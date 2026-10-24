De goedkoopste Surface Pro staat bij Microsoft op €949. Daar zit geen toetsenbord bij, geen pen en zelfs geen lader, en bij die versie met 8 GB werkgeheugen krijg je ook de Copilot+-functies niet. Met 16 GB, toetsenbord, pen en lader kost dezelfde tablet €1.508,98.

In deze gids staan zes Windows-tablets met afneembaar scherm die we op 24 oktober 2026 in Nederlandse webshops vonden, met de prijzen van die dag bij Microsoft, Coolblue, MediaMarkt en Alternate. Per model krijg je de specificaties van de fabrikant, de winkelprijzen en de sommen die daaruit volgen.

Welke Windows tablet koop je in 2026?

Voor de meeste mensen is de Surface Pro 12 inch (2e editie) de beste Windows tablet om nu te kopen. Hij kost €1.259 met 16 GB werkgeheugen, weegt 686 gram en krijgt volgens Microsoft firmware- en driverupdates tot 13 oktober 2032, het langst van alle tablets in deze gids. Met toetsenbord, pen en lader kom je op €1.618,98.

Wil je een groter scherm en snellere poorten, kies dan de Surface Pro 13 inch (12e editie) vanaf €1.599. Draai je software die alleen op Intel werkt, dan is de Surface Pro 11 met Intel Core Ultra 5 de enige tablet in deze lijst zonder Arm-chip of gamingprijs. En voor gamen is er eigenlijk maar één tablet: de ASUS ROG Flow Z13, met de AMD Ryzen AI Max+ 395 en een prijs van €2.399.

De zes Windows tablets die nu in Nederland te koop zijn

Model Scherm Chip Werkgeheugen en opslag Gewicht Accu volgens fabrikant Prijs (24-10-2026) Surface Pro 12 inch (1e editie) 12 inch LCD Snapdragon X Plus, 8 cores, NPU 45 TOPS 8 of 16 GB, 256 GB tot 1 TB 686 g tot 16 uur video €949 (8 GB) en €1.149 (16 GB) bij Microsoft, €1.199 (16 GB) bij Coolblue Surface Pro 12 inch (2e editie) 12 inch LCD, 2196 x 1464, 90 Hz Snapdragon X2 Plus, 6 cores, NPU 80 TOPS 16 of 24 GB, 256 of 512 GB 686 g tot 15,5 uur video €1.259 bij Microsoft Surface Pro 13 inch (12e editie) 13 inch LCD of OLED, 2880 x 1920, 120 Hz Snapdragon X2 Plus (10 cores) of X2 Elite (12 cores), NPU 80 TOPS 16 tot 64 GB, 256 GB tot 1 TB 895 g tot 15,5 uur video €1.599 (16/256) bij Microsoft, €1.699 (16/512) bij Microsoft en Coolblue Surface Pro 11 (13 inch, Snapdragon) 13 inch LCD, 2880 x 1920, 120 Hz Snapdragon X Plus, 10 cores, NPU 45 TOPS 16 GB, 512 GB 895 g tot 14 uur video €1.429 (zwart) en €1.649 (saffier) bij MediaMarkt Surface Pro 11 (13 inch, Intel) 13 inch Intel Core Ultra 5 236V 16 GB, 256 of 512 GB niet op de winkelpagina niet op de winkelpagina €1.744 (256 GB) bij Alternate, €2.259 (512 GB) bij MediaMarkt ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA-RU004W 13,4 inch, 2560 x 1600, 180 Hz AMD Ryzen AI Max+ 395, NPU 50 TOPS 32 GB, 1 TB 1,2 kg 70 Wh accu, geen uren opgegeven €2.399 bij Alternate, €2.499 bij MediaMarkt

Alle gewichten van Microsoft zijn zonder toetsenbord. ASUS noemt 1,2 kg en zet het verlichte afneembare toetsenbord bij de specificaties van het apparaat zelf. De ROG Flow Z13 stond op de peildatum bij Alternate als “niet op voorraad” en bij MediaMarkt met “geen bezorging mogelijk”, en de zwarte Surface Pro 11 van €1.429 kon MediaMarkt ook niet bezorgen. De Surface Pro 12 inch (2e editie) vonden we alleen bij Microsoft zelf; Coolblue had de 1e editie, maar toen uitverkocht.

Wat een Windows tablet kost met toetsenbord, pen en lader

In de doos van de Surface Pro-modellen in de Microsoft Store zit geen toetsenbord, pen of voeding. Op de configuratiepagina staat het zelfs letterlijk: de voeding wordt “ter ondersteuning van EU-initiatieven om elektronisch afval te verminderen” apart verkocht. De Surface USB-C-wandoplader van 45 W kost €59,99, en dat is ook het vermogen dat Microsoft noemt voor snelladen.

