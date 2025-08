Whatsapp later versturen

Soms wil ik iemand een WhatsApp-bericht sturen, maar niet op dat moment. Misschien is het midden in de nacht, of wil ik zeker weten dat de ontvanger het op een geschikt moment leest. Ik wil dan dat het bericht automatisch op een later tijdstip wordt verzonden. WhatsApp biedt die functie niet standaard, dus ik gebruik andere oplossingen die hetzelfde resultaat opleveren

Apps die het voor mij regelen

Op Android installeer ik een app waarmee ik een WhatsApp-bericht schrijf, een tijdstip kies en alles verder laat verlopen zonder dat ik iets hoef te doen. Die app stuurt het bericht automatisch, op het moment dat ik eerder heb gekozen

Populaire apps die ik gebruik:

SKEDit

Do It Later

Wasavi

Met deze apps kies ik de contactpersoon, typ ik het bericht en stel ik het verzendmoment in. Soms vraagt de app om extra toestemmingen zoals toegang tot meldingen of achtergrondactiviteit. Die geef ik zodat de automatische verzending ook echt werkt, ook als mijn scherm uit staat

Manier voor iPhone-gebruikers

Op mijn iPhone heb ik niet dezelfde mogelijkheden als op Android. Apple staat geen automatische verzending toe via apps van buitenaf. Wat ik wel kan doen is een herinnering instellen via de Opdrachten-app. Daarmee maak ik een melding aan die me op een bepaald tijdstip vertelt welk bericht ik moet sturen

De stappen die ik volg zijn:

Open de app Opdrachten Maak een automatisering voor een bepaald tijdstip Laat de melding verschijnen met de tekst die ik wil versturen Open WhatsApp op het moment zelf en stuur het bericht handmatig

Niet automatisch, maar wel handig als geheugensteuntje

Tabel met opties en functies

Methode Automatisch verzenden Platform Vereist installatie Handmatige actie nodig SKEDit Ja Android Ja Nee (optioneel) Do It Later Ja Android Ja Nee Wasavi Ja Android Ja Soms Opdrachten-app (iPhone) Nee iPhone Nee Ja Bericht klaarzetten Nee Beide Nee Ja

Bericht alvast typen en later verzenden

Als ik geen app wil installeren, kies ik ervoor om het bericht alvast te typen in WhatsApp. Ik open het gesprek, typ het bericht en laat het staan. Later hoef ik alleen nog op verzenden te tikken

Deze methode werkt altijd, ongeacht of ik een Android- of iPhone-toestel heb. Het vraagt wel dat ik er op het juiste moment aan denk

Tijdstippen waarop ik berichten inplan

In de ochtend als ik iemand niet wil storen in de nacht

Als herinnering voor afspraken, vergaderingen of taken

Voor het feliciteren van iemand precies om 00:00

Om berichten te sturen tijdens vakantie of afwezigheid

Voor het versturen van updates aan meerdere mensen zonder groepschat

Met inplannen hoef ik er later niet meer aan te denken. Ik besteed één keer aandacht aan het bericht en laat het daarna los

Instellingen die ik altijd controleer

Wanneer ik een planning-app gebruik op Android, check ik deze punten:

Meldingen zijn toegestaan voor de app

Batterijoptimalisatie staat uit voor de app

WhatsApp mag draaien op de achtergrond

App heeft toestemming om berichten te versturen

Soms moet ik extra stappen nemen zoals de app toevoegen aan de uitzonderingenlijst voor energiebesparing. Zo weet ik zeker dat de planning niet wordt onderbroken

Beperkingen die ik accepteer

Op iPhones is volledige automatische verzending niet mogelijk. Ik gebruik daarom altijd herinneringen of plan een moment waarop ik het bericht zelf verstuur. Het vraagt iets meer discipline, maar werkt wel

Op Android kunnen geplande berichten fout gaan als ik toestemmingen niet goed instel. Daarom test ik de app eerst met een bericht naar mezelf

Wanneer ik wel of niet automatiseer

Ik kies voor automatische verzending als:

Het bericht op een exact tijdstip moet aankomen

Ik niet beschikbaar ben op dat moment

Het bericht naar veel mensen tegelijk moet

Ik stuur handmatig als:

Ik een persoonlijk tintje wil toevoegen

De timing minder belangrijk is

Ik snel wil reageren op een antwoord

Door beide methoden te gebruiken, kies ik wat past bij de situatie

Slim omgaan met herhaling

Sommige apps laten me herhalende berichten inplannen, bijvoorbeeld elke week een herinnering of maandelijkse update. Dit gebruik ik voor afspraken, werkstructuur of groepsbeheer

Ik stel het bericht één keer in en kies de herhaling. Daarna hoef ik niets meer te doen, zolang ik de instellingen laat staan