ChatGPT Inloggen (2026) – Zo Log Je In, Maak Je een Account Aan & Los Je Problemen Op

Compleet stappenplan voor het inloggen op ChatGPT: via de browser, app of desktop. Plus uitleg over ChatGPT gratis vs. Plus vs. Pro, en wat je doet als het niet lukt.

🔗 Direct naar ChatGPT chatgpt.com De officiële URL van OpenAI · Gratis te gebruiken · Account vereist

ChatGPT inloggen duurt nog geen minuut — als je weet waar je moet zijn. Toch zoeken er maandelijks tienduizenden Nederlanders naar “ChatGPT login” of “inloggen ChatGPT”. Logisch, want OpenAI heeft de afgelopen jaren meerdere URL’s gebruikt, er zijn inmiddels meerdere apps en het verschil tussen gratis en betaald is niet altijd duidelijk. In dit artikel leg ik alles uit: van je eerste login tot het oplossen van problemen wanneer inloggen niet lukt.

Inloggen op ChatGPT via de browser

De snelste manier om ChatGPT te openen is via je browser. Dit werkt op elke laptop, desktop, tablet of telefoon.

🖥️ Inloggen in 4 stappen 1 Ga naar chatgpt.com

Dit is de officiële URL. De oude URL chat.openai.com werkt nog maar stuurt je automatisch door. Gebruik altijd chatgpt.com om zeker te zijn dat je op de echte site zit. 2 Klik op “Log in”

Je ziet twee knoppen: “Sign up” (account aanmaken) en “Log in” (inloggen met bestaand account). Klik op Log in. 3 Kies je loginmethode

Je kunt inloggen met: je e-mailadres + wachtwoord, Google-account, Microsoft-account of Apple ID. Kies de methode waarmee je je account hebt aangemaakt. 4 Je bent binnen

Na het inloggen kom je direct in de ChatGPT-interface. Je eerdere gesprekken staan in de zijbalk links. Typ je vraag en begin.

💡 Welke URL is de juiste? OpenAI gebruikt tegenwoordig chatgpt.com als de officiële URL. De oude adressen chat.openai.com en openai.com/chatgpt werken nog, maar verwijzen door. Zet chatgpt.com als bladwijzer in je browser zodat je altijd snel bij ChatGPT kunt.

ChatGPT account aanmaken (nieuw bij ChatGPT)

Heb je nog geen account? Dan maak je er in een paar stappen eentje aan. Een ChatGPT account aanmaken is gratis en kost minder dan twee minuten.

📝 Account aanmaken in 5 stappen 1 Ga naar chatgpt.com en klik op “Sign up” 2 Kies een aanmeldmethode: e-mail, Google, Microsoft of Apple 3 Vul je gegevens in: naam en geboortedatum 4 Bevestig je e-mailadres via de verificatielink in je inbox 5 Accepteer de voorwaarden en begin met chatten

Een telefoonnummerverificatie is niet meer verplicht (dat was eerder wel het geval). Je kunt nu direct aan de slag met alleen een e-mailadres of social login. Het snelst gaat het door in te loggen met je bestaande Google- of Apple-account — dan hoef je geen apart wachtwoord te onthouden.

Inloggen via de ChatGPT app (iPhone & Android)

De ChatGPT app is beschikbaar voor zowel iOS als Android en biedt dezelfde functionaliteit als de webversie. Handig als je ChatGPT onderweg wilt gebruiken op je telefoon of tablet.

🍎 iPhone / iPad Download via de App Store. Zoek op “ChatGPT” van OpenAI. Gratis. 🤖 Android Download via Google Play Store. Zoek op “ChatGPT” van OpenAI. Gratis.

Na het downloaden open je de app en log je in met hetzelfde account als op de website. Al je gesprekken worden automatisch gesynchroniseerd. De app heeft een paar extra functies die de webversie niet biedt: spraakinvoer (je kunt praten met ChatGPT) en de mogelijkheid om foto’s te maken en direct te laten analyseren.

⚠️ Pas op voor nep-apps Er zijn nepversies van ChatGPT in de app stores die abonnementskosten vragen of je gegevens stelen. De echte app is van “OpenAI” (verificeer de ontwikkelaarsnaam) en is gratis te downloaden. Betaald upgraden doe je alleen in de app zelf, nooit via een losse download.

