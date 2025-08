Geen meldingen van WhatsApp zichtbaar bij openen van mijn scherm

Op een dag viel het me op dat ik geen meldingen van WhatsApp meer zag zodra ik mijn telefoon opende. Normaal gesproken verschijnt er een voorvertoning bovenaan of als icoontje, maar nu bleef het stil. Ik hoorde geen geluid en zag niets op het vergrendelscherm of beginscherm. Dat was onhandig, vooral als ik belangrijke berichten verwachtte

Gelukkig ontdekte ik meerdere oorzaken en oplossingen. Van instellingen in WhatsApp tot meldingsinstellingen van mijn telefoon zelf

Meldingen van WhatsApp controleren

Mijn eerste stap is altijd om te controleren of meldingen binnen WhatsApp goed zijn ingesteld. Ik open de app, tik op de drie puntjes rechtsboven, kies Instellingen en ga naar Meldingen

Daar zie ik of meldingen voor berichten en groepen aanstaan. Soms heeft een update of herinstallatie ervoor gezorgd dat die opties zijn uitgeschakeld. Ik controleer:

Meldingen tonen is aangevinkt

Toon voorvertoning is aan

Geluiden, trillen en pop-upmeldingen staan op actief

Zodra ik die instellingen heractiveer, merk ik vaak dat berichten weer zichtbaar worden

Meldingsinstellingen in het besturingssysteem

De volgende stap is het instellingenmenu van mijn telefoon. Bij Android ga ik naar Instellingen > Apps > WhatsApp > Meldingen. Daar schakel ik meldingen per categorie in of uit. Ik zorg dat alles aanstaat: beltonen, voorvertoningen, pictogrammen en schermweergave

Bij iPhone doe ik dit via Instellingen > Berichtgeving > WhatsApp. Daar vink ik aan of meldingen op het toegangsscherm, berichtencentrum en als banner mogen verschijnen

Batterijbesparing of energiemodus uitschakelen

Soms werkt alles prima, maar blokkeert mijn telefoon tijdelijk de meldingen om batterij te sparen. Vooral bij Android zie ik dit bij geoptimaliseerde apps. In de instellingen open ik Batterij of Energiebeheer, selecteer WhatsApp en geef toestemming om meldingen altijd toe te staan

Ik verwijder WhatsApp ook uit de lijst met geoptimaliseerde apps. Daarmee voorkom ik dat meldingen worden onderdrukt als het scherm uitstaat of ik de telefoon een tijd niet gebruik

App vergrendeling of meldingsprivacy actief

Op sommige toestellen gebruik ik beveiligingsfuncties zoals meldingsvergrendeling. Dan verschijnen berichten pas als ik de telefoon ontgrendel. Ik pas dit aan via Instellingen > Vergrendelscherm > Meldingen. Daar kies ik of meldingen verborgen zijn, alleen het pictogram tonen of volledige inhoud tonen

Als ik liever geen volledige berichten op het scherm wil, kies ik alleen pictogrammen. Wil ik wel tekst zien, zet ik inhoud weergeven aan

Samenvatting in een tabel

Oorzaak Wat ik doe Meldingen uitgeschakeld in WhatsApp Controle via WhatsApp-instellingen App-meldingen geblokkeerd in systeem Instellingen openen > Apps > WhatsApp > Meldingen toestaan Batterijbesparing verstoort meldingen WhatsApp uitsluiten van batterijoptimalisatie Meldingen verborgen op vergrendelscherm Inhoud tonen aanzetten via beveiligingsinstellingen Stille meldingsinstellingen actief Geluid en trillen opnieuw aanzetten in WhatsApp en systeem

Praktische stappen die ik volg

Als mijn berichten niet verschijnen, doorloop ik deze checklist:

Ik open WhatsApp en zet alle meldingen aan

Ik controleer systeeminstellingen van mijn telefoon

Ik schakel batterijoptimalisatie voor WhatsApp uit

Ik pas instellingen voor meldingsinhoud op vergrendelscherm aan

Ik herstart mijn toestel als laatste stap

Vaak is er na deze stappen weer geluid of een voorvertoning zichtbaar bij nieuwe berichten

Meldingen tijdelijk of stil instellen

Soms wil ik juist géén meldingen ontvangen, bijvoorbeeld ’s nachts of op werk. Dan stel ik meldingen per chat of per groep stil. Ik open een gesprek, tik op de naam en kies Meldingen dempen. Daar kies ik de duur en of ik visuele meldingen wil blijven ontvangen

Ook gebruik ik de functie Focus of Niet storen, afhankelijk van mijn toestel. Daarmee schakel ik meldingen tijdelijk uit zonder de appinstellingen te veranderen

Belang van achtergrondactiviteit

Voor goede meldingswerking moet WhatsApp actief blijven op de achtergrond. In de app-instellingen geef ik toestemming voor achtergrondgegevens en automatische opstart. Als deze opties uitstaan, ontvangt mijn telefoon berichten pas als ik WhatsApp open

Bij Android controleer ik dit bij Instellingen > Apps > WhatsApp > Gegevensgebruik. Daar vink ik ‘Achtergrondgegevens toestaan’ aan. Bij iOS gebeurt dit automatisch, tenzij ik het in Beperkingen of schermtijd heb aangepast

Verschil tussen trage en geen meldingen

Soms komen berichten pas binnen als ik de app open. Dat betekent niet dat meldingen uitstaan, maar dat de achtergrondactiviteit wordt geblokkeerd. Als ik dit zie gebeuren, weet ik dat het aan batterijbeheer of achtergrondrechten ligt

Pas ik die aan, dan ontvang ik berichten weer meteen zodra ze binnenkomen, inclusief melding op het scherm