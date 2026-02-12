Wil je tablet inch naar cm omrekenen? Tabletschermen worden altijd in inches aangegeven, maar dat zegt niet iedereen iets. Hoeveel centimeter is een 10 inch tablet eigenlijk? En wat is het verschil tussen 8 en 12 inch?
In dit artikel vind je een complete omrekentabel voor alle tablet afmetingen, van 7 tot 13 inch. Plus: de exacte afmetingen van populaire tablets zoals de iPad en Samsung Galaxy Tab.
Inch naar centimeter: de formule
Om inch naar centimeter om te rekenen gebruik je deze formule:
Aantal inches x 2,54 = centimeters
Eén inch is namelijk precies 2,54 centimeter. Dit geldt voor alle schermgroottes, of het nu een tablet, telefoon of televisie is.
Voorbeelden
- 10 inch x 2,54 = 25,4 cm
- 8 inch x 2,54 = 20,32 cm
- 12 inch x 2,54 = 30,48 cm
Let op: De inches geven de diagonaal van het scherm aan, niet de breedte of hoogte.
Tablet afmetingen: complete omrekentabel
Hieronder vind je alle gangbare tablet afmetingen omgerekend van inch naar centimeter:
|Inch
|Centimeter (diagonaal)
|Categorie
|7 inch
|17,78 cm
|Compact
|8 inch
|20,32 cm
|Compact
|9 inch
|22,86 cm
|Medium
|10 inch
|25,40 cm
|Medium (populairst)
|10,2 inch
|25,91 cm
|Medium (iPad)
|10,9 inch
|27,69 cm
|Medium (iPad Air)
|11 inch
|27,94 cm
|Groot
|12 inch
|30,48 cm
|Groot
|12,9 inch
|32,77 cm
|Groot (iPad Pro)
|13 inch
|33,02 cm
|Extra groot
Populaire tablets en hun afmetingen
Welke tablet grootte hebben de populairste modellen? Hier een overzicht:
Apple iPad modellen
|Model
|Scherm (inch)
|Scherm (cm)
|Afmetingen (h x b x d)
|iPad Mini
|8,3 inch
|21,08 cm
|19,5 x 13,5 x 0,6 cm
|iPad (10e generatie)
|10,9 inch
|27,69 cm
|24,8 x 17,9 x 0,7 cm
|iPad Air
|10,9 inch
|27,69 cm
|24,8 x 17,9 x 0,6 cm
|iPad Pro 11″
|11 inch
|27,94 cm
|24,8 x 17,9 x 0,6 cm
|iPad Pro 12,9″
|12,9 inch
|32,77 cm
|28,1 x 21,5 x 0,6 cm
Samsung Galaxy Tab modellen
|Model
|Scherm (inch)
|Scherm (cm)
|Afmetingen (h x b x d)
|Galaxy Tab A7 Lite
|8,7 inch
|22,10 cm
|21,2 x 12,4 x 0,8 cm
|Galaxy Tab A8
|10,5 inch
|26,67 cm
|24,7 x 16,1 x 0,7 cm
|Galaxy Tab S9
|11 inch
|27,94 cm
|25,4 x 16,5 x 0,6 cm
|Galaxy Tab S9+
|12,4 inch
|31,50 cm
|28,5 x 18,5 x 0,6 cm
|Galaxy Tab S9 Ultra
|14,6 inch
|37,08 cm
|32,6 x 20,9 x 0,6 cm
Hoeveel cm is een 10 inch tablet?
Een 10 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 25,4 centimeter. Dit is de populairste tabletgrootte omdat het een goede balans biedt tussen draagbaarheid en schermruimte.
De werkelijke afmetingen (hoogte en breedte) van een 10 inch tablet zijn ongeveer:
- Hoogte: circa 24 tot 25 cm
- Breedte: circa 16 tot 17 cm
- Dikte: circa 0,6 tot 0,8 cm
Dit kan per model iets verschillen, afhankelijk van de schermranden.
Hoeveel cm is een 8 inch tablet?
Een 8 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 20,32 centimeter. Dit is een compact formaat dat makkelijk met één hand vast te houden is.
Typische afmetingen van een 8 inch tablet:
- Hoogte: circa 19 tot 21 cm
- Breedte: circa 12 tot 14 cm
- Dikte: circa 0,7 tot 0,9 cm
Hoeveel cm is een 12 inch tablet?
Een 12 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 30,48 centimeter. Dit is een groot formaat, populair voor professioneel gebruik en tekenen.
