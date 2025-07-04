Headset van Action: Aanrader of niet?

Een headset van Action is een aanrader als je hem gebruikt om te bellen, te videobellen of een serie te kijken op je tablet, en je er niet meer dan een paar tientjes aan kwijt wilt. Action verkoopt op dit moment negen koptelefoons en headsets, van een bedrade Sologic voor €3,99 tot een Fresh ‘n Rebel met noise cancelling voor €19,95. De Fresh ‘n Rebel-modellen springen eruit door hun accuduur van 35 tot 65 uur. Zit je elke dag uren in vergaderingen, dan is een kantoorheadset van een paar tientjes meer de betere keuze.

Het aanbod van Action

Action verkoopt in Nederland negen koptelefoons en headsets, volgens action.com op 21 oktober 2026, van €3,99 tot €19,95.

Model (artikelnummer) Soort Verbinding Microfoon Speeltijd Prijs NL Sologic koptelefoon met microfoon (3200629) Bedraad, verstelbaar 3,5 mm jack, 1,8 m snoer Ja n.v.t. €3,99 Roseland koptelefoon met microfoon RH 210 (3208919) Bedraad, op het oor, opvouwbaar 3,5 mm jack, 1,2 m snoer Ja n.v.t. €4,99 Battletron game-koptelefoon (3210075) Op het oor Bluetooth 5.4 of audiokabel Ja 18 uur €8,98 Roseland draadloze koptelefoon met LED RH-510 (3221835) Draadloos, met led Bluetooth 6.0 Ja 10 uur €8,95 Draadloze kinderkoptelefoon (3222948) Over het oor, kinderen Bluetooth 6.0 of kabel Niet vermeld 50 uur €8,95 Fresh ‘n Rebel Kids draadloze koptelefoon (3215540) Op het oor, kinderen Bluetooth 6.0 Niet vermeld 35 uur €9,95 Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon (3222799) Op het oor, opvouwbaar Bluetooth 6.0 of jack, multipoint Ja 65 uur €13,95 Fresh ‘n Rebel universele gaming-headset (3218665) Over het oor, led Bluetooth 6.0, 2,4 GHz of aux Ja 65 uur €17,95 Fresh ‘n Rebel draadloze hybrid ANC koptelefoon (3212773) Over het oor, opvouwbaar Bluetooth 5.4, multipoint Ja 55 uur €19,95

In België liggen een paar prijzen hoger: de Sologic kost daar €4,99, de Roseland RH 210 €5,49 en de Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon €14,95. De gaming-headset van Fresh ‘n Rebel is nieuw en staat van 21 tot en met 27 oktober in de weekactie.

Bedrade headsets

De twee bedrade headsets van Action hebben allebei een 3,5 mm jack. De Sologic van €3,99 is gemaakt om handsfree te bellen op kantoor of aan je thuiswerkplek, met een verstelbare hoofdband en een snoer van 1,8 meter, zodat je niet vlak naast je laptop hoeft te zitten. De Roseland RH 210 van €4,99 heeft naast de microfoon een volumeregeling op het snoer en klapt in, waardoor hij in een schooltas past. Die laatste krijgt op action.com gemiddeld 4,2 van de 5 sterren uit 6 beoordelingen.

Een bedrade headset hoeft nooit opgeladen te worden en heeft geen koppelgedoe, en dat maakt hem handig voor een kind of voor een oudere tablet met koptelefoonaansluiting. Heeft je tablet alleen USB-C, dan heb je een verloopje van USB-C naar jack nodig. Wil je meer keus in bedrade modellen, kijk dan in onze lijst met de beste koptelefoons met draad.

Draadloze headsets

Draadloos is inmiddels het grootste deel van het aanbod, met zeven van de negen modellen. Vrijwel allemaal gebruiken ze Bluetooth 6.0 of 5.4, en de verschillen zitten vooral in de accu. De Roseland RH-510 houdt het volgens Action 10 uur vol, de Battletron 18 uur, en de Fresh ‘n Rebel-modellen 55 tot 65 uur. Met 65 uur speeltijd laad je de Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon bij een uur per dag ongeveer eens per twee maanden op.

Twee modellen kunnen met twee apparaten tegelijk verbonden blijven (multipoint): de Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon en de hybrid ANC. Je wisselt dan tussen je tablet en je telefoon zonder opnieuw te koppelen, wat prettig is als er een telefoontje binnenkomt terwijl je een serie kijkt. De Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon en de Battletron werken ook met een kabel, dus een lege accu betekent niet dat je zonder geluid zit.

De gaming-headset van Fresh ‘n Rebel verbindt via Bluetooth, via 2,4 GHz of met een aux-kabel. Action noemt pc, Nintendo, Xbox en PlayStation als apparaten waarmee hij werkt. Op een tablet gebruik je Bluetooth of de kabel.

