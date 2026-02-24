Poco X6 Pro Review – De Beste Budget Telefoon van Dit Moment?

Een uitgebreide review van de Xiaomi Poco X6 Pro 5G: prestaties, camera, scherm, batterij en of hij het prijskaartje waard is.

8.2 / 10 Poco X6 Pro 5G Razendsnelle Dimensity 8300 Ultra · 64MP camera · 120Hz AMOLED · 5000 mAh met 67W snelladen · Vanaf ±€300

Poco heeft zich in korte tijd gepositioneerd als hét merk voor wie topprestaties wil zonder topprijs. De Poco X6 Pro is daar het beste voorbeeld van: een smartphone met een MediaTek Dimensity 8300 Ultra-chip, 120Hz AMOLED-scherm en 67W snelladen voor rond de €300. Klinkt bijna te mooi, toch? In deze uitgebreide Poco X6 Pro review test ik of deze Xiaomi Poco telefoon zijn beloftes waarmaakt.

Eerste indruk & design

De Poco X6 Pro 5G ziet er duurder uit dan hij is. Het toestel voelt stevig aan met een plat frame van kunststof dat eruitziet als geborsteld metaal. De achterkant heeft een subtiel gestreept patroon dat vingerafdrukken goed verbergt — een welkome verandering ten opzichte van de glanzende achterkanten die je bij veel budget-telefoons ziet.

Met 186 gram en 8,3mm dikte ligt het toestel comfortabel in de hand, al is het met het 6,67-inch scherm geen kleine telefoon. Het is duidelijk een tweehandstoestel. Beschikbare kleuren zijn zwart, geel en blauw. Especially die gele variant geeft de X6 Pro een herkenbare, sportieve uitstraling die past bij het merk.

💡 Eerste indruk samengevat Het design is strak en voelt premium, maar de behuizing is wel van kunststof. Voor deze prijs is dat volkomen logisch. Opvallend: IP54-rating voor spatwaterbestendigheid, wat je zelden ziet in dit segment.

Scherm: 120Hz AMOLED met 1220 nits

Het scherm is een van de sterkste punten van de Poco X6 Pro. Je krijgt een 6,67-inch AMOLED-paneel met een resolutie van 2712 x 1220 pixels (1.5K), een verversingssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 1800 nits. Dat zijn specificaties die je normaal gesproken aantreft bij telefoons van €500+.

📱 Schermbeoordeling Helderheid 9/10 Kleurweergave 8/10 Scherpte (1.5K resolutie) 8.5/10 Buitenleesbaarheid 8.5/10

In de praktijk is het scherm echt een genot. Kleuren zijn levendig maar niet overdreven verzadigd, tekst is haarscherp en de 120Hz-verversing zorgt voor boterzacht scrollen. Buiten in de zon is alles prima afleesbaar dankzij de hoge helderheid. De Gorilla Glass Victus-bescherming is een fijne bonus — je hoeft je minder zorgen te maken over krassen.

Prestaties & processor: Dimensity 8300 Ultra

Hier ligt de echte kracht van de Poco X6 Pro. De MediaTek Dimensity 8300 Ultra is een chip die qua prestaties in de buurt komt van de Snapdragon 8 Gen 1 — een processor die een jaar geleden nog in vlaggenschepen van €800+ zat. Gecombineerd met 8 of 12 GB RAM en 256 of 512 GB opslag heb je een toestel dat vrijwel alles aankan.

⚡ Benchmarkscores (indicatief) ~850K AnTuTu v10 ~1300 Geekbench Single ~4100 Geekbench Multi

In de praktijk merk je dit aan alles: apps openen razendsnel, multitasken gaat vloeiend en zelfs zware games als Genshin Impact en Call of Duty Mobile draaien soepel op hoge instellingen. De Dimensity 8300 Ultra is gebouwd op het 4nm-proces, wat betekent dat hij niet alleen snel is maar ook relatief zuinig omgaat met je batterij.

De 5G-ondersteuning is uiteraard aanwezig — een must in 2024/2025 — en de telefoon ondersteunt alle gangbare frequentiebanden in Nederland.

