Strato Webmail – Inloggen, Instellen & Problemen Oplossen

Alles over Strato Webmail: inloggen, instellen op je telefoon en in Outlook, IMAP/SMTP-instellingen en wat je doet als het niet werkt.
📑 Inhoudsopgave
1. Wat is Strato Webmail?
2. Inloggen op Strato Webmail
3. Strato mail instellen op je telefoon
4. Strato mail instellen in Outlook
5. IMAP- en SMTP-instellingen
6. Strato Communicator: de nieuwe webmail
7. Problemen met Strato mail oplossen
8. Wachtwoord vergeten of wijzigen
9. Strato klantenservice contacteren
10. Veelgestelde vragen
Je wilt je Strato Webmail openen, maar je weet niet precies waar je moet inloggen. Of je wilt je Strato e-mail instellen op je iPhone, Android-telefoon of in Outlook. Herkenbaar — Strato is een van de populairste hostingproviders in Nederland en Duitsland, maar de documentatie is niet altijd even duidelijk. In dit artikel leg ik stap voor stap uit hoe je Strato Webmail inloggen werkt, welke instellingen je nodig hebt en hoe je problemen oplost.
Wat is Strato Webmail?
Strato Webmail is de online e-mailclient van hostingprovider Strato. Wanneer je een hostingpakket of domeinnaam bij Strato afneemt, krijg je de mogelijkheid om e-mailadressen aan te maken op je eigen domein (bijvoorbeeld info@jouwbedrijf.nl). Die e-mails kun je op twee manieren lezen:
Via Strato Webmail
Direct in je browser. Geen installatie nodig. Inloggen via webmail.strato.com.
Via een mailprogramma
In Outlook, Thunderbird, Apple Mail of de mail-app op je telefoon (via IMAP/SMTP).
De webmailversie is handig als je snel even je mail wilt checken op een willekeurige computer. Voor dagelijks gebruik raad ik aan om je Strato-mail ook in te stellen op je telefoon en/of in een e-mailprogramma — dan krijg je meldingen en hoef je niet steeds via de browser in te loggen.
Inloggen op Strato Webmail
Strato Webmail inloggen werkt in een paar simpele stappen. Je hebt alleen je volledige e-mailadres en wachtwoord nodig.
🔑 Inloggen in 3 stappen
Dit is de officiële webmail-URL van Strato. Je kunt ook via het Strato klantenpaneel navigeren naar je e-mail, maar de directe URL is sneller.
Gebruik je complete e-mailadres als gebruikersnaam, dus bijvoorbeeld info@jouwdomein.nl — niet alleen “info” of je domeinnaam.
Dit is het wachtwoord dat je hebt ingesteld bij het aanmaken van het e-mailadres in het Strato klantenpaneel. Dit is niet hetzelfde als het wachtwoord van je Strato-hostingaccount.
Het wachtwoord voor je Strato Webmail is het e-mailwachtwoord, niet het wachtwoord van je Strato klantenpaneel. Dit zijn twee verschillende wachtwoorden. Het e-mailwachtwoord stel je in via het klantenpaneel onder E-mail → E-mailadressen beheren.
Strato mail instellen op je telefoon (iPhone & Android)
Wil je je Strato mail op je telefoon ontvangen? Dan stel je je e-mail in via de standaard mail-app op je iPhone of Android-toestel. Hieronder de stappen voor beide systemen.
🍎 Strato mail instellen op iPhone / iPad
🤖 Strato mail instellen op Android (Samsung, Pixel, etc.)
Met IMAP worden je e-mails gesynchroniseerd op alle apparaten. Verwijder je een mail op je telefoon, dan is hij ook weg in Webmail en Outlook. Met POP3 worden mails gedownload en verdwijnen ze van de server — gebruik dit alleen als je een specifieke reden hebt.
Strato mail instellen in Outlook
Wil je je Strato mail in Outlook ontvangen? Dat kan in zowel de desktopversie als de nieuwe Outlook-app. Hieronder de stappen voor de desktopversie (Windows).
💻 Strato instellen in Outlook (desktop)
Outlook probeert soms automatisch de serverinstellingen te detecteren, maar bij Strato lukt dat niet altijd. Als je een foutmelding krijgt, kies dan voor “Handmatig instellen” en vul de IMAP- en SMTP-gegevens in uit de tabel in het volgende onderdeel.
IMAP- en SMTP-instellingen voor Strato
Dit zijn de Strato IMAP-instellingen en SMTP-instellingen die je nodig hebt om je e-mail in te stellen in elk mailprogramma of op je telefoon. Bewaar deze pagina als referentie.
POP3-server: pop3.strato.de · Poort: 995 · Beveiliging: SSL/TLS. Maar zoals gezegd: IMAP is in bijna alle gevallen de betere keuze.
Strato Communicator: de nieuwe webmail-interface
Strato heeft de klassieke webmail-interface vervangen door de Strato Communicator. Dit is een modernere webmailomgeving met een overzichtelijker design en extra functies. Je opent de Communicator via dezelfde URL: webmail.strato.com.
✨ Functies van Strato Communicator
Sommige gebruikers melden dat de Communicator trager laadt dan de oude interface, vooral bij grote mailboxen. Als je dagelijks honderden e-mails ontvangt, kan het handiger zijn om een desktop-mailprogramma als Outlook of Thunderbird te gebruiken.
Problemen met Strato mail oplossen
Werkt je Strato mail niet? Hieronder vind je de meest voorkomende problemen en hoe je ze oplost.
Strato e-mail wachtwoord vergeten of wijzigen
Je kunt je Strato e-mailwachtwoord niet rechtstreeks resetten via het Webmail-inlogscherm. In plaats daarvan moet je naar het Strato klantenpaneel:
🔐 Wachtwoord wijzigen in 4 stappen
Als je het e-mailwachtwoord wijzigt, moet je het nieuwe wachtwoord ook bijwerken in Outlook, op je telefoon en in andere mailprogramma’s waar je het account hebt ingesteld. Anders krijg je overal foutmeldingen.
Strato klantenservice contacteren
Kom je er niet uit? Dan kun je contact opnemen met de Strato klantenservice. Strato biedt ondersteuning via meerdere kanalen:
Telefoon
Bel de Strato klantenservice. Telefoonnummer vind je in het klantenpaneel na inloggen.
Contactformulier
Beschikbaar via het klantenpaneel. Reactie doorgaans binnen 1-2 werkdagen.
Houd bij contact met Strato altijd je klantnummer bij de hand. Dit vind je in de bevestigingsmail die je ontving bij het afsluiten van je hostingpakket, of in het klantenpaneel onder accountgegevens.