Zo scoor je een betaalbare iPad

Een iPad is inmiddels bijna net zo ingeburgerd als een koptelefoon of een laptop. Handig voor werk, bijvoorbeeld als extra scherm. Maar hij is ook erg fijn voor ontspanning op de bank. Films kijken, een boek lezen, een spelletje spelen: voor veel mensen voelt het apparaat onmisbaar. Alleen kan de prijs voor sommigen flink tegenvallen. Toch zijn er slimme manieren om een iPad aan te schaffen zonder dat je bankrekening direct leegloopt.

Refurbished: bijna nieuw, maar veel goedkoper

Een gloednieuwe iPad uit de doos halen is natuurlijk leuk, maar je betaalt er ook de hoofdprijs voor. Wie slim koopt, kijkt daarom naar refurbished modellen. Dat zijn iPads die eerder gebruikt zijn, maar helemaal zijn nagekeken, schoongemaakt en zo nodig gerepareerd. Vaak krijg je er gewoon garantie bij. Fixje verkoopt refurbished iPads die nauwelijks van nieuw te onderscheiden zijn, maar wel een stuk vriendelijker geprijsd. Bovendien helpt je hierbij ook nog mee aan een duurzamer gebruik van elektronica.

Ruil je oude iPad in

Heb je nog een oudere iPad liggen? Laat die niet verstoffen in een la. Veel winkels hebben tegenwoordig een inruilprogramma. Lever je oude toestel in en je krijgt korting op je nieuwe aankoop. Twee vliegen in één klap: je betaalt minder en je oude apparaat krijgt een tweede leven. En eerlijk, hoe vaak gebruik je die oude iPad nog écht?

Vergelijken loont altijd

Er zijn verschillende iPads op de markt: van de instapmodellen tot de Pro-varianten die bijna een laptop kunnen vervangen. Het is slim om vooraf goed na te denken waarvoor jij ‘m nodig hebt. Alleen wat Netflix en internetten? Dan heb je echt geen topmodel nodig. Werk je met zware bestanden of creatieve apps? Dan is een krachtiger model logischer. Check prijzen bij meerdere winkels, lees reviews en gebruik vergelijkingssites. Dat kost je misschien een uurtje, maar het kan je zo tientallen of zelfs honderden euro’s schelen.

Wachten op het juiste moment

Geduld kan lonen. Rond Black Friday, Cyber Monday of tijdens de uitverkoop na de feestdagen geven veel winkels forse kortingen op elektronica. Een iPad die in september nog voor de volle prijs ging, kan in november ineens een stuk goedkoper zijn. Dus als je niet per se morgen een nieuw toestel nodig hebt, wacht dan slim af.