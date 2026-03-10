Je wil een nieuwe telefoon, maar welke telefoon past bij jou? Dat hangt af van je budget, hoe je je telefoon gebruikt en of je liever een iPhone of Android hebt. Doe de test hieronder en lees daarna welk type telefoon het beste bij jouw situatie past.
🔍 Welke telefoon past bij mij? Doe de test
Beantwoord 5 vragen en krijg direct een persoonlijk advies
iPhone of Android: wat past bij jou?
De eerste grote keuze bij een nieuwe telefoon is het besturingssysteem. Hier zijn de belangrijkste verschillen op een rij:
Welke telefoon past bij jouw budget?
Je budget bepaalt grotendeels wat je kunt verwachten. Dit zijn de reële prijsklassen in 2025:
Tot €250: dagelijks gebruik
In deze klasse vind je prima telefoons voor bellen, appen, social media en lichte fotografie. Denk aan de Samsung Galaxy A15, Motorola Moto G34 of Nokia G42. Verwacht geen topscherm of snelle processor, maar voor basisgebruik is dit ruim voldoende.
€250 tot €500: de zoete middenklasse
Dit is de beste prijs-kwaliteitzone. Je krijgt een prima camera, snel scherm en 3-4 jaar updates. Topkeuzes: Samsung Galaxy A55, Google Pixel 8a, iPhone SE (2024).
€500 tot €900: premium zonder topprijs
Hier begint het echte premium segment: uitstekende camera, snel en lang ondersteuning. Denk aan de Samsung Galaxy S24, iPhone 15 of Google Pixel 9.
€900 en meer: toptoestellen
De absolute top: Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max en Google Pixel 9 Pro. Grootste schermen, beste camera’s, langste garantie op updates.💰
Welke telefoon past bij jouw gebruik?
📸 Beste telefoon voor foto’s en video’s
Kies de Samsung Galaxy S25 Ultra (€1.299), iPhone 16 Pro (€1.229) of Google Pixel 9 Pro (€1.099) voor de allerbeste camera. Budget? Dan is de Google Pixel 8a (€499) of Samsung Galaxy A55 (€449) een uitstekende middenweg.
💼 Beste telefoon voor werk en productiviteit
Grote schermen, snelle processor en goede Microsoft 365-integratie zijn dan belangrijk. De Samsung Galaxy S25+ of iPhone 16 Plus scoren hier hoog. Samsung-toestellen werken uitstekend samen met Windows-laptops via Samsung DeX.
🎮 Beste telefoon voor gaming
Je hebt een snelle processor, veel RAM en een hoog verversingsscherm (120Hz) nodig. De Samsung Galaxy S25, iPhone 16 en OnePlus 13 zijn sterke keuzes.
👴 Beste telefoon voor senioren
Grote tekst, overzichtelijk scherm en eenvoudige bediening staan voorop. De Samsung Galaxy A34 (groot scherm, duidelijk Android), iPhone SE (simpel en intuïtief) of een Doro 8200 (speciaal voor senioren ontworpen) passen hier goed bij.📲