De PlayStation 5-actie van KPN is afgelopen. Van eind augustus tot 12 oktober 2026 kreeg je bij een nieuw 2-jarig internetabonnement een PS5 Slim Digital van €599 als welkomstcadeau, en op kpn.com staat nu “Deze aanbieding is verlopen”. Gratis was die console niet: wie hem koos, liet de korting van het eerste jaar liggen. Reken je dat uit, dan kostte de PS5 je €189 tot €261. KPN geeft nu een 55-inch Samsung-tv als welkomstcadeau.

De actie in een overzicht

Onderdeel Hoe het zat Cadeau PlayStation 5 Slim Digital Edition, 825 GB, ter waarde van €599 Alternatief in dezelfde actie Nintendo Switch 2, ter waarde van €499 Abonnement Nieuw 2-jarig KPN Internet, met of zonder tv Bijbetaling Geen vanaf 1 Gbit/s, €69 eenmalig bij lagere snelheden Voor wie Nieuwe klanten zonder KPN-internet in de afgelopen 6 maanden Looptijd van de actie Eind augustus tot 12 oktober 2026 Status op 21 oktober 2026 Verlopen, vervangen door een Samsung-tv als cadeau

Wat de actie inhield

KPN noemde het een Snelpakker: een welkomstcadeau dat er maar een paar weken staat. Je koos de console tijdens het bestellen van je nieuwe abonnement, in dezelfde stap waarin je anders voor korting kiest. Dat is het punt dat in de meeste beschrijvingen ontbreekt, want het cadeau en de korting sluiten elkaar uit. In de bestelmodule van KPN kies je bij een 2-jarig contract één welkomstcadeau, en de korting op het eerste jaar is daar zelf een van.

Volgens Providers.nl was de actie niet te combineren met andere KPN-acties en gold hij alleen bij een 2-jarig contract. Bij een 1-jarig of maandelijks opzegbaar abonnement kon je de PS5 niet kiezen.

KPN gaf de PS5 al eerder weg, onder meer in de zomer van 2025 toen deze pagina voor het eerst verscheen. Op de aanbiedingenpagina staat de console nu onder “Deze Snelpakkers zijn voorbij”, samen met een MacBook Neo en een Philips Ambilight-tv uit eerdere rondes.

Zo werkte het aanvragen van de PS5

Op de verlopen actiepagina beschrijft KPN vijf stappen:

Je kiest bij het bestellen van je nieuwe Internet (en TV)-abonnement de PlayStation 5 als welkomstcadeau. Die keuze staat in de bevestiging van je bestelling. Heb je het KPN-modem aangesloten en is de zichttermijn voorbij, dan stuurt een partner van KPN je een mail met een betaallink voor de eenmalige bijbetaling. Daarna gaat de PS5 Slim Digital (825 GB) op de post. Zodra hij verzonden is, krijg je een track & trace-code. In de doos zitten de console, het garantiebewijs en de instructies.

De console komt dus pas na de bedenktijd van 14 dagen, en alleen als je internet echt aangesloten is.

Wat de PS5 via KPN echt kostte

Zonder console betaalde je in die periode de eerste 12 maanden €35 per maand, schreven AndroidPlanet en iPhoned op 7 en 9 oktober 2026. Met de PS5 betaalde je de gewone maandprijs. Het verschil over één jaar is wat de console je kostte, plus de bijbetaling onder 1 Gbit/s. De gewone prijzen hieronder staan op 21 oktober 2026 op kpn.com en vallen binnen wat iPhoned in oktober noemde.

Internet Only, 24 maanden Gewone prijs Gemiste korting over 12 maanden Bijbetaling De PS5 kostte je Sneller 200 €45 per maand €120 €69 €189 SuperFiber 500 €51 per maand €192 €69 €261 SuperFiber 1000 €52,50 per maand €210 €0 €210

Over de hele looptijd ziet dat er bij SuperFiber 1000 zo uit. Met de PS5 betaal je 24 keer €52,50, dus €1.260 inclusief console. Zonder PS5 betaal je 12 keer €35 en 12 keer €52,50, samen €1.050, en dan koop je de console los voor €649,99 bij MediaMarkt. Dat is €1.699,99, dus de KPN-route was €439,99 goedkoper. De activatiekosten van €25 betaal je in beide gevallen en vallen tegen elkaar weg.

