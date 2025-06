wat te doen wanneer je smartphone in aanraking komt met vocht

Een telefoon die in contact komt met water moet direct goed worden behandeld om schade te beperken. De juiste stappen in de eerste minuten zijn doorslaggevend. Hieronder staat wat je moet doen, wat je juist moet laten en hoe je het toestel de komende 48 uur behandelt.

Directe acties na contact met vocht

Haal het toestel meteen uit het water

Zet de telefoon niet aan

Druk op geen knoppen

Verwijder hoesje, oordopjes, simkaart en SD-kaart

Dep droog met een zachte doek, geen wrijving

Zet het toestel rechtop in een droge omgeving

Laat de telefoon minimaal 48 uur drogen

Gebruik geen föhn of oven. Laat de telefoon aan de lucht drogen bij kamertemperatuur. Eventueel kun je silicagel of droogsets gebruiken. Rijst is minder effectief en kan stof achterlaten. Leg de telefoon stil, niet schudden of kantelen.

Wat je absoluut niet moet doen

Niet opladen

Niet opstarten

Niet verwarmen

Niet openmaken zonder ervaring

Niet meteen testen

Controleer op latere schade

Zelfs als het toestel het na drogen weer doet, kan er schade zijn. Let de dagen erna op:

Batterij die snel leeg raakt

Toestel dat uitvalt

Problemen met geluid, scherm of camera

Slechte verbinding of geen respons op aanraking

Vochtindicator en garantie

Bij veel smartphones zit een vochtindicator. Deze verkleurt bij contact met water. Als deze rood is, vervalt in de meeste gevallen de garantie. Zelfs bij toestellen met IP-certificering kan schade ontstaan als ze ouder zijn of kleine beschadigingen hebben.

Telefoon nat geworden en werkt niet meer

Als telefoon nat geworden is en na 48 uur nog steeds niet opstart of oplaadt, is interne schade waarschijnlijk. Laat het toestel dan nakijken. Schade aan moederbord of batterij is niet zichtbaar, maar wel vaak de oorzaak van blijvende problemen.

Door rustig en juist te handelen, voorkom je extra schade. Gebruik deze stappen direct bij elk vochtig incident.