal van het scherm aan, niet de breedte of hoogte.

Tablet afmetingen: complete omrekentabel

Hieronder vind je alle gangbare tablet afmetingen omgerekend van inch naar centimeter:

Inch Centimeter (diagonaal) Categorie 7 inch 17,78 cm Compact 8 inch 20,32 cm Compact 9 inch 22,86 cm Medium 10 inch 25,40 cm Medium (populairst) 10,2 inch 25,91 cm Medium (iPad) 10,9 inch 27,69 cm Medium (iPad Air) 11 inch 27,94 cm Groot 12 inch 30,48 cm Groot 12,9 inch 32,77 cm Groot (iPad Pro) 13 inch 33,02 cm Extra groot

Populaire tablets en hun afmetingen

Welke tablet grootte hebben de populairste modellen? Hier een overzicht:

Apple iPad modellen

Model Scherm (inch) Scherm (cm) Afmetingen (h x b x d) iPad Mini 8,3 inch 21,08 cm 19,5 x 13,5 x 0,6 cm iPad (10e generatie) 10,9 inch 27,69 cm 24,8 x 17,9 x 0,7 cm iPad Air 10,9 inch 27,69 cm 24,8 x 17,9 x 0,6 cm iPad Pro 11″ 11 inch 27,94 cm 24,8 x 17,9 x 0,6 cm iPad Pro 12,9″ 12,9 inch 32,77 cm 28,1 x 21,5 x 0,6 cm

Samsung Galaxy Tab modellen

Model Scherm (inch) Scherm (cm) Afmetingen (h x b x d) Galaxy Tab A7 Lite 8,7 inch 22,10 cm 21,2 x 12,4 x 0,8 cm Galaxy Tab A8 10,5 inch 26,67 cm 24,7 x 16,1 x 0,7 cm Galaxy Tab S9 11 inch 27,94 cm 25,4 x 16,5 x 0,6 cm Galaxy Tab S9+ 12,4 inch 31,50 cm 28,5 x 18,5 x 0,6 cm Galaxy Tab S9 Ultra 14,6 inch 37,08 cm 32,6 x 20,9 x 0,6 cm

Hoeveel cm is een 10 inch tablet?

Een 10 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 25,4 centimeter. Dit is de populairste tabletgrootte omdat het een goede balans biedt tussen draagbaarheid en schermruimte.

De werkelijke afmetingen (hoogte en breedte) van een 10 inch tablet zijn ongeveer:

Hoogte: circa 24 tot 25 cm

circa 24 tot 25 cm Breedte: circa 16 tot 17 cm

circa 16 tot 17 cm Dikte: circa 0,6 tot 0,8 cm

Dit kan per model iets verschillen, afhankelijk van de schermranden.

Hoeveel cm is een 8 inch tablet?

Een 8 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 20,32 centimeter. Dit is een compact formaat dat makkelijk met één hand vast te houden is.

Typische afmetingen van een 8 inch tablet:

Hoogte: circa 19 tot 21 cm

circa 19 tot 21 cm Breedte: circa 12 tot 14 cm

circa 12 tot 14 cm Dikte: circa 0,7 tot 0,9 cm

Hoeveel cm is een 12 inch tablet?

Een 12 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 30,48 centimeter. Dit is een groot formaat, populair voor professioneel gebruik en tekenen.

Typische afmetingen van een 12 inch tablet:

Hoogte: circa 28 tot 29 cm

circa 28 tot 29 cm Breedte: circa 20 tot 22 cm

circa 20 tot 22 cm Dikte: circa 0,5 tot 0,7 cm

Welke tablet grootte past bij jou?