Wat een PS5 los kost in de winkel

Sony verhoogde de adviesprijzen in Europa per 2 april 2026 met €100, meldde ID.nl: de PS5 Digital Edition ging van €499,99 naar €599,99 en de PS5 met diskstation van €549,99 naar €649,99. De waarde van €599 die KPN noemde, is dus precies de nieuwe adviesprijs.

In de winkel zit je daar op 21 oktober 2026 boven. MediaMarkt verkoopt de PS5 Digital Edition 825 GB voor €649,99 en heeft hem online op voorraad. Coolblue vraagt €764 voor de PS5 Slim Digital Edition, die online tijdelijk uitverkocht is en in 22 winkels nog af te halen. Opvallend genoeg is de PS5 Slim Disc Edition met 1 TB bij Coolblue goedkoper, €719, en wel op voorraad.

Wat KPN nu aanbiedt in plaats van de PS5

Sinds de PS5-actie voorbij is, geeft KPN bij een nieuw 2-jarig internetabonnement een 55-inch Samsung Mini LED-tv (model UE55M1EHAUXXN) van €699 als welkomstcadeau. De andere keuze in dezelfde bestelstap is 12 maanden 50% korting. Bij een 1-jarig contract betaal je de eerste 6 maanden €35 per maand, zonder cadeau.

Met 50% korting is het cadeau duurder geworden dan de PS5 was:

Internet Only, 24 maanden Gewone prijs Met 50% korting het eerste jaar De tv kost je Sneller 200 €45 per maand €22,50 per maand €270 SuperFiber 500 €51 per maand €25,50 per maand €306 SuperFiber 1000 €52,50 per maand €26,25 per maand €315 SuperFiber 4000 €70 per maand €35 per maand €420

De korting geldt op Internet en TV samen, dus met tv-zenders erbij loopt de prijs van het cadeau op met €76,50. Wil je geen tv maar wel een PS5, dan is de goedkoopste route nu de 50% korting nemen en de console los kopen. Kijk je toch naar een nieuwe tv, vergelijk het cadeau dan eerst met de modellen in onze gids voor de beste gaming-tv’s.

Voor een PS5 of PS5 Pro bij een mobiel abonnement hoef je niet te zoeken. Op 21 oktober 2026 geeft KPN bij mobiel een Sony-koptelefoon van €340 bij de Google Pixel 11 Pro en verder alleen korting op toestellen.

Wat kopers ervan vinden

Over de actie zelf zijn geen beoordelingen te vinden, over de console wel. De PS5 Digital Edition 825 GB heeft bij MediaMarkt gemiddeld 4,8 van de 5 sterren uit 511 beoordelingen. Bij Coolblue krijgt de PS5 Slim Digital Edition een 9,4 uit 64 reviews. De consolespecialist van Coolblue noemt als minpunt dat de Digital Edition geen schijflade heeft, zodat je geen fysieke games of blu-ray afspeelt, en dat je voor rechtop zetten een losse standaard nodig hebt.

Waar je zelf op let voor je koopt

Vergelijk een welkomstcadeau altijd met de korting die ernaast staat, niet met nul. Tel de gemiste korting over 12 maanden op bij een eventuele bijbetaling, en zet dat naast de winkelprijs van hetzelfde product op de dag dat je bestelt. Is het cadeau in de winkel duurder, dan wint het cadeau.

Kies daarna de snelheid met zorg, want je zit 24 maanden vast en kunt je snelheid tijdens het contract niet verlagen, alleen verhogen. Wie op SuperFiber 1000 gaat zitten om een bijbetaling te ontlopen, betaalt twee jaar lang een hogere maandprijs dan bij Sneller 200. Combineer je internet met een KPN Mobiel-abonnement, dan krijg je via Combivoordeel nog tot €7,50 korting per maand op mobiel en Netflix Basic, Videoland of ESPN Compleet erbij. Welk Netflix-abonnement wat kost, staat in ons overzicht van Netflix-abonnementen.

