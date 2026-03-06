Strato Webmail – Inloggen, Instellen & Problemen Oplossen

Alles over Strato Webmail: inloggen, instellen op je telefoon en in Outlook, IMAP/SMTP-instellingen en wat je doet als het niet werkt.

📧 Strato Webmail Inloggen webmail.strato.com Officiële login-URL · Werkt in elke browser · Je volledige e-mailadres is je gebruikersnaam

Je wilt je Strato Webmail openen, maar je weet niet precies waar je moet inloggen. Of je wilt je Strato e-mail instellen op je iPhone, Android-telefoon of in Outlook. Herkenbaar — Strato is een van de populairste hostingproviders in Nederland en Duitsland, maar de documentatie is niet altijd even duidelijk. In dit artikel leg ik stap voor stap uit hoe je Strato Webmail inloggen werkt, welke instellingen je nodig hebt en hoe je problemen oplost.

Wat is Strato Webmail?

Strato Webmail is de online e-mailclient van hostingprovider Strato. Wanneer je een hostingpakket of domeinnaam bij Strato afneemt, krijg je de mogelijkheid om e-mailadressen aan te maken op je eigen domein (bijvoorbeeld info@jouwbedrijf.nl). Die e-mails kun je op twee manieren lezen:

🌐 Via Strato Webmail Direct in je browser. Geen installatie nodig. Inloggen via webmail.strato.com. 📱 Via een mailprogramma In Outlook, Thunderbird, Apple Mail of de mail-app op je telefoon (via IMAP/SMTP).

De webmailversie is handig als je snel even je mail wilt checken op een willekeurige computer. Voor dagelijks gebruik raad ik aan om je Strato-mail ook in te stellen op je telefoon en/of in een e-mailprogramma — dan krijg je meldingen en hoef je niet steeds via de browser in te loggen.

Inloggen op Strato Webmail

Strato Webmail inloggen werkt in een paar simpele stappen. Je hebt alleen je volledige e-mailadres en wachtwoord nodig.

🔑 Inloggen in 3 stappen 1 Ga naar webmail.strato.com

Dit is de officiële webmail-URL van Strato. Je kunt ook via het Strato klantenpaneel navigeren naar je e-mail, maar de directe URL is sneller. 2 Vul je volledige e-mailadres in

Gebruik je complete e-mailadres als gebruikersnaam, dus bijvoorbeeld info@jouwdomein.nl — niet alleen “info” of je domeinnaam. 3 Voer je e-mailwachtwoord in en klik op “Inloggen”

Dit is het wachtwoord dat je hebt ingesteld bij het aanmaken van het e-mailadres in het Strato klantenpaneel. Dit is niet hetzelfde als het wachtwoord van je Strato-hostingaccount.

⚠️ Veelgemaakte fout: verkeerd wachtwoord Het wachtwoord voor je Strato Webmail is het e-mailwachtwoord, niet het wachtwoord van je Strato klantenpaneel. Dit zijn twee verschillende wachtwoorden. Het e-mailwachtwoord stel je in via het klantenpaneel onder E-mail → E-mailadressen beheren.

Strato mail instellen op je telefoon (iPhone & Android)

Wil je je Strato mail op je telefoon ontvangen? Dan stel je je e-mail in via de standaard mail-app op je iPhone of Android-toestel. Hieronder de stappen voor beide systemen.

🍎 Strato mail instellen op iPhone / iPad 1 Ga naar Instellingen → Mail → Accounts → Voeg account toe 2 Kies “Andere” (niet Gmail, Outlook, etc.) 3 Kies “Voeg Mail-account toe” 4 Vul in: je naam, e-mailadres, wachtwoord en een beschrijving 5 Kies IMAP en vul de servergegevens in (zie tabel hieronder) 6 Tik op Bewaar — je e-mail wordt nu gesynchroniseerd

🤖 Strato mail instellen op Android (Samsung, Pixel, etc.) 1 Open de Gmail-app (of Samsung Email-app) 2 Tik op je profielfoto → Account toevoegen → Andere 3 Voer je volledige Strato e-mailadres in 4 Kies IMAP als accounttype 5 Vul de IMAP- en SMTP-servergegevens in (zie hieronder) en tik op Volgende

✅ Tip: kies altijd IMAP boven POP3 Met IMAP worden je e-mails gesynchroniseerd op alle apparaten. Verwijder je een mail op je telefoon, dan is hij ook weg in Webmail en Outlook. Met POP3 worden mails gedownload en verdwijnen ze van de server — gebruik dit alleen als je een specifieke reden hebt.

