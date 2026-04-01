OnePlus Pad 3 review: specs, case, keyboard en stylus uitgelegd

📱 OnePlus tablets

De OnePlus Pad 3 is in 2025 uitgebracht als de nieuwste flagship-tablet van OnePlus. Met een groot 13,2 inch 3K-scherm, een Snapdragon 8 Elite-chip en een accu van meer dan 10.000 mAh zet hij zichzelf neer als serieus alternatief voor de iPad Pro en Samsung Galaxy Tab S10. In dit artikel lees je alles over de specs, de voor- en nadelen, het Smart Keyboard, de Stylo-stylus en de beste cases.

📱 OnePlus Pad 3 in het kort 13,2 inch 3K LTPO-display met 144 Hz, Snapdragon 8 Elite-chip, 12 of 16 GB RAM, 256 of 512 GB opslag en een 10.100 mAh-accu met 67W opladen. Draait op OxygenOS 15 (Android 15). Compatibel met de OnePlus Stylo (stylus) en het QWERTY Smart Keyboard. Prijs vanaf circa 549 euro.

Specificaties OnePlus Pad 3

📋 OnePlus Pad 3 (2025) Flagship Android-tablet · OxygenOS 15 · Android 15 Scherm 13,2 inch LTPO LCD 3K (3168 x 2232), 144 Hz, 900 nits Chip Snapdragon 8 Elite 4 nm, octa-core, tot 4,32 GHz RAM 12 of 16 GB LPDDR5X Opslag 256 of 512 GB UFS 3.1, geen microSD Accu 10.100 mAh 67W SUPERVOOC snelladen Camera (achter) 13 MP f/2.2 Autofocus, video 4K Camera (voor) 8 MP Landscape, videobellen Audio Quad-speaker Dolby Atmos, 4 luidsprekers WiFi WiFi 7 (802.11be) Tri-band, Bluetooth 5.4 Aansluiting USB-C (USB 3.2) Video-uitvoer, snel bestandsoverdracht Afmetingen 302 x 225 x 6,5 mm Gewicht: 640 gram Kleur Nimbus Gray Aluminium behuizing

📶 Geen 5G-versie De OnePlus Pad 3 is alleen beschikbaar als WiFi-model. Er is geen LTE- of 5G-variant. Wil je mobiel internet onderweg, dan ben je aangewezen op een hotspot via je telefoon. Voor de meeste gebruikers is dat geen probleem, maar het is een bewuste beperking ten opzichte van concurrenten als de Samsung Galaxy Tab S10.

Scherm, prestaties en accu

9,2 Scherm 9,4 Prestaties 9,0 Accuduur 8,8 Prijs/kwaliteit

Scherm: groot, scherp en soepel

Het 13,2 inch LTPO-scherm is het meest indrukwekkende onderdeel van de OnePlus Pad 3. De 3K-resolutie zorgt voor een buitengewoon scherp beeld, en de LTPO-technologie schakelt de verversingssnelheid dynamisch tussen 1 en 144 Hz op basis van de weergegeven content. Dat betekent dat video’s op 24 fps soepel worden weergegeven zonder energieverspilling, terwijl het scrollen door apps vloeiend aanvoelt op hoge refresh rate.

Met 900 nits piekhelderheid is het scherm goed bruikbaar in de meeste omstandigheden, ook bij fel omgevingslicht. De kleurweergave is nauwkeurig en warm. Er is geen OLED: zwarten zijn iets minder diep dan bij de iPad Pro of Samsung Galaxy Tab S10+, maar in de praktijk merk je dit alleen bij directe vergelijking.

Prestaties: Snapdragon 8 Elite op zijn best

De Snapdragon 8 Elite is op dit moment de krachtigste Android-chip beschikbaar. In de OnePlus Pad 3 presteert hij indrukwekkend: apps openen razendsnel, multitasken gaat naadloos en zelfs zware taken als video-editing in CapCut of 3D-games verlopen zonder enige vertraging. OxygenOS 15 is bovendien een van de schonere Android-versies met goede tabletoptimalisatie voor gesplitst scherm en floating windows.

Accu: ultralang met snel opladen

De 10.100 mAh-accu levert bij gemengd gebruik gemakkelijk twee volledige dagen. Netflix kijken op middelhoge helderheid met Dolby Atmos-audio geeft meer dan 12 uur schermtijd. Het 67W SUPERVOOC-opladen laadt de tablet in circa 80 minuten volledig op, een stuk sneller dan concurrenten als de iPad Air (20W) of Samsung Tab S10 (45W). Dat maakt de OnePlus Pad 3 een uitstekende reisgenoot.

🔊 Quad-speaker met Dolby Atmos De vier luidsprekers leveren een van de betere geluidservaringen in tabletland. Stereo-breedte, volume en helderheid zijn merkbaar beter dan bij de meeste Android-concurrenten. Met een koptelefoon-output via de USB-C poort of draadloos via Bluetooth 5.4 is de audiobeleving compleet.

📱

De beste grote tablet van dit moment Vergelijken we de OnePlus Pad 3 ook met iPads en Samsung-tablets? Lees ons volledige overzicht van de beste grote tablets.

