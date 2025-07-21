De Chromecast HD met Google TV is de goedkope broer van de 4K-versie: hetzelfde menu en dezelfde stembediening, met beeld tot 1080p. Op een Full HD-tv of een kleine tv in de slaapkamer mis je daardoor niets. Nieuw kopen kan alleen niet meer, want Google stopte in augustus 2024 met de productie van alle Chromecasts. De opvolger is de Google TV Streamer, die op 21 oktober 2026 €119 kost bij Google en Coolblue en €105 bij MediaMarkt. Wie een HD-versie heeft of tweedehands vindt, krijgt volgens Google tot minimaal 22 september 2027 beveiligingsupdates.

Specificaties van de Chromecast HD met Google TV

Onderdeel Chromecast met Google TV (HD) Beeld Tot 1080p HDR, 60 beelden per seconde HDR HDR10, HDR10+, HLG Geluid Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos via HDMI-doorgifte Werkgeheugen 1,5 GB Aansluiting HDMI direct aan de stick, USB-C voor stroom Verbinding Wifi 802.11ac (2,4 en 5 GHz), Bluetooth 4.2, ethernet via een losse adapter Voeding 5 volt, 1,5 ampère, adapter meegeleverd Afmetingen en gewicht 16,25 x 6,1 x 1,25 cm, 55 gram Kleur Sneeuw (wit) Op de markt 22 september 2022

Wat de Chromecast HD is

De Chromecast HD is een mediaspeler die je achter de tv in een HDMI-poort steekt. Hij draait Google TV, met een eigen startscherm waarop je apps en aanbevelingen uit al je diensten bij elkaar ziet, en je bedient hem met een afstandsbediening in plaats van met je telefoon. Google bracht hem in 2022 uit om Google TV naar meer mensen te brengen, en zette hem in de Verenigde Staten neer voor $29,99. Daarmee was hij goedkoper dan de allereerste Chromecast uit 2013. Wat de 4K-versie extra kan en hoe je hem stap voor stap installeert, staat in onze review van de Chromecast met Google TV (4K).

Wat er in de doos zit

In de doos zitten de Chromecast HD, de stembediening met 2 AAA-batterijen, een stroomkabel met adapter en een handleiding. De afstandsbediening heeft een knop voor de Google Assistent en aparte knoppen voor YouTube en Netflix, en een infraroodlampje waarmee hij ook het volume en de aan-uitknop van je tv, ontvanger of soundbar bedient. Een netwerkkabel of ethernet-adapter zit er niet bij, die verkoopt Google apart.

Zo stel je de Chromecast HD in

Je steekt de Chromecast in een vrije HDMI-poort, sluit de stroom aan via de adapter en zet de tv op de juiste ingang. Daarna koppelt de afstandsbediening zich meestal vanzelf, kies je je taal en maak je de installatie af met de Google Home-app of met de afstandsbediening op het tv-scherm.

Gebruik voor de stroom de adapter uit de doos en niet de USB-poort van de tv. De Chromecast vraagt 5 volt bij 1,5 ampère, en een koper bij Coolblue meldt dat zijn tv via USB te weinig vermogen leverde. Aan het eind van de installatie stel je de afstandsbediening in voor je tv, zodat je met één afstandsbediening het volume regelt.

Full HD is genoeg voor de meeste zenders en abonnementen

Of 4K iets toevoegt, hangt minder af van je Chromecast dan van wat je kijkt. Bij Netflix krijg je alleen 4K met het Premium-abonnement van €20,99 per maand. Het Standaard-abonnement van €15,99 streamt in 1080p, precies wat de Chromecast HD aankan. Kijk je Standaard, dan betaal je voor een 4K-speler zonder er 4K mee te zien, en wil je wel 4K, dan kost dat €5 per maand extra, €60 per jaar, bovenop de duurdere speler. De verschillen tussen de abonnementen staan in ons overzicht van Netflix-abonnementen en kosten.

Bij live tv ligt het plafond nog lager. Ziggo zendt via de Ziggo GO-app op Google TV alleen de 12 grootste zenders uit in 1080p, de rest in 720p, en terugkijken gaat in 720p. Voor tv kijken via Ziggo is de HD-versie dus net zo goed als een 4K-speler.

Het formaat van de tv telt ook mee. Op een kleine tv in de slaapkamer of keuken valt het verschil tussen 1080p en 4K kleiner uit dan op een groot scherm in de woonkamer. Zoek je daar nog een tv voor, kijk dan in onze lijst met de beste tv voor de slaapkamer.

Google garandeert minimaal vijf jaar beveiligingsupdates vanaf de dag dat een apparaat in de Amerikaanse Google Store kwam. Voor de HD-versie was dat 22 september 2022, dus de belofte loopt tot minimaal 22 september 2027. Bij de 4K-versie liep die op 30 september 2025 af, al krijgt die volgens hetzelfde overzicht van Google ook nog kritieke beveiligingsupdates.

In de firmware-opmerkingen van Google, bijgewerkt op 12 oktober 2026, staat voor de HD-versie build UTTC.250917.004 met het beveiligingsniveau van oktober 2025. De 4K-versie staat daar op augustus 2026. De HD-versie heeft dus de langere belofte, terwijl de 4K-versie de recentere update heeft gekregen. Controleer na het aansluiten via Instellingen, Systeem, Over en Systeemupdate of je Chromecast de laatste versie heeft.

