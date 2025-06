De PS5 Pro is goedkoper dan ooit

Tijdens de jaarlijkse Days of Play-actie van PlayStation zijn er flinke kortingen beschikbaar op consoles, games en accessoires.

Bekijk de PS5 Slim Digital Edition bij Coolblue: 399 euro

PS5 Slim Digital Edition

De PS5 Slim Digital Edition heeft geen disc drive, wat betekent dat je alleen digitale games kunt downloaden en spelen. Dit model is nu tijdelijk verkrijgbaar vanaf 399 euro, terwijl de oorspronkelijke prijs 499,99 euro was.

PS5 Slim Disc Edition

De PS5 Slim Disc Edition heeft wél een disc drive, zodat je ook fysieke spellen kunt afspelen en films kunt kijken op dvd, Blu-ray en 4K Blu-ray. Dit model is beschikbaar vanaf 449 euro.

PS5 Pro

De PS5 Pro is het krachtigste model. Deze heeft 2 TB opslagcapaciteit en verbeterde prestaties ten opzichte van de andere edities. De adviesprijs ligt rond de 799 euro, maar tijdens deze actie betaal je tijdelijk slechts 699,99 euro. Dat is de laagste prijs tot nu toe voor dit model.

Aanraders voor PS5-games

Naast consoles zijn er ook aantrekkelijke kortingen op games. Enkele aanraders:

The Last of Us: Part 1 & 2

The Last of Us: Part 1 en Part 2 zijn beide opnieuw uitgebracht voor de PS5 en bieden een meeslepende ervaring met sterke verhaallijnen en vernieuwde graphics. Deel 1 scoort 95 op Metacritic, deel 2 een 93.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy speelt zich af in het universum van Harry Potter. In deze openwereldgame leer je spreuken, ontdek je geheimen en los je puzzels op binnen de muren van Zweinstein.

Bekijk de PS5 Pro bij Amazon: 699 euro

Spider-Man 2

Spider-Man 2 laat je spelen als zowel Peter Parker als Miles Morales. Met slechteriken als Venom en Kraven en een grote, levendige spelwereld gebaseerd op New York, is dit een van de populairste PlayStation-exclusives van het moment.

PS5-controllers vanaf 54,99 euro

Ook de DualSense-controllers zijn tijdelijk afgeprijsd. Ze kosten nu slechts 54,99 euro in plaats van de gebruikelijke 74,99 euro. Er zijn meerdere kleuren beschikbaar, waaronder wit, zwart, rood en blauw.

Tijdelijk aanbod

De aanbiedingen gelden slechts voor een beperkte periode, dus het is verstandig om op tijd een kijkje te nemen bij de bekende webwinkels om te profiteren van de kortingen.