mogelijke nadelen van een screenprotector op je telefoon

Een screenprotector wordt vaak gebruikt om het scherm van een telefoon te beschermen tegen krassen of stoten. Toch zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van zo’n extra laag. Niet elke screenprotector is geschikt voor elk toestel of gebruikstype.

Beperkingen in gebruik en gevoel

Verminderde aanraakgevoeligheid

Bij dikkere protectors kan het scherm trager of minder precies reageren.

Bij dikkere protectors kan het scherm trager of minder precies reageren. Minder soepel vegen

Goedkopere varianten voelen stroever aan dan glas of originele schermcoating.

Goedkopere varianten voelen stroever aan dan glas of originele schermcoating. Beeldkwaliteit kan afnemen

Lichtreflectie of een doffe waas kunnen optreden, vooral bij matte of plastic protectors.

Lichtreflectie of een doffe waas kunnen optreden, vooral bij matte of plastic protectors. Problemen met vingerafdrukscanner

Bij telefoons met een scanner onder het scherm werkt deze soms niet goed met een protector erop.

Esthetische of praktische nadelen

Luchtbellen of stof onder de folie

Bij het aanbrengen kan er vuil tussen blijven zitten, wat er slordig uitziet.

Bij het aanbrengen kan er vuil tussen blijven zitten, wat er slordig uitziet. Bescherming niet volledig

De randen van het scherm blijven vaak kwetsbaar, vooral bij gebogen displays.

De randen van het scherm blijven vaak kwetsbaar, vooral bij gebogen displays. Kan loslaten bij hoesgebruik

Sommige hoesjes duwen tegen de randen van de screenprotector, waardoor deze loskomt.

Een screenprotector biedt extra bescherming, maar beïnvloedt soms ook de gebruikerservaring. De keuze voor wel of geen protector hangt af van persoonlijke voorkeur, gebruik en schermtype.