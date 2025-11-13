Bescherm je privacy tijdens het browsen op je tablet met deze tips

Tablets spelen een vaste rol in het dagelijks leven. We gebruiken ze voor werk, ontspanning en alles daartussenin. Maar met dat gemak komt ook een risico: onze persoonlijke gegevens zijn kwetsbaar als we niet opletten. Veel mensen beseffen niet hoeveel informatie hun tablet verzamelt tijdens het surfen, streamen of online winkelen.

Met een paar simpele aanpassingen kun je je privacy al sterk verbeteren. Zo blijft je tablet handig en snel, zonder dat je ongemerkt data weggeeft.

1. Gebruik een VPN voor veiliger internetten

Een VPN is een handige manier om je internetverkeer af te schermen van pottenkijkers. Je IP-adres wordt vervangen en alles wat je doet loopt via een versleutelde verbinding. Dat is vooral slim als je vaak op openbare wifi zit, zoals in een hotel of café. Zonder VPN kunnen anderen meegluren, ook bij gevoelige zaken als online bankieren.

Voor tablets zijn er genoeg goede apps, voor zowel Android als iPad. Let erop dat je een aanbieder kiest die géén gegevens opslaat. Download de app via de officiële store, schakel hem in en je verbinding loopt meteen via een beveiligd netwerk. Je kunt het testen met een site die je IP toont. Zie je een andere locatie? Dan werkt het. Sommige VPN’s bieden extra functies zoals een kill-switch of instellingen om alleen bepaalde apps via de VPN te laten lopen. Begin met een proefversie en kijk of het voor jou werkt in het dagelijks gebruik.

2. Zet privémodus aan en beperk tracking

Tabletbrowsers hebben bijna altijd een privémodus waarmee je voorkomt dat je geschiedenis wordt opgeslagen. Op de iPad open je die via Safari, op Android via het menu in Chrome. Handig als je je tablet deelt, of als je gewoon niet wilt dat alles wordt bijgehouden.

Maar privémodus is geen totaaloplossing. Veel sites volgen je alsnog via cookies en trackers. In de browserinstellingen kun je instellen dat cookies na elke sessie verdwijnen.

Wil je nog een stap verder? Installeer dan een extensie zoals uBlock Origin. Die haalt automatisch advertenties en trackers weg, wat zorgt voor snellere laadtijden en minder belasting van je batterij. Wis daarnaast regelmatig je cache; oude gegevens verdwijnen en je tablet blijft sneller en schoner. Het kost weinig moeite, en het maakt echt verschil.

3. Gebruik platforms die je privacy respecteren

Bij alles wat je online doet, is het slim om alleen gebruik te maken van platforms die je gegevens serieus nemen. Sommige apps en websites verzamelen veel meer dan nodig is. Denk aan zoekgeschiedenis, locatie, of zelfs contactpersonen. Wie daar geen controle over heeft, geeft onbewust veel prijs.

Een goed voorbeeld is DuckDuckGo. Deze zoekmachine houdt je zoekgedrag privé en logt geen persoonlijke info. Je gebruikt het gewoon zoals elke andere zoekdienst, maar zonder dat je surfgeschiedenis aan een profiel wordt gekoppeld.

Voor wie graag online gokt, geldt iets vergelijkbaars. Spelers die hun privacy belangrijk vinden, kiezen vaak voor een casino zonder registratie. Deze platforms vragen geen uitgebreide documenten of verificaties. In plaats daarvan log je in met een e-mailadres en wachtwoord en kun je meteen aan de slag. Je hoeft dus geen ID of bankafschriften te uploaden. Alles blijft binnen de perken, en je gevoelige gegevens blijven buiten beeld.

Ook e-mail is iets om bij stil te staan. Diensten als ProtonMail versleutelen je berichten zodat zelfs de aanbieder niet kan meelezen. Ideaal voor wie facturen, contracten of afspraken digitaal verstuurt.

Houd controle in eigen hand

Je tablet is handig, snel en altijd binnen handbereik. Juist daarom is het slim om wat bewuster om te gaan met je privacy. Je hoeft geen tech-expert te zijn om beter beschermd te browsen; een paar kleine aanpassingen maken al verschil.

Zorg dat je weet wat je apps doen, kies veilige instellingen en vermijd platforms die meer vragen dan nodig. Zo houd je je gegevens bij jezelf, en blijft je tablet iets dat voor jou werkt, niet tegen je.