→

Voordelen en nadelen van de OnePlus Pad 3

Klik op voordelen of nadelen voor een eerlijk overzicht.

✅ Voordelen ⚠️ Nadelen

🖥️ Groot 3K-scherm met 144 Hz LTPO Een van de scherpste en soepelste schermen in de Android-tabletwereld. De 13,2 inch maat maakt hem ideaal voor productiviteit, video en creatief werk. ⚡ Snapdragon 8 Elite: topsnelheid De krachtigste Android-chip van dit moment zorgt voor probleemloze prestaties bij alle taken, inclusief zware games en videobewerkingsapps. 🔋 67W snel opladen In circa 80 minuten volledig op, terwijl concurrenten als Apple en Samsung hier 2 tot 3 keer langer over doen. Een groot praktisch voordeel. 📶 WiFi 7 ondersteuning Als een van de eerste tablets met WiFi 7 profiteer je van snellere en stabieler draadloos internet in netwerken die dit standaard ondersteunen. 💰 Scherpe prijs voor de specs Vergelijkbare specs bij Apple of Samsung kosten significant meer. De OnePlus Pad 3 biedt premium hardware voor een lagere instapprijs. 📵 Geen 5G of LTE De OnePlus Pad 3 heeft geen simkaartsleuf. Mobiel internet is alleen mogelijk via een hotspot vanaf je telefoon, wat bij intensief gebruik de batterij van je telefoon belast. 📱 App-aanbod minder dan iPad Android heeft een kleiner aanbod van tabletgeoptimaliseerde apps dan iPadOS. Sommige populaire apps zijn alleen als opgeschaalde telefoonversie beschikbaar, wat minder prettig oogt op een 13 inch scherm. 💾 Geen microSD-slot Opslag is niet uitbreidbaar. Met de keuze tussen 256 en 512 GB is er genoeg ruimte voor de meeste gebruikers, maar het ontbreken van een microSD is een gemis voor wie veel offline content opslaat. 🔄 Update-garantie korter dan Apple OnePlus belooft 3 jaar Android-updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Apple ondersteunt iPads doorgaans 5 tot 7 jaar, wat op de lange termijn een verschil maakt. ⚖️ Relatief zwaar 640 gram is aan de zware kant voor langdurig vasthouden. De grote formaat maakt single-handed gebruik nagenoeg onmogelijk. Daarvoor is een goede stand-case vrijwel onmisbaar.

OnePlus Pad 3 vs iPad Pro en Samsung Tab S10

Hoe verhoudt de OnePlus Pad 3 zich tot de twee grootste concurrenten in het premium tabletssegment?

Specificatie OnePlus Pad 3 iPad Pro 13″ (M4) Samsung Tab S10+ Schermgrootte 13,2 inch, 144 Hz 13 inch, ProMotion 12,4 inch, 120 Hz Schermtype 3K LCD LTPO Ultra Retina XDR OLED OLED Dynamic AMOLED AMOLED Chip Snapdragon 8 Elite Snel Apple M4 Snapdragon 8 Gen 3 Opladen 67W (±80 min) Snelst 20W (±3 uur) 45W (±90 min) 5G optie Nee Ja Optie Ja Optie Update-garantie 3 jaar Android 5 tot 7 jaar iPadOS Langer 4 jaar Android Prijs (indicatief) v.a. 549 euro Goedkoopst v.a. 1.499 euro v.a. 899 euro

💡 Voor wie is de OnePlus Pad 3 de beste keuze? Kies de OnePlus Pad 3 als je een krachtige Android-tablet met groot scherm wil voor een scherpere prijs dan Apple of Samsung. Kies de iPad Pro als je OLED, de beste apps en de langste softwareondersteuning wil. Kies de Samsung Tab S10 als je 5G, DeX-modus en Samsung-ecosysteem wil.

Case, Smart Keyboard en Stylo voor de OnePlus Pad 3

OnePlus biedt zijn eigen accessoires aan voor de Pad 3. Daarnaast zijn third-party cases breed beschikbaar. Dit zijn de belangrijkste opties.

📗 OnePlus Smart Folio Case ca. 49 euro Officiële magnetische folio-case met slaap/wakkerfunctie en instelbare kijkhoek. Beschermt voor- en achterkant. Officieel ⌨️ OnePlus QWERTY Smart Keyboard ca. 99 euro Volledig toetsenbord met trackpad dat via pogo-pins koppelt. Geïntegreerde standaard, draadloos via Bluetooth. Maakt de Pad 3 tot laptop-vervanger. Officieel ✏️ OnePlus Stylo (stylus pen) ca. 69 euro Magnetisch opladende stylus met drukgevoeligheid. Laadt aan de zijkant van de tablet. Ideaal voor aantekeningen en tekenen in compatible apps. Stylus 🛡️ Third-party beschermhoes ca. 15 tot 30 euro Stevige TPU of leren hoesjes van merken als Fintie, ProCase en ESR. Controleer altijd of het specifiek voor OnePlus Pad 3 (2025) gemaakt is. Budget 🔒 Screenprotector ca. 10 tot 20 euro Gehard glas screenprotector voor de 13,2 inch. Let op: zoek specifiek op “OnePlus Pad 3 screen protector” voor de juiste maat. Budget 🎒 Sleeve / draagtas ca. 12 tot 25 euro Zachte binnenbekleding sleeve voor transport in tas of rugzak. Handig als je geen dikke folio-case wil maar de tablet toch wil beschermen onderweg. Budget

