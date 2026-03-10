📱 Handleiding

Wil je cookies verwijderen maar weet je niet precies hoe dat werkt op jouw apparaat? Ik leg het je stap voor stap uit voor iPhone, iPad, Samsung, Android en de meestgebruikte browsers. In vijf minuten is alles gewist.

Spring direct naar jouw apparaat of browser:

💡 Wat zijn cookies eigenlijk? Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je apparaat opslaan. Ze onthouden je inloggegevens, winkelwagen en voorkeuren. Handig, maar na verloop van tijd stapelen ze zich op en kunnen ze je privacy in gevaar brengen of voor trage laadtijden zorgen.

Cookies verwijderen op iPhone (Safari)

De meestgebruikte browser op de iPhone is Safari. Zo verwijder je alle cookies in een paar tikken:

🍎 iPhone — Safari iOS 15 en hoger Instellingen → Safari → Wis geschiedenis en websitedata 1 Open de Instellingen-app op je iPhone (het tandwieltje). 2 Scroll naar beneden en tik op Safari. 3 Tik op ‘Wis geschiedenis en websitedata’ onderaan de pagina. 4 Bevestig met ‘Verwijder geschiedenis en data’. Alles is nu gewist.

⚠️ Let op: je wordt overal uitgelogd Na het wissen van cookies ben je uitgelogd bij alle websites die je bezocht hebt in Safari. Zorg dat je je wachtwoorden bij de hand hebt of gebruik de ingebouwde iCloud-sleutelhanger.

Wil je cookies verwijderen van één specifieke website op iPhone?

Ga naar Instellingen → Safari → Geavanceerd → Websitedata. Hier zie je een lijst van alle websites met opgeslagen data. Veeg naar links over een website om die te verwijderen, zonder de rest aan te raken.

🧹

Cookies verwijderen op iPad

Op de iPad werkt het vrijwel identiek als op de iPhone, maar de menuopties staan iets anders gerangschikt:

📱 iPad — Safari iPadOS 15 en hoger Instellingen → Safari → Wis geschiedenis en websitedata 1 Open Instellingen op je iPad. 2 Tik in het linker menu op Safari. 3 Tik op ‘Wis geschiedenis en websitedata’ en bevestig de actie.

💡 Tip voor iPad-gebruikers Gebruik je Chrome of een andere browser op je iPad? Volg dan de stappen bij het Chrome-kopje hieronder. Die werken hetzelfde op iPad als op Android.

Cookies verwijderen op Samsung-telefoon

Samsung-telefoons hebben twee browsers: de ingebouwde Samsung Internet-app én Google Chrome. Ik leg beide uit.

📲 Samsung Internet Standaardbrowser op Samsung-toestellen Samsung Internet → ☰ → Instellingen → Persoonlijke gegevens → Browsegegevens verwijderen 1 Open de Samsung Internet-app (het blauwe wereldbol-icoontje). 2 Tik op de drie streepjes rechtsonder in het scherm. 3 Ga naar Instellingen en tik op ‘Persoonlijke gegevens’. 4 Tik op ‘Browsegegevens verwijderen’. 5 Vink ‘Cookies en sitedata’ aan (en eventueel ook cache) en tik op ‘Gegevens verwijderen’.

ℹ️ Gebruik je Chrome op Samsung? Veel Samsung-gebruikers hebben Chrome als standaardbrowser ingesteld. In dat geval gebruik je de stappen in het volgende blok (Android Chrome), die precies hetzelfde werken op een Samsung-toestel.

Cookies verwijderen op Android (Chrome)

Google Chrome is de meestgebruikte browser op Android-telefoons en -tablets. Zo wis je cookies snel:

🤖 Android — Google Chrome Werkt ook op Samsung met Chrome Chrome → ⋮ → Instellingen → Privacy en beveiliging → Browsegegevens wissen 1 Open Google Chrome op je Android-telefoon. 2 Tik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm. 3 Ga naar Instellingen en tik op ‘Privacy en beveiliging’. 4 Tik op ‘Browsegegevens wissen’. 5 Vink ‘Cookies en sitegegevens’ aan en kies het gewenste tijdsbereik. Tik daarna op ‘Gegevens wissen’.

