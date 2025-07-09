De OOZOO Q00307 is een dames smartwatch met een rosé gouden kast van 45 mm en een metalen mesh band die met een magneet sluit. Hij telt je stappen, meet je hartslag en slaap en laat meldingen van je telefoon zien, voor €54,98 bij OOZOO zelf, de helft van de adviesprijs. Het horloge hoort bij de Q3-reeks van het Nederlandse merk en werkt met de app GloryFit, niet met Da Fit zoals veel andere OOZOO’s. Voor wie vooral een mooi horloge wil dat ook slim is, is het een goede koop, voor hardlopers met routes niet.

Specificaties van de OOZOO Q00307

Onderdeel OOZOO Q00307 Kast 45 mm, rosé goudkleurig metaal, 11,4 mm dik, kunststof achterkant, nikkel-safe Glas Mineraalglas Band Metalen mesh band in rosé goud met magnetische sluiting, 20 mm breed Scherm 1,3 inch IPS touchscreen, vier standen voor de helderheid Accu 180 mAh, tot 7 dagen standby Laden Magnetische laadkabel met USB, 5 volt en 500 mA App GloryFit Telefoon Android 4.4 of hoger, iOS 9.0 of hoger, Bluetooth 5.0 Bescherming IP67, stofdicht en spatwaterdicht Garantie 2 jaar bij aankoop via OOZOO

De gegevens komen uit de productpagina van OOZOO en de handleiding van de Q3-serie, die geldt voor alle modellen van Q00300 tot en met Q00332. De bandbreedte van 20 mm staat bij de Duitse webshop OOZOO-Shop.

De Q00307 werkt met GloryFit en niet met Da Fit

Wie een OOZOO smartwatch koppelt, pakt vaak de verkeerde app. OOZOO gebruikt twee apps naast elkaar: de reeksen Q1, Q013x en Q4 werken met Da Fit, de Q3-reeks met de modellen Q00300 tot en met Q00332 werkt met GloryFit. Dat staat op de servicepagina van OOZOO, en de Q00307 valt in die tweede groep.

Koppelen doe je in de app zelf en niet via het Bluetooth-menu van je telefoon. Na de eerste koppeling neemt het horloge de tijd en datum over, en in de app vul je je lengte en gewicht in, anders kloppen de afstand en de calorieën niet. Is het horloge een paar dagen niet verbonden, dan bewaart het je gegevens volgens de handleiding zeven dagen en zet het ze over zodra de verbinding terug is.

Het verschil tussen de apps zie je terug in de beoordelingen. GloryFit staat in Google Play op 3,3 uit 173.352 beoordelingen en in de Nederlandse App Store op 3,2 uit 194. Da Fit, de app van de andere OOZOO-reeksen, haalt 3,5 in Google Play en 4,4 uit 10.285 beoordelingen in de App Store. Wil je weten welke horloges het best met een Apple-telefoon samenwerken, lees dan onze gids over een smartwatch voor iPhone.

Het ontwerp is dat van een sieraad

De kast is rond, van metaal en 45 mm breed, met een dikte van 11,4 mm. Dat is een stevig formaat voor een damespols, maar door de mesh band en de rosé gouden afwerking oogt hij eerder als een sieradenhorloge dan als een sporthorloge. Op het horloge staan drie eigen OOZOO-wijzerplaten, waaronder een met wijzers en Arabische cijfers, en via de app kies je er meer of maak je er zelf een.

De Q00307 is één van de twintig kleurcombinaties in de Q3-reeks, van zilver met een framboosroze rubberen band tot zwart met mesh. Vind je 45 mm te groot, dan biedt OOZOO de Q4-reeks met een kast van 38 mm. Hoe OOZOO zich verhoudt tot andere horlogemerken, lees je in ons overzicht van de beste horlogemerken.

Wat het horloge meet en wat het niet doet

De Q00307 telt stappen, afstand en calorieën, meet je hartslag, bloeddruk en zuurstofsaturatie en houdt je slaap bij. Er zijn sportmodi voor ruim twintig sporten, van hardlopen en fietsen tot yoga en tafeltennis. Verder toont hij meldingen van oproepen, sms en apps als WhatsApp, het weer, een stopwatch en wekkers, en bedien je de muziek en de camera van je telefoon vanaf je pols.

