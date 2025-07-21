Google One is het abonnement waarmee je de 15 GB gratis opslag van je Google-account uitbreidt. Die ruimte deel je in Gmail, Google Foto’s en Google Drive. Het begint bij €1,99 per maand voor 100 GB en loopt via de AI-abonnementen door tot 30 TB. Voor wie al in Gmail en Google Foto’s leeft, is het de goedkoopste en makkelijkste uitbreiding, zeker als je de opslag met je gezin deelt. De VPN die er vroeger bij zat, bestaat niet meer, en de AI-functies van Gemini zitten pas in de abonnementen vanaf €4,99.

De abonnementen van Google One op een rij

Abonnement Opslag Per maand Per jaar Wat er verder bij zit Gratis 15 GB €0 €0 Opslag voor Gmail, Drive en Foto’s, back-up van je Android-telefoon Basic 100 GB €1,99 €19,99 Delen met tot 5 anderen Google AI Plus 400 GB €4,99 niet vermeld Gemini-app met 2x hogere limieten, Gemini in Gmail, Gemini Notebook, 200 Flow-tegoedpunten per maand, delen met tot 5 anderen Google AI Plus 2 TB €9,99 €99,99 Als hierboven, plus premiumfuncties voor videobellen in Google Meet Google AI Pro 5 TB €21,99 €219,99 Gemini 4 Argon en Deep Research, 4x hogere limieten, Gemini in Gmail en Documenten, YouTube Premium Lite, Google Home Premium Standaard, Google Health Premium, AI-functies gedeeld met je gezin Google AI Ultra 5x 20 TB €99,99 niet vermeld Alles van Pro met 5x de limieten van Pro, YouTube Premium, Google Home Premium Geavanceerd Google AI Ultra 20x 30 TB €219,99 niet vermeld Alles van Pro met 20x de limieten van Pro

De prijzen komen van de Nederlandse prijspagina’s van Google op 21 oktober 2026. Een jaarabonnement scheelt bij Basic €3,89, bij AI Plus 2 TB €19,89 en bij AI Pro €43,89 ten opzichte van twaalf keer de maandprijs. Bij de Ultra-abonnementen en het 400 GB-abonnement noemt Google geen jaarprijs.

Waar je Google One voor gebruikt

Je koopt Google One om drie redenen: meer ruimte voor Gmail, Drive en Foto’s, een automatische back-up van je Android-telefoon, en opslag die je met je huishouden deelt. Die back-up loopt via de Google One-app en neemt volgens Google foto’s, contacten en berichten mee, zodat je bij een kapotte of nieuwe telefoon alles terugzet. Ook zonder abonnement kan dat, alleen telt de back-up dan mee in je gratis 15 GB.

Die 15 GB is één pot, dus een inbox met jaren aan bijlagen en een fotobibliotheek op originele kwaliteit eten van dezelfde ruimte. Ruim je eerst op voor je betaalt, dan helpt onze uitleg over dubbele foto’s opsporen en wat je veilig verwijdert als je tablet vol zit.

Dit gebeurt er als je opslag vol is

Zit je boven je quotum, dan kun je volgens de helppagina van Google geen nieuwe bestanden meer uploaden naar Drive, maakt Google Foto’s geen back-ups meer van nieuwe foto’s en video’s, en kun je mogelijk geen mail meer versturen en ontvangen in Gmail. Je houdt wel toegang tot je Google-account en wat er al in staat.

Blijf je 2 jaar of langer boven de limiet, dan mag Google alle content in je account verwijderen, van Gmail en Foto’s tot de back-up van je Android-telefoon. Google waarschuwt minstens 3 maanden van tevoren per mail of melding, en geeft je dan de kans om op te ruimen, bij te kopen of alles te downloaden. Een opgezegd abonnement met 150 GB aan foto’s erin is dus geen direct probleem, wel een klok die loopt.

Delen met je gezin werkt anders dan je denkt

Elk betaald abonnement, ook Basic van €1,99, deel je met tot 5 anderen. Iedereen houdt zijn eigen account en ziet de mail en foto’s van de ander niet, jullie delen alleen de ruimte. Neem je AI Plus 2 TB per jaar en deel je die met zes mensen, dan kost dat €16,67 per persoon per jaar.

De AI-functies volgen een andere regel. Volgens de veelgestelde vragen van Google krijgen gezinsleden alleen bij een Google AI Pro-gezinsabonnement zonder extra kosten toegang tot de AI-voordelen. Bij AI Plus deelt je gezin de opslag, maar gebruikt alleen de abonnee Gemini met de hogere limieten.

