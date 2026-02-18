Krijg je in Minecraft op je Nintendo Switch het scherm te zien met de melding dat je naar aka.ms/remoteconnect moet gaan? Dan moet je jouw Microsoft account koppelen om online te kunnen spelen. In dit artikel leg ik stap voor stap uit hoe je dat doet via aka.ms/remoteconnect, wat je kunt doen als het niet lukt en waarom deze koppeling eigenlijk nodig is.

Snel aan de slag? Ga op je telefoon of laptop naar aka.ms/remoteconnect, voer de 8-cijferige code in die op je Switch-scherm staat en log in met je Microsoft account. Klaar!

Wat is aka.ms/remoteconnect?

De pagina aka.ms/remoteconnect is een officiële link van Microsoft waarmee je jouw Microsoft account koppelt aan Minecraft op apparaten zoals de Nintendo Switch, PlayStation of Xbox. Omdat je op een Switch niet makkelijk een wachtwoord kunt intypen, werkt Microsoft met een systeem waarbij je op een ander apparaat inlogt via een unieke code.

Dit heet een “remote connect” en werkt als volgt: Minecraft toont een code op je scherm, jij voert die code in op de website en logt daar in met je Microsoft account. Zodra dat gelukt is, is je Switch automatisch gekoppeld.

Waarom heb je een Microsoft account nodig voor Minecraft?

Misschien vraag je je af waarom je überhaupt een Microsoft account nodig hebt om Minecraft te spelen. Daar zijn een paar goede redenen voor:

Voordeel Uitleg Cross-platform spelen Speel samen met vrienden op Xbox, PC, mobiel of PlayStation Marketplace toegang Koop skins, texture packs en avonturenwerelden Cloud-opslag Je voortgang wordt opgeslagen en is beschikbaar op elk apparaat Wisselen tussen apparaten Speel verder waar je gebleven was, ook op een ander platform Ouderlijk toezicht Beheer via Microsoft Family wat je kind online mag doen

Zonder Microsoft account kun je Minecraft op de Switch wel offline spelen, maar mis je de online functies en de Marketplace.

Minecraft koppelen aan je Microsoft account via aka.ms/remoteconnect

Hieronder vind je de volledige stappen om je Microsoft account te koppelen aan Minecraft op de Nintendo Switch.

Wat heb je nodig?

Een Nintendo Switch met Minecraft geïnstalleerd

Een werkende internetverbinding op de Switch

Een tweede apparaat (telefoon, tablet of laptop) met internetverbinding

Een Microsoft account (of de bereidheid om er een aan te maken)

Stap-voor-stap koppelen

Start Minecraft op je Nintendo Switch Druk op het startscherm op Aanmelden of kies Meld je aan met een Microsoft-account Er verschijnt een scherm met een unieke 8-cijferige code en de URL aka.ms/remoteconnect Pak je telefoon of laptop en ga naar aka.ms/remoteconnect Voer de code in die op je Switch-scherm staat Log in met je Microsoft account (of maak een nieuw account aan als je er nog geen hebt) Na het inloggen verschijnt er een bevestiging — je Switch is nu gekoppeld Ga terug naar je Switch en je kunt direct online spelen

💡 Tip: De code is maar een beperkte tijd geldig. Voer hem dus snel in nadat hij verschijnt. Is de code verlopen? Start Minecraft opnieuw op om een nieuwe code te krijgen.

Wat als aka.ms/remoteconnect niet werkt?

Het komt regelmatig voor dat de koppeling niet in één keer lukt. Hieronder vind je de meest voorkomende problemen en hoe je ze oplost.

Probleem Oorzaak Oplossing Code wordt niet geaccepteerd Code is verlopen Start Minecraft opnieuw op voor een nieuwe code Pagina laadt niet Internetprobleem Controleer je wifi-verbinding op beide apparaten “Account al gekoppeld” melding Eerder ander account gebruikt Ontkoppel via account.live.com/consent/Manage Inloggen mislukt Verkeerd wachtwoord Reset je wachtwoord via account.microsoft.com Switch maakt geen verbinding NAT-type probleem Controleer je netwerkinstelling op de Switch Eindeloos laadscherm Server storing bij Microsoft Wacht een uur en probeer het opnieuw

Uitgebreide probleemoplossing

Als de bovenstaande snelle oplossingen niet werken, probeer dan het volgende:

Wis de lokale Minecraft-gegevens op je Switch. Ga naar Systeeminstellingen > Gegevensbeheer > Opgeslagen gegevens verwijderen en kies Minecraft. Je werelden worden niet verwijderd als ze in de cloud staan. Controleer of de Microsoft-servers online zijn. Ga naar status.xbox.com om te zien of er op dat moment storingen zijn. Update Minecraft naar de nieuwste versie via de Nintendo eShop. Herstart je Switch volledig. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt en kies Opnieuw opstarten. Probeer een ander netwerk. Soms blokkeert je wifi-netwerk de verbinding. Probeer het via een mobiele hotspot vanaf je telefoon.

