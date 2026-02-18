pexels cottonbro 6321231

Microsoft Teams online gebruiken – alles wat je moet weten

Posted by Redactie 2 dagen geleden

Wil je Microsoft Teams online gebruiken zonder iets te installeren? Dat kan. Teams werkt namelijk gewoon in je browser, zodat je direct kunt chatten, videobellen en samenwerken. In dit artikel leg ik uit hoe je Teams online opent, wat je ermee kunt en waar de webversie verschilt van de desktop-app.

Direct aan de slag? Ga naar teams.microsoft.com, log in met je Microsoft-account en je kunt meteen beginnen — geen download nodig.

Wat is Microsoft Teams online?

Microsoft Teams online is de browserversie van Microsoft Teams. In plaats van software te downloaden op je computer, open je Teams gewoon via je browser (Chrome, Edge of Firefox). Je hebt toegang tot vrijwel dezelfde functies als in de desktop-app: chatten, videobellen, bestanden delen en samenwerken aan documenten.

Teams online is onderdeel van het Microsoft 365-ecosysteem en werkt naadloos samen met apps als Word, Excel, PowerPoint, OneDrive en Outlook. Het is beschikbaar voor zowel particulieren als bedrijven, en er is zelfs een gratis versie.

Hoe open je Microsoft Teams online?

Het starten met Teams online is heel eenvoudig:

  1. Open je browser (Chrome, Edge of Firefox werken het beste)
  2. Ga naar teams.microsoft.com
  3. Log in met je Microsoft-account of zakelijke Microsoft 365-account
  4. Kies voor Doorgaan in de browser als er wordt gevraagd om de app te downloaden
  5. Je bent nu in Teams en kunt direct beginnen

💡 Tip: Gebruik bij voorkeur Microsoft Edge of Google Chrome. Deze browsers ondersteunen de meeste Teams-functies in de webversie, waaronder scherm delen en achtergrondvervaging bij videobellen.

Wat kun je met Microsoft Teams online?

Teams online biedt verrassend veel functies voor een browserversie. Hieronder een overzicht van wat je allemaal kunt doen:

FunctieBeschikbaar online?Toelichting
Chatten✅ JaEén-op-één en groepschats, inclusief emoji’s en bijlagen
Videobellen✅ JaInclusief achtergrondvervaging en scherm delen
Vergaderingen✅ JaDeelnemen én organiseren van vergaderingen
Bestanden delen✅ JaVia OneDrive en SharePoint, direct bewerken in de browser
Samenwerken aan documenten✅ JaWord, Excel en PowerPoint openen en bewerken in Teams
Kanalen en teams✅ JaProjectgroepen aanmaken en beheren
Agenda en planning✅ JaVergaderingen inplannen, gekoppeld aan Outlook
Apps en integraties⚠️ BeperktNiet alle apps werken in de browserversie
Achtergrondeffecten⚠️ BeperktWerkt in Edge en Chrome, niet in alle browsers
Breakout rooms✅ JaKleinere groepen maken tijdens een vergadering

Teams online versus de desktop-app

Een vraag die veel mensen hebben: moet ik de app downloaden of is de webversie goed genoeg? Het antwoord hangt af van hoe je Teams gebruikt.

KenmerkTeams online (browser)Teams desktop-app
Installatie nodigNeeJa
SnelheidGoed, soms iets tragerSneller en stabieler
MeldingenVia browser (minder betrouwbaar)Native meldingen (betrouwbaarder)
Alle functiesMeeste functies beschikbaarAlle functies beschikbaar
Offline werkenNiet mogelijkBeperkt mogelijk
Scherm delenJa (Chrome/Edge)Ja (alle opties)
AchtergrondeffectenBeperktVolledig
Geschikt voorAf en toe gebruik, gastgebruikers, gedeelde pc’sDagelijks intensief gebruik

Mijn advies: Gebruik je Teams dagelijks voor je werk? Dan is de desktop-app de betere keuze vanwege de snelheid en meldingen. Gebruik je Teams af en toe of zit je op een gedeelde laptop? Dan volstaat de webversie prima.

Voor wie is Microsoft Teams online geschikt?

Teams online is voor iedereen die wil samenwerken zonder software te installeren. Maar sommige groepen hebben er meer profijt van dan anderen:

DoelgroepWaarom Teams online?
Bedrijven (hybride werken)Collega’s kunnen overal meedoen, ook op apparaten waar geen app op staat
OnderwijsDocenten en studenten sluiten aan via de browser, ideaal voor online lessen
FreelancersSnel deelnemen aan vergaderingen van opdrachtgevers zonder installatie
GastgebruikersKlanten of partners die je uitnodigt hoeven niets te downloaden
ParticulierenGratis versie beschikbaar voor videobellen en chatten met familie of vrienden

Microsoft Teams gratis gebruiken

Niet iedereen weet dit, maar je kunt Microsoft Teams gratis gebruiken. De gratis versie biedt:

  • Chat – onbeperkt berichten sturen
  • Videobellen – vergaderingen tot 60 minuten met maximaal 100 deelnemers
  • Bestanden delen – 5 GB cloudopslag via OneDrive
  • Samenwerken – documenten bewerken in de browser
Voor particulieren en kleine teams is dit meer dan voldoende. Wil je meer, zoals langere vergaderingen, meer opslag of geavanceerde beveiligingsopties? Dan kun je upgraden naar een betaald Microsoft 365-abonnement.

