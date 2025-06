mensen horen mij niet als ik bel samsung s21

Gebruikers van de Samsung Galaxy S21 ervaren soms dat hun gesprekspartner hen niet kan horen tijdens telefoongesprekken. Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben, variërend van software-instellingen tot hardwareproblemen. Hieronder worden mogelijke oorzaken en stappen om het probleem te verhelpen besproken.

Controleer fysieke oorzaken

Zorg ervoor dat de microfoon van de telefoon niet wordt geblokkeerd door een hoesje, screenprotector of vuil. Vuil of stof in de microfoonopening kan de geluidskwaliteit beïnvloeden. Reinig indien nodig voorzichtig de microfoonopening.

Start de telefoon opnieuw op

Een eenvoudige herstart van de telefoon kan tijdelijke softwareproblemen oplossen. Houd de aan/uit-knop ingedrukt en kies voor ‘Opnieuw opstarten’.

Test in veilige modus

Sommige apps van derden kunnen de werking van de microfoon beïnvloeden. Start de telefoon op in veilige modus om te controleren of het probleem aan een app ligt. Als de microfoon in veilige modus goed werkt, verwijder dan recent geïnstalleerde apps die mogelijk de oorzaak zijn.

Schakel Wi-Fi-bellen uit

Wi-Fi-bellen kan soms interfereren met de microfoonfunctie. Ga naar de instellingen van de Telefoon-app, zoek naar de optie ‘Bellen via Wi-Fi’ en schakel deze uit.

Controleer Bluetooth-verbindingen

Als er een Bluetooth-apparaat is verbonden, kan de telefoon de microfoon van dat apparaat gebruiken in plaats van de ingebouwde microfoon. Schakel Bluetooth uit en test of het probleem is opgelost.

Voer een microfoontest uit

Gebruik de Samsung Members-app om een diagnostische test van de microfoon uit te voeren. Dit helpt om te bepalen of de microfoon hardwarematig functioneert.

Reset netwerkinstellingen

Ga naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen beheer’ > ‘Resetten’ > ‘Netwerkinstellingen resetten’. Dit kan problemen oplossen die verband houden met netwerkinstellingen.

Overweeg een fabrieksreset

Als geen van de bovenstaande stappen het probleem oplost, kan een fabrieksreset nodig zijn. Maak eerst een back-up van alle gegevens. Ga vervolgens naar ‘Instellingen’ > ‘Algemeen beheer’ > ‘Resetten’ > ‘Fabrieksgegevens herstellen’.

Laat de telefoon controleren

Als het probleem aanhoudt na alle bovenstaande stappen, is het raadzaam om de telefoon te laten controleren door een erkende reparatiedienst. Mogelijk is er sprake van een hardwareprobleem met de microfoon.

Door deze stappen te volgen, kunnen veelvoorkomende problemen met de microfoon van de Samsung Galaxy S21 worden geïdentificeerd en mogelijk opgelost.