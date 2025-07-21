De deurbel met camera van Action is de LSC Smart Connect slimme videodeurbel, artikelnummer 3208999, voor €29,95. Hij filmt in 1080p, is weerbestendig volgens IPX4 en neemt zonder abonnement op een eigen microSD-kaart op. Alleen verkoopt Action hem niet meer. De productpagina stuurt je op 21 oktober 2026 door naar de homepage, en in de webshop staat geen andere deurbel met camera. In de webshop is hij weg, dus wie hem nog wil, zoekt tweedehands, en wie nieuw koopt, kijkt naar de deurbellen met camera zonder abonnement in onze koopgids.

Specificaties van de LSC Smart Connect videodeurbel

Onderdeel LSC Smart Connect slimme videodeurbel Artikelnummer 3208999 Prijs bij Action €29,95 (laatst gezien in november 2024) Beeld 1080p HD Bescherming IPX4, weerbestendig Stroom Oplaadbaar met USB-C-kabel (meegeleverd), Action noemt ook 2 batterijen Afmetingen 52 x 31 x 152 mm Kleur Zwart Extra Geluidssignaal inbegrepen Opslag MicroSD-kaart tot 128 GB, niet meegeleverd Wifi Alleen 2,4 GHz App LSC Smart Connect, gratis Gegevens Opgeslagen op een EU-server

Deze gegevens komen van de productpagina zoals Action die op 6 november 2024 publiceerde, aangevuld met de veelgestelde vragen over LSC Smart Connect die nog wel online staan. Twee regels op die productpagina wringen: Action schrijft “oplaadbaar met USB-C-kabel” en noemt bij type voeding “batterij” met 2 benodigde batterijen. Je laadt hem dus op met een kabel, een aansluiting op de beldraad noemt de productpagina niet. Let op bij een tweedehands exemplaar: de installatie-uitleg in de veelgestelde vragen van Action beschrijft wel een LSC-deurbel die je op de bestaande beldraad aansluit, met een voeding van 12 volt en minimaal 1 ampère. Kijk op de doos of in de handleiding welke versie je voor je hebt.

De app is LSC Smart Connect en die is gratis

Je bedient de deurbel met de LSC Smart Connect app, uit de App Store of Google Play. Action noemt de app op zijn eigen LSC-pagina gratis, en het is dezelfde app waarmee je ook de lampen en camera’s van het merk bedient. Heb je al LSC-producten in huis, dan komt de deurbel er gewoon bij in hetzelfde overzicht. LSC Smart Connect is het huismerk van Action, meer over hoe het systeem werkt lees je in LSC Smart Connect uitgelegd.

In de app maak je een account aan en voeg je de deurbel toe met het plusteken. Volgens Action kun je tot 200 apparaten aan één huishouden koppelen en andere gezinsleden uitnodigen met een code via home-beheer, zodat iedereen in huis de meldingen krijgt. Een tablet werkt net zo goed als een telefoon, en een oude iPad bij de voordeur ombouwen tot bedieningspaneel is een handige manier om te zien wie er aanbelt zonder je telefoon te pakken.

Opnemen zonder abonnement, op je eigen microSD-kaart

Een abonnement heb je bij deze deurbel niet nodig, Action noemt er nergens een. Zonder geheugenkaart kun je live meekijken, en bij beweging maakt de deurbel een foto die je in de app terugvindt onder profiel en berichten. Wil je ook video bewaren, dan steek je er een microSD-kaart in. Action ondersteunt kaarten tot 128 GB en neemt in een lus op, dus is de kaart vol, dan verdwijnen de oudste opnames vanzelf.

De kaart zit er niet bij, en Action geeft een tip die je pas nodig hebt als het misgaat: kun je de opnames niet openen op je computer, formatteer de kaart dan eerst. Ziet de app de kaart helemaal niet, dan is die volgens Action ongeschikt of defect. Wil je weten welke deurbellen nog meer zonder maandbedrag werken, dan vergelijk je ze in de koopgids voor deurbellen zonder abonnement.

De deurbel werkt alleen op 2,4 GHz-wifi

LSC Smart Connect-apparaten verbinden volgens Action alleen met een 2,4 GHz-netwerk. Veel routers zenden 2,4 en 5 GHz uit onder één naam, en dan lukt het koppelen soms niet. Action noemt nog twee eisen: het netwerk moet beveiligd zijn met WPA-PSK of WPA2-PSK, en het wachtwoord mag maximaal 63 tekens lang zijn. Een netwerknaam met vreemde leestekens geeft ook problemen.

Hangt je router ver van de voordeur, reken dan op trage meldingen. Action schrijft zelf dat een melding die pas minuten na het aanbellen binnenkomt bijna altijd door een zwak of instabiel wifisignaal komt. Action raadt dan een extra access point of een mesh-systeem aan, en noemt betonnen muren en metalen voorwerpen tussen router en deurbel als vaste boosdoeners.

LSC videodeurbel of een LSC-camera van nu

Een nieuwe deurbel van LSC Smart Connect heeft Action niet, maar het merk heeft wel vijf camera’s in de webshop. Op de LSC-merkpagina staan 15 producten, geen ervan is een deurbel.