⚠️ Let op: Als er staat dat je Switch-profiel al aan een ander Microsoft account is gekoppeld, is dit vaak permanent. Je kunt contact opnemen met Minecraft Support om dit te laten ontkoppelen, maar dat is niet altijd succesvol.

Kan ik meerdere Switch-gebruikers koppelen aan één Microsoft account?

Nee, dat kan niet. Per Nintendo Switch-gebruikersprofiel kun je maar één Microsoft account koppelen, en elk Microsoft account kan maar aan één Switch-profiel worden gekoppeld.

Situatie Wat je moet doen Meerdere kinderen op dezelfde Switch Maak voor elk kind een apart Nintendo-profiel én een apart Microsoft account aan Eén kind op meerdere apparaten Gebruik overal hetzelfde Microsoft account Ouderlijk toezicht instellen Beheer kinderaccounts via Microsoft Family

💡 Tip: Maak voor kinderen een Microsoft kinderaccount aan via Microsoft Family. Zo kun je instellen met wie ze mogen spelen en wat ze online mogen doen. Dit geeft je volledige controle.

Minecraft Marketplace: wat kun je ermee?

Zodra je Microsoft account succesvol is gekoppeld, krijg je toegang tot de Minecraft Marketplace. Hier kun je allerlei extra content kopen en downloaden.

Dit is wat je in de Marketplace vindt:

Skins en skin packs – verander het uiterlijk van je personage

– verander het uiterlijk van je personage Texture packs – geef de hele Minecraft-wereld een ander uiterlijk

– geef de hele Minecraft-wereld een ander uiterlijk Avonturenwerelden – download kant-en-klare werelden met verhaallijnen

– download kant-en-klare werelden met verhaallijnen Mash-up packs – complete thema-pakketten met skins, texturen en werelden

– complete thema-pakketten met skins, texturen en werelden Minecoins – de digitale munt waarmee je betaalt in de Marketplace

Het fijne is dat al je aankopen gekoppeld zijn aan je Microsoft account, niet aan je Switch. Koop je een skin pack op de Switch, dan kun je die ook gebruiken als je Minecraft op een ander apparaat speelt met hetzelfde account.

Een Microsoft account aanmaken

Heb je nog geen Microsoft account? Dan maak je er eenvoudig een aan:

Ga naar account.microsoft.com Klik op Een account maken Vul je e-mailadres in (of maak een nieuw @outlook.com-adres aan) Kies een sterk wachtwoord Vul je naam en geboortedatum in Bevestig je e-mailadres via de verificatiecode die je ontvangt Je account is klaar om te gebruiken

Een Microsoft account is volledig gratis. Je hebt er dus geen abonnement of licentie voor nodig. Mocht je later hulp nodig hebben met je Microsoft account, dan kun je altijd een Microsoft medewerker spreken via de klantenservice.

Veelgestelde vragen

Wat is aka.ms/remoteconnect?

Het is een officiële Microsoft-pagina waarmee je jouw Microsoft account koppelt aan Minecraft op apparaten zoals de Nintendo Switch, PlayStation of Xbox. Je voert een code in die Minecraft op je scherm toont, logt in met je Microsoft account en de koppeling is gemaakt.

Hoe gebruik ik aka.ms/remoteconnect voor Minecraft?

Start Minecraft op je Switch, kies voor aanmelden en noteer de 8-cijferige code. Ga op een ander apparaat naar aka.ms/remoteconnect, voer de code in en log in met je Microsoft account.

Kan ik mijn Microsoft account wisselen op de Switch?

In de praktijk is dit erg lastig. Als je je account ontkoppelt, krijg je vaak de melding dat het profiel al gekoppeld is aan een ander account. Je kunt contact opnemen met Minecraft Support, maar een wissel is niet altijd mogelijk.

Is een Microsoft account gratis?

Ja, een Microsoft account is volledig gratis aan te maken via account.microsoft.com. Je hebt alleen een e-mailadres nodig.

Kan ik met mijn kind samen spelen via Minecraft?

Ja, als je kind een eigen Microsoft kinderaccount heeft, kun je dit beheren via Microsoft Family. Zo stel je in met wie je kind mag spelen en welke beperkingen er gelden voor online gebruik.

Waarom moet ik een Microsoft account koppelen aan Minecraft?

Een Microsoft account is nodig voor cross-platform spelen, toegang tot de Marketplace, cloudopslag van je voortgang en ouderlijk toezicht. Zonder account kun je alleen offline spelen.

De code op mijn Switch werkt niet, wat nu?

De code is maar kort geldig. Herstart Minecraft om een nieuwe code te krijgen. Controleer ook of je internetverbinding stabiel is op zowel je Switch als het apparaat waarop je de code invoert.