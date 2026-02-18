Ben je op zoek naar het Microsoft 365 Admin Center? Of wil je weten wat je er precies mee kunt? In dit artikel leg ik uit wat het Microsoft 365 beheercentrum is, hoe je erin komt, welke instellingen je er vindt en hoe je veelvoorkomende taken uitvoert zoals gebruikers toevoegen, licenties beheren en beveiligingsinstellingen aanpassen.

Direct inloggen? Ga naar admin.microsoft.com en log in met je beheerdersaccount. Je komt dan direct in het Microsoft 365 Admin Center.

Wat is het Microsoft 365 Admin Center?

Het Microsoft 365 Admin Center is het centrale beheerpaneel waarmee je als IT-beheerder of organisatie-eigenaar je Microsoft 365-omgeving beheert. Denk aan het toevoegen en verwijderen van gebruikers, het toewijzen van licenties, het instellen van beveiligingsopties en het beheren van alle Microsoft-apps zoals Teams, Outlook, OneDrive en SharePoint.

Het beheercentrum is een webapplicatie. Je opent het in je browser en hebt er geen software voor nodig. Het is alleen toegankelijk voor gebruikers met een beheerdersrol binnen de organisatie.

Hoe log je in op het Microsoft 365 Admin Center?

Inloggen is eenvoudig, maar je hebt wel de juiste rechten nodig:

Open je browser en ga naar admin.microsoft.com Log in met je zakelijke Microsoft 365-account (het account met beheerdersrechten) Na het inloggen kom je op het dashboard van het Admin Center

⚠️ Let op: Je kunt alleen inloggen als je een beheerdersrol hebt. Gewone gebruikers zonder admin-rechten krijgen geen toegang. Als je niet weet of je beheerdersrechten hebt, neem dan contact op met de IT-afdeling van je organisatie.

Alternatieve manieren om het Admin Center te bereiken

Methode Hoe? Direct via URL Ga naar admin.microsoft.com Via Microsoft 365 Log in op office.com → klik op het tandwiel-icoon → Admin Via het app-overzicht Log in op microsoft365.com → klik op Beheer in het linkermenu Via de mobiele app Download de Microsoft 365 Admin-app (Android/iOS)

Wat kun je doen in het Microsoft 365 Admin Center?

Het Admin Center bevat veel functies. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderdelen:

Onderdeel Wat kun je ermee? Gebruikers Gebruikers toevoegen, verwijderen, wachtwoorden resetten en rollen toewijzen Licenties Bekijken welke licenties je hebt, toewijzen aan gebruikers of intrekken Facturering Abonnementen bekijken, facturen downloaden, betaalmethode wijzigen Instellingen Organisatie-instellingen zoals domeinnaam, bedrijfsnaam en privacy Beveiliging Multi-factor authenticatie instellen, beveiligingsstandaarden beheren Rapporten Gebruiksrapporten bekijken voor Teams, Outlook, OneDrive en meer Ondersteuning Rechtstreeks een serviceaanvraag indienen bij Microsoft Teams-beheer Vergaderinstellingen, belbeleid en gebruikersrechten voor Teams Exchange E-mailinstellingen, gedeelde mailboxen en e-mailbeveiliging SharePoint Sites beheren, opslaglimieten en externe deling instellen

Gebruikers toevoegen in het Admin Center

Een van de meest uitgevoerde taken is het toevoegen van nieuwe gebruikers. Zo werkt het:

Ga naar Gebruikers → Actieve gebruikers in het linkermenu Klik op Een gebruiker toevoegen Vul de gegevens in: naam, gebruikersnaam en e-mailadres Wijs een licentie toe (bijvoorbeeld Microsoft 365 Business Basic) Stel eventueel een rol in (beheerder of gewone gebruiker) Klik op Toevoegen voltooien

De nieuwe gebruiker ontvangt een e-mail met inloggegevens en kan direct aan de slag.

💡 Tip: Moet je meerdere gebruikers tegelijk toevoegen? Gebruik dan de optie Meerdere gebruikers toevoegen en upload een CSV-bestand met alle namen en e-mailadressen. Dit bespaart enorm veel tijd bij grotere organisaties.

