windows 11 download – zo download en installeer je het stap voor stap

Wil je Windows 11 downloaden? Dan ben je hier aan het juiste adres. In dit artikel leg ik je precies uit hoe je de Windows 11 download start, welke methode het beste bij jouw situatie past en waar je op moet letten voordat je begint. Of je nu wilt upgraden vanaf Windows 10 of een schone installatie wilt doen: ik neem je mee door het hele proces.

Wat heb je nodig voor de Windows 11 download?

Voordat je Windows 11 gaat downloaden, is het belangrijk om te controleren of je computer aan de minimale systeemeisen voldoet. Microsoft stelt namelijk strengere eisen dan bij Windows 10 het geval was.

Dit zijn de minimale vereisten voor Windows 11:

Processor: 64-bit processor van minimaal 1 GHz met 2 of meer kernen

64-bit processor van minimaal 1 GHz met 2 of meer kernen RAM-geheugen: minimaal 4 GB

minimaal 4 GB Opslagruimte: minimaal 64 GB vrije schijfruimte

minimaal 64 GB vrije schijfruimte Firmware: UEFI met Secure Boot

UEFI met Secure Boot TPM: Trusted Platform Module versie 2.0

Trusted Platform Module versie 2.0 Beeldscherm: minimaal 9 inch met HD-resolutie (720p)

minimaal 9 inch met HD-resolutie (720p) Internetverbinding: vereist voor de installatie en activering

Weet je niet zeker of jouw pc of laptop geschikt is? Download dan de gratis PC Health Check-app van Microsoft. Deze tool scant je systeem en vertelt je binnen een paar seconden of je Windows 11 kunt installeren.

Windows 11 downloaden via Windows Update

De makkelijkste manier om Windows 11 te downloaden is via Windows Update. Als je pc aan de eisen voldoet en je draait op Windows 10, dan biedt Microsoft de upgrade op een gegeven moment automatisch aan.

Zo controleer je of de update beschikbaar is:

Klik op Start en ga naar Instellingen Ga naar Bijwerken en beveiliging en klik op Windows Update Klik op Controleren op updates Als Windows 11 beschikbaar is, zie je de optie Downloaden en installeren Klik hierop en volg de instructies op het scherm

Het downloaden en installeren kan even duren, afhankelijk van je internetsnelheid en de snelheid van je computer. Reken op gemiddeld 30 minuten tot anderhalf uur. Je kunt je pc gewoon blijven gebruiken terwijl de download loopt.

Windows 11 downloaden met de Installatieassistent

Zie je de update nog niet in Windows Update, maar wil je toch direct aan de slag? Dan kun je de Windows 11 Installatieassistent gebruiken. Dit is een officiële tool van Microsoft waarmee je de upgrade handmatig start.

Zo werkt het:

Ga naar de officiële downloadpagina van Microsoft: microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11 Klik onder Windows 11-installatieassistent op Nu downloaden Open het gedownloade bestand en voer de tool uit De assistent controleert eerst of je pc compatibel is Accepteer de licentievoorwaarden en klik op Installeren Je pc wordt automatisch opnieuw opgestart wanneer de installatie klaar is

Het fijne aan deze methode is dat al je bestanden, apps en instellingen bewaard blijven. Je hoeft dus geen back-up te maken van je documenten, al is het natuurlijk altijd verstandig om dat wél te doen.

Windows 11 installeren met de Media Creation Tool

Wil je een opstartbare USB-stick maken om Windows 11 op een andere computer te installeren, of wil je een volledig schone installatie doen? Dan gebruik je de Media Creation Tool.

Dit heb je nodig:

Een USB-stick van minimaal 8 GB (alle data op de stick wordt gewist)

Een werkende internetverbinding

Volg deze stappen:

Ga naar de officiële Microsoft-downloadpagina Klik onder Installatiemedia voor Windows 11 maken op Nu downloaden Open de Media Creation Tool en accepteer de licentievoorwaarden Selecteer de gewenste taal en editie (meestal wordt dit automatisch ingevuld) Kies USB-flashstation en selecteer je USB-stick Wacht tot het downloadproces en de voorbereiding zijn afgerond Sluit de USB-stick aan op de pc waarop je Windows 11 wilt installeren Start de pc opnieuw op en boot vanaf de USB-stick

Let op: om op te starten vanaf een USB-stick moet je mogelijk de opstartvolgorde aanpassen in het BIOS of UEFI van je computer. Meestal kun je het opstartmenu openen door direct na het aanzetten van de pc op een toets te drukken, zoals F2, F12, Delete of Esc (dit verschilt per merk).

Windows 11 ISO downloaden

Voor gevorderde gebruikers is er ook de optie om een Windows 11 ISO-bestand te downloaden. Een ISO is een compleet installatiebestand dat je kunt gebruiken om een opstartbare USB-stick of dvd te maken, of om Windows 11 in een virtuele machine te draaien.

Zo download je de ISO:

Ga naar de Microsoft-downloadpagina voor Windows 11 Scroll naar Windows 11-schijfkopiebestand (ISO) downloaden Selecteer Windows 11 (multi-edition ISO) en klik op Downloaden Kies je taal en klik op Bevestigen Klik op 64-bit downloaden om het ISO-bestand op te slaan

Het ISO-bestand is ongeveer 5 tot 6 GB groot. Na het downloaden kun je het bestand gebruiken met de Media Creation Tool, een programma zoals Rufus, of je kunt het rechtstreeks openen in Windows door erop te dubbelklikken (het wordt dan als virtueel station gekoppeld).