Camera Beeld Stroom Prijs bij Action op 21 oktober 2026 Smart indoor IP camera 1080p HD, kijkhoek 75° Netstroom €9,95 Draaibare binnencamera 2K, kijkhoek 75° Netstroom €19,95 Slimme buitencamera 2K Netstroom €24,95 Solar camera 2K, kijkhoek 125°, IP65 Batterij en zonnepaneel €34,95 Solar PTZ buitencamera 2K (2560 x 1440) Zonnepaneel en netstroom €39,95

Geen van deze camera’s heeft een belknop, dus aanbellen moet nog steeds via je gewone deurbel. Wel zitten ze in dezelfde app, en de draaibare binnencamera en de slimme buitencamera zijn volgens Action geschikt voor 2,4 en 5 GHz-wifi. Wil je gewoon zien wie er voor de deur staat, dan doet de slimme buitencamera boven de voordeur hetzelfde werk met een scherper beeld.

Wat kopers ervan vinden

Op de productpagina van de videodeurbel stond in de versie van november 2024 geen enkele klantbeoordeling. Van de huidige LSC-camera’s heeft de Smart indoor IP camera de meeste: 43 beoordelingen met gemiddeld 4 van de 5 sterren. De solar camera heeft er 3, allemaal 5 sterren. Testaankoop in België heeft de videodeurbel in zijn vergelijker staan, maar de uitslag zit achter een betaalmuur.

Waar je zelf op let voor je koopt

Koop je de deurbel tweedehands, vraag de verkoper dan eerst om hem uit zijn eigen LSC Smart Connect app te verwijderen. Een deurbel of camera die nog aan een ander account hangt, kun je niet koppelen, dat is volgens Action een beveiliging tegen diefstal. Een reset helpt dan niet, de oude registratie moet echt weg.

Reset je hem daarna, houd dan de resetknop op de achterkant minstens 5 seconden ingedrukt tot het ledlampje knippert. Daarna zet je de deurbel opnieuw in de app. Controleer verder of je router een apart 2,4 GHz-netwerk heeft, koop een microSD-kaart tot 128 GB en vraag of de gong en de USB-C-kabel er nog bij zitten. Hoe lang de accu meegaat, zegt Action niet: het hangt volgens de klantenservice af van het wifisignaal, het aantal bewegingsmeldingen en de temperatuur buiten.

Twijfel je tussen een deurbel en een losse camera, of zoek je meer mogelijkheden dan Action biedt, dan zet ons overzicht van de beste slimme deurbel de bekende merken naast elkaar.

Voor wie de LSC Smart Connect videodeurbel een goede koop is

De LSC Smart Connect videodeurbel is een goede koop voor wie hem tweedehands voor een paar tientjes tegenkomt en al LSC-lampen of -camera’s in de app heeft. Je betaalt geen abonnement, de opnames blijven op je eigen kaart en de deurbel komt in dezelfde app als de rest. Zoek je een nieuwe deurbel met garantie, dan vind je de modellen zonder maandbedrag in onze koopgids.

Veelgestelde vragen over de LSC Smart Connect videodeurbel

Welke app heb je nodig voor de deurbel van Action?

Voor de deurbel van Action heb je de gratis LSC Smart Connect app nodig, te downloaden in de App Store en Google Play. Je maakt een account aan, tikt op het plusteken en kiest de videodeurbel. Dezelfde app bedient ook de slimme lampen en camera’s van LSC Smart Connect, en gezinsleden voeg je toe met een uitnodigingscode via home-beheer.

Heeft de deurbel van Action een abonnement nodig?

De deurbel van Action werkt zonder abonnement. Live meekijken en meldingen bij aanbellen of beweging gaan via de gratis app. Voor video-opnames steek je een eigen microSD-kaart van maximaal 128 GB in de deurbel, die in een lus opneemt en de oudste beelden wist als de kaart vol is. Een betaalde cloudopslag noemt Action nergens voor de LSC Smart Connect-deurbel.

Waarom koppelt mijn LSC Smart Connect deurbel niet?

Een LSC Smart Connect deurbel koppelt meestal niet door het wifinetwerk. Hij werkt alleen op 2,4 GHz, met WPA-PSK- of WPA2-PSK-beveiliging en een wachtwoord van maximaal 63 tekens. Lukt het dan nog niet, controleer of de deurbel nog aan een ander account hangt. Dat geldt vaak bij een tweedehands exemplaar: de vorige eigenaar moet hem eerst uit zijn app verwijderen.

Hoe reset je de LSC Smart Connect videodeurbel?

De LSC Smart Connect videodeurbel reset je met de knop op de achterkant, die je minstens 5 seconden ingedrukt houdt tot het ledlampje knippert. Daarna staat de deurbel op de fabrieksinstellingen en zijn alle instellingen gewist. Verwijder hem ook uit de LSC Smart Connect app voordat je hem opnieuw toevoegt, anders blokkeert de diefstalbeveiliging het koppelen.

Verkoopt Action nog een deurbel met camera?

Action verkoopt op 21 oktober 2026 geen deurbel met camera in de webshop. De LSC Smart Connect videodeurbel met artikelnummer 3208999 is uit de webshop verdwenen, en ook in België staat hij niet meer online. Wel heeft Action vijf LSC-camera’s van €9,95 tot €39,95, waarvan de slimme buitencamera van €24,95 het dichtst bij een deurbelcamera komt, alleen zonder belknop.

Zo is deze review gemaakt

De review van de LSC Smart Connect videodeurbel op Tabletguide is gebaseerd op de productpagina van Action zoals het Internet Archive die op 6 november 2024 bewaarde, de veelgestelde vragen over LSC Smart Connect en de LSC Smart Connect-pagina van Action, en de productpagina’s van de vijf LSC-camera’s die Action op 21 oktober 2026 verkoopt. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.