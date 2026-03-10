💻 Handleiding

Windows 10 is sinds oktober 2025 niet meer ondersteund, maar jouw pc voldoet niet aan de vereisten voor Windows 11? Geen nood. In dit artikel leg ik uit hoe je Windows 11 toch kunt installeren op een oude pc, ook als je geen TPM 2.0 hebt. Ik bespreek drie methodes, van makkelijk tot iets technischer.

Spring direct naar een methode:

Stap 1: controleer wat er ontbreekt op jouw pc

Voordat je begint, is het handig te weten waarom jouw pc wordt geblokkeerd. De meest voorkomende obstakels zijn:

Vereiste Minimaal Hoe controleren TPM Versie 2.0 Windows+R → tpm.msc Secure Boot Ingeschakeld (UEFI) Windows+R → msinfo32 → Secure Boot-status RAM 4 GB Taakbeheer → Prestaties → Geheugen Opslag 64 GB vrij Verkenner → Deze pc Processor 64-bit, 1 GHz, 2 cores Windows+R → msinfo32 → Processortype

🔍 Snelste manier: PC Health Check Download de gratis PC Health Check-tool van Microsoft. Die vertelt je in één klik precies welke vereisten jouw pc wel en niet haalt. Zoek op “PC Health Check Microsoft download” om het te vinden.

⚠️ TPM 1.2 of TPM uitgeschakeld? Sommige pc’s hebben wel een TPM-chip, maar dan versie 1.2. Of de chip staat uitgeschakeld in het BIOS. Ga dan eerst naar je BIOS/UEFI-instellingen (opstarten en F2, F10 of Delete indrukken) en controleer of TPM kan worden ingeschakeld of bijgewerkt. Soms lost dit al het probleem op zonder verdere omwegen.

Methode 1: Rufus (makkelijkst, aanbevolen)

Rufus is een gratis programma waarmee je een opstartbare USB-stick aanmaakt met Windows 11. Het slimme: Rufus vraagt tijdens het aanmaken of je de TPM-, Secure Boot- en RAM-vereisten wilt overslaan. Geen registerwerk, geen technische kennis nodig.

Wat je nodig hebt: een lege USB-stick van minimaal 8 GB en het Windows 11 ISO-bestand van Microsoft.

💾 Windows 11 installeren via Rufus Werkt ook zonder TPM 2.0, Secure Boot en Microsoft-account 1 Download Rufus gratis via rufus.ie en installeer het programma op je pc. 2 Download het Windows 11 ISO-bestand via de officiële Microsoft-downloadpagina (microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11). 3 Sluit je USB-stick aan en open Rufus. Selecteer je USB-stick bij ‘Apparaat’. 4 Klik op ‘Selecteren’ en kies het gedownloade Windows 11 ISO-bestand. 5 Klik op ‘Starten’. Rufus toont een venster met extra opties. Vink hier aan: ‘Vereiste voor 4 GB RAM, Secure Boot en TPM 2.0 verwijderen’. Optioneel: schakel ook het Microsoft-accountvereiste uit voor een lokaal account. 6 Klik op OK. Rufus maakt de USB-stick klaar. Dit duurt een paar minuten. 7 Herstart je pc en start op vanaf de USB-stick. Druk bij het opstarten op F10, F11, F12 of Esc (verschilt per merk) om het opstartmenu te openen en kies de USB-stick. 8 Volg de installatie-wizard van Windows 11. De systeemcontroles zijn nu omzeild.

✅ Rufus is de aanbevolen methode Dit is de meest gebruikte en betrouwbare manier. Rufus is open-source, gratis en wordt actief onderhouden. De bypass-opties zijn specifiek ontworpen voor dit doel en werken ook met de nieuwste versie van Windows 11.

Methode 2: registeraanpassing tijdens installatie

Deze methode werkt als je al een opstartbare Windows 11 USB-stick hebt maar de melding “Deze pc kan Windows 11 niet uitvoeren” krijgt. Via een registertruc tijdens de installatie kun je die blokkering omzeilen.