Typische afmetingen van een 12 inch tablet:
- Hoogte: circa 28 tot 29 cm
- Breedte: circa 20 tot 22 cm
- Dikte: circa 0,5 tot 0,7 cm
Welke tablet grootte past bij jou?
De juiste tablet afmeting hangt af van je gebruik. Hier een handig overzicht:
|Grootte
|Ideaal voor
|7-8 inch (17-20 cm)
|E-books lezen, onderweg meenemen, kinderen
|10-11 inch (25-28 cm)
|Allround gebruik, video kijken, browsen, licht werk
|12-13 inch (30-33 cm)
|Productiviteit, tekenen, laptop-vervanging
Schermdiagonaal vs. totale afmetingen
Een veelgemaakte fout is het verwarren van de schermdiagonaal met de totale afmetingen van de tablet. Hier het verschil:
- Schermdiagonaal (in inches): De afstand van hoek tot hoek van het scherm, diagonaal gemeten
- Totale afmetingen: De hoogte, breedte en dikte van de hele tablet inclusief randen
Een tablet met een 10 inch scherm is dus niet 25,4 cm breed, maar heeft een schermdiagonaal van 25,4 cm. De totale breedte is groter door de randen rondom het scherm.
Andere inches omrekenen
Naast tablets worden inches ook gebruikt voor andere apparaten. Hier een uitgebreide omrekentabel:
|Inch
|Centimeter
|Vaak gebruikt voor
|5 inch
|12,70 cm
|Kleine smartphones
|6 inch
|15,24 cm
|Grote smartphones, e-readers
|7 inch
|17,78 cm
|Mini tablets
|8 inch
|20,32 cm
|Compacte tablets
|10 inch
|25,40 cm
|Standaard tablets
|13 inch
|33,02 cm
|Grote tablets, kleine laptops
|15 inch
|38,10 cm
|Laptops
|24 inch
|60,96 cm
|Monitoren
|27 inch
|68,58 cm
|Grote monitoren
|32 inch
|81,28 cm
|Kleine televisies
|55 inch
|139,70 cm
|Televisies
|65 inch
|165,10 cm
|Grote televisies
Veelgestelde vragen over tablet afmetingen
Hoeveel cm is 1 inch?
1 inch is precies 2,54 centimeter. Om inches naar centimeters om te rekenen, vermenigvuldig je het aantal inches met 2,54.
Hoeveel cm is een 10 inch tablet?
Een 10 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 25,4 centimeter. De totale afmetingen zijn ongeveer 24 x 17 cm, afhankelijk van het model.
Hoeveel cm is een 8 inch tablet?
Een 8 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 20,32 centimeter. Dit is een compact formaat dat makkelijk mee te nemen is.
Hoeveel cm is een 12 inch tablet?
Een 12 inch tablet heeft een schermdiagonaal van 30,48 centimeter. Dit is een groot formaat, geschikt voor productiviteit en creatief werk.
Wat is het verschil tussen schermdiagonaal en totale afmeting?
De schermdiagonaal is de afstand van hoek tot hoek van het scherm. De totale afmeting is de hoogte en breedte van de hele tablet inclusief de randen.
Welke tablet grootte is het populairst?
Tablets van 10 tot 11 inch zijn het populairst. Dit formaat biedt een goede balans tussen draagbaarheid en schermruimte voor video, browsen en licht werk.
Hoe meet ik mijn tablet in inches?
Meet de diagonaal van het scherm (van hoek tot hoek) in centimeters en deel door 2,54. Bijvoorbeeld: 25,4 cm gedeeld door 2,54 = 10 inch.
Is een grotere tablet altijd beter?
Niet per se. Grotere tablets zijn beter voor video en productiviteit, maar minder handig om mee te nemen. Kies de grootte die past bij jouw gebruik.
Conclusie
Het omrekenen van tablet inch naar cm is eenvoudig met de formule: inches x 2,54 = centimeters. De populairste tablet afmeting is 10 inch (25,4 cm), maar de juiste keuze hangt af van je persoonlijke gebruik.
Samenvatting populaire afmetingen:
- 8 inch: 20,32 cm (compact, onderweg)
- 10 inch: 25,40 cm (allround, populairst)
- 11 inch: 27,94 cm (groot, productief)
- 12 inch: 30,48 cm (extra groot, professioneel)
Gebruik de tabellen op deze pagina om snel de afmetingen van elke tablet te vinden en vergelijken.