De Xiaomi Watch S1 Active is de sportieve variant van de Watch S1 uit 2022: een rond horloge van 36,3 gram met een AMOLED-scherm van 1,43 inch, GPS, 117 sportmodi en een accu die volgens Xiaomi twaalf dagen meegaat. Kopen kan alleen nog tweedehands. Xiaomi toont hem op mi.com/nl met een knop “Houd mij op de hoogte” in plaats van een winkelwagen, en Coolblue en MediaMarkt hebben hem niet meer. Wie nu nieuw koopt, kiest de Xiaomi Watch S4 of de goedkopere Redmi Watch 6.

Specificaties van de Xiaomi Watch S1 Active

Onderdeel Xiaomi Watch S1 Active Scherm 1,43 inch AMOLED, 466 x 466 pixels, 60 Hz, altijd-aan-modus Accu 470 mAh, 12 dagen normaal gebruik, 24 dagen in spaarstand, 30 uur met GPS Opladen Magnetische kabel, volledig in 2,5 uur Plaatsbepaling GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou en QZSS, dual-band Sensoren Hartslag met bloedzuurstof, versnellingsmeter, gyroscoop, kompas, luchtdruk, omgevingslicht Water 5 ATM Verbinding Bluetooth 5.2, wifi 2,4 GHz, NFC Afmetingen en gewicht 46,5 x 47,3 x 11 mm, 36,3 gram zonder bandje Bandje 160 tot 220 mm, wit van siliconen, zwart en blauw van TPU Werkt met Android 6.0 en hoger, iOS 10.0 en hoger Adviesprijs €199

Xiaomi verkocht hem in drie kleuren: Moon White, Ocean Blue en Space Black. In de doos zitten alleen het horloge, de magnetische oplaadkabel en de papieren handleiding, dus een stekker heb je zelf nodig.

De accu gaat volgens Xiaomi twaalf dagen mee

Xiaomi geeft de Watch S1 Active twaalf dagen bij normaal gebruik en 24 dagen in de batterijspaarstand. Train je met GPS aan, dan is de accu na 30 uur leeg. Dat zijn de cijfers van de fabrikant, met een vast gebruikspatroon. Zet je de bloedzuurstofmeting de hele dag aan en het scherm altijd aan, dan haal je minder.

De eerste versie van dit artikel noemde zes dagen en anderhalf uur laden. Beide klopten niet met wat Xiaomi opgeeft: de fabrikant noemt twaalf dagen, en volledig opladen via de magnetische kabel duurt 2,5 uur. Laad je hem één keer per week op, dan zit je met de standaardinstellingen ruim binnen die marge.

Sporten en gezondheid bijhouden gaat via de Mi Fitness-app

De Xiaomi Watch S1 Active heeft 117 sportmodi, waarvan Xiaomi er 19 als professioneel aanmerkt, zoals hardlopen, zwemmen in het zwembad en in open water, tennis, basketbal en HIIT. Wandelen, hardlopen op de loopband en buiten hardlopen herkent hij automatisch. De GPS-chip werkt op twee frequenties en gebruikt vijf satellietsystemen, wat volgens Xiaomi zorgt voor een snellere en nauwkeurigere plaatsbepaling. Met de knop SPORT start je je vaste training in één druk.

Voor gezondheid meet hij de hartslag de hele dag, met een melding als die te hoog oploopt. De bloedzuurstof meet hij standaard elke 30 minuten als je dat aanzet, en je kunt dat terugzetten naar elke 10 minuten. Verder registreert hij slaapfases, ook dutjes van 20 minuten tot drie uur, stress en de menstruatiecyclus.

Alles komt samen in de Mi Fitness-app. Die zet je gegevens door naar Strava en Apple Health, maar het horloge koppel je niet direct aan de Strava-app. Wil je alleen stappen tellen, dan doet een simpele tracker het ook, zoals de stappenteller van Action die we eerder bekeken.

Xiaomi adverteert de Watch S1 Active met contactloos betalen via Mastercard. In de lijst met ondersteunde banken op de productpagina staat Nederland niet: die noemt twaalf landen, zoals Polen, Tsjechië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. België ontbreekt ook.

Voor de huidige modellen houdt Xiaomi een aparte bankenlijst bij voor 38 landen. Voor Nederland staan daar bij de Watch S4 en de Redmi Watch 6 NFC twee namen: Curve en Payoneer, beide met een Mastercard. Geen enkele Nederlandse bank doet mee. Betalen met je horloge kan dus alleen als je een Curve-kaart neemt en daar je eigen bankpas aan koppelt. Zonder zo’n kaart is NFC op een Xiaomi-horloge in Nederland geen reden om voor het ene of het andere model te kiezen.

Xiaomi Watch S1 Active of de Watch S4 en Redmi Watch 6

Watch S1 Active Watch S4 Redmi Watch 6 Scherm 1,43 inch rond, 466 x 466 1,43 inch rond, 466 x 466, 1.500 nits 2,07 inch vierkant, 432 x 514, 1.500 nits Accu volgens Xiaomi 12 dagen normaal 15 dagen normaal 12 dagen normaal, 24 dagen licht Capaciteit 470 mAh 486 mAh 550 mAh Gewicht zonder bandje 36,3 gram ongeveer 44,5 gram ongeveer 31 gram Behuizing Polyamide met glasvezel, metalen rand Aluminium, verwisselbare rand, draaiende kroon Aluminium Bellen via Bluetooth Ja Ja Ja NFC Ja Ja In de NFC-versie Bluetooth 5.2 5.3 5.4 Prijs op 21 oktober 2026 Niet leverbaar €129,99 bij Xiaomi, €150 bij MediaMarkt €109,99 bij Xiaomi en MediaMarkt

De Watch S4 is de logische opvolger: hetzelfde ronde scherm, drie dagen meer accu en een draaiende kroon om door menu’s te scrollen. Hij draait op Xiaomi HyperOS 2 en vraagt een telefoon met Android 8.0 of iOS 14.0. De Redmi Watch 6 is lichter en heeft een groter, vierkant scherm. Het verschil tussen beide is bij Xiaomi €20. MediaMarkt verkoopt inmiddels ook de Xiaomi Watch S5, voor €184,99.

