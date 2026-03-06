ChatGPT Inloggen (2026) – Zo Log Je In, Maak Je een Account Aan & Los Je Problemen Op

Compleet stappenplan voor het inloggen op ChatGPT: via de browser, app of desktop. Plus uitleg over ChatGPT gratis vs. Plus vs. Pro, en wat je doet als het niet lukt.
📑 Inhoudsopgave
1. Inloggen via de browser
2. Account aanmaken (nieuw bij ChatGPT)
3. Inloggen via de app (iPhone & Android)
4. Inloggen via de desktop-app
5. ChatGPT gratis vs. Plus vs. Pro
6. ChatGPT gebruiken zonder account
7. Problemen met inloggen oplossen
8. ChatGPT storing: hoe check je dat?
9. Account beveiligen (2FA)
10. Veelgestelde vragen
ChatGPT inloggen duurt nog geen minuut — als je weet waar je moet zijn. Toch zoeken er maandelijks tienduizenden Nederlanders naar “ChatGPT login” of “inloggen ChatGPT”. Logisch, want OpenAI heeft de afgelopen jaren meerdere URL’s gebruikt, er zijn inmiddels meerdere apps en het verschil tussen gratis en betaald is niet altijd duidelijk. In dit artikel leg ik alles uit: van je eerste login tot het oplossen van problemen wanneer inloggen niet lukt.
Inloggen op ChatGPT via de browser
De snelste manier om ChatGPT te openen is via je browser. Dit werkt op elke laptop, desktop, tablet of telefoon.
🖥️ Inloggen in 4 stappen
Dit is de officiële URL. De oude URL chat.openai.com werkt nog maar stuurt je automatisch door. Gebruik altijd chatgpt.com om zeker te zijn dat je op de echte site zit.
Je ziet twee knoppen: “Sign up” (account aanmaken) en “Log in” (inloggen met bestaand account). Klik op Log in.
Je kunt inloggen met: je e-mailadres + wachtwoord, Google-account, Microsoft-account of Apple ID. Kies de methode waarmee je je account hebt aangemaakt.
Na het inloggen kom je direct in de ChatGPT-interface. Je eerdere gesprekken staan in de zijbalk links. Typ je vraag en begin.
OpenAI gebruikt tegenwoordig chatgpt.com als de officiële URL. De oude adressen chat.openai.com en openai.com/chatgpt werken nog, maar verwijzen door. Zet chatgpt.com als bladwijzer in je browser zodat je altijd snel bij ChatGPT kunt.
ChatGPT account aanmaken (nieuw bij ChatGPT)
Heb je nog geen account? Dan maak je er in een paar stappen eentje aan. Een ChatGPT account aanmaken is gratis en kost minder dan twee minuten.
📝 Account aanmaken in 5 stappen
Een telefoonnummerverificatie is niet meer verplicht (dat was eerder wel het geval). Je kunt nu direct aan de slag met alleen een e-mailadres of social login. Het snelst gaat het door in te loggen met je bestaande Google- of Apple-account — dan hoef je geen apart wachtwoord te onthouden.
Inloggen via de ChatGPT app (iPhone & Android)
De ChatGPT app is beschikbaar voor zowel iOS als Android en biedt dezelfde functionaliteit als de webversie. Handig als je ChatGPT onderweg wilt gebruiken op je telefoon of tablet.
iPhone / iPad
Download via de App Store. Zoek op “ChatGPT” van OpenAI. Gratis.
Android
Download via Google Play Store. Zoek op “ChatGPT” van OpenAI. Gratis.
Na het downloaden open je de app en log je in met hetzelfde account als op de website. Al je gesprekken worden automatisch gesynchroniseerd. De app heeft een paar extra functies die de webversie niet biedt: spraakinvoer (je kunt praten met ChatGPT) en de mogelijkheid om foto’s te maken en direct te laten analyseren.
Er zijn nepversies van ChatGPT in de app stores die abonnementskosten vragen of je gegevens stelen. De echte app is van “OpenAI” (verificeer de ontwikkelaarsnaam) en is gratis te downloaden. Betaald upgraden doe je alleen in de app zelf, nooit via een losse download.
Inloggen via de ChatGPT desktop-app
Sinds 2024 biedt OpenAI ook een ChatGPT desktop-app aan voor macOS en Windows. De app draait als los programma op je computer en biedt een paar handige voordelen ten opzichte van de browser.
Je downloadt de desktop-app via openai.com/chatgpt/desktop of vanuit de ChatGPT-interface zelf (via je profielmenu). Na installatie log je in met hetzelfde OpenAI-account. De sneltoets maakt het bijzonder handig: je kunt ChatGPT vanuit elk programma oproepen zonder naar je browser te hoeven switchen.
ChatGPT gratis vs. Plus vs. Pro — wat zijn de verschillen?
Een van de meest gestelde vragen is: is ChatGPT gratis? Het korte antwoord: ja, er is een gratis versie. Maar er zijn ook betaalde abonnementen met meer functies. Dit zijn de actuele opties:
De gratis versie is voor de meeste mensen meer dan voldoende. Je hebt toegang tot GPT-4o (zij het met limieten), kunt bestanden uploaden en afbeeldingen laten genereren. ChatGPT Plus is de moeite waard als je ChatGPT dagelijks intensief gebruikt en vaker tegen berichtenlimieten aanloopt. ChatGPT Pro is alleen interessant voor professionals die het maximale uit de AI willen halen.
ChatGPT gebruiken zonder account
Sinds 2024 kun je ChatGPT zonder account gebruiken. Je gaat simpelweg naar chatgpt.com en begint met typen — zonder in te loggen. Er zijn wel beperkingen:
Handig als je snel even iets wilt opzoeken of ChatGPT wilt uitproberen. Maar voor serieus gebruik raad ik aan om een (gratis) account aan te maken — dan worden je gesprekken bewaard en heb je hogere limieten.
Problemen met inloggen op ChatGPT oplossen
ChatGPT inloggen lukt niet? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder vind je de meest voorkomende problemen met een directe oplossing.
ChatGPT storing: hoe check je of het aan OpenAI ligt?
Soms is het geen probleem aan jouw kant, maar ligt er een ChatGPT storing. Dat gebeurt regelmatig, vooral tijdens piekuren. Zo check je of ChatGPT down is:
🔍 Storing checken in 3 stappen
Is er een storing? Dan kun je niks anders doen dan wachten. Storingen duren doorgaans 15 minuten tot een paar uur. Bij grote verstoringen communiceert OpenAI via hun statuspagina en social media.
Krijg je de melding “ChatGPT is at capacity”? Dan zijn er te veel gebruikers tegelijk online. Dit is geen echte storing, maar overbelasting. Wacht een paar minuten en probeer opnieuw. ChatGPT Plus-gebruikers hebben voorrang en krijgen deze melding veel minder vaak.
ChatGPT account beveiligen met tweestapsverificatie
Je ChatGPT-account bevat mogelijk gevoelige gesprekken en gegevens. Het is daarom verstandig om tweestapsverificatie (2FA) in te schakelen. Hierdoor heeft iemand naast je wachtwoord ook toegang nodig tot je telefoon om in te loggen.
🔒 2FA inschakelen
Naast 2FA is het slim om een uniek, sterk wachtwoord te gebruiken dat je niet hergebruikt voor andere diensten. Gebruik een wachtwoordmanager als je moeite hebt met het onthouden van sterke wachtwoorden.