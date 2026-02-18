Wil je Microsoft Teams online gebruiken zonder iets te installeren? Dat kan. Teams werkt namelijk gewoon in je browser, zodat je direct kunt chatten, videobellen en samenwerken. In dit artikel leg ik uit hoe je Teams online opent, wat je ermee kunt en waar de webversie verschilt van de desktop-app.

Direct aan de slag? Ga naar teams.microsoft.com, log in met je Microsoft-account en je kunt meteen beginnen — geen download nodig.

Wat is Microsoft Teams online?

Microsoft Teams online is de browserversie van Microsoft Teams. In plaats van software te downloaden op je computer, open je Teams gewoon via je browser (Chrome, Edge of Firefox). Je hebt toegang tot vrijwel dezelfde functies als in de desktop-app: chatten, videobellen, bestanden delen en samenwerken aan documenten.

Teams online is onderdeel van het Microsoft 365-ecosysteem en werkt naadloos samen met apps als Word, Excel, PowerPoint, OneDrive en Outlook. Het is beschikbaar voor zowel particulieren als bedrijven, en er is zelfs een gratis versie.

Hoe open je Microsoft Teams online?

Het starten met Teams online is heel eenvoudig:

Open je browser (Chrome, Edge of Firefox werken het beste) Ga naar teams.microsoft.com Log in met je Microsoft-account of zakelijke Microsoft 365-account Kies voor Doorgaan in de browser als er wordt gevraagd om de app te downloaden Je bent nu in Teams en kunt direct beginnen

💡 Tip: Gebruik bij voorkeur Microsoft Edge of Google Chrome. Deze browsers ondersteunen de meeste Teams-functies in de webversie, waaronder scherm delen en achtergrondvervaging bij videobellen.

Wat kun je met Microsoft Teams online?

Teams online biedt verrassend veel functies voor een browserversie. Hieronder een overzicht van wat je allemaal kunt doen:

Functie Beschikbaar online? Toelichting Chatten ✅ Ja Eén-op-één en groepschats, inclusief emoji’s en bijlagen Videobellen ✅ Ja Inclusief achtergrondvervaging en scherm delen Vergaderingen ✅ Ja Deelnemen én organiseren van vergaderingen Bestanden delen ✅ Ja Via OneDrive en SharePoint, direct bewerken in de browser Samenwerken aan documenten ✅ Ja Word, Excel en PowerPoint openen en bewerken in Teams Kanalen en teams ✅ Ja Projectgroepen aanmaken en beheren Agenda en planning ✅ Ja Vergaderingen inplannen, gekoppeld aan Outlook Apps en integraties ⚠️ Beperkt Niet alle apps werken in de browserversie Achtergrondeffecten ⚠️ Beperkt Werkt in Edge en Chrome, niet in alle browsers Breakout rooms ✅ Ja Kleinere groepen maken tijdens een vergadering

Teams online versus de desktop-app

Een vraag die veel mensen hebben: moet ik de app downloaden of is de webversie goed genoeg? Het antwoord hangt af van hoe je Teams gebruikt.

Kenmerk Teams online (browser) Teams desktop-app Installatie nodig Nee Ja Snelheid Goed, soms iets trager Sneller en stabieler Meldingen Via browser (minder betrouwbaar) Native meldingen (betrouwbaarder) Alle functies Meeste functies beschikbaar Alle functies beschikbaar Offline werken Niet mogelijk Beperkt mogelijk Scherm delen Ja (Chrome/Edge) Ja (alle opties) Achtergrondeffecten Beperkt Volledig Geschikt voor Af en toe gebruik, gastgebruikers, gedeelde pc’s Dagelijks intensief gebruik

Mijn advies: Gebruik je Teams dagelijks voor je werk? Dan is de desktop-app de betere keuze vanwege de snelheid en meldingen. Gebruik je Teams af en toe of zit je op een gedeelde laptop? Dan volstaat de webversie prima.

Voor wie is Microsoft Teams online geschikt?

Teams online is voor iedereen die wil samenwerken zonder software te installeren. Maar sommige groepen hebben er meer profijt van dan anderen:

Doelgroep Waarom Teams online? Bedrijven (hybride werken) Collega’s kunnen overal meedoen, ook op apparaten waar geen app op staat Onderwijs Docenten en studenten sluiten aan via de browser, ideaal voor online lessen Freelancers Snel deelnemen aan vergaderingen van opdrachtgevers zonder installatie Gastgebruikers Klanten of partners die je uitnodigt hoeven niets te downloaden Particulieren Gratis versie beschikbaar voor videobellen en chatten met familie of vrienden

Microsoft Teams gratis gebruiken

Niet iedereen weet dit, maar je kunt Microsoft Teams gratis gebruiken. De gratis versie biedt:

Chat – onbeperkt berichten sturen

– onbeperkt berichten sturen Videobellen – vergaderingen tot 60 minuten met maximaal 100 deelnemers

– vergaderingen tot 60 minuten met maximaal 100 deelnemers Bestanden delen – 5 GB cloudopslag via OneDrive

– 5 GB cloudopslag via OneDrive Samenwerken – documenten bewerken in de browser

Voor particulieren en kleine teams is dit meer dan voldoende. Wil je meer, zoals langere vergaderingen, meer opslag of geavanceerde beveiligingsopties? Dan kun je upgraden naar een betaald Microsoft 365-abonnement.