⚡

Cookies verwijderen in Chrome op laptop of pc

🌐 Google Chrome — Windows & Mac Sneltoets: Ctrl+Shift+Delete (Windows) of Cmd+Shift+Delete (Mac) Chrome → ⋮ → Meer tools → Browsegegevens wissen → Cookies en andere sitegegevens aanvinken → Gegevens wissen 1 Open Chrome en klik op de drie puntjes rechts bovenin. 2 Ga naar ‘Meer tools’ en klik op ‘Browsegegevens wissen’. 3 Kies het tijdsbereik. Wil je alles wissen? Kies dan ‘Altijd’. 4 Vink ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan en klik op ‘Gegevens wissen’.

Cookies verwijderen in Firefox

🦊 Mozilla Firefox — Windows & Mac Sneltoets: Ctrl+Shift+Delete Firefox → ☰ → Instellingen → Privacy en beveiliging → Gegevens wissen 1 Klik op de drie streepjes rechtsboven in Firefox. 2 Ga naar ‘Instellingen’ en klik op het tabblad ‘Privacy en beveiliging’. 3 Scroll naar ‘Cookies en sitegegevens’ en klik op ‘Gegevens wissen’. 4 Vink ‘Cookies en sitegegevens’ aan en klik op ‘Wissen’.

Cookies verwijderen in Microsoft Edge

🔵 Microsoft Edge — Windows & Mac Sneltoets: Ctrl+Shift+Delete Edge → … → Instellingen → Privacy, zoeken en services → Browsegegevens wissen 1 Klik op de drie puntjes rechts bovenin Edge. 2 Ga naar ‘Instellingen’ en klik op ‘Privacy, zoeken en services’. 3 Klik op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder ‘Browsegegevens wissen’. 4 Vink ‘Cookies en andere sitegegevens’ aan en klik op ‘Nu wissen’.

Overzicht: cookies wissen per apparaat

Apparaat / Browser Pad naar cookies wissen Sneltoets iPhone (Safari) Instellingen → Safari → Wis geschiedenis en websitedata — iPad (Safari) Instellingen → Safari → Wis geschiedenis en websitedata — Samsung Internet ☰ → Instellingen → Persoonlijke gegevens → Browsegegevens verwijderen — Android (Chrome) ⋮ → Instellingen → Privacy → Browsegegevens wissen — Chrome (pc) ⋮ → Meer tools → Browsegegevens wissen Ctrl+Shift+Del Firefox ☰ → Instellingen → Privacy → Gegevens wissen Ctrl+Shift+Del Edge … → Instellingen → Privacy → Browsegegevens wissen Ctrl+Shift+Del

✅ Cookies en cache tegelijk wissen? Bij de meeste browsers kun je cookies en cache tegelijk wissen in hetzelfde menu. Vink dan naast ‘Cookies’ ook ‘Gecachete afbeeldingen en bestanden’ aan. Dit maakt je browser extra snel na de schoonmaak.

Veelgestelde vragen over cookies verwijderen

Wat gebeurt er als ik cookies verwijder? Na het verwijderen van cookies word je overal uitgelogd en zijn opgeslagen websitevoorkeuren weg. Websites laden mogelijk iets langzamer de eerste keer. Je privacy verbetert doordat trackers jouw gedrag niet meer kunnen volgen via opgeslagen cookies.

Wat is het verschil tussen cookies en cache? Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan om je instellingen en inloggegevens te onthouden. Cache is tijdelijk opgeslagen websitedata (afbeeldingen, scripts) zodat pagina’s sneller laden. Beide kun je apart of tegelijk verwijderen.

Hoe vaak moet ik cookies verwijderen? Er is geen vaste regel, maar eens per maand is een goede gewoonte. Merk je dat websites traag laden of dat je inlogproblemen hebt? Dan is dat een goed moment om cookies en cache te wissen.

Kan ik cookies van één website verwijderen? Ja. In Safari op iPhone ga je naar Instellingen → Safari → Geavanceerd → Websitedata. In Chrome op pc klik je op het slotje in de adresbalk → Cookies → en verwijder je de gewenste website. Zo blijven de cookies van andere websites gewoon staan.