VersieVergaderduurDeelnemersOpslagPrijs
Teams gratis60 minuten1005 GBGratis
Microsoft 365 Basic30 uur300100 GB~€2/maand
Microsoft 365 Personal30 uur3001 TB~€7/maand
Microsoft 365 Business Basic30 uur3001 TB/gebruiker~€6/maand

Teams online vergelijken met andere tools

Microsoft Teams is niet de enige optie voor online samenwerken. Hoe verhoudt het zich tot de concurrentie?

KenmerkTeams onlineZoomGoogle MeetSlack
Videobellen⚠️ Basis
Chat⚠️ Basis⚠️ Basis
Bestanden delen✅ (OneDrive)✅ (Drive)
Document samenwerking✅ (Office)✅ (Docs)
Gratis versie
Integratie kantoorpakketMicrosoft 365LosGoogle WorkspaceExtern
Beste voorComplete samenwerkingGrote vergaderingenGoogle-gebruikersChat-gericht

💡 Tip: Werk je al met Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook)? Dan is Teams de logische keuze omdat alles naadloos samenwerkt. Gebruik je vooral Google-producten? Dan past Google Meet beter.

Tips voor het beste Teams online-ervaring

Om het meeste uit Microsoft Teams online te halen, zijn er een paar dingen die je kunt doen:

  • Gebruik Microsoft Edge of Google Chrome als browser voor de beste compatibiliteit
  • Zorg voor een stabiele internetverbinding — bij videobellen is minimaal 1,5 Mbps aan te raden
  • Geef Teams toestemming om je microfoon en camera te gebruiken wanneer de browser daarom vraagt
  • Zet browsermeldingen aan zodat je geen berichten mist
  • Gebruik een goede headset voor helder geluid tijdens videogesprekken — bekijk bijvoorbeeld onze gids over de beste oortjes met noise cancelling
  • Sluit onnodige tabbladen in je browser om Teams sneller te laten werken
  • Maak een bladwijzer aan voor teams.microsoft.com zodat je er snel bij kunt

Veelvoorkomende problemen met Teams online oplossen

Loopt Teams online niet lekker? Hier zijn de meest voorkomende problemen en hoe je ze oplost:

ProbleemMogelijke oorzaakOplossing
Teams laadt nietBrowsercache volWis je cache en cookies, herstart de browser
Geen geluid bij videobellenMicrofoon niet toegestaanControleer de browserinstellingen en geef toestemming
Camera werkt nietAndere app gebruikt de cameraSluit andere apps die de camera gebruiken
Scherm delen lukt nietVerkeerde browserGebruik Edge of Chrome in plaats van Firefox of Safari
Melding “sessie verlopen”Te lang inactiefLog opnieuw in op teams.microsoft.com
Trage performanceTe veel tabbladen openSluit ongebruikte tabbladen en extensies
Vergadering joinen lukt nietLink verlopen of foutVraag de organisator om een nieuwe uitnodigingslink

⚠️ Let op: Werkt Teams helemaal niet? Check of er een storing is bij Microsoft via status.office.com. Als je hulp nodig hebt kun je ook een Microsoft medewerker spreken via de klantenservice.

Veelgestelde vragen

Kan ik Teams online gebruiken zonder iets te downloaden?

Ja, Microsoft Teams werkt volledig in je browser. Ga naar teams.microsoft.com, log in en je kunt direct chatten, videobellen en samenwerken. Er is geen installatie nodig.

Is Microsoft Teams gratis?

Ja, er is een gratis versie van Teams. Je kunt chatten, videobellen (tot 60 minuten) en bestanden delen. Voor langere vergaderingen en meer opslag heb je een betaald Microsoft 365-abonnement nodig.

Welke browser werkt het beste voor Teams online?

Microsoft Edge en Google Chrome bieden de beste ervaring. In deze browsers werken alle functies, waaronder scherm delen en achtergrondvervaging. Firefox werkt ook, maar met beperktere functionaliteit.

Kan ik deelnemen aan een Teams-vergadering zonder account?

Ja, als je een uitnodigingslink ontvangt kun je als gast deelnemen via de browser. Je hoeft geen Microsoft-account te hebben en ook niets te installeren.

Hoe werkt Microsoft Teams?

Teams is een samenwerkingsplatform van Microsoft. Je kunt er chatten met collega’s, videovergaderingen houden, bestanden delen en samen aan documenten werken. Alles zit in één app of browservenster en is gekoppeld aan Microsoft 365.

Kan ik Teams online ook op mijn telefoon gebruiken?

Op je telefoon is de Teams-app de beste optie (beschikbaar voor Android en iOS). De browserversie op mobiel is beperkter en minder prettig in gebruik dan de app.

Wat is het verschil tussen Teams online en de Teams desktop-app?

De webversie biedt de meeste functies, maar de desktop-app is sneller, geeft betrouwbaardere meldingen en biedt enkele extra opties zoals offline toegang en meer achtergrondeffecten. Bekijk de vergelijkingstabel eerder in dit artikel voor alle verschillen.