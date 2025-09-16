Review: mijn ervaring met de Solix draadloze oordopjes

De Solix draadloze oordopjes liggen tegenwoordig bij winkels zoals Action en trokken meteen mijn aandacht door de lage prijs. Voor nog geen tientje nam ik ze mee, vooral uit nieuwsgierigheid. In deze review deel ik mijn persoonlijke ervaring: van de eerste indruk tot geluidskwaliteit, batterijduur en gebruik in het dagelijks leven.

Inhoudsopgave

Eerste indruk en verpakking Ontwerp en draagcomfort Geluidskwaliteit Verbinding en bediening Batterij en opladen Gebruik in de praktijk Voor- en nadelen

Eerste indruk en verpakking

Toen ik de doos opende, was ik positief verrast. Voor zo’n lage prijs kreeg ik niet alleen de oordopjes en een oplaadcase, maar ook een korte laadkabel en verschillende maten siliconen eartips. Dat vond ik netjes, want vaak wordt er bij goedkope producten bespaard op accessoires. De case zelf voelde wel licht en plasticachtig aan, waardoor ik meteen dacht dat ik er voorzichtig mee moest omgaan.

Ontwerp en draagcomfort

De oordopjes zijn klein, licht en eenvoudig van ontwerp. In mijn oren zaten ze verrassend goed, al moest ik even wisselen tussen de eartips om de juiste maat te vinden. Voor korte luistersessies, zoals onderweg naar de supermarkt of een wandeling, zaten ze prima. Tijdens langere periodes begonnen ze echter wat oncomfortabel te voelen, omdat de siliconen tips dun zijn en minder demping geven dan duurdere modellen. Bij beweging bleven ze redelijk goed zitten, maar voor intensief sporten zou ik ze niet vertrouwen.

Geluidskwaliteit

Mijn verwachtingen had ik bewust laag gehouden. Voor podcasts en telefoongesprekken vond ik de geluidskwaliteit voldoende. Bij muziek merkte ik dat er weinig diepte in de bas zat en dat hoge tonen soms schel klonken. Bij hogere volumes hoorde ik af en toe een lichte ruis, wat vooral storend was tijdens rustige muziek of stiltes. Voor de prijs is het geluid werkbaar, maar voor liefhebbers van detail en balans schiet het tekort.

Verbinding en bediening

Het koppelen met mijn telefoon ging eenvoudig. Zodra ik de oordopjes uit de case haalde, maakten ze automatisch verbinding via Bluetooth. De verbinding bleef stabiel binnen een straal van tien meter. De touchbediening werkte, maar er zat vaak een kleine vertraging tussen aanraken en reactie. Soms duurde het een paar seconden voordat een nummer werd overgeslagen of het volume veranderde, wat frustrerend was als ik snel wilde schakelen.

Batterij en opladen

Volgens de specificaties zouden de oordopjes vijf uur meegaan, maar ik kwam in de praktijk uit op ongeveer drieënhalf uur. Dat vond ik wat tegenvallen. Gelukkig bood de oplaadcase meerdere extra ladingen, zodat ik ze de hele dag kon gebruiken, zolang ik ze tussendoor maar even terug in de case deed. Het opladen met de meegeleverde kabel duurde wat langer dan ik gewend ben van duurdere modellen.

Gebruik in de praktijk

Ik gebruikte de Solix vooral voor korte momenten zoals een podcast onderweg, een telefoongesprek of muziek tijdens het koken. Daarvoor vond ik ze goed genoeg. Voor langere luistersessies, zoals een treinreis, merkte ik dat de batterij en het comfort tekortschoten. Ook bij telefoongesprekken in een drukke omgeving had de microfoon moeite om mijn stem goed door te geven, waardoor ik mezelf vaker moest herhalen. In een rustige omgeving werkte dit beter.

Voor- en nadelen

Voordelen

Lage prijs en daardoor toegankelijk voor iedereen

Complete set met case, kabel en eartips

Lichtgewicht en makkelijk mee te nemen

Eenvoudig te koppelen met Bluetooth

Voldoende voor podcasts en korte luistersessies

Nadelen

Geluidskwaliteit mist diepte en helderheid, soms lichte ruis

Comfort neemt af bij langer gebruik

Touchbediening reageert traag

Case voelt fragiel en kan snel beschadigen

Batterijduur korter dan opgegeven