Combinatie (prijzen Microsoft Store) Tablet Toetsenbord en pen Lader Totaal Surface Pro 12 inch (1e editie), 16 GB €1.149 €299,99 (12-inch toetsenbord met Slim Pen) €59,99 €1.508,98 Surface Pro 12 inch (2e editie), 16 GB €1.259 €299,99 (12-inch toetsenbord met Slim Pen) €59,99 €1.618,98 Surface Pro 13 inch (12e editie), 16/256 €1.599 €309,99 (13-inch toetsenbord met Slim Pen) €59,99 €1.968,98 Surface Pro 13 inch (12e editie), met Flex-toetsenbord €1.599 €377 (Flex-toetsenbord met Slim Pen, actieprijs, was €529,99) €59,99 €2.035,99

Los kosten de onderdelen meer. Het 12-inch toetsenbord is €179,99 en de Slim Pen €129,99, samen €309,98, dus de bundel scheelt €9,99. Bij de 13 inch zit een addertje: het goedkoopste toetsenbord van €159,99 heeft geen plek voor de pen. Bij de 13-inch 12e editie laadt de Slim Pen draadloos op in het toetsenbord, dus wie de pen wil opbergen en opladen kiest het toetsenbord met penopslag (€199,99). De 12 inch heeft die opslag aan de achterkant van de tablet zelf, en dan maakt het toetsenbord voor de pen niet uit.

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Welke software draait er op een Windows tablet met Snapdragon, Intel of AMD?

Vier van de zes tablets in deze gids hebben een Arm-chip van Qualcomm, alleen de Surface Pro 11 met Intel en de ASUS met AMD werken met de klassieke x86-architectuur. Voor de meeste mensen merk je daar weinig van. Microsoft schrijft in de eigen veelgestelde vragen over Arm-pc’s dat je “de meeste Windows-apps” kunt installeren en gebruiken, en Windows 11 heeft de Prism-emulator voor apps die alleen voor x64 zijn gemaakt.

Dezelfde pagina noemt ook wat er misgaat, en dat zijn vier dingen:

Stuurprogramma’s voor hardware, games en apps werken alleen als ze voor Windows 11 Arm zijn gemaakt. Een oude scanner, een meetinstrument of een speciale USB-dongle met alleen een x86-driver doet het dus niet.

Games die afhankelijk zijn van een anti-cheatdriver werken mogelijk niet.

Bepaalde antivirussoftware van derden kun je niet installeren. Windows-beveiliging werkt wel.

Windows Faxen en scannen is er niet.

Printers zijn meestal geen probleem: Arm-pc’s ondersteunen volgens Microsoft de meeste printers, ook alles met de Mopria-standaard. Twijfel je over een specifieke game, dan verwijst Microsoft zelf naar de uitgever en naar de verzamelsite worksonwoa.com.

Moet je toch een x86-tablet hebben voor je werk, dan is er een Intel-versie van de Surface Pro. Die wordt verkocht als zakelijk model met Windows 11 Pro, en dat zie je aan de prijs: €1.744 bij Alternate voor 16 GB en 256 GB, waar dezelfde opslag met een Snapdragon X2 Plus in de 13-inch 12e editie €1.599 kost bij Microsoft.

Wat je nodig hebt voor Copilot+ op een Windows tablet

Een Copilot+ pc heeft volgens Microsoft een NPU van meer dan 40 TOPS, 16 GB werkgeheugen en 256 GB opslag nodig. De tablets in deze gids waarvan de fabrikant de NPU opgeeft, zitten op 45 tot 80 TOPS, maar een snelle NPU alleen is niet genoeg. Microsoft zet bij de Surface Pro 12 inch (1e editie) in de kleine lettertjes dat de Copilot+-functies alleen werken op configuraties met 16 GB of meer. De versie van €949 met 8 GB valt daarbuiten, en het verschil met de 16 GB-versie is €200.

Wat krijg je dan? Microsoft noemt onder meer Recall, Klikken om te doen, de verbeterde zoekfunctie in Windows, Live-ondertitels met vertaling, Superresolutie in Foto’s en object selecteren in Paint. Een paar daarvan, zoals de nieuwe lichtval in Foto’s en generatief opvullen in Paint, werken volgens Microsoft alleen op Copilot+ pc’s met een Snapdragon X-chip.

