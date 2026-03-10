Rekenmachine online gratis: gebruik hem direct hier

🧮 Gratis tool

Gebruik hieronder direct de gratis online rekenmachine. Geen download, geen registratie. Kies tussen de standaard rekenmachine voor dagelijks gebruik of de wetenschappelijke versie voor complexere berekeningen.

Standaard Wetenschappelijk 0 C CE % ÷ 7 8 9 × 4 5 6 − 1 2 3 + +/− 0 . = CE C √ xʸ ÷ sin cos tan log × sin⁻¹ cos⁻¹ tan⁻¹ ln − 7 8 9 π + 4 5 6 e % 1 2 3 1/x = +/− 0 . |x|

⌨️ Toetsenbord werkt ook Je kunt de rekenmachine bedienen met je toetsenbord. Gebruik de cijfertoetsen, +, -, *, / en Enter voor het resultaat. Druk op Escape om te wissen.

Hoe gebruik je de online rekenmachine?

De rekenmachine hierboven werkt precies zoals je gewend bent. Klik op de knoppen of gebruik je toetsenbord. Het scherm bovenaan toont de berekening die je invoert, en zodra je op = drukt verschijnt het resultaat.

De knoppen uitgelegd

Knop Functie C Wist alles, begin opnieuw CE Wist alleen het laatste ingevoerde getal % Berekent een percentage (bijv. 200 × 15% = 30) +/− Maakt het huidige getal positief of negatief = Voert de berekening uit

Toetsenbord sneltoetsen

Toets Actie 0 t/m 9 Cijfers invoeren + - * / Bewerking kiezen Enter of = Resultaat berekenen Backspace Laatste teken verwijderen Escape Alles wissen . of , Decimaalpunt invoeren

De wetenschappelijke rekenmachine: voor wie is die?

Schakel bovenaan de rekenmachine over naar “Wetenschappelijk” voor extra functies. Die zijn handig voor scholieren, studenten en iedereen die meer nodig heeft dan de basisberekeningen.

sin, cos, tan : goniometrische functies voor hoeken (in radialen)

: goniometrische functies voor hoeken (in radialen) √ : vierkantswortel van een getal

: vierkantswortel van een getal xʸ : een getal tot de macht van een ander getal

: een getal tot de macht van een ander getal log : logaritme met grondtal 10

: logaritme met grondtal 10 ln : natuurlijke logaritme (grondtal e)

: natuurlijke logaritme (grondtal e) π : de constante pi (3,14159…)

: de constante pi (3,14159…) e : het getal van Euler (2,71828…)

: het getal van Euler (2,71828…) 1/x : het omgekeerde van een getal

: het omgekeerde van een getal |x|: absolute waarde (altijd positief)

💡 Tip: hoeken in de wetenschappelijke rekenmachine De sin, cos en tan functies werken met radialen, niet met graden. Wil je graden omrekenen naar radialen? Vermenigvuldig het getal in graden met π/180. Dus 90 graden = 90 × π/180 = 1,5708 radialen.

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik ik de online rekenmachine? Klik op de cijfers en bewerkingen op het scherm, of gebruik je toetsenbord. Druk op = of Enter voor het resultaat. Met de C-knop wis je de volledige invoer en met CE wis je alleen het laatste getal.

Kan ik de rekenmachine ook gebruiken op mijn telefoon? Ja, de rekenmachine op deze pagina werkt volledig op smartphone en tablet. De knoppen zijn groot genoeg voor gebruik met je vinger en de lay-out past zich automatisch aan het scherm aan.

Wat is het verschil tussen standaard en wetenschappelijk? De standaard rekenmachine kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en percentages berekenen. De wetenschappelijke rekenmachine voegt functies toe zoals kwadraatwortels, machten, logaritmen en goniometrische functies (sin, cos, tan).