De stappen en slaap zijn het nuttigst, zolang je het horloge goed aansluitend draagt. De hartslagsensor werkt met licht, en zit het horloge te los, dan komt er omgevingslicht bij en klopt de meting minder. OOZOO schrijft er zelf bij dat de hartslag, bloeddruk en saturatie indicatief zijn en niet voor medisch gebruik. Een bloeddrukmeting van een horloge zonder manchet zie je daarom beter als een trend dan als een waarde om op te sturen.

Wat ontbreekt, is GPS. Een gelopen route zie je dus niet op een kaart, en bellen of berichten beantwoorden kan ook niet. Er draaien geen losse apps op het horloge. Voor wie dat wel zoekt, staat in onze Xiaomi smartwatch review een horloge dat verder gaat.

Accu en opladen vragen een gewone lader

OOZOO geeft voor de Q00307 een standby-tijd tot zeven dagen op een accu van 180 mAh. Meet je de hartslag of bloeddruk vaak, dan gaat de accu volgens de handleiding minder lang mee, en ook een hoge schermhelderheid kost stroom.

Laden gaat met de meegeleverde magnetische kabel, die je op de achterkant van het horloge klikt. Steek de USB-kant in een gewone telefoonlader of in een laptop. OOZOO waarschuwt nadrukkelijk voor snelladers, want het horloge laadt met 5 volt en 500 mA en een lader die meer levert kan het beschadigen. Is het horloge nat, droog het dan eerst af, anders tasten de laadcontacten aan. Ben je de kabel kwijt, dan verkoopt OOZOO hem los voor €15.

Spatwaterdicht, maar niet om mee te douchen

De Q00307 heeft beschermingsklasse IP67. Dat betekent stofdicht en bestand tegen regen of kort contact met water, zoals handen wassen. Zwemmen raadt OOZOO af, en een warm bad of een warme douche ook. Een metalen mesh band droogt bovendien minder makkelijk dan rubber, en bij lang contact met zeep en zweet kan de huid eronder gaan jeuken. OOZOO adviseert de band wekelijks af te nemen met een vochtige doek en wat milde zeep.

OOZOO Q00307 of Q00138

De Q00138 is de rosé gouden mesh-versie uit de nieuwere Q013x-reeks, die sinds juli 2023 in de webshop van OOZOO staat. Daarnaast is er de kleinere Q4-reeks.

Q00307 (Q3) Q00138 (Q013x) Q00407 (Q4) Kast 45 mm, 11,4 mm dik 45 mm volgens de productpagina, 12 mm dik 38 mm, 11 mm dik Scherm 1,3 inch IPS 1,3 inch TFT 1,09 inch IPS, 240 x 240 Accu 180 mAh, tot 7 dagen 200 mAh, 5 tot 7 dagen 150 mAh, tot 5 dagen App GloryFit Da Fit Da Fit Extra Bloeddruk en saturatie Saturatie, ademhalingsoefening, spelletjes, zaklamp van je telefoon Bloeddruk, ademhalingsoefening, menstruatiecyclus Prijs bij OOZOO op 21 oktober 2026 €54,98 €89,95 €54,98

De Q00138 kost €35 meer en levert vooral de bekendere Da Fit-app en een paar extra functies. In de handleiding van de Q013x-reeks staat overigens een kast van 43 mm, terwijl de productpagina 45 mm noemt, dus meet je pols even na voordat je bestelt. De Q4 is de keuze voor een smalle pols, met een kleiner scherm en een kortere accuduur.

Wat kopers ervan vinden

Over de Q00307 zelf zijn weinig beoordelingen te vinden. Op Amazon.nl staan er 5, met gemiddeld 3,8 van de 5 sterren. Ze zijn geschreven in Duitsland, waar een koper het horloge “chic und funktional” noemt en een ander schrijft dat het koppelen met de app probleemloos ging. Amazon.nl heeft het horloge op 21 oktober 2026 niet op voorraad.

Breder is het beeld van de app, omdat je die dagelijks gebruikt. De 3,3 voor GloryFit in Google Play uit ruim 173.000 beoordelingen ligt lager dan Da Fit, en wie al eens een OOZOO met Da Fit had, moet bij de Q00307 aan een andere app wennen. Ook bij de smartwatch van Kruidvat zie je dat de app vaak meer bepaalt dan het horloge zelf.

Waar je zelf op let voor je koopt

Aan het modelnummer van een OOZOO smartwatch zie je meteen welke reeks je koopt, en daarmee welke app en welk formaat je krijgt.