Vervelend als je in het Nederlands werkt: die taal staat er vaak niet bij. Recall is volgens Microsoft geoptimaliseerd voor Engels, vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Japans en Spaans, en voor de verbeterde zoekfunctie geldt een vergelijkbaar rijtje. Live-ondertitels vertalen uit meer dan 40 talen naar het Engels. De basiseffecten voor je webcam, zoals achtergrond vervagen en automatisch kadreren, heb je wel al met een NPU vanaf 10 TOPS.

Windows 11 Home en Pro hebben bij Microsoft nog geen einddatum, elke versie wel. Versie 26H2 kwam uit op 29 september 2026 en krijgt updates tot 10 oktober 2028, daarna stap je over op de volgende. Bij een Surface komen de firmware en drivers van Microsoft zelf, en daarvoor geldt een aparte termijn. Microsoft belooft voor elke Surface die na 1 januari 2021 is uitgekomen minstens zes jaar firmware- en driverupdates, gerekend vanaf de eerste verkoopdag.

Surface Op de markt sinds Firmware en drivers tot Resterend vanaf 24-10-2026 Totaalprijs per resterend jaar Surface Pro 11 (Snapdragon) 18 juni 2024 10 september 2030 bijna 4 jaar niet berekend Surface Pro 11 for Business (Intel) 18 februari 2025 18 februari 2031 ruim 4 jaar niet berekend Surface Pro 12 inch (1e editie) 20 mei 2025 20 mei 2031 ruim 4,5 jaar €330 Surface Pro 13 inch (12e editie) 16 juni 2026 16 juni 2032 ruim 5,5 jaar €349 Surface Pro 12 inch (2e editie) 13 oktober 2026 13 oktober 2032 bijna 6 jaar €271

De laatste kolom is de totaalprijs met toetsenbord, pen en lader uit de tabel hierboven, gedeeld door het aantal resterende jaren. Daardoor is de nieuwste 12 inch per jaar goedkoper dan de 1e editie van €1.149. Na de einddatum blijft Windows zelf gewoon updates krijgen, alleen nieuwe drivers en firmware komen er niet meer. ASUS publiceert op de specificatiepagina van de ROG Flow Z13 geen vergelijkbare termijn.

Kijk je naar een tweedehands of refurbished Windows tablet, check dan eerst de processor. Windows 10 kreeg op 14 oktober 2025 zijn laatste update, en de lijst met Intel-processors die Microsoft voor Windows 11 ondersteunt begint bij de achtste generatie Core. Wil je toch Windows 11 op een ouder apparaat, dan staat in onze uitleg over Windows 11 installeren op een oude pc hoe dat gaat, en in Windows 11 downloaden en installeren de gewone route.

Welke onderdelen van een Windows tablet je kunt laten vervangen

Microsoft verkoopt vervangende onderdelen voor de Surface via de Microsoft Store en iFixit, en publiceert servicehandleidingen voor de modellen die het ondersteunt. Voor de Surface Pro 12 inch, 1e en 2e editie, staan onder meer de accu, het scherm, de standaard, de camera’s, het moederbord en de USB-C-laadpoort op de lijst. Een losse SSD staat er niet tussen, en de 2e editie gebruikt volgens Microsoft UFS-opslag.

Bij de 13-inch modellen ligt dat anders. De Surface Pro 11 heeft volgens Microsoft een verwisselbare SSD met een eigen klepje, en ook de 13-inch 12e editie heeft volgens de specificaties een verwisselbare Gen 4 SSD. ASUS bouwt in de ROG Flow Z13 een M.2 2230-SSD van 1 TB. Wil je over een paar jaar meer opslag zonder een nieuwe tablet, dan zit je met een 13 inch dus beter.

Waar je op let bij de aanschaf van een Windows tablet

Loop deze vijf punten langs voordat je bestelt, dan kom je achteraf niet voor een verrassing te staan:

Neem 16 GB werkgeheugen, want met 8 GB mis je de Copilot+-functies, en het verschil is bij de Surface Pro 12 inch €200. Tel toetsenbord, pen en lader mee: bij een Surface Pro komt daar €359,98 tot €436,99 bij, afhankelijk van het toetsenbord. Zoek je belangrijkste software en randapparatuur op. Heeft je scanner, game of zakelijke app geen Arm-versie, kies dan Intel of AMD. Kijk naar de einddatum voor firmware. Een oudere Surface is goedkoper, maar de Surface Pro 11 met Snapdragon krijgt al in september 2030 zijn laatste drivers. Check bij refurbished de processor, want een Intel-chip ouder dan de achtste generatie Core staat niet op de lijst van Microsoft voor Windows 11.

Welke Windows tablet past bij jou?