Kwaliteit van de headsets van Action

Op de prijs zie je het verschil in materiaal en afwerking terug, maar de specificaties van de duurdere modellen zijn sterker dan je bij Action verwacht. De Fresh ‘n Rebel hybrid ANC combineert twee soorten ruisonderdrukking (feedforward en feedback) en dempt omgevingsgeluid volgens Action tot 30 dB. Daarmee is het de enige headset van Action die geluid om je heen actief wegfiltert, de andere acht dempen alleen door de oorkussens.

De microfoons zijn bedoeld voor gesprekken, niet voor opnames. Action vermeldt bij geen enkel model iets over ruisonderdrukking van de microfoon, en juist dat maakt bij een kantoorheadset het verschil, omdat je collega’s anders je toetsenbord en de koffieautomaat meehoren.

Bij twee modellen kiest Action voor deels gerecycled materiaal. De Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon en de Battletron dragen het GRS-keurmerk (Global Recycled Standard), waarmee Action aangeeft dat minimaal 50 procent van het materiaal gerecycled is.

Wat kopers ervan vinden

Van de negen modellen hebben er op action.com drie beoordelingen, en die zijn gemengd. De Roseland RH 210 krijgt gemiddeld 4,2 van de 5 sterren uit 6 beoordelingen en de Battletron 4,1 uit 9. De Roseland RH-510 scoort 3,9 uit 10, met 70 procent vijf sterren en 20 procent één ster. Kopers geven hem een 4,4 op prijs-kwaliteit en gebruiksgemak.

De laagste scores van de RH-510 gaan over de accu. Een koper schreef op 23 september 2026 dat de batterij een week na aankoop binnen een paar uur leeg is. Met een opgegeven speeltijd van 10 uur heeft dit model sowieso de kleinste accu van het aanbod, dus wie lang onderweg is, kiest beter een van de Fresh ‘n Rebel-modellen. Voor de Fresh ‘n Rebel-headsets en de kinderkoptelefoons staan nog geen beoordelingen op action.com.

Wat is anders dan het aanbod van 2025

Het headset-assortiment van Action wisselt snel. Van de zes modellen uit de eerste versie van dit artikel (juli 2025) zijn er twee niet meer te koop, en de prijzen van de rest zijn veranderd.

Toen (juli 2025) Prijs toen Nu (oktober 2026) Prijs nu Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon €14,95 Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon (3222799) €13,95 Merkloze draadloze noise cancelling koptelefoon €19,95 Fresh ‘n Rebel draadloze hybrid ANC koptelefoon €19,95 Kids draadloze koptelefoon €9,99 Fresh ‘n Rebel Kids (€9,95) of merkloze kinderkoptelefoon €8,95 Battletron game-koptelefoon €11,95 Battletron game-koptelefoon (3210075) €8,98 Grundig opvouwbare draadloze koptelefoon €6,95 Niet meer te koop Roseland over-ear Bluetooth koptelefoon €12,95 Roseland RH-510 met LED €8,95

Nieuw zijn de twee bedrade modellen en de gaming-headset van Fresh ‘n Rebel. Zie je een model in de winkel dat hier niet staat, dan is het waarschijnlijk een tijdelijke actie.

Alternatieven voor een headset van Action

Bel je dagelijks via Teams of Zoom, dan is een kantoorheadset met een microfoon die omgevingsgeluid wegfiltert de logische stap. De Logitech H390 met USB-A-aansluiting kost bij Coolblue €39,99 en heeft een draaibare microfoon met ruisonderdrukking, precies wat bij de Action-modellen ontbreekt. Bedenk wel dat hij via USB-A aansluit, dus voor een tablet heb je een verloopstekker nodig.

Zoek je vooral rust in de trein of het vliegtuig, dan zijn oordopjes met noise cancelling compacter dan een koptelefoon, en die vergelijken we in de beste oortjes met noise cancelling. Action heeft zelf ook oordopjes, zoals de Solix-modellen die we bespreken in onze review van de Solix draadloze oordopjes. Een tweedehands of refurbished merkheadset via Marktplaats is een derde route, waarbij je voor dezelfde prijs vaak een betere microfoon krijgt.

Waar je zelf op let voor je koopt

Bij Action mag je een product alleen ruilen of terugbrengen binnen 8 dagen na aankoop, met de kassabon, en als product en verpakking heel en ongebruikt zijn. Een headset die niet lekker zit, breng je dus niet terug als je hem al hebt opgezet. Kijk daarom vooraf naar het draagtype: “op het oor” drukt op je oorschelp en gaat sneller knellen bij lange sessies, “over het oor” valt om je oor heen.