Camera: 64MP hoofdcamera

De camera is vaak het punt waarop budgettelefoons het laten afweten. De Poco X6 Pro doet het in dit opzicht beter dan de meeste concurrenten in deze prijsklasse, maar verwacht geen wonderen.

📷 64 MP Hoofdcamera

OIS · f/1.7 🔭 8 MP Ultragroothoek

120° · f/2.2 🤳 16 MP Selfiecamera

f/2.4

De 64MP hoofdcamera met optische beeldstabilisatie (OIS) levert bij daglicht scherpe, kleurrijke foto’s. De dynamische range is prima en details worden goed vastgelegd. De ultragroothoeklens van 8MP is bruikbaar maar niet indrukwekkend — bij de randen neemt de scherpte merkbaar af.

Bij weinig licht wordt het verschil met duurdere telefoons duidelijker. De nachtmodus helpt, maar foto’s tonen meer ruis en minder detail dan wat je krijgt met de camera van een Samsung Galaxy S-serie of Pixel. Voor sociale media en dagelijks gebruik is de camera meer dan voldoende, maar serieuze fotografen zullen de beperkingen merken.

📸 Camerabeoordeling per scenario Daglicht 8/10 Portret 7/10 Nachtfotografie 6/10 Video (4K 30fps) 7/10 Selfie 7.5/10

Batterij & snelladen: 5000 mAh + 67W

De 5000 mAh-batterij in combinatie met de zuinige 4nm-chip levert een uitstekende batterijduur. Bij normaal gebruik (social media, muziek, af en toe een video) kom ik moeiteloos door een volledige dag heen, vaak met nog 20–30% over aan het einde van de avond. Zware gebruikers die veel gamen of video’s kijken halen zo’n 6 tot 7 uur schermtijd.

🔋 Oplaadsnelheid (67W) 10 minuten → 25% 20 minuten → 50% 35 minuten → 80% 50 minuten → 100%

Het 67W snelladen is een van de grote pluspunten. In minder dan een uur zit je van 0 naar 100%. Na 20 minuten aan de lader heb je alweer genoeg stroom voor de rest van de dag. De oplader zit standaard in de doos — iets wat bij steeds meer fabrikanten verdwijnt. Draadloos opladen ontbreekt, maar dat is in deze prijsklasse nog altijd de norm.

Software: HyperOS op Android 14

De Poco X6 Pro draait op HyperOS (de opvolger van MIUI) gebaseerd op Android 14. De software-ervaring is over het algemeen goed, maar niet zonder kanttekeningen.

Het positieve: HyperOS voelt sneller en lichter aan dan de oude MIUI-versies. De animaties zijn vloeiend, de interface is overzichtelijk en je hebt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Het always-on display, de thema’s en de controle over meldingen zijn prima geregeld.

Het minder positieve: er zit best wat bloatware voorgeïnstalleerd. Denk aan apps als GetApps, Mi Browser, Mi Video en diverse partnerapps die je bij het eerste gebruik een voor een moet verwijderen. Ook stuurt het systeem standaard promotienotificaties — die kun je gelukkig uitschakelen in de instellingen, maar het is irritant dat dit überhaupt nodig is bij een telefoon van €300.

💡 Tip: bloatware en advertenties uitschakelen Ga naar Instellingen → Meldingen → App-meldingen en schakel notificaties uit voor apps die je niet gebruikt. Voor de advertenties: ga naar Instellingen → Wachtwoord & beveiliging → Autorisatie & intrekking en schakel “msa” uit. Dit kost vijf minuten, maar maakt het gebruiksgemak flink beter.

Poco belooft 3 jaar Android-updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Dat is prima voor deze prijsklasse, al bieden Samsung en Google inmiddels 7 jaar. Toch hoef je je geen zorgen te maken dat de telefoon snel veroudert.

