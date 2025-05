Hoeveel mensen spelen Roblox

Roblox is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste online gameplatforms ter wereld. Miljoenen spelers wereldwijd loggen dagelijks in om hun eigen games te bouwen, die van anderen te spelen en te communiceren met andere gebruikers.

De enorme groei van het platform laat zien hoe belangrijk Roblox is geworden binnen de wereld van online entertainment.

Dagelijkse en maandelijkse gebruikersaantallen

Op de vraag hoeveel mensen Roblox spelen, is het antwoord indrukwekkend. In 2025 zijn er dagelijks meer dan 70 miljoen actieve spelers.

Als er gekeken wordt naar het aantal maandelijkse gebruikers, stijgt dat cijfer naar ruim 230 miljoen. Hieronder staat een overzichtelijke tabel met recente cijfers over het gebruik van Roblox:

Jaar Dagelijkse actieve gebruikers Maandelijkse actieve gebruikers 2022 58 miljoen 202 miljoen 2023 65 miljoen 215 miljoen 2024 68 miljoen 225 miljoen 2025 70 miljoen 230 miljoen

De groei laat zien dat Roblox nog steeds aantrekkelijk blijft voor nieuwe en bestaande spelers.

Wereldwijde verspreiding van Roblox

Roblox wordt gespeeld in meer dan 180 landen en is beschikbaar in meerdere talen. Dit wereldwijde bereik zorgt ervoor dat spelers gemakkelijk in contact komen met anderen over de hele wereld.

Het platform trekt niet alleen gebruikers uit grote landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar ook uit kleinere markten waar online gaming steeds meer toeneemt. Deze internationale aanwezigheid maakt Roblox tot een van de meest diverse online gemeenschappen van dit moment.

De rol van Roblox in het dagelijks leven

Steeds meer jongeren maken Roblox onderdeel van hun dagelijkse routine. Begrippen, trends en populaire games die op het platform ontstaan, verspreiden zich snel via sociale media.

Roblox fungeert voor veel spelers niet alleen als een gameplatform, maar ook als een sociaal netwerk waar vriendschappen ontstaan en creativiteit wordt gestimuleerd. Dit maakt inzicht in hoeveel mensen Roblox spelen ook relevant voor ouders die willen begrijpen in welke online omgeving hun kinderen actief zijn.

Veiligheid en toezicht

Met zoveel mensen die Roblox spelen, wordt veiligheid een steeds belangrijker thema. Hoewel het platform maatregelen neemt om gebruikers te beschermen, blijft ouderlijk toezicht noodzakelijk, omdat het toch soms wel gevaarlijk kan zijn. Instellingen rondom chatbeperkingen, privacy en speeltijd kunnen helpen om een veilige speelomgeving te creëren.

Door actief betrokken te blijven en regelmatig gesprekken te voeren over online ervaringen, kunnen ouders bijdragen aan een positieve en veilige beleving van Roblox voor hun kinderen.