Modelnummer Reeks Kast App Prijs bij OOZOO op 21 oktober 2026 Q00120 tot Q00122 Q1 43 mm Da Fit €39,98 tot €44,98 Q00130 tot Q00139 Q013x 45 mm Da Fit €89,95 Q00300 tot Q00332 Q3 45 mm GloryFit €54,98 Q00407 en Q00411 Q4 38 mm Da Fit €54,98

Let ook op de prijs. OOZOO verkoopt de Q00307 nu voor €54,98, terwijl de Nederlandse juwelier Bijoutheek hem voor de volle €109,95 vermeldt, al is hij daar niet op voorraad. De Duitse OOZOO-Shop rekent €49,95, maar richt zich op Duitsland en geeft een jaar fabrieksgarantie, waar OOZOO zelf twee jaar geeft. Bij OOZOO is de verzending gratis vanaf €59, dus bestel je er een rubberen bandje van €24,95 bij, dan betaal je geen verzendkosten. Bewaar je aankoopbewijs, want zonder bon geeft OOZOO geen garantie.

Voor wie de OOZOO Q00307 een goede koop is

De OOZOO Q00307 is gemaakt voor wie een horloge zoekt dat bij een blouse of jurk past en er niet uitziet als een fitnesstracker, maar wel je stappen en slaap bijhoudt en meldingen toont. Voor €54,98 krijg je een metalen kast, een mesh band en een accu die volgens OOZOO tot een week meegaat. Wie een smalle pols heeft, kijkt naar de Q4-reeks van 38 mm, en wie zijn sport met GPS wil vastleggen, vindt in ons overzicht van een smartwatch voor mannen modellen die dat wel doen.

Veelgestelde vragen over de OOZOO Q00307

Hoe verander je de wijzerplaat van de OOZOO Q00307?

De wijzerplaat van de OOZOO Q00307 verander je door de hoofdknop aan de zijkant drie seconden ingedrukt te houden. Je wisselt dan tussen de drie originele OOZOO-wijzerplaten die op het horloge staan. Meer ontwerpen kies je in de GloryFit-app, en daar maak je ook een eigen wijzerplaat, bijvoorbeeld met een foto van je telefoon als achtergrond.

Kun je het bandje van de OOZOO smartwatch vervangen?

Je vervangt het bandje van de OOZOO Q00307 zonder gereedschap door een ander bandje van 20 mm breed. OOZOO verkoopt losse bandjes voor zijn smartwatches in rubber en metaal mesh, voor €24,95 tot €29,95, zodat je de mesh band bijvoorbeeld voor het sporten wisselt voor rubber. Ook andere merken maken passende bandjes, zolang de breedte van 20 mm klopt.

Hoe zet je de OOZOO Q00307 terug naar de fabrieksinstellingen?

De OOZOO Q00307 zet je terug via het instellingenmenu op het horloge: kies Reset en houd drie seconden ingedrukt. Daarna zijn alle gegevens op het horloge gewist, net als de gegevens van die dag in de GloryFit-app. Vergeet het horloge daarna in het Bluetooth-menu van je telefoon en koppel het opnieuw vanuit de app.

Waarom komen de meldingen niet binnen op mijn OOZOO smartwatch?

Meldingen op je OOZOO smartwatch komen meestal niet binnen omdat de app geen toestemming heeft of niet op de achtergrond draait. Op Android geef je GloryFit toegang tot oproepen, sms en contacten en laat je de app op de achtergrond draaien. Op een iPhone koppel je het horloge opnieuw en tik je op Koppelen zodra het Bluetooth-verzoek in beeld komt.

Hoe vraag je reparatie of garantie aan voor een OOZOO smartwatch?

Reparatie of garantie voor een OOZOO smartwatch vraag je aan door een mail te sturen naar repair@oozoo.com, met het modelnummer, je bestelgegevens en een korte omschrijving van het probleem. Bij aankoop via OOZOO geldt twee jaar garantie, en het aankoopbewijs is daarbij je garantiebewijs. Doet het horloge helemaal niets, leg het dan eerst aan de lader voordat je mailt.

Zo is deze review gemaakt

De review van de OOZOO Q00307 is gebaseerd op de productpagina van OOZOO, de handleiding van de Q3-serie, de servicepagina van OOZOO met de handleidingen van de Q013x- en Q4-serie, de productpagina’s van de Q00138 en Q00407, de productgegevens bij OOZOO-Shop, 5 beoordelingen op Amazon.nl, de beoordelingen van GloryFit en Da Fit in Google Play en de App Store, en de prijzen bij OOZOO, OOZOO-Shop, Bijoutheek en Amazon.nl op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.