Gebruik Kies Waarom School en studie Surface Pro 12 inch (2e editie), 16 GB 686 g, Copilot+ en updates tot oktober 2032; €1.618,98 compleet Studie met een krap budget Surface Pro 12 inch (1e editie), 16 GB €1.149 bij Microsoft, wel 16 GB voor Copilot+ Kantoor met eigen software of drivers Surface Pro 11 met Intel Core Ultra 5 x86-chip, dus geen Arm-driverkwestie; Windows 11 Pro Werk met veel vensters en een dock Surface Pro 13 inch (12e editie) 2 x USB4 plus Surface Connect, tot 64 GB werkgeheugen Tekenen en handschrift Surface Pro 13 inch (12e editie) met Slim Pen groter 120 Hz-scherm, pen laadt op in het toetsenbord; Slim Pen heeft 4.096 drukpunten Veel reizen Surface Pro 12 inch (2e editie) lichtste tablet hier, tot 13 uur surfen volgens Microsoft Gamen ASUS ROG Flow Z13 (2025) AMD Ryzen AI Max+ 395, 180 Hz-scherm, x86 dus geen anti-cheatproblemen door Arm

Teken je veel, kijk dan ook naar de stylus pennen die we vergeleken en de beste teken-apps voor tablets.

Windows tablet, iPad of Android-tablet met toetsenbord?

Een Windows tablet draait gewone desktopsoftware, dus de volledige Windows-versies van Office en zakelijke programma’s die er voor iPad of Android niet zijn. Daar staat tegenover dat een Surface Pro met toetsenbord, pen en lader minstens €1.508,98 kost. Een iPad of Samsung Galaxy Tab met toetsenbord is goedkoper voor wie vooral typt, mailt en surft, en Samsung levert de S Pen bij de Galaxy Tab S11 gewoon mee, waar Microsoft de Slim Pen los verkoopt. In onze gids beste tablet met toetsenbord staan veertien combinaties met de totaalprijs erbij.

Gebruik je een tablet vooral om te lezen, streamen en af en toe te mailen, dan haal je meer uit de beste tablet van dit moment of een Samsung-tablet. Een Windows tablet is gemaakt voor wie een laptop wil die ook tablet kan zijn.

Veelgestelde vragen

Is een Windows tablet een volwaardige laptop?

Een Windows tablet zoals de Surface Pro is een volwaardige laptop zodra je er een toetsenbord aan klikt. Hij draait gewoon Windows 11 Home of Pro, dus dezelfde programma’s als een laptop. Het verschil zit in de extra’s: Microsoft levert het toetsenbord, de Slim Pen en de voeding los. Met die drie erbij betaal je voor een Surface Pro 12 inch (2e editie) €1.618,98 in plaats van €1.259.

Werken al mijn programma’s op een Windows tablet met Snapdragon?

De meeste programma’s werken op een Windows tablet met Snapdragon, ook apps die alleen voor x64 zijn gemaakt, dankzij de Prism-emulator in Windows 11. Volgens Microsoft gaat het mis bij drivers die niet voor Windows 11 Arm zijn gemaakt, bij games met een anti-cheatdriver en bij een deel van de antivirussoftware van derden. Gebruik je zulke software, kies dan een Surface Pro 11 met Intel of de ASUS ROG Flow Z13 met AMD.

Hoeveel werkgeheugen heb je nodig voor Copilot+?

Voor Copilot+ heb je minimaal 16 GB werkgeheugen nodig, plus 256 GB opslag en een NPU van meer dan 40 TOPS. Daarom krijgt de Surface Pro 12 inch (1e editie) met 8 GB de Copilot+-functies niet, ook al heeft de chip een NPU van 45 TOPS. De versie met 16 GB kost bij Microsoft €200 meer. Let op dat functies als Recall nog niet voor het Nederlands zijn geoptimaliseerd.

Een Surface Pro krijgt volgens Microsoft minstens zes jaar firmware- en driverupdates, gerekend vanaf de dag dat het model op de markt kwam. Voor de Surface Pro 12 inch (2e editie) loopt dat tot 13 oktober 2032 en voor de 13-inch 12e editie tot 16 juni 2032. Windows 11 zelf blijft daarna updates krijgen; elke versie, zoals 26H2, wordt ongeveer twee jaar ondersteund.

Zit er een oplader bij een Surface Pro?

Bij een nieuwe Surface Pro uit de Microsoft Store zit geen oplader, Microsoft verkoopt de voeding apart. De Surface USB-C-wandoplader van 45 W kost €59,99 in de Microsoft Store. Een eigen USB-C-lader kan ook: Microsoft noemt een USB-C PD-lader van 45 W of meer voor snelladen van 5 naar 80 procent. Een lader van een laptop of telefoon met USB-C PD die dat vermogen haalt, volstaat dus.