⌨️ Smart Keyboard: echte laptop-vervanger? Het OnePlus QWERTY Smart Keyboard heeft een prettig toetsenbordgevoel en een functioneel trackpad. Gecombineerd met OxygenOS 15’s verbeterde multitasking, gesplitst scherm en de grote 13 inch werkvlak is de OnePlus Pad 3 met keyboard een serieuze laptop-vervanger voor lichte taken zoals mailen, documenten bewerken en browsen.

Prijs en kopen

De OnePlus Pad 3 is in Nederland verkrijgbaar via de OnePlus webshop en via retailers als Coolblue, bol.com en MediaMarkt. Dit zijn de huidige varianten en indicatieve prijzen:

Beschikbare varianten (indicatieve prijzen) 12 GB RAM / 256 GB v.a. 549 euro Inclusief: USB-C kabel, geen adapter WiFi 7 · Bluetooth 5.4 16 GB RAM / 512 GB v.a. 649 euro Inclusief: USB-C kabel, geen adapter WiFi 7 · Bluetooth 5.4

💡 256 of 512 GB? Kies 256 GB als je de tablet voornamelijk gebruikt voor streaming, browsen en apps. Kies 512 GB als je veel games, offline video of grote bestanden opslaat. Er is geen microSD-slot om later bij te kopen, dus investeer bij twijfel in de grotere variant.

📲

Welke iPhone is het beste van dit moment? Toch liever Apple? Lees welke iPhone het beste scoort op prijs, camera en prestaties.

→

Veelgestelde vragen over de OnePlus Pad 3

Wat zijn de specs van de OnePlus Pad 3? De OnePlus Pad 3 heeft een 13,2 inch 3K LTPO LCD-scherm (144 Hz), een Snapdragon 8 Elite-processor, 12 of 16 GB RAM, 256 of 512 GB opslag, een 10.100 mAh-accu met 67W opladen en draait op OxygenOS 15 (Android 15). WiFi 7, Bluetooth 5.4 en USB-C 3.2 zijn aanwezig. Er is geen 5G-variant.

Welke case past op de OnePlus Pad 3? OnePlus zelf maakt een Smart Folio Case (ca. 49 euro) en een Smart Keyboard Folio (ca. 99 euro) voor de Pad 3. Cases voor de Pad 2 of andere modellen passen niet. Third-party cases van merken als Fintie, ProCase en ESR zijn beschikbaar, maar controleer altijd dat ze specifiek voor de OnePlus Pad 3 (2025) zijn gemaakt.

Heeft de OnePlus Pad 3 een stylus? Ja, de OnePlus Pad 3 is compatibel met de OnePlus Stylo stylus pen. De Stylo laadt magnetisch op aan de zijkant van de tablet en ondersteunt drukgevoeligheid voor tekenen en schrijven. De Stylo is apart verkrijgbaar voor circa 69 euro en zit niet standaard in de doos.

Wat kost de OnePlus Pad 3? De OnePlus Pad 3 start vanaf circa 549 euro voor de 12 GB/256 GB variant. De 16 GB/512 GB versie kost circa 649 euro. Daarmee is hij aanzienlijk goedkoper dan de iPad Pro (vanaf 1.499 euro) en de Samsung Galaxy Tab S10+ (vanaf 899 euro) met vergelijkbare specs.

Heeft de OnePlus Pad 3 een toetsenbord? Ja, OnePlus verkoopt het QWERTY Smart Keyboard voor de Pad 3 voor circa 99 euro. Het koppelt via pogo-pins (geen Bluetooth nodig) en heeft een ingebouwd trackpad. Gecombineerd met de multitasking-functies van OxygenOS 15 is de Pad 3 met keyboard een serieuze laptop-vervanger voor lichte taken.

Is er een OnePlus Pad 3 Pro? Op het moment van schrijven heeft OnePlus geen Pro-versie van de Pad 3 aangekondigd. De reguliere OnePlus Pad 3 is het topmodel in de Pad-lijn. Houd de officiële OnePlus-website in de gaten voor eventuele aankondigingen van een Pro-variant.

Hoe verhoudt de OnePlus Pad 3 zich tot de OnePlus Pad 2? De Pad 3 brengt een groter scherm (13,2 vs 12,1 inch), een nieuwere Snapdragon 8 Elite (vs Snapdragon 8 Gen 3), WiFi 7 (vs WiFi 6E), een grotere accu (10.100 vs 9.510 mAh) en Android 15 met OxygenOS 15 (vs Android 14). De Pad 2 is inmiddels goedkoper en nog steeds een solide keuze, maar de Pad 3 biedt duidelijk meer voor wie nu koopt.