Voor wie een welkomstcadeau van KPN een goede koop is

Een welkomstcadeau van KPN is een goede koop voor wie toch al wil overstappen naar glasvezel van KPN en het cadeau zelf wil hebben. De PS5-actie was dat duidelijk: €189 tot €261 voor een console die nu €649,99 of meer kost. De Samsung-tv die er nu staat kost je €270 tot €420 aan gemiste korting, en is alleen interessant als je die tv ook echt zocht. Voor een PS5 neem je nu de korting en koop je de console los. Een volledige spelopstelling rond je nieuwe console bouw je met onze gids voor een home gaming setup.

Veelgestelde vragen over de KPN PlayStation 5-actie

Kan een bestaande KPN-klant een PlayStation 5 krijgen?

Een bestaande KPN-klant kon de PlayStation 5 niet krijgen. De actie gold volgens de voorwaarden alleen voor nieuwe klanten die in de afgelopen zes maanden geen KPN-internet hadden, en alleen bij een nieuw 2-jarig internetabonnement. Bestaande klanten krijgen bij KPN wel Combivoordeel als ze internet en mobiel combineren, maar dat is korting en een streamingdienst, geen console.

Komt de PS5-actie van KPN terug?

Of de PS5-actie van KPN terugkomt, zegt KPN niet. Wel liep er al eerder een PS5-actie, in de zomer van 2025, en op de aanbiedingenpagina staan naast de PS5 nog twee afgelopen Snelpakkers: een MacBook Neo en een Philips Ambilight-tv. Op 21 oktober 2026 is het cadeau een Samsung-tv. Zie je een nieuwe console-actie, reken hem dan door met de tabel hierboven: gemiste korting plus bijbetaling tegenover de winkelprijs.

Kun je als je de PS5 niet wilt, de Nintendo Switch 2 kiezen?

De Nintendo Switch 2 kon je in dezelfde actie kiezen in plaats van de PS5. KPN noemde voor de Switch 2 een waarde van €499 en voor de PS5 €599. Volgens AndroidPlanet was de Switch 2 bij elke snelheid zonder bijbetaling, terwijl je voor de PS5 onder 1 Gbit/s €69 bijbetaalde. Beide cadeaus zijn inmiddels verlopen, net als de keuze tussen Sony en Nintendo.

Kun je met de KPN-PS5 ook games op disc spelen?

Games op disc speel je niet direct op de PS5 die KPN weggaf, want dat was de Slim Digital Edition met 825 GB opslag en zonder schijflade. Er is een losse Disc Drive die je op de Digital Edition installeert, waarna je fysieke games en blu-ray-films afspeelt. Heb je veel games op schijf, dan is de Disc Edition met 1 TB in de winkel de logischere keuze.

Wat gebeurt er met het cadeau als je binnen de bedenktijd opzegt?

Zeg je binnen de bedenktijd van 14 dagen op, dan krijg je het welkomstcadeau niet. KPN stuurt de betaallink of de console pas als je modem is aangesloten en de zichttermijn voorbij is. Daardoor hoef je ook niets terug te sturen. Kijk je vooral tv via KPN op je tablet, dan lees je in KPN TV online kijken hoe dat werkt.

Zo is deze review gemaakt

De informatie over de KPN PlayStation 5-actie komt van de verlopen actiepagina van KPN, de internetaanbiedingen met de lijst afgelopen Snelpakkers, de prijzen van Internet Only en de bestelmodule van KPN, de prijzen en beoordelingen bij MediaMarkt en Coolblue, de nieuwe adviesprijzen van Sony volgens ID.nl, en de actievoorwaarden zoals Providers.nl, AndroidPlanet en iPhoned die beschreven. Alles is gelezen op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.