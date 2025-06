Tip: zo koppel je je Viaplay-account met F1 TV Pro

Als Formule 1-fan kun je in Nederland alle races live volgen via Viaplay. De streamingdienst heeft de exclusieve uitzendrechten en biedt toegang tot trainingen, kwalificaties en races. Minder bekend is dat je met een Viaplay-abonnement ook toegang kunt krijgen tot F1 TV Pro, mits je de diensten koppelt. In dit artikel leggen we uit hoe je dat doet.

Live Formule 1 bij Viaplay

Viaplay is de officiële aanbieder van Formule 1 in Nederland. Je kunt er alle sessies live volgen, inclusief voorbeschouwingen en analyses. Met een actief Viaplay-abonnement kun je daarnaast gebruikmaken van F1 TV Pro, waarmee je nog meer uit je raceweekend haalt. Denk aan live onboard-beelden, teamradio’s en Engelstalig commentaar.

Wat biedt Viaplay nog meer?

Naast Formule 1 biedt Viaplay ook live-uitzendingen van andere sporten, waaronder darten, voetbal uit competities zoals de Bundesliga, Ligue 1 en Premier League. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan films en series. Je kunt kiezen voor een abonnement per maand of voor een jaarabonnement, met of zonder reclame. De vanafprijs is 19,99 euro per maand.

Zo koppel je Viaplay aan F1 TV Pro

Om toegang tot F1 TV Pro te activeren via je Viaplay-abonnement, volg je deze stappen:

Ga naar de website: f1.com/viaplay Log in met je bestaande F1-account of maak een nieuw account aan Klik op ‘Synchroniseer mijn account’ Log in met je Viaplay-gegevens om de koppeling te voltooien

Na het koppelen kun je gebruikmaken van de extra functies van F1 TV Pro, zolang je Viaplay-abonnement actief is.