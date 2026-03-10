Wil je cookies verwijderen maar weet je niet precies hoe dat werkt op jouw apparaat? Ik leg het je stap voor stap uit voor iPhone, iPad, Samsung, Android en de meestgebruikte browsers. In vijf minuten is alles gewist.
Spring direct naar jouw apparaat of browser:
Cookies verwijderen op iPhone (Safari)
De meestgebruikte browser op de iPhone is Safari. Zo verwijder je alle cookies in een paar tikken:
Wil je cookies verwijderen van één specifieke website op iPhone?
Ga naar Instellingen → Safari → Geavanceerd → Websitedata. Hier zie je een lijst van alle websites met opgeslagen data. Veeg naar links over een website om die te verwijderen, zonder de rest aan te raken.🧹
Cookies verwijderen op iPad
Op de iPad werkt het vrijwel identiek als op de iPhone, maar de menuopties staan iets anders gerangschikt:
Cookies verwijderen op Samsung-telefoon
Samsung-telefoons hebben twee browsers: de ingebouwde Samsung Internet-app én Google Chrome. Ik leg beide uit.
Cookies verwijderen op Android (Chrome)
Google Chrome is de meestgebruikte browser op Android-telefoons en -tablets. Zo wis je cookies snel:
Cookies verwijderen in Chrome op laptop of pc
Cookies verwijderen in Firefox
Cookies verwijderen in Microsoft Edge
Overzicht: cookies wissen per apparaat
|Apparaat / Browser
|Pad naar cookies wissen
|Sneltoets
|iPhone (Safari)
|Instellingen → Safari → Wis geschiedenis en websitedata
|—
|iPad (Safari)
|Instellingen → Safari → Wis geschiedenis en websitedata
|—
|Samsung Internet
|☰ → Instellingen → Persoonlijke gegevens → Browsegegevens verwijderen
|—
|Android (Chrome)
|⋮ → Instellingen → Privacy → Browsegegevens wissen
|—
|Chrome (pc)
|⋮ → Meer tools → Browsegegevens wissen
|Ctrl+Shift+Del
|Firefox
|☰ → Instellingen → Privacy → Gegevens wissen
|Ctrl+Shift+Del
|Edge
|… → Instellingen → Privacy → Browsegegevens wissen
|Ctrl+Shift+Del