Inloggen via de ChatGPT desktop-app

Sinds 2024 biedt OpenAI ook een ChatGPT desktop-app aan voor macOS en Windows. De app draait als los programma op je computer en biedt een paar handige voordelen ten opzichte van de browser.

Sneltoets om ChatGPT te openen Alt + Spatie (Windows) / Option + Spatie (Mac) Werkt naast je andere apps ✓ Compact venster Screenshots delen met ChatGPT ✓ Direct vanuit de app Gesprekken synchroniseren ✓ Zelfde account als web/app

Je downloadt de desktop-app via openai.com/chatgpt/desktop of vanuit de ChatGPT-interface zelf (via je profielmenu). Na installatie log je in met hetzelfde OpenAI-account. De sneltoets maakt het bijzonder handig: je kunt ChatGPT vanuit elk programma oproepen zonder naar je browser te hoeven switchen.

ChatGPT gratis vs. Plus vs. Pro — wat zijn de verschillen?

Een van de meest gestelde vragen is: is ChatGPT gratis? Het korte antwoord: ja, er is een gratis versie. Maar er zijn ook betaalde abonnementen met meer functies. Dit zijn de actuele opties:

Free Plus ($20/mnd) Pro ($200/mnd) GPT-4o ✓ Beperkt ✓ Meer berichten ✓ Onbeperkt GPT-4o mini ✓ Onbeperkt ✓ Onbeperkt ✓ Onbeperkt o1 / o1 pro (redeneermodel) ✗ ✓ Beperkt ✓ Onbeperkt DALL·E (afbeeldingen) ✓ Beperkt ✓ Meer ✓ Onbeperkt Custom GPTs maken ✗ ✓ ✓ Bestanden uploaden & analyseren ✓ Beperkt ✓ ✓ Toegang bij drukte ✗ Wachtrij ✓ Voorrang ✓ Altijd toegang

✅ Mijn advies De gratis versie is voor de meeste mensen meer dan voldoende. Je hebt toegang tot GPT-4o (zij het met limieten), kunt bestanden uploaden en afbeeldingen laten genereren. ChatGPT Plus is de moeite waard als je ChatGPT dagelijks intensief gebruikt en vaker tegen berichtenlimieten aanloopt. ChatGPT Pro is alleen interessant voor professionals die het maximale uit de AI willen halen.

ChatGPT gebruiken zonder account

Sinds 2024 kun je ChatGPT zonder account gebruiken. Je gaat simpelweg naar chatgpt.com en begint met typen — zonder in te loggen. Er zijn wel beperkingen:

Gesprekken opslaan ✗ Niet mogelijk Aangepaste instructies instellen ✗ Niet mogelijk Gespreksgeschiedenis terugvinden ✗ Niet mogelijk Beperktere berichtenlimieten ~ Minder berichten dan met account Basale vragen stellen ✓ Werkt prima

Handig als je snel even iets wilt opzoeken of ChatGPT wilt uitproberen. Maar voor serieus gebruik raad ik aan om een (gratis) account aan te maken — dan worden je gesprekken bewaard en heb je hogere limieten.

Problemen met inloggen op ChatGPT oplossen

ChatGPT inloggen lukt niet? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vind je de meest voorkomende problemen met een directe oplossing.

① Wachtwoord vergeten Klik op “Forgot password?” op het inlogscherm. Je ontvangt een resetlink per e-mail. Check ook je spamfolder als de mail niet binnenkomt. Gebruik je Google/Apple login? Dan heb je geen apart wachtwoord — log in via die dienst. ② “Wrong email or password” foutmelding Controleer of je het juiste e-mailadres gebruikt. Vaak heb je meerdere e-mailadressen en weet je niet meer welk je hebt gebruikt bij registratie. Probeer al je e-mailadressen, of check je inbox op de oorspronkelijke welkomstmail van OpenAI. ③ Pagina laadt niet of geeft een foutmelding Probeer: browser-cache en cookies wissen, een andere browser gebruiken, of een incognitovenster openen. Heb je een VPN aan? Schakel die tijdelijk uit — sommige VPN’s worden geblokkeerd door OpenAI. ④ Verificatiecode komt niet aan Check je spamfolder en wacht minimaal 2 minuten. Werkt het nog steeds niet? Klik op “Resend code”. Bij aanhoudende problemen: probeer een ander e-mailadres of neem contact op met OpenAI Support via help.openai.com. ⑤ Account geblokkeerd of beperkt OpenAI kan accounts tijdelijk beperken bij verdacht gebruik. Je krijgt hierover doorgaans een e-mail. Neem contact op met het supportteam via help.openai.com om je account te herstellen.