Wat kopers ervan vinden

Op mi.com/nl staan drie beoordelingen van de Watch S1 Active, alle drie met vijf sterren. Kopers noemen het draagcomfort, de afleesbaarheid in de zon en de automatische herkenning van wandelen. Eén koper schrijft dat de horlogeband na een tijdje jeukt. Drie beoordelingen is te weinig om veel op te bouwen.

Bij de opvolgers is er meer te lezen. De Watch S4 in zwart staat bij MediaMarkt op 4,7 van de 5 sterren uit 161 beoordelingen, waarvan een deel uit andere landen van MediaMarkt komt. De Redmi Watch 6 in Obsidian Black haalt daar 4,4 uit 30 beoordelingen.

Waar je zelf op let voor je koopt

Je zoekt vooral Kies Prijs op 21 oktober 2026 Een rond horloge dat er klassiek uitziet, met de langste accu Xiaomi Watch S4 €129,99 bij Xiaomi Een licht horloge met een groot scherm voor meldingen Redmi Watch 6 €109,99 bij Xiaomi en MediaMarkt Zo goedkoop mogelijk en je vindt tweedehands prima Watch S1 Active, tweedehands wisselend

Koop je een Watch S1 Active tweedehands, vraag dan naar de oplaadkabel, want het horloge laadt alleen via de eigen magnetische kabel. Kijk ook naar de kleur: het witte bandje is van siliconen, het zwarte en blauwe van TPU, en de klacht over jeuk ging over het witte. Wil je contactloos betalen, reken dan op een Curve-kaart, ook bij de nieuwe modellen.

Heb je een iPhone, dan werken alle drie de horloges via de Mi Fitness-app, maar een Apple Watch doet meer met iOS. Daarover lees je meer in ons stuk over een smartwatch voor iPhone. Zoek je een horloge om mee te trainen, kijk dan ook naar het overzicht van sporthorloges voor heren.

Voor wie de Xiaomi Watch S1 Active een goede koop is

De Watch S1 Active is een goede koop voor wie hem tweedehands voor weinig vindt en een horloge wil dat stappen, slaap, hartslag en trainingen met GPS bijhoudt, met een accu die een week of langer meegaat. Nieuw kopen kan niet meer, en dan is de Watch S4 voor €129,99 de beste Xiaomi met hetzelfde ronde formaat. Wil je een lichter horloge met een groter scherm, dan neem je de Redmi Watch 6. Zoek je een horloge voor een kind, dan past een GPS-horloge voor kinderen met een simkaart beter.

Veelgestelde vragen over de Xiaomi Watch S1 Active

Kun je bellen met de Xiaomi Watch S1 Active?

Bellen met de Xiaomi Watch S1 Active kan via Bluetooth, want het horloge heeft een ingebouwde microfoon en luidspreker. Een inkomend gesprek neem je aan of weiger je met één tik op het scherm, zolang je telefoon in de buurt is en verbonden blijft. Druk je drie keer snel op de knop rechtsonder, dan belt het horloge je noodcontact, mits je dat in de Mi Fitness-app hebt ingesteld.

Werkt de Xiaomi Watch S1 Active met een iPhone?

De Xiaomi Watch S1 Active werkt met een iPhone vanaf iOS 10.0 en met Android-telefoons vanaf Android 6.0. Je koppelt hem via de Mi Fitness-app, die ook je gezondheidsgegevens naar Apple Health doorzet. De nieuwere Watch S4 en Redmi Watch 6 vragen minimaal iOS 14.0 of Android 8.0.

Kun je zwemmen met de Xiaomi Watch S1 Active?

Zwemmen met de Xiaomi Watch S1 Active kan, want het horloge is waterbestendig tot 5 ATM. Hij heeft aparte sportmodi voor zwemmen in het zwembad en in open water, met triatlon erbij. Bij de Watch S4 met dezelfde classificatie zegt Xiaomi dat een warme douche, de sauna en duiken niet de bedoeling zijn, en dat de waterbestendigheid na verloop van tijd afneemt.

Heeft de Xiaomi Watch S1 Active een spraakassistent?

De Xiaomi Watch S1 Active kreeg Amazon Alexa als spraakassistent via een software-update. Daarmee vraag je het weer op, zet je een wekker of bedien je slimme apparaten in huis. Xiaomi vermeldt er wel bij dat Alexa niet in alle talen en landen beschikbaar is, dus reken er in het Nederlands niet op.

Hoe groot is de Xiaomi Watch S1 Active?

De Xiaomi Watch S1 Active meet 46,5 bij 47,3 millimeter en is 11 millimeter dik, zonder bandje. De kast weegt 36,3 gram en het meegeleverde bandje past om polsen van 16 tot 22 centimeter omtrek. Daarmee is hij net iets lichter dan de Watch S4, die met 47,3 millimeter even breed is maar ongeveer 44,5 gram weegt.

Zo is deze review gemaakt

Deze review van de Xiaomi Watch S1 Active is gebaseerd op de productpagina en de specificaties van Xiaomi Nederland, de specificaties van de Watch S4 en Redmi Watch 6, de NFC-bankenlijst van Xiaomi, de beoordelingen op mi.com/nl en MediaMarkt, en de prijzen bij Xiaomi en MediaMarkt op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.