Chromecast HD of 4K

Model Beeld Dolby Vision Afstandsbediening Updates volgens Google Chromecast (3e generatie, 2018) Tot 1080p Nee Nee, alleen casten Minimaal tot 22-10-2023, krijgt ze nog Chromecast Ultra (2016) 4K HDR, met netwerkpoort Ja Nee, alleen casten Minimaal tot 6-11-2021, krijgt ze nog Chromecast met Google TV (HD, 2022) Tot 1080p HDR Nee Ja, met stem Minimaal tot 22-9-2027 Chromecast met Google TV (4K, 2020) Tot 4K HDR Ja Ja, met stem Minimaal tot 30-9-2025, krijgt ze nog Google TV Streamer (2024) Tot 4K HDR Ja Ja, met stem Minimaal tot 24-9-2029

Tussen de HD- en de 4K-versie zitten drie verschillen: de resolutie, Dolby Vision en het werkgeheugen van 1,5 tegen 2 GB. Behuizing, aansluitingen en afstandsbediening zijn gelijk. De oudere Chromecasts zonder afstandsbediening krijgen nog updates, maar hebben geen eigen menu, dus daar start je alles vanaf je telefoon zoals bij casten naar je tv.

Wat kopers ervan vinden

Bij Coolblue geven 476 kopers de Chromecast HD gemiddeld een 9,1, en 453 van hen geven vier of vijf sterren. Het beeld krijgt er een 9,2 en het gebruiksgemak een 8,9. De positieve reviews gaan bijna allemaal over hetzelfde: een oude of niet-slimme tv die er een smart-tv bij krijgt, zoals een koper die er de oude tv van zijn dochter mee bijwerkte. Een ander noemt het prettig dat de Google-afstandsbediening ook de tv aan- en uitzet en het volume regelt. Het enige minpunt in de meest behulpzame reviews is de externe voeding. Coolblue meldt de Chromecast HD inmiddels als niet meer leverbaar.

Waar je zelf op let voor je koopt

Je situatie Kies Full HD-tv, Netflix Standaard of Ziggo GO Chromecast HD, tweedehands 4K-tv en Netflix Premium of andere 4K-films Chromecast met Google TV (4K) of Google TV Streamer Nieuw kopen, met garantie en updates tot 2029 Google TV Streamer, €105 tot €119 Alleen af en toe iets vanaf je telefoon laten zien Een oudere Chromecast of de cast-functie van je tv

Koop je tweedehands, vraag dan of de stembediening en de originele adapter erbij zitten en of de Chromecast al op zijn laatste update staat. Werkt hij daarna niet goed op je wifi, lees dan wat je kunt doen als je Chromecast niet werkt.

Voor wie de Chromecast HD met Google TV een goede koop is

De Chromecast HD met Google TV is gemaakt voor wie een Full HD-tv of een tweede tv in huis slim wil maken met een echte afstandsbediening en een eigen menu. Kijk je Netflix Standaard of tv via Ziggo GO, dan haal je alles uit dat abonnement. Vind je hem tweedehands, dan heb je tot minimaal september 2027 beveiligingsupdates. Wie nieuw koopt of een 4K-tv heeft, neemt de Google TV Streamer.

Veelgestelde vragen over de Chromecast HD

Kun je de Chromecast HD instellen zonder smartphone?

De Chromecast HD stel je zonder smartphone in door op het tv-scherm te kiezen voor Instellen op tv. Je doorloopt de stappen dan met de stembediening: taal, wifi-netwerk en Google-account. Google raadt de Google Home-app op een telefoon of tablet aan, maar die is niet verplicht. Een zakelijk WPA2 Enterprise-netwerk werkt in geen van beide gevallen.

Werkt de Chromecast HD op een 4K-tv?

De Chromecast HD werkt op elke tv met een HDMI-aansluiting, dus ook op een 4K-tv. Het beeld dat hij doorgeeft, gaat tot 1080p HDR, ook als je Netflix-abonnement 4K heeft. Zet je hem op een grote 4K-tv, dan haal je met de Chromecast met Google TV (4K) of de Google TV Streamer meer uit dat scherm.

Hoe maak je opslagruimte vrij op de Chromecast HD?

Opslagruimte op de Chromecast HD maak je vrij door het cachegeheugen te wissen via je profiel, Instellingen, Systeem, Opslag, Interne gedeelde opslag en Gecachete gegevens. Je blijft daarbij ingelogd bij je apps. Is dat niet genoeg, verwijder dan apps die je niet gebruikt via Instellingen, Apps en Alle apps bekijken.

Kan de afstandsbediening van de Chromecast HD je tv aanzetten?

De afstandsbediening van de Chromecast HD zet je tv aan en uit en regelt het volume, nadat je hem tijdens de installatie hebt ingesteld voor je merk tv, ontvanger of soundbar. Dat gaat via het infraroodlampje, dus je richt hem op het apparaat. Bij sommige modellen werkt de volumeknop niet, schrijft Google. Sloeg je die stap over, dan stel je hem later in via Instellingen.

Zo is deze review gemaakt

De Tabletguide-review van de Chromecast HD met Google TV is gebaseerd op de specificaties van Google, de vergelijking van de HD- en 4K-versie, het overzicht van beveiligingsupdates, de firmware-opmerkingen, de installatiehandleiding en de pagina over opslag vrijmaken op support.google.com, de aankondiging van de Chromecast HD van 22 september 2022 en van het einde van de Chromecast van 6 augustus 2024, de abonnementen van Netflix, de beeldkwaliteit van Ziggo GO, 476 beoordelingen bij Coolblue en de prijzen bij Google Store, Coolblue en MediaMarkt op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.