Volledige specificaties

📋 Poco X6 Pro 5G — Specificaties Scherm 6,67″ AMOLED · 2712×1220 (1.5K) · 120Hz · 1800 nits piek Processor MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4nm) RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5X Opslag 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Camera achter 64MP (OIS, f/1.7) + 8MP ultragroothoek + 2MP macro Camera voor 16MP (f/2.4) Batterij 5000 mAh · 67W bedraad snelladen Software HyperOS · Android 14 Bescherming Gorilla Glass Victus · IP54 Connectiviteit 5G · Wi-Fi 6 · Bluetooth 5.4 · NFC · IR-blaster SIM Dual nano-SIM Biometrie In-display vingerafdrukscanner · Gezichtsherkenning Afmetingen 160,5 × 74,4 × 8,3 mm · 186 gram Adviesprijs Vanaf ±€300 (8/256 GB)

Pluspunten & minpunten

👍 Pluspunten ✅ Extreem krachtige Dimensity 8300 Ultra ✅ Schitterend 1.5K AMOLED 120Hz scherm ✅ 67W snelladen: 0–100% in 50 min ✅ Goede daglichfoto’s met OIS ✅ Gorilla Glass Victus + IP54 ✅ Oplader in de doos ✅ IR-blaster (afstandsbediening) ✅ Scherpe prijs-kwaliteitverhouding 👎 Minpunten ❌ Bloatware en advertenties in software ❌ Kunststof behuizing (geen glas/metaal) ❌ Nachtfotografie matig ❌ Geen draadloos opladen ❌ 2MP macrolens is onbruikbaar ❌ Geen microSD-slot ❌ 3 jaar updates (vs. 7 bij Samsung)

Conclusie: is de Poco X6 Pro het waard?

De Poco X6 Pro is een van de indrukwekkendste budgetsmartphones die je op dit moment kunt kopen. Voor rond de €300 krijg je prestaties die een paar jaar geleden voorbehouden waren aan telefoons van het dubbele. Het scherm is fenomenaal, de chip is razendsnel en het snelladen is een uitkomst in het dagelijks leven.

De concessies zitten hem in de software (bloatware), de nachtfotografie en de bouwmaterialen. Maar voor de prijs die je betaalt zijn dat acceptabele compromissen. Als je bereid bent om vijf minuten te besteden aan het opruimen van de software, heb je een toestel dat op de meeste vlakken concurreert met telefoons die het dubbele kosten.

🏆 Eindoordeel Scherm Prestaties Camera Batterij Software Prijs-kwaliteit Kopen als: je maximale prestaties wilt voor je budget en je niet erg vindt om de software wat op te schonen.

Niet kopen als: camerakwaliteit je topprioriteit is of je de schoonste software-ervaring wilt.

Veelgestelde vragen

Is de Poco X6 Pro waterdicht? ▾ De Poco X6 Pro heeft een IP54-rating. Dat betekent bescherming tegen spatwater en stof, maar hij is niet geschikt om mee te zwemmen of onder te dompelen. Regen overleeft hij prima, maar laat hem niet in bad vallen.

Heeft de Poco X6 Pro een koptelefoonaansluiting? ▾ Nee, er zit geen 3,5mm jack op de Poco X6 Pro. Je hebt een USB-C naar 3,5mm adapter nodig of je gebruikt draadloze oortjes via Bluetooth.

Ondersteunt de Poco X6 Pro 5G in Nederland? ▾ Ja, de Poco X6 Pro 5G ondersteunt de 5G-frequentiebanden die in Nederland worden gebruikt (n1, n3, n7, n28, n78). Hij werkt met alle grote providers: KPN, Vodafone, T-Mobile en Odido.

Wat is beter: Poco X6 Pro of Samsung Galaxy A55? ▾ De Poco X6 Pro is aanzienlijk sneller qua processor en heeft een helderder scherm. De Samsung Galaxy A55 scoort beter op software (langer updates, geen bloatware), waterbestendigheid (IP67) en cameraconsistentie. Kies de Poco voor pure prestaties, de Samsung voor het totaalpakket.

Kan ik een geheugenkaart (microSD) gebruiken? ▾ Nee, de Poco X6 Pro heeft geen microSD-slot. Je bent aangewezen op de interne opslag van 256 of 512 GB. Met de UFS 4.0-opslag is die wel razendsnel.

Waar kan ik de Poco X6 Pro kopen in Nederland? ▾ De Poco X6 Pro is onder andere verkrijgbaar bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Bol.com en Amazon.nl. Prijzen variëren per winkel, dus het loont om even te vergelijken. De officiële Poco-website verwijst je ook naar erkende verkooppunten.