Windows 10 is sinds oktober 2025 niet meer ondersteund, maar jouw pc voldoet niet aan de vereisten voor Windows 11? Geen nood. In dit artikel leg ik uit hoe je Windows 11 toch kunt installeren op een oude pc, ook als je geen TPM 2.0 hebt. Ik bespreek drie methodes, van makkelijk tot iets technischer.
Spring direct naar een methode:
Stap 1: controleer wat er ontbreekt op jouw pc
Voordat je begint, is het handig te weten waarom jouw pc wordt geblokkeerd. De meest voorkomende obstakels zijn:
|Vereiste
|Minimaal
|Hoe controleren
|TPM
|Versie 2.0
|Windows+R → tpm.msc
|Secure Boot
|Ingeschakeld (UEFI)
|Windows+R → msinfo32 → Secure Boot-status
|RAM
|4 GB
|Taakbeheer → Prestaties → Geheugen
|Opslag
|64 GB vrij
|Verkenner → Deze pc
|Processor
|64-bit, 1 GHz, 2 cores
|Windows+R → msinfo32 → Processortype
Methode 1: Rufus (makkelijkst, aanbevolen)
Rufus is een gratis programma waarmee je een opstartbare USB-stick aanmaakt met Windows 11. Het slimme: Rufus vraagt tijdens het aanmaken of je de TPM-, Secure Boot- en RAM-vereisten wilt overslaan. Geen registerwerk, geen technische kennis nodig.
Wat je nodig hebt: een lege USB-stick van minimaal 8 GB en het Windows 11 ISO-bestand van Microsoft.
Methode 2: registeraanpassing tijdens installatie
Deze methode werkt als je al een opstartbare Windows 11 USB-stick hebt maar de melding “Deze pc kan Windows 11 niet uitvoeren” krijgt. Via een registertruc tijdens de installatie kun je die blokkering omzeilen.
BypassSecureBootCheck = 1
BypassRAMCheck = 1
Methode 3: upgrade vanuit Windows 10 via register
Wil je upgraden vanuit een bestaande Windows 10-installatie zonder een USB-stick te gebruiken? Dan werkt deze registeraanpassing rechtstreeks in Windows 10.
Wat zijn de risico’s van Windows 11 op een niet-ondersteunde pc?
Je omzeilt een systeemcontrole, geen licentie. Maar er zijn wel risico’s om rekening mee te houden:
|Risico
|Wat het betekent
|Geen officiële updates
|Microsoft kan op elk moment besluiten geen beveiligingsupdates meer te sturen naar niet-ondersteunde pc’s
|Minder beveiliging
|Zonder TPM 2.0 en Secure Boot missen bepaalde beveiligingsfuncties zoals BitLocker-versleuteling op hardware-niveau
|Instabiliteit
|Op erg oude hardware kan Windows 11 trager of minder stabiel zijn dan Windows 10
|Geen garantie op werking
|Sommige drivers of programma’s werken mogelijk niet goed op niet-ondersteunde hardware