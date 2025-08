Thuisadres aangepast in Google Maps voor gemak en snelheid

Elke keer wanneer ik een route plan in Google Maps, is het handig als mijn thuisadres correct staat opgeslagen. Als ik ben verhuisd, of tijdelijk op een ander adres verblijf, wil ik het bestaande thuisadres vervangen. Zo blijft navigeren snel, en hoef ik niet steeds het nieuwe adres handmatig in te voeren

Google Maps geeft mij de mogelijkheid om een locatie als ‘Thuis’ op te slaan. Dit werkt niet alleen in de app, maar ook via de browser. De informatie wordt gekoppeld aan mijn Google-account, zodat het op al mijn apparaten werkt

Bestaand thuisadres vervangen via de app

Op mijn Android-telefoon of iPhone open ik de Google Maps-app. Daar volg ik deze stappen om mijn thuislocatie aan te passen:

Tik op het pictogram met mijn profielfoto of initialen rechtsboven Kies ‘Je gegevens in Maps’ of ‘Je plaatsen’ Ga naar het tabblad ‘Label’ Zoek ‘Thuis’ in de lijst Tik op ‘Thuis’ en kies ‘Bewerken’ Voer het nieuwe adres in of selecteer de juiste locatie op de kaart Bevestig het adres met opslaan

Na deze aanpassing is mijn thuisadres geüpdatet en gebruiken alle Google-apps dit nieuwe adres

Alternatief via browser op laptop of desktop

Wanneer ik Google Maps open in de browser, log ik eerst in met hetzelfde account dat ik op mijn telefoon gebruik. Daarna klik ik op het menu linksboven (de drie streepjes) en kies ik ‘Je plaatsen’. Onder het tabblad ‘Label’ klik ik op het potloodicoontje naast ‘Thuis’ om het aan te passen

Ik typ het nieuwe adres of selecteer het handmatig op de kaart. Het systeem biedt suggesties terwijl ik typ. Zodra het adres klopt, klik ik op ‘Opslaan’

Verschillen tussen app en browser

Eigenschap App op telefoon Maps via browser Aanpassen thuisadres Ja Ja Kaart met huidige locatie Ja, via gps Alleen handmatig Directe navigatie Ja, via tik op ‘Thuis’ Ja, via routeplanner Synchronisatie Automatisch via account Automatisch via account

Ik gebruik meestal de app voor snelle aanpassingen onderweg. De browser gebruik ik als ik nauwkeuriger wil selecteren

Redenen om het adres te wijzigen

Ik pas mijn thuisadres aan in situaties zoals:

Verhuizing naar een nieuwe woning

Tijdelijk verblijf op een ander adres

Correctie van een foutief opgeslagen adres

Veranderen van een routevoorkeur in de buurt

Updaten van een verouderde kaartlocatie

Door dit bij te houden, voorkom ik verwarring bij navigeren of bij apps die het adres automatisch gebruiken

Andere gelabelde locaties beheren

Behalve ‘Thuis’ gebruik ik ook ‘Werk’ of andere labels zoals ‘Sportschool’ of ‘Supermarkt’. Deze labels stel ik op dezelfde manier in. Ik bewerk ze via het tabblad ‘Gelabeld’ en geef ze een naam en locatie

Deze gelabelde locaties helpen me sneller routes te starten, verkeersinformatie te krijgen of reistijden te vergelijken

Tips voor nauwkeurige locatie-instelling

Zoom in op de kaart om exact de juiste woning of ingang te selecteren

Kies liever geen adres op een kruispunt of brede straat

Voeg het huisnummer toe voor betere herkenning

Gebruik satellietweergave voor betere visuele bevestiging

Controleer of het nieuwe adres correct wordt uitgesproken bij navigatie

Ik test het adres altijd even met een route om te zien of Google Maps me naar de juiste plek stuurt

Verbeteringen in reistijd- en routevoorstellen

Zodra ik mijn thuisadres heb bijgewerkt, krijg ik betere inschattingen voor routes. Google gebruikt deze informatie ook voor meldingen, bijvoorbeeld wanneer ik de deur uit moet op basis van verkeer. Ook werkt het samen met andere apps zoals Google Agenda, Google Assistent of zelfs Weer

Als ik bijvoorbeeld “navigeren naar huis” zeg tegen mijn assistent, gebruikt hij automatisch het nieuwe adres

Adres volledig verwijderen als dat nodig is

Als ik het thuisadres helemaal wil verwijderen, open ik het tabblad ‘Gelabeld’ en tik ik op het prullenbakicoontje naast ‘Thuis’. Daarna is er geen locatie meer opgeslagen. Dit is handig als ik geen vast adres heb of gebruik wil maken van handmatige invoer per keer