Je gebruikt hem vooral voor Kies Prijs NL Bellen aan je bureau, nooit opladen Sologic koptelefoon met microfoon €3,99 Series kijken op de tablet en af en toe bellen Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon €13,95 Reizen met trein of vliegtuig Fresh ‘n Rebel draadloze hybrid ANC €19,95 Gamen op console of pc Fresh ‘n Rebel universele gaming-headset €17,95 Een kind met een tablet Fresh ‘n Rebel Kids of de merkloze kinderkoptelefoon, beide begrensd op 85 dB €9,95 of €8,95

Check verder of je tablet een koptelefoonaansluiting heeft voor je een bedraad model koopt, en of de headset een kabel heeft voor als de accu leeg is. Voor kinderen is de 85 dB-grens het belangrijkste kenmerk, en in onze vergelijking van de beste kinderkoptelefoons zie je hoe de modellen van Action zich verhouden tot die van andere merken.

Voor wie een headset van Action een goede koop is

Een headset van Action is een goede koop voor wie een tweede headset wil voor op de tablet, voor een kind dat een eigen koptelefoon nodig heeft, of voor wie een paar keer per week videobelt. Voor €13,95 tot €19,95 krijg je bij Fresh ‘n Rebel een accu van 55 tot 65 uur, multipoint en bij het duurste model noise cancelling, en dat is voor die prijs veel. Bel je elke werkdag urenlang, dan betaal je liever €39,99 voor een kantoorheadset met een microfoon die gemaakt is voor vergaderingen.

Veelgestelde vragen over de headsets van Action

Werkt een headset van Action op een tablet of iPad?

Een headset van Action werkt op een tablet of iPad via Bluetooth, en dat geldt voor alle zeven draadloze modellen. De bedrade Sologic en Roseland RH 210 hebben een 3,5 mm jack, dus die sluit je direct aan op een tablet met koptelefoonaansluiting. Heeft je tablet alleen een USB-C-poort, dan gebruik je een verloopstekker van USB-C naar jack. Welke draadloze koptelefoons we verder aanraden, lees je in onze gids voor de beste Bluetooth-koptelefoon.

Kun je met een headset van Action gamen op PlayStation of Xbox?

Gamen met een headset van Action kan op PlayStation, Xbox, Nintendo en pc, volgens Action zowel met de Battletron game-koptelefoon als met de Fresh ‘n Rebel universele gaming-headset. De Fresh ‘n Rebel verbindt via Bluetooth, een draadloze 2,4 GHz-verbinding of een aux-kabel, en heeft regenboog-leds en een snoer van 2 meter. De Battletron werkt via Bluetooth of de meegeleverde audiokabel en houdt het 18 uur vol op een lading.

Hoeveel garantie heb je op een headset van Action?

Op een headset van Action geldt de wettelijke garantie, en Action hanteert daarvoor een termijn van 12 maanden na aankoop. Gaat hij binnen die tijd bij normaal gebruik kapot, dan breng je hem met je kassabon of een bankafschrift van de pinbetaling terug naar de winkel, waarna de bedrijfsleiding beslist over vervanging of geld terug. Staat er een fabrieksgarantie op de verpakking, dan geldt die termijn. Bewaar de bon dus, of laat hem digitaal opslaan in de Action-app.

Is een kinderkoptelefoon van Action veilig voor kinderoren?

Een kinderkoptelefoon van Action is begrensd op 85 decibel, zowel de Fresh ‘n Rebel Kids van €9,95 als de merkloze draadloze kinderkoptelefoon van €8,95. Die grens zet een maximum op het volume, maar hoe lang je kind luistert bepaal je zelf, en ook op 85 dB telt de luisterduur mee voor het gehoor. De Fresh ‘n Rebel Kids houdt het 35 uur vol op een lading, het merkloze model 50 uur.

Hoe koppel je een koptelefoon van Action aan je tablet?

Een koptelefoon van Action koppel je aan je tablet door hem eerst in koppelmodus te zetten, zoals de handleiding in de doos beschrijft, en dan op je tablet naar Instellingen en Bluetooth te gaan. Kies daar de naam van de koptelefoon in de lijst. Bij de Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon en de hybrid ANC kun je daarna ook je telefoon koppelen, want die twee onthouden met multipoint twee apparaten tegelijk.

Zo is deze review gemaakt

Deze review van negen headsets en koptelefoons van Action is gebaseerd op de productpagina’s en specificaties op action.com van de Sologic koptelefoon met microfoon, de Roseland RH 210, de Roseland RH-510, de Battletron game-koptelefoon, de draadloze kinderkoptelefoon, de Fresh ‘n Rebel Kids, de Fresh ‘n Rebel draadloze koptelefoon, de Fresh ‘n Rebel gaming-headset en de Fresh ‘n Rebel hybrid ANC, de klantbeoordelingen op die pagina’s, de Belgische prijzen op action.com/nl-be, het ruil- en garantiebeleid van Action en de prijs van de Logitech H390 bij Coolblue, allemaal gelezen op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.