Kun je Windows 11 gratis downloaden?

Ja, je kunt Windows 11 gratis downloaden als je al een geldige Windows 10-licentie hebt. De upgrade van Windows 10 naar Windows 11 is door Microsoft gratis beschikbaar gesteld, en dat geldt nog steeds.

Heb je geen licentie? Dan kun je Windows 11 alsnog downloaden en installeren, maar dan verschijnt er een watermerk op je bureaublad met de melding dat je Windows moet activeren. Daarnaast kun je bepaalde personalisatie-instellingen niet aanpassen. Voor volledig gebruik heb je een productcode nodig. Een Windows 11 Home-licentie kost rond de €145, maar er zijn ook goedkopere opties via geautoriseerde webwinkels.

Windows 11 installeren op een oudere pc

Voldoet je computer niet aan de systeemeisen, bijvoorbeeld omdat TPM 2.0 ontbreekt of je processor te oud is? Dan kun je Windows 11 in veel gevallen alsnog installeren, maar Microsoft ondersteunt dit officieel niet.

Er zijn een paar manieren om dit te doen:

Via een ISO-bestand: wanneer je Windows 11 installeert vanaf een ISO of USB-stick die je met de Media Creation Tool hebt gemaakt, worden de hardwarecontroles in sommige gevallen minder streng toegepast.

wanneer je Windows 11 installeert vanaf een ISO of USB-stick die je met de Media Creation Tool hebt gemaakt, worden de hardwarecontroles in sommige gevallen minder streng toegepast. Met Rufus: dit gratis programma maakt een opstartbare USB-stick aan en biedt de optie om de controles op TPM, Secure Boot en RAM-geheugen over te slaan.

Houd er wel rekening mee dat je op een niet-ondersteund systeem mogelijk geen beveiligingsupdates ontvangt van Microsoft. De prestaties kunnen ook tegenvallen op oudere hardware. Het is dus een afweging die je zelf moet maken.

Twijfel je of je laptop nog snel genoeg is voor Windows 11? Dan kan het slimmer zijn om te investeren in een nieuwe laptop die al met Windows 11 wordt geleverd.

Windows 11 24H2: de nieuwste versie

Op dit moment is Windows 11 24H2 de nieuwste grote update. Deze versie bevat verbeteringen op het gebied van prestaties, beveiliging en AI-functies zoals Copilot. Als je Windows 11 nu downloadt via een van de bovenstaande methoden, krijg je automatisch de meest recente versie.

Heb je Windows 11 al draaien maar nog niet de 24H2-update? Controleer dan via Instellingen > Windows Update of de update voor jou beschikbaar is.

Tips voor een soepele Windows 11 installatie

Om problemen te voorkomen tijdens het downloaden en installeren van Windows 11, zijn er een paar dingen waar je op kunt letten:

Maak altijd een back-up van je belangrijkste bestanden voordat je begint, bijvoorbeeld op een externe harde schijf of in de cloud

van je belangrijkste bestanden voordat je begint, bijvoorbeeld op een externe harde schijf of in de cloud Zorg voor voldoende opslagruimte op je computer, minimaal 64 GB vrij

op je computer, minimaal 64 GB vrij Sluit je laptop aan op het stopcontact zodat het installeren niet wordt onderbroken door een lege batterij

zodat het installeren niet wordt onderbroken door een lege batterij Gebruik een stabiele internetverbinding want het downloadbestand is meerdere gigabytes groot

want het downloadbestand is meerdere gigabytes groot Houd je productcode bij de hand als je een schone installatie doet

Veelgestelde vragen over Windows 11 download

Kan ik Windows 11 gratis downloaden?

Ja, als je een pc hebt met een geldige Windows 10-licentie, kun je gratis upgraden naar Windows 11. De digitale licentie wordt automatisch overgezet.

Hoe lang duurt het om Windows 11 te installeren?

Dat hangt af van je hardware en internetsnelheid, maar reken op gemiddeld 30 minuten tot anderhalf uur. Op oudere systemen kan het langer duren.

Kan ik Windows 11 zelf installeren?

Ja, het installeren van Windows 11 kun je prima zelf doen. Via Windows Update is het zelfs een kwestie van een paar klikken. Met de Installatieassistent of Media Creation Tool is het iets meer werk, maar nog steeds goed te doen als je de stappen in dit artikel volgt.

Raak ik mijn bestanden kwijt bij het installeren van Windows 11?

Bij een upgrade via Windows Update of de Installatieassistent blijven al je bestanden, apps en instellingen bewaard. Kies je voor een schone installatie via een USB-stick, dan wordt alles gewist. Maak in dat geval vooraf een back-up.

Hoe controleer ik of mijn pc geschikt is voor Windows 11?

Download de gratis PC Health Check-app van Microsoft. Deze scant je systeem en geeft direct aan of je computer voldoet aan de minimale vereisten voor Windows 11.

Wat als Windows 11 niet wordt aangeboden via Windows Update?

Dan kun je de update handmatig starten met de Windows 11 Installatieassistent. Download deze via de officiële Microsoft-website en volg de stappen in dit artikel.