De juiste tablet afmeting hangt af van je gebruik. Hier een handig overzicht:

Grootte Ideaal voor 7-8 inch (17-20 cm) E-books lezen, onderweg meenemen, kinderen 10-11 inch (25-28 cm) Allround gebruik, video kijken, browsen, licht werk 12-13 inch (30-33 cm) Productiviteit, tekenen, laptop-vervanging

Schermdiagonaal vs. totale afmetingen

Een veelgemaakte fout is het verwarren van de schermdiagonaal met de totale afmetingen van de tablet. Hier het verschil:

Schermdiagonaal (in inches): De afstand van hoek tot hoek van het scherm, diagonaal gemeten

De afstand van hoek tot hoek van het scherm, diagonaal gemeten Totale afmetingen: De hoogte, breedte en dikte van de hele tablet inclusief randen

Een tablet met een 10 inch scherm is dus niet 25,4 cm breed, maar heeft een schermdiagonaal van 25,4 cm. De totale breedte is groter door de randen rondom het scherm.

Andere inches omrekenen

Naast tablets worden inches ook gebruikt voor andere apparaten. Hier een uitgebreide omrekentabel:

Inch Centimeter Vaak gebruikt voor 5 inch 12,70 cm Kleine smartphones 6 inch 15,24 cm Grote smartphones, e-readers 7 inch 17,78 cm Mini tablets 8 inch 20,32 cm Compacte tablets 10 inch 25,40 cm Standaard tablets 13 inch 33,02 cm Grote tablets, kleine laptops 15 inch 38,10 cm Laptops 24 inch 60,96 cm Monitoren 27 inch 68,58 cm Grote monitoren 32 inch 81,28 cm Kleine televisies 55 inch 139,70 cm Televisies 65 inch 165,10 cm Grote televisies

Veelgestelde vragen over tablet afmetingen

Hoeveel cm is 1 inch?

1 inch is precies 2,54 centimeter. Om inches naar centimeters om te rekenen, vermenigvuldig je het aantal inches met 2,54.

Hoeveel cm is een 10 inch tablet?

Een 10 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 25,4 centimeter. De totale afmetingen zijn ongeveer 24 x 17 cm, afhankelijk van het model.

Hoeveel cm is een 8 inch tablet?

Een 8 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 20,32 centimeter. Dit is een compact formaat dat makkelijk mee te nemen is.

Hoeveel cm is een 12 inch tablet?

Een 12 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 30,48 centimeter. Dit is een groot formaat, geschikt voor productiviteit en creatief werk.

Wat is het verschil tussen schermdiagonaal en totale afmeting?

De schermdiagonaal is de afstand van hoek tot hoek van het scherm. De totale afmeting is de hoogte en breedte van de hele tablet inclusief de randen.

Welke tablet grootte is het populairst?

Tablets van 10 tot 11 inch zijn het populairst. Dit formaat biedt een goede balans tussen draagbaarheid en schermruimte voor video, browsen en licht werk.

Hoe meet ik mijn tablet in inches?

Meet de diagonaal van het scherm (van hoek tot hoek) in centimeters en deel door 2,54. Bijvoorbeeld: 25,4 cm gedeeld door 2,54 = 10 inch.

Is een grotere tablet altijd beter?

Niet per se. Grotere tablets zijn beter voor video en productiviteit, maar minder handig om mee te nemen. Kies de grootte die past bij jouw gebruik.

Conclusie

Het omrekenen van tablet inch naar cm is eenvoudig met de formule: inches x 2,54 = centimeters. De populairste tablet afmeting is 10 inch (25,4 cm), maar de juiste keuze hangt af van je persoonlijke gebruik.

Samenvatting populaire afmetingen:

8 inch: 20,32 cm (compact, onderweg)

20,32 cm (compact, onderweg) 10 inch: 25,40 cm (allround, populairst)

25,40 cm (allround, populairst) 11 inch: 27,94 cm (groot, productief)

27,94 cm (groot, productief) 12 inch: 30,48 cm (extra groot, professioneel)

Gebruik de tabellen op deze pagina om snel de afmetingen van elke tablet te vinden en vergelijken.