Strato mail instellen in Outlook

Wil je je Strato mail in Outlook ontvangen? Dat kan in zowel de desktopversie als de nieuwe Outlook-app. Hieronder de stappen voor de desktopversie (Windows).

💻 Strato instellen in Outlook (desktop) 1 Open Outlook en ga naar Bestand → Account toevoegen 2 Voer je volledige Strato e-mailadres in en klik op Verbinden 3 Kies IMAP als accounttype (als Outlook ernaar vraagt) 4 Vul de IMAP- en SMTP-gegevens handmatig in (zie tabel hieronder) 5 Voer je wachtwoord in en klik op Verbinden — klaar

Outlook probeert soms automatisch de serverinstellingen te detecteren, maar bij Strato lukt dat niet altijd. Als je een foutmelding krijgt, kies dan voor “Handmatig instellen” en vul de IMAP- en SMTP-gegevens in uit de tabel in het volgende onderdeel.

IMAP- en SMTP-instellingen voor Strato

Dit zijn de Strato IMAP-instellingen en SMTP-instellingen die je nodig hebt om je e-mail in te stellen in elk mailprogramma of op je telefoon. Bewaar deze pagina als referentie.

📥 Inkomende mail (IMAP) Server imap.strato.de Poort 993 Beveiliging SSL/TLS Gebruikersnaam Je volledige e-mailadres

📤 Uitgaande mail (SMTP) Server smtp.strato.de Poort 465 Beveiliging SSL/TLS Verificatie Ja — zelfde gebruikersnaam en wachtwoord als IMAP

💡 POP3 nodig? Gebruik dan deze gegevens: POP3-server: pop3.strato.de · Poort: 995 · Beveiliging: SSL/TLS. Maar zoals gezegd: IMAP is in bijna alle gevallen de betere keuze.

Strato Communicator: de nieuwe webmail-interface

Strato heeft de klassieke webmail-interface vervangen door de Strato Communicator. Dit is een modernere webmailomgeving met een overzichtelijker design en extra functies. Je opent de Communicator via dezelfde URL: webmail.strato.com.

✨ Functies van Strato Communicator Drag & drop bijlagen ✓ Geïntegreerde agenda ✓ Contactbeheer ✓ Mappenstructuur aanpassen ✓ Filters en regels instellen ✓ Responsive design (werkt op mobiel) ✓

Sommige gebruikers melden dat de Communicator trager laadt dan de oude interface, vooral bij grote mailboxen. Als je dagelijks honderden e-mails ontvangt, kan het handiger zijn om een desktop-mailprogramma als Outlook of Thunderbird te gebruiken.

Problemen met Strato mail oplossen

Werkt je Strato mail niet? Hieronder vind je de meest voorkomende problemen en hoe je ze oplost.

① Kan niet inloggen op Webmail Controleer of je het e-mailwachtwoord gebruikt (niet je Strato-accountwachtwoord). Typ je e-mailadres volledig uit, inclusief @domein.nl. Probeer een ander browser of wis je cookies. ② Mails versturen lukt niet (SMTP-fout) Controleer je SMTP-instellingen: server smtp.strato.de , poort 465 , beveiliging SSL/TLS. Zorg dat “verificatie vereist” aanstaat met je volledige e-mailadres en wachtwoord. ③ Mails komen niet binnen op telefoon Controleer of je IMAP hebt gekozen (niet POP3). Check of je de juiste poort (993) en SSL/TLS gebruikt. Verwijder het account op je telefoon en stel het opnieuw in met de correcte gegevens. ④ Mailbox is vol Strato hanteert opslaglimieten per mailbox. Als je mailbox vol is, kun je geen nieuwe mails ontvangen. Verwijder oude mails (ook uit de prullenbak!) of vergroot je mailboxlimiet via het Strato klantenpaneel. ⑤ Strato Webmail laadt niet of geeft een fout Check of er een storing is via allestoringen.nl of de Strato-statuspagina. Probeer een incognito/privévenster. Soms helpt het om even 10 minuten te wachten en het opnieuw te proberen.

