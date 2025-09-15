Beste Bluetooth Platenspeler: Onze Topkeuzes voor 2025

De platenspeler is helemaal terug van weggeweest. Steeds meer muziekliefhebbers genieten weer van de warme klanken van vinyl, maar dan wel met het gemak van moderne technologie. Een bluetooth platenspeler combineert het nostalgische gevoel van platen draaien met de draadloze vrijheid van bluetooth. Maar welke is de beste keuze? In dit artikel zetten we de beste bluetooth platenspelers van 2025 op een rij.

Waarom kiezen voor een bluetooth platenspeler?

Een bluetooth platenspeler biedt het beste van twee werelden. Je kunt je platen afspelen via ingebouwde speakers, een externe geluidsinstallatie of draadloos verbinden met bluetooth-speakers of koptelefoons. Geen gedoe met kabels en toch genieten van authentiek vinylgeluid. Dit maakt ze ideaal voor zowel beginnende als ervaren vinylfans.

Waar let je op bij het kopen?

Bij de keuze voor de beste bluetooth platenspeler zijn er een aantal zaken om in de gaten te houden:

Geluidskwaliteit: Kijk naar het type naald, de toonarm en de gebruikte materialen.

Kijk naar het type naald, de toonarm en de gebruikte materialen. Verbindingen: Naast bluetooth zijn extra aansluitingen zoals RCA en USB handig.

Naast bluetooth zijn extra aansluitingen zoals RCA en USB handig. Snelheden: De meeste platenspelers ondersteunen 33⅓ en 45 RPM, sommige ook 78 RPM.

De meeste platenspelers ondersteunen 33⅓ en 45 RPM, sommige ook 78 RPM. Design: Platenspelers zijn vaak ook een blikvanger in je interieur.

Platenspelers zijn vaak ook een blikvanger in je interieur. Extra’s: Denk aan ingebouwde speakers, opnamefunctie via USB of automatische start/stop.

Top 5 beste bluetooth platenspelers

1. Audio-Technica AT-LP60XBT

Een van de populairste modellen wereldwijd. Betrouwbaar, uitstekende geluidskwaliteit en eenvoudig te gebruiken. Geschikt voor beginners én gevorderden.

Pluspunten: Automatische bediening, stabiele bluetooth-verbinding, helder geluid.

Minpunten: Geen ingebouwde speakers.

2. Sony PS-LX310BT

Een stijlvolle platenspeler met modern design en eenvoudige bediening. Zeer gebruiksvriendelijk en met goede audioprestaties.

Pluspunten: Volautomatisch, strak design, sterke merknaam.

Minpunten: Minder geschikt voor audiofielen die handmatige bediening willen.

3. Victrola Vintage Bluetooth Platenspeler

Ideaal voor wie ook het retrogevoel in huis wil halen. Komt vaak in kofferuitvoering, makkelijk mee te nemen en met ingebouwde speakers.

Pluspunten: Betaalbaar, compact, leuk retrodesign.

Minpunten: Geluidskwaliteit is minder vergeleken met duurdere modellen.

4. Pro-Ject T1 BT

Voor de echte muziekliefhebber. Deze speler heeft hoogwaardige onderdelen en levert een warm, rijk geluid. Perfect voor wie kwaliteit boven alles stelt.

Pluspunten: Uitstekende bouwkwaliteit, topgeluid.

Minpunten: Hogere prijsklasse, geen ingebouwde speakers.

5. Crosley Cruiser Deluxe Bluetooth

Een van de meest populaire instapmodellen. Verkrijgbaar in veel kleuren, handig voor starters en casual luisteraars.

Pluspunten: Goedkoop, ingebouwde speakers, leuk design.

Minpunten: Geluid en duurzaamheid minder dan bij premium modellen.

Conclusie

De beste bluetooth platenspeler hangt af van jouw wensen en budget. Wil je instappen zonder veel te investeren? Kies dan voor een Crosley of Victrola. Ben je serieuzer bezig met vinyl en wil je topkwaliteit? Dan zijn Audio-Technica en Pro-Ject uitstekende keuzes. Sony zit er mooi tussenin: gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en stijlvol. Wat je ook kiest, met een bluetooth platenspeler haal je het beste uit je vinylcollectie én geniet je van moderne draadloze vrijheid.