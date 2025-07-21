De Chromecast met Google TV (4K) maakt van elke tv met een HDMI-poort een smart-tv, met een eigen menu en een stembediening. Hij is alleen niet meer nieuw te koop. Google stopte in augustus 2024 met de productie en verkoopt sinds 24 september 2024 de Google TV Streamer, die je op 21 oktober 2026 vindt voor €119 bij Google en Coolblue en €105 bij MediaMarkt. De Chromecast krijgt nog wel beveiligingsupdates, dus een exemplaar dat je al hebt of tweedehands koopt, kun je gewoon blijven gebruiken.

Specificaties van de Chromecast met Google TV (4K)

Onderdeel Chromecast met Google TV (4K) Beeld Tot 4K HDR, 60 beelden per seconde HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG Geluid Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos via HDMI-doorgifte Werkgeheugen 2 GB Aansluiting HDMI 2.0 met ALLM (automatische gamemodus), USB-C voor stroom Verbinding Wifi 802.11ac (2,4 en 5 GHz), Bluetooth 4.2, ethernet via een losse adapter Voeding 5 volt, 1,5 ampère, adapter meegeleverd Afmetingen en gewicht 16,2 x 6,1 x 1,25 cm, 56,7 gram Kleuren Sneeuw, Zonsopkomst, Hemelsblauw Afstandsbediening Stembediening met Google Assistent, knoppen voor YouTube en Netflix, 2 AAA-batterijen Op de markt 30 september 2020

Er bestaat ook een goedkopere HD-versie met 1,5 GB werkgeheugen en maximaal 1080p. Wat die versie kan en wanneer HD genoeg is, lees je in onze review van de Chromecast HD met Google TV.

Wat is de Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV is een platte stick die je direct in de HDMI-poort van de tv steekt en via USB-C op het stopcontact aansluit. Eerdere Chromecasts hadden geen eigen menu, daar startte je alles vanaf je telefoon. Deze heeft een afstandsbediening en draait Google TV, het startscherm dat Google over Android TV heeft gelegd. Je ziet daar je apps en suggesties uit al je diensten bij elkaar, van Netflix en Disney+ tot Videoland en NPO Start. Hoe dat startscherm werkt en wat je kunt aanpassen, staat in onze uitleg over wat Google TV is.

Zo installeer je de Chromecast met Google TV

Voor de installatie heb je de Google Home-app op je telefoon nodig, je wifi-wachtwoord en een Google-account. Google beveelt een Gmail-adres aan, en een zakelijk WPA2 Enterprise-netwerk werkt niet.

Zet de tv aan, steek de Chromecast in een vrije HDMI-poort en kies die ingang op de tv. Sluit de stroomkabel aan op de Chromecast en op de meegeleverde adapter in het stopcontact. Wacht tot de afstandsbediening is gekoppeld. Staat er “Koppelen starten” op het scherm, houd dan Terug en Home ingedrukt tot het lampje knippert. Kies je taal en open daarna de Google Home-app op je telefoon. Tik op Chromecast instellen, kies je huis en scan de QR-code op het tv-scherm. Volg de app tot je “Het instellen hier is klaar” ziet en maak het af op de tv. Stel de afstandsbediening in op je tv of soundbar, zodat de aan-uitknop en het volume werken.

Heb je je telefoon niet bij de hand, dan kies je op het tv-scherm Instellen op tv en doe je alles met de afstandsbediening. Reageert die niet meer na het vervangen van de batterijen, dan helpt onze handleiding om de Chromecast-afstandsbediening te koppelen.

Google werkt de 4K-versie langer bij dan beloofd

Google belooft voor zijn apparaten minimaal vijf jaar beveiligingsupdates vanaf de dag dat ze in de Amerikaanse Google Store kwamen. Voor de 4K-versie was dat 30 september 2020, dus die belofte liep op 30 september 2025 af. In het overzicht op support.google.com staat bij de Chromecast met Google TV (4K) toch dat hij op dit moment kritieke beveiligingsupdates krijgt.