Versie Vergaderduur Deelnemers Opslag Prijs Teams gratis 60 minuten 100 5 GB Gratis Microsoft 365 Basic 30 uur 300 100 GB ~€2/maand Microsoft 365 Personal 30 uur 300 1 TB ~€7/maand Microsoft 365 Business Basic 30 uur 300 1 TB/gebruiker ~€6/maand

Teams online vergelijken met andere tools

Microsoft Teams is niet de enige optie voor online samenwerken. Hoe verhoudt het zich tot de concurrentie?

Kenmerk Teams online Zoom Google Meet Slack Videobellen ✅ ✅ ✅ ⚠️ Basis Chat ✅ ⚠️ Basis ⚠️ Basis ✅ Bestanden delen ✅ (OneDrive) ❌ ✅ (Drive) ✅ Document samenwerking ✅ (Office) ❌ ✅ (Docs) ❌ Gratis versie ✅ ✅ ✅ ✅ Integratie kantoorpakket Microsoft 365 Los Google Workspace Extern Beste voor Complete samenwerking Grote vergaderingen Google-gebruikers Chat-gericht

💡 Tip: Werk je al met Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook)? Dan is Teams de logische keuze omdat alles naadloos samenwerkt. Gebruik je vooral Google-producten? Dan past Google Meet beter.

Tips voor het beste Teams online-ervaring

Om het meeste uit Microsoft Teams online te halen, zijn er een paar dingen die je kunt doen:

Gebruik Microsoft Edge of Google Chrome als browser voor de beste compatibiliteit

als browser voor de beste compatibiliteit Zorg voor een stabiele internetverbinding — bij videobellen is minimaal 1,5 Mbps aan te raden

— bij videobellen is minimaal 1,5 Mbps aan te raden Geef Teams toestemming om je microfoon en camera te gebruiken wanneer de browser daarom vraagt

om je microfoon en camera te gebruiken wanneer de browser daarom vraagt Zet browsermeldingen aan zodat je geen berichten mist

zodat je geen berichten mist Gebruik een goede headset voor helder geluid tijdens videogesprekken — bekijk bijvoorbeeld onze gids over de beste oortjes met noise cancelling

voor helder geluid tijdens videogesprekken — bekijk bijvoorbeeld onze gids over de beste oortjes met noise cancelling Sluit onnodige tabbladen in je browser om Teams sneller te laten werken

in je browser om Teams sneller te laten werken Maak een bladwijzer aan voor teams.microsoft.com zodat je er snel bij kunt

Veelvoorkomende problemen met Teams online oplossen

Loopt Teams online niet lekker? Hier zijn de meest voorkomende problemen en hoe je ze oplost:

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Teams laadt niet Browsercache vol Wis je cache en cookies, herstart de browser Geen geluid bij videobellen Microfoon niet toegestaan Controleer de browserinstellingen en geef toestemming Camera werkt niet Andere app gebruikt de camera Sluit andere apps die de camera gebruiken Scherm delen lukt niet Verkeerde browser Gebruik Edge of Chrome in plaats van Firefox of Safari Melding “sessie verlopen” Te lang inactief Log opnieuw in op teams.microsoft.com Trage performance Te veel tabbladen open Sluit ongebruikte tabbladen en extensies Vergadering joinen lukt niet Link verlopen of fout Vraag de organisator om een nieuwe uitnodigingslink

⚠️ Let op: Werkt Teams helemaal niet? Check of er een storing is bij Microsoft via status.office.com. Als je hulp nodig hebt kun je ook een Microsoft medewerker spreken via de klantenservice.

Veelgestelde vragen

Kan ik Teams online gebruiken zonder iets te downloaden?

Ja, Microsoft Teams werkt volledig in je browser. Ga naar teams.microsoft.com, log in en je kunt direct chatten, videobellen en samenwerken. Er is geen installatie nodig.

Is Microsoft Teams gratis?

Ja, er is een gratis versie van Teams. Je kunt chatten, videobellen (tot 60 minuten) en bestanden delen. Voor langere vergaderingen en meer opslag heb je een betaald Microsoft 365-abonnement nodig.

Welke browser werkt het beste voor Teams online?

Microsoft Edge en Google Chrome bieden de beste ervaring. In deze browsers werken alle functies, waaronder scherm delen en achtergrondvervaging. Firefox werkt ook, maar met beperktere functionaliteit.

Kan ik deelnemen aan een Teams-vergadering zonder account?

Ja, als je een uitnodigingslink ontvangt kun je als gast deelnemen via de browser. Je hoeft geen Microsoft-account te hebben en ook niets te installeren.

Hoe werkt Microsoft Teams?

Teams is een samenwerkingsplatform van Microsoft. Je kunt er chatten met collega’s, videovergaderingen houden, bestanden delen en samen aan documenten werken. Alles zit in één app of browservenster en is gekoppeld aan Microsoft 365.

Kan ik Teams online ook op mijn telefoon gebruiken?

Op je telefoon is de Teams-app de beste optie (beschikbaar voor Android en iOS). De browserversie op mobiel is beperkter en minder prettig in gebruik dan de app.

Wat is het verschil tussen Teams online en de Teams desktop-app?

De webversie biedt de meeste functies, maar de desktop-app is sneller, geeft betrouwbaardere meldingen en biedt enkele extra opties zoals offline toegang en meer achtergrondeffecten. Bekijk de vergelijkingstabel eerder in dit artikel voor alle verschillen.