🛠️ TPM-blokkering omzeilen via register Tijdens de Windows 11 installatie 1 Start op vanaf de Windows 11 USB-stick. Volg de installatie totdat de melding “Deze pc kan Windows 11 niet uitvoeren” verschijnt. 2 Druk op Shift+F10. Er opent een zwart opdrachtpromptvenster. 3 Typ regedit en druk op Enter om de register-editor te openen. 4 Navigeer naar het volgende pad: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup 5 Maak een nieuwe sleutel aan: klik rechts op ‘Setup’, kies Nieuw en dan Sleutel. Geef de sleutel de naam LabConfig. 6 Klik rechts op de nieuwe LabConfig-sleutel en voeg drie DWORD-waarden (32-bit) toe: BypassTPMCheck = 1

BypassSecureBootCheck = 1

BypassRAMCheck = 1 7 Sluit de register-editor en het opdrachtprompt. Klik in de installatie op ‘Terug’ en start de installatie opnieuw. De blokkering is nu omzeild.

Methode 3: upgrade vanuit Windows 10 via register

Wil je upgraden vanuit een bestaande Windows 10-installatie zonder een USB-stick te gebruiken? Dan werkt deze registeraanpassing rechtstreeks in Windows 10.

⬆️ Upgrade vanuit Windows 10 Geen USB-stick nodig, werkt vanuit Windows 10 zelf 1 Open de register-editor in Windows 10: druk op Windows+R, typ regedit en druk op Enter. 2 Navigeer naar: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup 3 Bestaat de map MoSetup niet? Maak hem aan door rechts te klikken op ‘Setup’ en te kiezen voor Nieuw en dan Sleutel. 4 Maak in MoSetup een nieuwe DWORD-waarde (32-bit) aan met de naam: AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU = 1 5 Herstart je pc en start daarna de Windows 11-installatie via het ISO-bestand of de Windows Update-pagina.

Wat zijn de risico’s van Windows 11 op een niet-ondersteunde pc?

Je omzeilt een systeemcontrole, geen licentie. Maar er zijn wel risico’s om rekening mee te houden:

Risico Wat het betekent Geen officiële updates Microsoft kan op elk moment besluiten geen beveiligingsupdates meer te sturen naar niet-ondersteunde pc’s Minder beveiliging Zonder TPM 2.0 en Secure Boot missen bepaalde beveiligingsfuncties zoals BitLocker-versleuteling op hardware-niveau Instabiliteit Op erg oude hardware kan Windows 11 trager of minder stabiel zijn dan Windows 10 Geen garantie op werking Sommige drivers of programma’s werken mogelijk niet goed op niet-ondersteunde hardware

🤔 Is jouw pc misschien gewoon te oud? Is je processor ouder dan 2014 of heb je minder dan 4 GB RAM? Dan is Windows 11 installeren niet aan te raden. De pc zal traag aanvoelen en je haalt er weinig profijt uit. Overweeg dan een lichtgewicht Linux-distributie zoals Linux Mint als alternatief.

Veelgestelde vragen

Kan ik Windows 11 installeren op een pc zonder TPM 2.0? Ja. De makkelijkste manier is via het gratis programma Rufus. Daarmee maak je een opstartbare USB-stick aan waarbij je aangeeft dat de TPM- en Secure Boot-vereisten overgeslagen moeten worden. Je installeert dan gewoon Windows 11, maar wel op eigen risico wat betreft toekomstige updates.

Hoe weet ik of mijn pc TPM 2.0 heeft? Druk op Windows+R, typ tpm.msc en druk op Enter. Zie je “De TPM is gereed voor gebruik” met versie 2.0? Dan ben je klaar. Zie je “Er is geen compatibele TPM gevonden”? Dan heeft je pc geen TPM 2.0 en moet je een van de bypass-methodes in dit artikel gebruiken.

Is Windows 11 installeren zonder TPM illegaal? Nee. Je omzeilt alleen een hardwarecontrole, geen licentiebeveiliging. Zolang je een geldige Windows-licentie hebt (die van je vorige Windows 10 werkt in de meeste gevallen gewoon door), is de installatie legaal. Microsoft keurt de methode niet actief goed, maar blokkeert hem ook niet.

Krijg ik nog updates na een bypass-installatie? Vooralsnog wel, maar Microsoft biedt geen garanties. In de praktijk ontvangen veel niet-ondersteunde pc’s gewoon beveiligingsupdates, maar dat kan op elk moment veranderen. Houd Windows Update in de gaten en installeer updates zodra ze beschikbaar zijn.