Dat zie je terug in de firmware. Op de pagina met release-opmerkingen, bijgewerkt op 12 oktober 2026, staat voor de 4K-versie build UTTA.260813.002 met het Android-beveiligingsniveau van augustus 2026. Google zegt er geen nieuwe einddatum bij. Je weet dus dat hij nu nog updates krijgt, niet tot wanneer. Ter vergelijking: de eerste Chromecast uit 2013 krijgt volgens dezelfde pagina helemaal geen software- of beveiligingsupdates meer.

Of jouw Chromecast bij is, controleer je via Instellingen, Systeem, Over en dan Systeemupdate. Daar start je de update ook met de hand.

Apps, Ziggo GO en casten vanaf je telefoon

Apps installeer je uit de Play Store op de Chromecast zelf. De grote diensten staan erin, en de Ziggo GO-app ook: Ziggo biedt hem aan voor Google TV en Android TV als vervanging van een tweede mediabox. Die app werkt alleen thuis en alleen met een internetabonnement van Ziggo, omdat Ziggo de zenders volgens zijn afspraken met de contentpartijen alleen via het eigen netwerk mag doorgeven.

Casten vanaf je telefoon of laptop kan nog steeds, want Google TV heeft Google Cast ingebouwd.

Bekabeld internet kan alleen met een extra adapter

De Chromecast heeft geen netwerkpoort. Google verwijst voor een kabelverbinding naar een aparte ethernet-voedingsadapter, die de meegeleverde stroomadapter vervangt. Voor 4K-streaming wil je een stabiele verbinding, dus staat de router ver weg, dan is die adapter of een goed mesh-netwerk het eerste wat je regelt. Gebruik je de Chromecast op vakantie of in een camper, dan kan hij ook via een persoonlijke hotspot online.

Let ook op de stroom. De Chromecast vraagt 5 volt bij 1,5 ampère, en een koper bij Coolblue meldt dat de USB-poort van zijn tv daar te weinig voor leverde. Gebruik daarom de adapter uit de doos.

Chromecast met Google TV (4K) of Google TV Streamer

De Google TV Streamer is geen stick meer maar een kastje dat voor de tv staat. Google heeft hem zo ontworpen omdat hij ook als centrale voor slimme apparaten in huis dient.

Chromecast met Google TV (4K) Google TV Streamer (4K) Op de markt 30 september 2020 24 september 2024 Beeld en HDR 4K HDR 60 fps, Dolby Vision, HDR10+ 4K HDR 60 fps, Dolby Vision, HDR10+ Werkgeheugen 2 GB 4 GB Opslag Niet vermeld door Google 32 GB HDMI HDMI 2.0, direct aan de stick HDMI 2.1-poort, kabel los kopen Ethernet Via losse adapter Ingebouwd, 1 Gbit/s Smart home Bediening via Google Assistent Matter en Thread-borderrouter Updates volgens Google Minimaal tot 30-9-2025, krijgt ze nog Minimaal tot 24-9-2029 Prijs op 21 oktober 2026 Niet meer nieuw te koop €105 tot €119

Het verschil zit vooral in snelheid en levensduur. De Streamer heeft een snellere processor en twee keer zoveel werkgeheugen, waardoor apps volgens Google sneller laden, en een updatebelofte die tot in 2029 doorloopt. Voor €105 bij MediaMarkt betaal je zo’n €36 per jaar dat Google beveiligingsupdates garandeert. Reken wel een HDMI 2.1-kabel bij, want die zit volgens Google en Coolblue niet in de doos.

Wat kopers ervan vinden

Bij Coolblue geven 873 kopers de 4K-versie gemiddeld een 9,2, en 848 van hen geven vier of vijf sterren. Het beeld scoort er het hoogst met een 9,5. Positief zijn kopers over de snelheid en het overzichtelijke menu, en een koper schrijft dat zijn moeder van 94 er ook mee overweg kan. De kritiek gaat over het ontbreken van een netwerkaansluiting in de doos en over aanbevelingen voor Disney+ die je ook ziet als je die app niet hebt. Coolblue meldt de Chromecast inmiddels als niet meer leverbaar. De Google TV Streamer staat er op een 8,9 uit 218 beoordelingen.