Strato e-mail wachtwoord vergeten of wijzigen

Je kunt je Strato e-mailwachtwoord niet rechtstreeks resetten via het Webmail-inlogscherm. In plaats daarvan moet je naar het Strato klantenpaneel:

🔐 Wachtwoord wijzigen in 4 stappen 1 Log in op het Strato klantenpaneel via strato.nl/apps/CustomerService 2 Ga naar E-mail → E-mailadressen beheren 3 Klik op het e-mailadres waarvan je het wachtwoord wilt wijzigen 4 Stel een nieuw wachtwoord in en sla het op

⚠️ Let op: update je wachtwoord overal Als je het e-mailwachtwoord wijzigt, moet je het nieuwe wachtwoord ook bijwerken in Outlook, op je telefoon en in andere mailprogramma’s waar je het account hebt ingesteld. Anders krijg je overal foutmeldingen.

Strato klantenservice contacteren

Kom je er niet uit? Dan kun je contact opnemen met de Strato klantenservice. Strato biedt ondersteuning via meerdere kanalen:

📞 Telefoon Bel de Strato klantenservice. Telefoonnummer vind je in het klantenpaneel na inloggen. 💬 Contact­formulier Beschikbaar via het klantenpaneel. Reactie doorgaans binnen 1-2 werkdagen.

Houd bij contact met Strato altijd je klantnummer bij de hand. Dit vind je in de bevestigingsmail die je ontving bij het afsluiten van je hostingpakket, of in het klantenpaneel onder accountgegevens.

Veelgestelde vragen over Strato Webmail

Wat is het adres om in te loggen op Strato Webmail? ▾ De officiële login-URL is webmail.strato.com. Je logt in met je volledige e-mailadres (dus inclusief @jouwdomein.nl) en het bijbehorende e-mailwachtwoord.

Wat zijn de IMAP-instellingen van Strato? ▾ Inkomende mail (IMAP): server imap.strato.de, poort 993, beveiliging SSL/TLS. Uitgaande mail (SMTP): server smtp.strato.de, poort 465, beveiliging SSL/TLS. Gebruikersnaam is je volledige e-mailadres.

Mijn Strato Webmail wachtwoord werkt niet, wat nu? ▾ Je gebruikt mogelijk het wachtwoord van je Strato-hostingaccount in plaats van het e-mailwachtwoord. Dit zijn twee verschillende wachtwoorden. Je kunt het e-mailwachtwoord opnieuw instellen via het Strato klantenpaneel onder E-mail → E-mailadressen beheren.

Kan ik Strato mail op meerdere apparaten gebruiken? ▾ Ja, als je IMAP gebruikt worden al je mails gesynchroniseerd op alle apparaten. Je kunt tegelijk ingelogd zijn op Webmail, Outlook, je telefoon en een tablet. Gebruik je POP3, dan worden mails gedownload naar één apparaat en zijn ze niet op andere apparaten beschikbaar.

Is er een Strato Webmail-app? ▾ Strato heeft geen eigen mail-app. Je kunt je Strato-mail instellen in elke standaard mail-app: Apple Mail, Gmail-app, Samsung Email of Outlook. Op je telefoon kun je ook gewoon webmail.strato.com openen in de browser — de interface is responsive en werkt op mobiel.

Wat is het verschil tussen IMAP en POP3? ▾ Met IMAP blijven je e-mails op de server staan en worden ze gesynchroniseerd op al je apparaten. Met POP3 worden e-mails gedownload naar je apparaat en standaard van de server verwijderd. IMAP is voor de meeste gebruikers de beste keuze.

Hoe groot is mijn Strato mailbox? ▾ De opslagruimte van je mailbox hangt af van je Strato-hostingpakket. In de meeste pakketten kun je zelf instellen hoe groot je individuele mailboxen mogen zijn. Check dit in het klantenpaneel onder E-mail → E-mailadressen beheren.