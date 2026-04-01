OnePlus Pad 3 review: specs, case, keyboard en stylus uitgelegd

De OnePlus Pad 3 is in 2025 uitgebracht als de nieuwste flagship-tablet van OnePlus. Met een groot 13,2 inch 3K-scherm, een Snapdragon 8 Elite-chip en een accu van meer dan 10.000 mAh zet hij zichzelf neer als serieus alternatief voor de iPad Pro en Samsung Galaxy Tab S10. In dit artikel lees je alles over de specs, de voor- en nadelen, het Smart Keyboard, de Stylo-stylus en de beste cases.
Specificaties OnePlus Pad 3
Scherm, prestaties en accu
Scherm: groot, scherp en soepel
Het 13,2 inch LTPO-scherm is het meest indrukwekkende onderdeel van de OnePlus Pad 3. De 3K-resolutie zorgt voor een buitengewoon scherp beeld, en de LTPO-technologie schakelt de verversingssnelheid dynamisch tussen 1 en 144 Hz op basis van de weergegeven content. Dat betekent dat video’s op 24 fps soepel worden weergegeven zonder energieverspilling, terwijl het scrollen door apps vloeiend aanvoelt op hoge refresh rate.
Met 900 nits piekhelderheid is het scherm goed bruikbaar in de meeste omstandigheden, ook bij fel omgevingslicht. De kleurweergave is nauwkeurig en warm. Er is geen OLED: zwarten zijn iets minder diep dan bij de iPad Pro of Samsung Galaxy Tab S10+, maar in de praktijk merk je dit alleen bij directe vergelijking.
Prestaties: Snapdragon 8 Elite op zijn best
De Snapdragon 8 Elite is op dit moment de krachtigste Android-chip beschikbaar. In de OnePlus Pad 3 presteert hij indrukwekkend: apps openen razendsnel, multitasken gaat naadloos en zelfs zware taken als video-editing in CapCut of 3D-games verlopen zonder enige vertraging. OxygenOS 15 is bovendien een van de schonere Android-versies met goede tabletoptimalisatie voor gesplitst scherm en floating windows.
Accu: ultralang met snel opladen
De 10.100 mAh-accu levert bij gemengd gebruik gemakkelijk twee volledige dagen. Netflix kijken op middelhoge helderheid met Dolby Atmos-audio geeft meer dan 12 uur schermtijd. Het 67W SUPERVOOC-opladen laadt de tablet in circa 80 minuten volledig op, een stuk sneller dan concurrenten als de iPad Air (20W) of Samsung Tab S10 (45W). Dat maakt de OnePlus Pad 3 een uitstekende reisgenoot.
Voordelen en nadelen van de OnePlus Pad 3
Klik op voordelen of nadelen voor een eerlijk overzicht.
OnePlus Pad 3 vs iPad Pro en Samsung Tab S10
Hoe verhoudt de OnePlus Pad 3 zich tot de twee grootste concurrenten in het premium tabletssegment?
|Specificatie
|OnePlus Pad 3
|iPad Pro 13″ (M4)
|Samsung Tab S10+
|Schermgrootte
|13,2 inch, 144 Hz
|13 inch, ProMotion
|12,4 inch, 120 Hz
|Schermtype
|3K LCD LTPO
|Ultra Retina XDR OLED OLED
|Dynamic AMOLED AMOLED
|Chip
|Snapdragon 8 Elite Snel
|Apple M4
|Snapdragon 8 Gen 3
|Opladen
|67W (±80 min) Snelst
|20W (±3 uur)
|45W (±90 min)
|5G optie
|Nee
|Ja Optie
|Ja Optie
|Update-garantie
|3 jaar Android
|5 tot 7 jaar iPadOS Langer
|4 jaar Android
|Prijs (indicatief)
|v.a. 549 euro Goedkoopst
|v.a. 1.499 euro
|v.a. 899 euro
Case, Smart Keyboard en Stylo voor de OnePlus Pad 3
OnePlus biedt zijn eigen accessoires aan voor de Pad 3. Daarnaast zijn third-party cases breed beschikbaar. Dit zijn de belangrijkste opties.
Prijs en kopen
De OnePlus Pad 3 is in Nederland verkrijgbaar via de OnePlus webshop en via retailers als Coolblue, bol.com en MediaMarkt. Dit zijn de huidige varianten en indicatieve prijzen:
Veelgestelde vragen over de OnePlus Pad 3
Samenvatting
De OnePlus Pad 3 is een indrukwekkende Android-tablet die veel biedt voor een scherpe prijs. Het 13,2 inch 3K-scherm met 144 Hz, de Snapdragon 8 Elite en het 67W snelladen zijn hoogtepunten die concurrenten op dit prijspunt niet bieden. De quadspeakers met Dolby Atmos en WiFi 7 maken het plaatje compleet.
De beperkingen zijn er ook: geen 5G, geen microSD, kortere update-garantie dan Apple en een app-aanbod dat minder tabletgeoptimaliseerd is dan iPadOS. Maar als pure hardware-deal in het premium Android-segment is de OnePlus Pad 3 moeilijk te verslaan. Bekijk ook de beste grote tablets voor een breder vergelijkingsoverzicht.