Waar je zelf op let voor je koopt

Koop je een Chromecast met Google TV tweedehands, kijk dan of de stembediening erbij zit en of de stroomadapter de originele is. Zet hem direct na de installatie op de laatste update via Systeemupdate, dan weet je dat hij bij is. Wil je hem voor een tweede tv thuis, met Ziggo GO of Netflix, dan doet hij dat net zo goed als de Streamer.

Koop je nieuw, dan kom je bij de Google TV Streamer uit. Houd rekening met de plek, want hij hoort voor de tv te staan, en met een HDMI 2.1-kabel. Kijk je vooral op een Full HD-tv of in de slaapkamer, lees dan eerst onze review van de Chromecast HD, met de rekensom of 4K de duurdere Netflix waard is.

Voor wie de Chromecast met Google TV (4K) nog een goede koop is

De Chromecast met Google TV (4K) is in 2026 een koop voor wie hem tweedehands vindt voor een fractie van de €105 tot €119 van de Streamer, en hem gebruikt om een oudere 4K-tv of een tweede tv slim te maken. Hij krijgt nog updates en speelt 4K met Dolby Vision. Wie nieuw koopt of jaren vooruit wil, neemt de Google TV Streamer.

Veelgestelde vragen over de Chromecast met Google TV

Werkt de Chromecast met Google TV (4K) zonder wifi?

De Chromecast met Google TV (4K) werkt alleen met internet, maar dat hoeft geen wifi te zijn. Met de ethernet-voedingsadapter van Google sluit je hem via een netwerkkabel op je router aan. Zonder netwerk thuis kan hij online via de hotspot van je telefoon, al kost 4K-streaming dan veel mobiele data. De installatie zelf vraagt altijd een netwerk.

Hoe zet je de Chromecast met Google TV terug naar de fabrieksinstellingen?

De Chromecast met Google TV zet je terug via je profiel rechtsboven, Alle instellingen, Systeem, Over en Terugzetten op fabrieksinstellingen. Werkt het menu niet, houd dan de knop op de achterkant ingedrukt terwijl hij aan de tv en de stroom zit, tot het lampje van geel knipperen naar wit gaat. Meer uitleg staat in onze gids over Chromecast resetten.

Kun je een nieuwe afstandsbediening koppelen aan de Chromecast met Google TV?

Een nieuwe afstandsbediening koppel je aan de Chromecast met Google TV door de knop op de achterkant van de stick 5 tot 10 seconden ingedrukt te houden. Daarna plaats je 2 AAA-batterijen in de nieuwe stembediening, die zich in de meeste gevallen vanzelf koppelt. Gebeurt dat niet, houd dan Terug en Home 3 seconden ingedrukt. Een vervangende stembediening verkoopt Google in de Google Store.

Werkt de Chromecast met Google TV (4K) op een Full HD-tv?

De Chromecast met Google TV (4K) werkt op elke tv met een HDMI-aansluiting, ook als die tv geen 4K heeft. Op een Full HD-tv krijg je beeld tot 1080p, want volgens Google hangt de resolutie af van de tv, de Chromecast en de film of serie zelf. Koop je later een 4K-tv, dan schakelt hij gewoon mee naar 4K HDR met Dolby Vision.

Zo is deze review gemaakt

De Tabletguide-review van de Chromecast met Google TV (4K) is gebaseerd op de specificaties van Google, de vergelijking van de 4K- en HD-versie, het overzicht van beveiligingsupdates en de firmware-opmerkingen op support.google.com, de aankondiging van het einde van de Chromecast van 6 augustus 2024, de specificaties van de Google TV Streamer, de informatie van Ziggo over Ziggo GO op een tweede tv, 873 beoordelingen bij Coolblue en de prijzen bij Google Store, Coolblue en MediaMarkt op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.