Weg met onbetrouwbare hotspots: Kies een prepaid data eSIM voor je tablet

Iedereen kent het wel: je zit in de trein, op een vliegveld of in een vakantiehuis en probeert te werken via een openbare wifi-hotspot. Het duurt eindeloos voordat je bestanden uploadt, de verbinding valt steeds weg, en je vraagt je ondertussen af wie er allemaal meekijkt op dat netwerk. Tijd om daar afscheid van te nemen. Met een prepaid internet bundel met eSIM voor je tablet heb je altijd en overal veilig internet, zonder afhankelijk te zijn van wankele of onveilige wifi.

Waarom openbare hotspots geen goed idee zijn

Openbare wifi klinkt handig, en dat is het soms ook, maar de risico’s zijn groter dan veel mensen denken. Op vliegvelden, in cafés of hotels zijn netwerken vaak onbeveiligd. Iedereen kan met een beetje kennis jouw dataverkeer onderscheppen of zelfs nep-hotspots aanmaken. Zo kunnen persoonlijke gegevens, inlogcodes of zelfs bedrijfsbestanden in verkeerde handen vallen. Daarnaast is het simpelweg onpraktisch: de snelheid is vaak beperkt, de verbinding valt regelmatig weg en sommige netwerken vragen om irritante inlogpagina’s of advertenties. Voor wie veel onderweg werkt of reist, is dat niet bepaald ideaal. Daarom kiezen steeds meer mensen voor een betrouwbare mobiele dataoplossing via een eSIM.

Wat is een prepaid data eSIM precies?

Een eSIM is een digitale simkaart die in steeds meer moderne tablets, zoals de iPad of Samsung Galaxy Tab, standaard is ingebouwd. In plaats van een plastic simkaartje in te voeren, download je simpelweg een dataplan via een QR-code of app. Een prepaid data eSIM betekent dat je vooraf een databundel koopt, zonder abonnement of langdurig contract. Je betaalt dus alleen voor wat je gebruikt. Zo’n simkaart kopen is dan ook perfect voor reizigers, freelancers of mensen die hun tablet niet dagelijks buiten de deur gebruiken.

De voordelen van een prepaid eSIM voor je tablet