Licenties beheren

In het Admin Center kun je precies zien welke licenties je hebt en aan wie ze zijn toegewezen:

Ga naar Facturering → Licenties Je ziet een overzicht van alle beschikbare licenties Klik op een licentie om te zien wie deze gebruikt Via Toewijzen of Intrekken kun je licenties verdelen

Veelgebruikte licentie Wat zit erin? Microsoft 365 Business Basic Web-apps (Teams, Outlook, OneDrive), 1 TB opslag Microsoft 365 Business Standard Desktop-apps + web-apps, e-mail hosting Microsoft 365 Business Premium Alles van Standard + geavanceerde beveiliging Microsoft 365 E3/E5 Enterprise-licenties met uitgebreide compliance en beveiliging

Beveiliging instellen via het Admin Center

Beveiliging is een van de belangrijkste redenen om het Admin Center regelmatig te bezoeken. Deze instellingen kun je beheren:

Multi-factor authenticatie (MFA) inschakelen voor alle gebruikers

inschakelen voor alle gebruikers Beveiligingsstandaarden activeren (aanbevolen voor kleine organisaties)

activeren (aanbevolen voor kleine organisaties) Wachtwoordbeleid instellen (minimale lengte, verlooptijd)

instellen (minimale lengte, verlooptijd) Voorwaardelijke toegang configureren (alleen toegang vanaf vertrouwde apparaten)

configureren (alleen toegang vanaf vertrouwde apparaten) Audit logging inschakelen om te monitoren wie wat doet

inschakelen om te monitoren wie wat doet Anti-phishing beleid instellen via Exchange-beveiliging

⚠️ Waarschuwing: Schakel MFA altijd in. Accounts zonder multi-factor authenticatie zijn veel kwetsbaarder voor hackers. Microsoft raadt dit zelf ook sterk aan en het kost je maar een paar minuten om in te stellen.

Het dashboard begrijpen

Wanneer je inlogt op het Microsoft 365 Admin Center, zie je als eerste het dashboard. Dit geeft je in één oogopslag een overzicht van de status van je organisatie:

Dashboard-onderdeel Wat zie je? Servicestatus Of Microsoft-diensten (Teams, Outlook, OneDrive) op dit moment werken Berichtencentrum Nieuwe functies, updates en wijzigingen van Microsoft Aanbevelingen Beveiligingstips en suggesties om je omgeving te verbeteren Gebruikersactiviteit Hoeveel mensen er actief zijn in Teams, Outlook en andere apps Factureringsstatus Of er openstaande facturen of verlopen abonnementen zijn

💡 Tip: Controleer het berichtencentrum regelmatig. Microsoft kondigt wijzigingen en nieuwe functies hier aan, vaak weken voordat ze worden doorgevoerd. Zo word je niet verrast.

Gespecialiseerde beheercentra

Naast het hoofdportaal heeft Microsoft ook aparte beheercentra voor specifieke producten. Je bereikt deze via het linkermenu in het Admin Center onder Alle beheercentra:

Beheercentrum Waarvoor? URL Teams Admin Center Vergaderingen, belbeleid, gebruikersinstellingen admin.teams.microsoft.com Exchange Admin Center E-mail, mailboxen, transportregels admin.exchange.microsoft.com SharePoint Admin Center Sites, opslag, externe deling admin.microsoft.com/sharepoint Entra ID (Azure AD) Identiteiten, groepen, voorwaardelijke toegang entra.microsoft.com Intune Apparaatbeheer, beleid, app-distributie intune.microsoft.com Security Center Dreigingen, alerts, beveiligingsincidenten security.microsoft.com Compliance Center DLP, retentie, audit logs compliance.microsoft.com

Veelgemaakte fouten in het Admin Center

Het Admin Center is krachtig, maar er zijn een paar valkuilen waar veel beheerders tegenaan lopen:

Fout Waarom problematisch Oplossing MFA niet ingeschakeld Accounts zijn kwetsbaar voor aanvallen Schakel MFA direct in voor alle gebruikers Te veel globale beheerders Vergroot het beveiligingsrisico Wijs specifieke rollen toe in plaats van globale admin Licenties niet opruimen Je betaalt voor ongebruikte licenties Controleer maandelijks wie er actief is Gedeelde mailboxen een licentie geven Onnodig, gedeelde mailboxen zijn gratis Verwijder de licentie en bespaar kosten Geen audit logging ingeschakeld Je ziet niet wie wat heeft gewijzigd Schakel audit logging in onder Compliance Wachtwoorden nooit laten verlopen Verouderde wachtwoorden zijn risicovol Stel een wachtwoordbeleid in

De Microsoft 365 Admin-app voor mobiel

Wil je ook onderweg je organisatie beheren? Microsoft biedt een gratis Admin-app aan voor Android en iOS. Hiermee kun je:

Gebruikers en groepen beheren

Wachtwoorden resetten

De servicestatus bekijken

Meldingen ontvangen bij storingen

Serviceaanvragen indienen

De app is handig als er buiten kantooruren iets urgents is, zoals een gebruiker die niet kan inloggen of een storing bij Microsoft.

Hulp nodig met het Admin Center?

Loop je ergens tegenaan in het Microsoft 365 Admin Center? Dan kun je op verschillende manieren hulp krijgen:

In het Admin Center zelf: Klik op het vraagteken-icoon rechtsonder om de ingebouwde helpfunctie te openen

Klik op het vraagteken-icoon rechtsonder om de ingebouwde helpfunctie te openen Serviceaanvraag indienen: Ga naar Ondersteuning → Nieuwe serviceaanvraag. Microsoft reageert doorgaans binnen enkele uren

Ga naar Ondersteuning → Nieuwe serviceaanvraag. Microsoft reageert doorgaans binnen enkele uren Microsoft medewerker spreken: Heb je liever persoonlijk contact? Lees dan hoe je een Microsoft medewerker kunt spreken via telefoon of live chat

Heb je liever persoonlijk contact? Lees dan hoe je een Microsoft medewerker kunt spreken via telefoon of live chat Microsoft Learn: Uitgebreide documentatie en tutorials op learn.microsoft.com

Veelgestelde vragen

Wat is het Microsoft 365 Admin Center?

Het Microsoft 365 Admin Center is het online beheerpaneel waarmee je als beheerder je Microsoft 365-omgeving beheert. Je kunt er gebruikers toevoegen, licenties toewijzen, beveiligingsinstellingen configureren en de status van Microsoft-diensten bekijken.

Waar vind ik het Microsoft 365 beheercentrum?

Ga in je browser naar admin.microsoft.com en log in met je zakelijke Microsoft 365-account. Je moet een beheerdersrol hebben om toegang te krijgen.

Heb ik beheerdersrechten nodig voor het Admin Center?

Ja, alleen gebruikers met een beheerdersrol (zoals globale beheerder, gebruikersbeheerder of factureringsbeheerder) hebben toegang tot het Admin Center. Gewone gebruikers kunnen er niet in.

Is het Microsoft 365 Admin Center gratis?

Het Admin Center zelf is gratis toegankelijk als onderdeel van je Microsoft 365-abonnement. Je betaalt dus niet apart voor het beheerpaneel, maar wel voor de Microsoft 365-licenties van je organisatie.

Kan ik het Admin Center op mijn telefoon gebruiken?

Ja, Microsoft biedt een gratis Microsoft 365 Admin-app aan voor Android en iOS. Hiermee kun je onderweg gebruikers beheren, wachtwoorden resetten en de servicestatus controleren.

Wat is het verschil tussen het Admin Center en het Teams Admin Center?

Het Microsoft 365 Admin Center is het hoofdportaal voor het beheren van je hele Microsoft 365-omgeving. Het Teams Admin Center is een apart, gespecialiseerd portaal dat specifiek gaat over Teams-instellingen zoals vergaderbeleid, belconfiguraties en gebruikersrechten.

Hoe voeg ik een nieuwe gebruiker toe?

Ga in het Admin Center naar Gebruikers → Actieve gebruikers → Een gebruiker toevoegen. Vul de naam en het e-mailadres in, wijs een licentie toe en klik op Toevoegen voltooien.