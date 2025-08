Navigatie zonder Google toegepast op dagelijkse routes

Wanneer ik onderweg ben en geen gebruik wil maken van Google Maps, kies ik voor alternatieve apps die mij net zo goed de weg wijzen. Soms zoek ik iets met meer privacy, soms iets met specifieke functies voor wandelen of offline gebruik. Ik heb verschillende opties getest en merkte dat er verrassend goede alternatieven bestaan

Niet iedere app is geschikt voor elk moment. Daarom kies ik afhankelijk van de situatie een andere toepassing. Voor autoverkeer, natuurwandelingen of stedentrips zijn er verschillende navigatie-apps die perfect werken zonder Google

Toepassingen per situatie

Ik selecteer een app afhankelijk van wat ik nodig heb:

Offline navigatie voor reizen zonder internet

Fiets- en wandelroutes in landelijke gebieden

Navigatie met realtime verkeersinfo

Privacygerichte kaarten zonder tracking

Routeplanning voor toerisme en bezienswaardigheden

Door per situatie te kiezen, vermijd ik frustraties en heb ik altijd de juiste kaart bij de hand

Vergelijking van alternatieve apps

App Offline kaarten Privacygericht Verkeersinfo Geschikt voor HERE WeGo Ja Nee Ja Auto, OV, wandelroutes OsmAnd Ja Ja Nee Fiets, wandelen, natuur Magic Earth Ja Ja Beperkt Auto, stadsgebruik Waze Nee Nee Ja Auto, files vermijden Maps.me Ja Ja Nee Reizen, wandelen, POI’s Apple Kaarten Ja Matig Ja Auto, OV (alleen iOS)

Ervaring met HERE WeGo

Ik gebruik HERE WeGo vooral als ik offline kaarten nodig heb. Ik download kaarten per land en krijg routebeschrijvingen voor auto, OV of lopen. De interface is rustig, zonder advertenties. Het verbruik is laag, wat handig is als ik op reis ben. De app werkt ook zonder registratie

Wandelen met OsmAnd

Voor wandelingen en fietstochten buiten de stad kies ik OsmAnd. Deze app werkt met OpenStreetMap en toont zelfs de kleinste bospaden. Ik pas zelf aan wat ik op de kaart wil zien: hoogtelijnen, ondergrondsoorten, toeristische locaties. Het is wat technischer, maar ideaal voor buitengebruik

Privacy bij Magic Earth

Als ik geen gegevens wil delen, gebruik ik Magic Earth. Deze app houdt geen locatiegeschiedenis bij, toont geen advertenties en heeft toch duidelijke kaarten. Ik krijg ook suggesties voor routes met minder verkeer, en er zit een dashcamfunctie bij. Fijn als ik onderweg mijn rit wil vastleggen

Stadsverkeer met Waze

Voor drukke steden vind ik Waze handig. Deze app laat files, flitsers en omleidingen zien die andere gebruikers melden. De routes zijn korter of sneller dan wat andere apps voorstellen. Ik gebruik Waze alleen met mobiel internet, want offline werkt het niet

Toerisme met Maps.me

Op vakantie gebruik ik Maps.me om snel iets te vinden in de buurt. Denk aan uitzichtpunten, restaurants of wandelroutes. De kaarten zijn offline beschikbaar en bevatten veel nuttige locaties. Ideaal als ik geen data wil gebruiken in het buitenland

Apple Kaarten in het ecosysteem

Als ik een iPhone gebruik, is Apple Kaarten een goede keuze. De app werkt samen met Siri, Agenda en andere apps. Navigatie is duidelijk en er is OV-informatie in grotere steden. Ik hoef niets extra’s te installeren en de kaarten zijn recent

Wanneer ik welke app gebruik

In het buitenland zonder internet: HERE WeGo of Maps.me

Voor wandeltochten en GPX-bestanden: OsmAnd

Voor dagelijkse autoritten: Waze of Magic Earth

Voor korte stadsbezoeken of restaurants zoeken: Apple Kaarten of Maps.me

Als ik geen tracking wil: Magic Earth of OsmAnd

Door mijn voorkeuren af te wisselen, merk ik dat ik steeds minder afhankelijk ben van Google Maps

Belangrijke functies die ik controleer

Voordat ik een app ga gebruiken, kijk ik naar:

Beschikbaarheid van offline kaarten

Mogelijkheid tot exporteren of importeren van routes

Spraaknavigatie in eigen taal

Detailniveau van wandel- of fietspaden

Privacyinstellingen of dataverzameling

Gebruiksgemak van de interface

Elke app heeft zijn sterke en zwakke punten. Door te testen ontdek ik wat voor mij werkt

Voordelen van afwisseling

Door meerdere navigatie-apps te gebruiken:

Heb ik meer controle over mijn privacy

Kan ik navigeren zonder internet

Krijg ik actuele route-updates via andere gebruikers

Vind ik plekken die niet altijd op Google Maps staan

Leer ik kaarten lezen en navigeren op verschillende manieren

Ik combineer soms meerdere apps tegelijk, bijvoorbeeld OsmAnd voor wandelen en HERE voor de autorit erna.