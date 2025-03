Eenmalige foto whatsapp terughalen

Het kan behoorlijk frustrerend zijn als je per ongeluk een eenmalige foto op WhatsApp sluit zonder goed te kijken. Omdat WhatsApp deze afbeeldingen niet opslaat in je galerij of chats, lijkt het misschien alsof je pech hebt. Toch zijn er een paar manieren waarop je de foto alsnog kunt proberen terug te krijgen of in de toekomst beter voorbereid kunt zijn.

Gebruik een schermopname-app als alternatief

Een handige manier om te voorkomen dat je een eenmalige foto kwijtraakt, is door een schermopname-app te gebruiken. Op sommige Android-telefoons en iPhones is een ingebouwde schermopnamefunctie beschikbaar, waarmee je eenvoudig alles kunt vastleggen wat op je scherm gebeurt.

Wanneer je een eenmalige foto opent, kun je een schermopname starten en zo de afbeelding opslaan voordat deze verdwijnt. Houd er wel rekening mee dat WhatsApp mogelijk detecteert wanneer iemand een screenshot of schermopname maakt. In sommige gevallen krijgt de verzender hier een melding van, wat niet altijd gewenst is.

Als je geen ingebouwde schermopnamefunctie hebt, kun je externe apps gebruiken. Er zijn diverse apps beschikbaar in de Play Store en App Store die je helpen om schermopnames te maken. Zorg er wel voor dat je een betrouwbare app kiest die geen privacygevoelige informatie verzamelt.

WhatsApp-back-up herstellen als je de foto nog niet hebt geopend

Een andere manier om een eenmalige foto terug te halen, is door een WhatsApp-back-up te herstellen. Dit werkt echter alleen als je de foto nog niet hebt geopend en als je een recente back-up hebt die vóór het ontvangen van de foto is gemaakt.

Om te controleren of je een back-up hebt, ga je naar:

WhatsApp > Instellingen > Chats > Chatback-up.

Hier zie je wanneer de laatste back-up is gemaakt. Als de back-up dateert van vóór het ontvangen van de eenmalige foto, kun je proberen WhatsApp te verwijderen en opnieuw te installeren. Tijdens de installatie krijg je de optie om de back-up te herstellen. Als alles goed gaat, wordt je chatgeschiedenis hersteld en kun je de eenmalige foto mogelijk opnieuw openen.

Houd er rekening mee dat alle berichten en media die na de back-up zijn ontvangen, verloren kunnen gaan. Dit kan een nadeel zijn als je niet alleen die ene foto terug wilt krijgen, maar ook andere belangrijke gesprekken wilt behouden.

Externe software werkt meestal niet betrouwbaar

Op internet zijn verschillende tools en apps te vinden die beweren dat ze eenmalige WhatsApp-foto’s kunnen herstellen. In de praktijk werken deze vaak niet goed of kunnen ze zelfs schadelijk zijn voor je apparaat. Veel van deze apps vragen om toegang tot je WhatsApp-account of telefoonbestanden, wat je privacy en beveiliging in gevaar kan brengen.

Daarnaast zijn sommige van deze programma’s ontworpen om malware of spyware te installeren. Hierdoor kunnen je gegevens gestolen worden of kan je apparaat trager worden. Wees dus voorzichtig met het downloaden van externe software die belooft eenmalige WhatsApp-foto’s terug te halen.

Voorkomen is beter dan genezen

Omdat WhatsApp eenmalige foto’s bewust niet opslaat, is het slim om voorzorgsmaatregelen te nemen als je denkt dat je belangrijke afbeeldingen krijgt. Hier zijn een paar tips: