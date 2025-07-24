De robotstofzuiger die Lidl in 2025 onder de naam Silvercrest verkocht, is de SSRS A1: een ronde zuigrobot van €89,99 die je met een afstandsbediening start en na elke ronde zelf aan de lader legt. Hij heeft geen laadstation, geen app en geen dweilfunctie. Online is hij uitverkocht. Zoek je nu een Lidl robotstofzuiger, dan is de SSRA E4 van €76,99 de logische vervanger, want die is goedkoper en rijdt wel zelf terug naar zijn laadstation.

Specificaties van de Silvercrest SSRS A1

Onderdeel Silvercrest SSRS A1 Modelnummer SSRS A1, IAN 489948_2407 Zuigkracht Tot 2,2 kPa, drie zuigniveaus Zuigmodi Classic (willekeurig), Spot (spiraal), Hoek (langs de randen), Handmatig Accu Li-ion, 11,1 V, 2.600 mAh (28,86 Wh), vervangbaar Gebruiksduur Tot 90 minuten in de laagste zuigstand Laden USB-C met netadapter van 15 V, 4 tot 5 uur, geen laadstation Stofreservoir Ca. 420 ml, uitwasbaar, met EPA-12-filter Sensoren 3 tegen botsen, 3 tegen vallen Bediening Knoppen op de robot en een infrarood-afstandsbediening (bereik 5 meter) Afmetingen en gewicht Ø 33 cm, 8,3 cm hoog, ca. 1,8 kg Geluid 70 dB Garantie 3 jaar via Kompernaß

In de doos zitten de robot, twee zijborstels, het voorgemonteerde filter, de afstandsbediening met twee AAA-batterijen, de netadapter en de gebruiksaanwijzing. Lidl verkocht hem online als artikel 100389464, en op die productpagina staat hij nu als uitverkocht: Bekijk nu.

Wat er in de doos zit en hoe je begint

Je klikt de twee zijborstels aan de onderkant vast, laadt de accu helemaal op en zet de robot met de aan-uitknop in stand-by. Daarna start één druk op Start de zuigmodus Classic. Opladen gaat met de USB-C-stekker van de netadapter rechtstreeks in de robot, net als bij een telefoon. Een laadstation om tegenaan te rijden zit er niet bij, en de productpagina van Lidl zegt het ook letterlijk: automatisch opladen nee, oplaadstation nee.

Dat is het grootste verschil met wat je van een robotstofzuiger verwacht. Na een ronde staat hij ergens in huis stil met een lege accu, en jij brengt hem naar het stopcontact. Met 4 tot 5 uur laden past dat het best in een ritme van overdag zuigen en ‘s avonds laden.

Op harde vloeren en kortpolig tapijt

Volgens de handleiding is de SSRS A1 gemaakt voor los, droog vuil zoals stof, pluisjes en kruimels op gladde vloeren en kortpolig tapijt. Lidl schrijft er zelf bij dat hij alleen daarvoor geschikt is. Een hoogpolig kleed of een badmat met franjes legt hij niet goed af, en de handleiding raadt aan tapijtranden naar onderen te vouwen.

Met 2,2 kPa zuigkracht zit hij aan de onderkant van de markt. De SSRA E4 haalt volgens Lidl 3,0 kPa en de duurdere Silvercrest met dweilfunctie 10.000 Pa, oftewel 10 kPa. Voor kruimels onder de eettafel en stof in de gang is 2,2 kPa genoeg, voor zand diep in een tapijt niet.

Zo vindt hij zijn weg door je huis

De SSRS A1 heeft geen camera, geen laser en geen kaart. In de stand Classic rijdt hij een willekeurig parcours: hij rijdt rechtdoor tot een van de drie botssensoren iets raakt en kiest dan een nieuwe richting. Drie valsensoren aan de onderkant houden hem van de trap, al raadt de handleiding aan dat eerst te testen in een ruimte met een trap.

Omdat hij niet onthoudt waar hij al is geweest, komt hij op sommige plekken twee keer en op andere niet. De handleiding zegt het zelf: door de complexiteit van een woning kan hij zones overslaan, en daarom adviseert Kompernaß hem dagelijks te laten rijden. Kabels en speelgoed haal je vooraf van de vloer, en gordijnen die op de grond hangen knoop je op.

Bediening met de afstandsbediening, zonder app

Alles gaat via de infrarood-afstandsbediening: starten, pauzeren, de modi Spot en Hoek kiezen, het zuigniveau hoger of lager zetten en de robot met pijltjestoetsen sturen. Op de robot zelf zitten alleen een Start- en een Spot-knop. De SSRS A1 heeft geen wifi en werkt dus niet met de Lidl Home-app, en een tijdschema instellen kan niet.

Infrarood heeft een zichtlijn nodig. Het bereik is volgens de handleiding 5 meter, en storing van andere infraroodapparaten kan het signaal blokkeren. Wil je de robot vanaf de bank of van buiten de deur aansturen, dan heb je een model met app nodig, zoals de SSRA E4, die met de Lidl Home-app op 2,4 GHz-wifi werkt. Hoe je een tablet als vast bedieningspaneel voor dat soort apparaten gebruikt, lees je in je tablet als smart home bedieningspaneel.

Een dweilfunctie heeft deze robot niet

De SSRS A1 zuigt alleen. Er zit geen watertank of dweildoek bij en de handleiding noemt geen dweilmodus. Wil je ook dweilen met een Lidl-robot, dan is de Silvercrest 2-in-1 robotstofzuiger met dweilfunctie en leegstation (HG14239) de stap omhoog: €189 bij Lidl, met app, een watertank, een station dat het stofreservoir leegzuigt en tot 180 minuten gebruiksduur.

Geluid en onderhoud

Lidl geeft voor de SSRS A1 70 dB op, tegen ca. 75 dB voor de SSRA E4. De drie zuigniveaus verschillen volgens de handleiding in zuigkracht, geluid en stroomverbruik, en na het inschakelen begint hij op het middelste niveau, dus wil je hem stiller hebben terwijl je belt of tv kijkt, zet je hem met de afstandsbediening een stand lager.

Het onderhoud staat per onderdeel in de handleiding: het stofreservoir leeg je na elke ronde, het EPA-filter en de zuigopening maak je wekelijks schoon (bij veel vuil twee keer per week) en de zijborstels, sensoren en wielen om de twee weken. Het filter vervang je volgens Kompernaß om de 6 maanden of na ongeveer 150 gebruiksuren. Laat je de robot elke dag een uur rijden, dan kom je na een maand of vijf aan die 150 uur.

Wat Lidl nu verkoopt

De SSRS A1 is online uitverkocht, maar Lidl heeft op 21 oktober 2026 vier andere Silvercrest-robots online staan. De SSRA E4 is de directe vervanger.

SSRS A1 SSRA E4 2-in-1 met dweil (HG14239) Prijs bij Lidl €89,99 (uitverkocht) €76,99 €189 Zuigkracht 2,2 kPa 3,0 kPa 10.000 Pa Gebruiksduur Tot 90 min Tot 90 min (auto), tot 120 min (eco) Tot 180 min Laadstation Nee, USB-C-lader Ja, rijdt zelf terug onder 20% Ja, met leegstation Bediening Afstandsbediening Lidl Home-app en knoppen Lidl Home-app en knoppen Zuigmodi 4 5 5 Dweilen Nee Nee Ja Beoordeling op lidl.nl 3,8 uit 127 3,1 uit 58 4,4 uit 16

De E4 rijdt in de stand Auto in parallelle banen nadat hij eerst de randen van de kamer heeft afgereden, en hij hervat de ronde na het laden. Wel zit er geen afstandsbediening bij, dus zonder smartphone met 2,4 GHz-wifi bedien je hem alleen met de knoppen op de robot. Verder heeft Lidl nog een Silvercrest met leegstation voor €259 en een met lasernavigatie voor €279.

Wil je een robot die ook dweilt en met een laser een kaart van je huis maakt, dan is de Xiaomi Robot Vacuum S40 met lasernavigatie een alternatief: €149 bij Lidl en €179 in de webshop van Xiaomi zelf.

Wat kopers ervan vinden

Op lidl.nl gaven 127 kopers de SSRS A1 gemiddeld 3,8 van de 5 sterren. Bijna de helft (46%) gaf 5 sterren, 19% gaf er 4, en 13% gaf maar 1 ster. Dat is een gespreid beeld, dat past bij een robot die in een kleine, opgeruimde woning goed werkt en in een huis met kleden en drempels tegenvalt.

De SSRA E4 scoort lager: 3,1 uit 58 beoordelingen, met 26% één-sterrenstemmen. De 2-in-1 met dweilfunctie haalt 4,4 sterren, maar dat is op 16 beoordelingen.

Waar je zelf op let voor je koopt

Je wilt vooral Kies Prijs bij Lidl op 21 oktober 2026 Kruimels opzuigen in een kleine woning met harde vloer Silvercrest SSRA E4 €76,99 Zuigen en dweilen, met een station dat zichzelf leegt Silvercrest 2-in-1 HG14239 €189 Lasernavigatie met een kaart van je huis, plus dweilen Xiaomi Robot Vacuum S40 €149

Kijk bij een tweedehands SSRS A1 of de afstandsbediening en de netadapter erbij zitten, want zonder adapter laadt hij niet en zonder afstandsbediening heb je alleen Start en Spot. Check ook je wifi voor je een model met app koopt, want de Lidl Home-app vraagt een 2,4 GHz-netwerk. Meer over hoe zulke apparaten samenwerken lees je in slimme huishoudtechnologie.

Voor wie de Lidl robotstofzuiger een goede koop is

De SSRS A1 is gemaakt voor wie in een appartement of klein huis met harde vloeren de dagelijkse kruimels wil laten opzuigen en het niet erg vindt de robot zelf aan de lader te leggen. Nu hij uitverkocht is, krijg je voor €13 minder de SSRA E4, die zelf naar zijn laadstation rijdt en via de app op een vast tijdstip begint. Lidl-elektronica onder eigen merk is vaker een goedkope instap, net als bij de Medion-laptops van Aldi en de noodradio van Action.

Veelgestelde vragen over de Lidl robotstofzuiger

Hoe lang is de garantie op de Silvercrest robotstofzuiger?

De garantie op de Silvercrest robotstofzuiger SSRS A1 is 3 jaar vanaf de aankoopdatum en loopt via de fabrikant Kompernaß. Bij een materiaal- of fabricagefout repareert of vervangt Kompernaß de robot, of je krijgt je geld terug. Je hebt daarvoor de kassabon nodig, dus bewaar die. Je wettelijke rechten tegenover Lidl als verkoper blijven daarnaast gewoon gelden.

Kun je de accu van de Lidl robotstofzuiger zelf vervangen?

De accu van de Silvercrest SSRS A1 vervang je zelf. Je schakelt de robot uit, haalt de afdekking van het accuvak aan de onderkant los, koppelt de stekker van de oude accu los en plaatst een nieuwe lithium-ionaccu van 11,1 V. Vervangende onderdelen bestel je bij Kompernaß op kompernass.com met het IAN-nummer 489948_2407. Laad een nieuwe accu eerst helemaal op.

Hoe vaak maak je het filter van de Silvercrest robotstofzuiger schoon?

Het EPA-12-filter van de Silvercrest robotstofzuiger maak je wekelijks schoon, en bij veel vuil twee keer per week. Je klopt het voorzichtig uit boven de afvalbak of zuigt het schoon met een handstofzuiger, want water beschadigt het filter. Het stofreservoir mag wel onder koud of lauw water, als het daarna aan de lucht droogt. Een nieuw filter plaats je om de 6 maanden.

Waarom reageert de robot niet op de afstandsbediening?

De robot reageert niet op de afstandsbediening als de AAA-batterijen bijna leeg zijn, als je verder dan 5 meter weg staat of als de infraroodontvanger op de robot vuil is. Maak de zender en de ontvanger schoon met een katoenen doek en vervang de batterijen. Ook een ander infraroodapparaat in de buurt, zoals een tv-afstandsbediening, kan het signaal storen.

Werkt de Lidl Home-app op 5 GHz-wifi?

De Lidl Home-app werkt voor de SSRA E4 alleen met 2,4 GHz-wifi, volgens de systeemeisen in de handleiding. Je telefoon of tablet heeft verder minimaal Android 6.0 of iOS 11.0 nodig. Voor het koppelen zet je wifi en Bluetooth op je telefoon aan, houd je de Home-knop op de robot 5 seconden ingedrukt tot de led snel blauw knippert, en volg je de stappen in de app. De oudere SSRS A1 heeft geen wifi en werkt niet met de app, die bedien je alleen met de afstandsbediening.

Zo is deze review gemaakt

Deze review van de Lidl robotstofzuiger is gebaseerd op de Nederlandse gebruiksaanwijzing van de Silvercrest SSRS A1 en de gebruiksaanwijzing van de SSRA E4, die Lidl op de productpagina’s aanbiedt, de productpagina’s en beoordelingen op lidl.nl, en de prijzen bij Lidl en Xiaomi op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.