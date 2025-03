Face ID niet beschikbaar dit kun je doen

Face ID is een snelle en veilige manier om je iPad te ontgrendelen, maar het kan frustrerend zijn als het ineens niet meer werkt. Zie je de melding “Face ID niet beschikbaar”? Dan zijn er meerdere mogelijke oorzaken. Hieronder lees je hoe je het probleem kunt oplossen en je iPad weer normaal kunt gebruiken.

Face ID werkt niet als je iPad niet goed is geüpdatet

Een verouderde softwareversie kan ervoor zorgen dat Face ID niet goed functioneert. Apple brengt regelmatig updates uit om verbeteringen door te voeren en fouten te verhelpen. Als je iPad al een tijdje geen update heeft gehad, kan dit de reden zijn dat Face ID niet werkt.

Wat kun je doen?

Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Kijk of er een update beschikbaar is en installeer deze. Start je iPad opnieuw op en probeer Face ID opnieuw in te stellen.

Soms kan het ook helpen om je Face ID opnieuw in te stellen na een update. Dit doe je via Instellingen > Face ID en toegangscode. Wis de huidige scan en voeg je gezicht opnieuw toe.

Slechte verlichting of een verkeerde hoek beïnvloedt de herkenning

Face ID werkt het beste onder de juiste omstandigheden. De technologie gebruikt een infraroodsensor om je gezicht te herkennen, maar als het te donker is of als je iPad onder een verkeerde hoek wordt gehouden, kan de herkenning mislukken.

Wat kun je doen?

Zorg voor voldoende licht in de ruimte. Als je in een donkere omgeving bent, probeer dan meer licht toe te voegen.

Houd de iPad recht voor je gezicht, op een afstand van ongeveer een armlengte.

Vermijd fel zonlicht of schaduwen die een deel van je gezicht bedekken.

Probeer verschillende hoeken om te kijken of Face ID beter werkt.

Face ID is ontworpen om zich aan te passen aan veranderingen in je uiterlijk, maar grote verschillen zoals een nieuwe bril, gezichtsbedekking of een andere gezichtsuitdrukking kunnen invloed hebben op de herkenning.

Accessoires kunnen de sensor blokkeren

Soms werkt Face ID niet omdat iets de sensor blokkeert. Dit kan een screenprotector, een hoesje of zelfs een klein beetje stof of vuil zijn.

Wat kun je doen?

Controleer of er stof, vingerafdrukken of vuil op de TrueDepth-camera zitten en maak deze voorzichtig schoon met een microvezeldoek. Als je een screenprotector gebruikt, verwijder deze en test Face ID zonder. Sommige goedkope screenprotectors kunnen de sensor verstoren. Haal je iPad uit de hoes en kijk of dit het probleem oplost. Sommige hoezen kunnen de camera deels blokkeren. Zorg ervoor dat niets je gezicht bedekt, zoals een sjaal, zonnebril of mondkapje.

Zelfs een klein beetje vuil of een verkeerd geplaatste accessoire kan Face ID verstoren, dus controleer dit goed.

Een harde reset kan soms de oplossing zijn

Soms wordt Face ID geblokkeerd door een tijdelijk softwareprobleem. Een harde reset kan helpen om dit op te lossen. Dit is anders dan een gewone herstart en dwingt je iPad om volledig opnieuw op te starten.

Hoe doe je een harde reset?

Druk kort op de volume omhoog-knop en laat los. Druk kort op de volume omlaag-knop en laat los. Houd de power-knop ingedrukt totdat je het Apple-logo ziet. Laat de knop los en wacht tot je iPad opnieuw opstart.

Na de herstart kun je Face ID opnieuw testen. Vaak helpt dit bij kleine softwareproblemen die de herkenning verstoren.

Als Face ID na al deze stappen nog steeds niet werkt, kan er een hardwareprobleem zijn. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met Apple Support of een erkende reparatiewinkel.