ChatGPT storing: hoe check je of het aan OpenAI ligt?

Soms is het geen probleem aan jouw kant, maar ligt er een ChatGPT storing. Dat gebeurt regelmatig, vooral tijdens piekuren. Zo check je of ChatGPT down is:

🔍 Storing checken in 3 stappen 1. Ga naar status.openai.com — de officiële statuspagina van OpenAI 2. Check Downdetector.nl — hier melden gebruikers realtime storingen 3. Kijk op X (Twitter) — zoek naar “ChatGPT down” voor actuele meldingen

Is er een storing? Dan kun je niks anders doen dan wachten. Storingen duren doorgaans 15 minuten tot een paar uur. Bij grote verstoringen communiceert OpenAI via hun statuspagina en social media.

💡 Tip: “at capacity” melding Krijg je de melding “ChatGPT is at capacity”? Dan zijn er te veel gebruikers tegelijk online. Dit is geen echte storing, maar overbelasting. Wacht een paar minuten en probeer opnieuw. ChatGPT Plus-gebruikers hebben voorrang en krijgen deze melding veel minder vaak.

ChatGPT account beveiligen met tweestapsverificatie

Je ChatGPT-account bevat mogelijk gevoelige gesprekken en gegevens. Het is daarom verstandig om tweestapsverificatie (2FA) in te schakelen. Hierdoor heeft iemand naast je wachtwoord ook toegang nodig tot je telefoon om in te loggen.

🔒 2FA inschakelen 1 Log in op chatgpt.com 2 Klik op je profielfoto (linksonder) → Settings 3 Ga naar Security → Multi-factor authentication 4 Scan de QR-code met een authenticator-app (Google Authenticator, Authy of 1Password)

Naast 2FA is het slim om een uniek, sterk wachtwoord te gebruiken dat je niet hergebruikt voor andere diensten. Gebruik een wachtwoordmanager als je moeite hebt met het onthouden van sterke wachtwoorden.

Veelgestelde vragen over ChatGPT inloggen

Is ChatGPT gratis? ▾ Ja, ChatGPT heeft een gratis versie waarmee je toegang hebt tot GPT-4o (met limieten) en GPT-4o mini (onbeperkt). Je kunt bestanden uploaden, afbeeldingen laten genereren en gewoon chatten. Voor meer functies en hogere limieten kun je upgraden naar ChatGPT Plus ($20/maand) of Pro ($200/maand).

Wat is de officiële website van ChatGPT? ▾ De officiële website is chatgpt.com. De oude URL chat.openai.com werkt nog maar stuurt je automatisch door. Wees voorzichtig met andere URL’s die op ChatGPT lijken — dit zijn vaak nepwebsites.

Moet ik elke keer opnieuw inloggen? ▾ Nee, ChatGPT onthoudt je sessie. Zolang je niet handmatig uitlogt of je cookies wist, blijf je ingelogd. In de app blijf je standaard ingelogd totdat je je sessie beëindigt.

Kan ik ChatGPT op meerdere apparaten tegelijk gebruiken? ▾ Ja, je kunt op meerdere apparaten tegelijk ingelogd zijn met hetzelfde account. Je gesprekken worden automatisch gesynchroniseerd tussen je computer, telefoon en tablet.

Is ChatGPT beschikbaar in het Nederlands? ▾ Ja, ChatGPT begrijpt en spreekt Nederlands uitstekend. De interface zelf is in het Engels, maar je kunt gewoon in het Nederlands typen en ChatGPT antwoordt dan ook in het Nederlands. Je hoeft hiervoor geen instelling te wijzigen.

Hoe log ik uit bij ChatGPT? ▾ Klik op je profielfoto linksonder in de interface en kies “Log out”. In de app: ga naar Settings (tandwieltje) en tik op “Log out”. Op een gedeelde computer is het verstandig om ook je cookies te wissen na het uitloggen.

Wat kost ChatGPT Plus? ▾ ChatGPT Plus kost $20 per maand (circa €18,50). Je krijgt hiervoor hogere berichtenlimieten, toegang tot geavanceerde modellen (o1, o1-pro) en voorrang bij drukte. Je kunt het abonnement op elk moment opzeggen via je accountinstellingen.