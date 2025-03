Telefoon laadt niet op? Dit kan je doen?

Je sluit je telefoon aan op de oplader, maar er gebeurt helemaal niets. Geen oplaadsymbool, geen stijgend batterijpercentage en misschien zelfs een melding dat opladen niet mogelijk is. Dit kan behoorlijk frustrerend zijn, vooral als je telefoon bijna leeg is. Gelukkig hoeft dit niet meteen te betekenen dat je telefoon kapot is. Er zijn meerdere oorzaken voor een niet-opladende telefoon, en vaak kun je het probleem zelf oplossen. Hier zijn de meest voorkomende oorzaken en oplossingen.

Controleer de oplader en kabel

Een van de eerste dingen die je moet checken, is of de oplader en kabel nog goed werken. Kabels slijten snel, vooral als ze vaak worden gebogen of strak opgerold. Gebruik een andere kabel en adapter die je zeker weet dat het doet, en kijk of je telefoon dan wel oplaadt.

Bij draadloos opladen kunnen andere factoren een rol spelen. Controleer of je telefoon correct op de draadloze lader ligt en haal eventueel je hoesje eraf. Dikke hoesjes of metalen onderdelen kunnen de draadloze oplaadfunctie verstoren.

Maak de oplaadpoort schoon

In veel gevallen is een verstopte oplaadpoort de boosdoener. Stof, pluisjes en vuil kunnen zich ophopen in de poort, waardoor de kabel geen goed contact meer maakt. Dit probleem komt vooral voor als je je telefoon vaak in je broekzak bewaart.

Gebruik een tandenstoker, een zachte borstel of een blikje perslucht om voorzichtig de poort schoon te maken. Let op dat je de pinnetjes in de poort niet beschadigt, want die zijn erg kwetsbaar.

Start je telefoon opnieuw op

Soms helpt een simpele herstart. Softwarefouten kunnen ervoor zorgen dat je telefoon de oplader niet meer herkent. Zet je telefoon helemaal uit, wacht een paar seconden en zet hem weer aan. Probeer daarna opnieuw op te laden.

Controleer de software en instellingen

Sommige telefoons stoppen tijdelijk met opladen als er een softwareprobleem is. Controleer of er een update beschikbaar is door naar Instellingen > Software-update te gaan. Een verouderde softwareversie kan oplaadproblemen veroorzaken.

Daarnaast hebben sommige telefoons een energiebesparingsmodus die de oplaadsnelheid beperkt of ervoor zorgt dat de telefoon minder goed oplaadt. Schakel deze modus uit en kijk of het opladen beter werkt.

Als je telefoon na een recente app-installatie of update niet meer oplaadt, kun je proberen om hem in veilige modus op te starten. In deze modus worden tijdelijk alle apps van derden uitgeschakeld, zodat je kunt testen of een app het probleem veroorzaakt.

Probeer een ander stopcontact

Het klinkt misschien simpel, maar soms ligt het probleem niet bij je telefoon of oplader, maar bij het stopcontact. Probeer een ander stopcontact en kijk of je telefoon dan wel oplaadt. Als je een stekkerdoos gebruikt, probeer dan eens om de oplader direct in de muur te steken.

Controleer op oververhitting

Sommige telefoons stoppen tijdelijk met opladen als ze te warm worden. Dit is een veiligheidsfunctie om schade te voorkomen. Als je telefoon heet aanvoelt, leg hem dan even weg en laat hem afkoelen voordat je hem opnieuw probeert op te laden.

Oververhitting kan optreden als je je telefoon gebruikt tijdens het opladen, bijvoorbeeld bij het gamen of streamen. Probeer deze activiteiten te vermijden tijdens het opladen.

Is de batterij versleten?

Als je telefoon al een paar jaar oud is, kan de batterij zijn capaciteit verliezen. Na verloop van tijd verslijten batterijen en kunnen ze minder goed opladen of zelfs helemaal stoppen met opladen.

Een teken van een versleten batterij is dat je telefoon snel leegloopt, zelfs als hij net volledig is opgeladen. In dat geval kan een batterijvervanging de oplossing zijn.

Wanneer naar een reparatiepunt?

Als je alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd en je telefoon laadt nog steeds niet op, kan er een hardwareprobleem zijn. De oplaadpoort kan beschadigd zijn, de batterij kan defect zijn, of er kan een probleem zijn met de interne stroomvoorziening.

In dit geval is het verstandig om je telefoon te laten nakijken bij een reparatiepunt. Veel telefoonwinkels bieden een gratis diagnose aan, zodat je weet wat er aan de hand is voordat je besluit om hem te laten repareren.

Voorkomen is beter dan genezen

Om toekomstige oplaadproblemen te voorkomen, kun je een paar eenvoudige gewoonten aanleren:

Gebruik altijd een originele of gecertificeerde oplader. Goedkope namaakladers kunnen je telefoon beschadigen.

Goedkope namaakladers kunnen je telefoon beschadigen. Voorkom stof en vuil in de oplaadpoort. Bewaar je telefoon niet in stoffige omgevingen en maak de poort regelmatig schoon.

Bewaar je telefoon niet in stoffige omgevingen en maak de poort regelmatig schoon. Laat je telefoon niet te warm worden tijdens het opladen. Haal hem uit zijn hoesje en gebruik hem niet intensief terwijl hij aan de lader ligt.

Haal hem uit zijn hoesje en gebruik hem niet intensief terwijl hij aan de lader ligt. Vervang je batterij op tijd. Als je telefoon ouder is dan drie jaar en snel leegloopt, is een nieuwe batterij vaak een goede investering.

Met deze tips kun je je telefoon hopelijk snel weer opladen en in de toekomst problemen voorkomen. Mocht het niet lukken, dan is een bezoek aan een reparatiepunt de beste optie.