De extra voordelen zijn verschoven van VPN naar AI

Tot juni 2024 zat er bij het 2 TB-abonnement een VPN van Google. Volgens 9to5Google maakte VPN by Google One vanaf 21 juni 2024 geen verbinding meer, en hielden alleen eigenaren van een Pixel 7 of Pixel 8 een ingebouwde VPN via hun telefoon. Op de huidige prijspagina staat de VPN nergens meer.

In plaats daarvan zijn de duurdere abonnementen AI-abonnementen geworden. Het vroegere Google AI Premium heet volgens Google nu Google AI Plus. Daarbij krijg je 2x hogere limieten in de Gemini-app dan zonder abonnement, Gemini in Gmail om mee te proeflezen, en meer ruimte in Gemini Notebook. Bij Google AI Pro komen daar het nieuwste model Gemini 4 Argon, Deep Research en Gemini in Documenten en Spreadsheets bij, plus YouTube Premium Lite en Google Health Premium, dat Google los op €7,99 per maand waardeert. Een deel van de functies, zoals de AI-inbox in Gmail en Deep Search, is volgens Google alleen in de Verenigde Staten beschikbaar, en Gemini in Google-apps vereist een leeftijd van 18 jaar of ouder.

Google One instellen

Je regelt het in een paar stappen. Installeer de Google One-app uit de Play Store of App Store, of ga naar one.google.com, en log in met het Google-account waar de opslag bij moet. Kies daarna onder Abonnementen het pakket, betaal per maand of per jaar, en zet in de app de back-up van je telefoon aan. Wil je delen, dan nodig je in de app je gezinsleden uit voor je gezinsgroep. Werk je met meerdere Google-accounts, kijk dan eerst welk account vol zit, want de opslag hoort bij één account. Wil je er een opruimen, lees dan hoe je een Google-account van je telefoon verwijdert.

Wat is anders dan in 2025

Eerste versie (juli 2025) Nu (21 oktober 2026) 100 GB €1,99 per maand €1,99 per maand (Basic) 200 GB €2,99 per maand Niet meer op de prijspagina 400 GB Bestond niet €4,99 per maand met AI (Google AI Plus) 2 TB €9,99 per maand, genoemd met VPN €9,99 per maand met AI (Google AI Plus), zonder VPN 5 TB Vanaf €24,99 per maand €21,99 per maand (Google AI Pro) VPN In de tekst genoemd bij 2 TB Gestopt in juni 2024

Heb je nog een oud abonnement, dan zie je in de Google One-app welk pakket je nu hebt en tegen welke prijs.

Google One of iCloud+, OneDrive en Dropbox

Dienst Gratis Kleinste betaalde Rond de 2 TB Delen Google One 15 GB 100 GB, €1,99 per maand 2 TB, €9,99 per maand of €99,99 per jaar Met tot 5 anderen iCloud+ 5 GB 50 GB, €0,99 per maand 2 TB, €9,99 per maand Met tot 5 gezinsleden Microsoft 365 niet vermeld Basic 100 GB, €2 per maand of €20 per jaar Personal 1 TB, €99 per jaar; Family 6 x 1 TB, €129 per jaar Family en Premium voor tot 6 personen Dropbox 2 GB (Basic) Plus 2 TB, €11,99 per maand Plus 2 TB, €9,99 per maand bij jaarbetaling Plus is voor 1 persoon

Op 2 TB is Google het voordeligst met €99,99 per jaar, tegen €119,88 bij iCloud+ (Apple rekent per maand) en €119,88 bij Dropbox Plus met jaarbetaling. Microsoft 365 Family wint op prijs per terabyte, want voor €129 per jaar krijgen zes mensen elk 1 TB, alleen staat die ruimte per persoon vast op 1 TB. Bij Google deel je één pot, en dat werkt beter als één gezinslid veel foto’s heeft en de rest weinig.

De keuze hangt vooral af van je telefoon en je apps. Een Android-telefoon maakt zijn back-up via de Google One-app in je Google-account, en wie op een iPhone en Mac werkt, zit met iCloud+ dichter bij huis. Gebruik je Google ook voor werk, dan valt dat onder Google Workspace, wat een ander abonnement is: zie wat Google Workspace per maand kost.

Wat gebruikers ervan vinden

De Google One-app heeft op Google Play gemiddeld 3,9 van de 5 sterren uit 925.000 beoordelingen en is meer dan een miljard keer gedownload. Die beoordelingen gaan over de app en het betalen, minder over de opslag zelf. Positieve reacties gaan over de prijs, zoals een gebruiker die op 8 oktober 2026 schrijft: “lekker veel opslag niet al te duur voor al je fotos”. Klachten gaan vaak over betalen, bijvoorbeeld een gebruiker die op 12 oktober 2026 een verkeerde betaalkaart had ingevoerd en die niet meer kon aanpassen.

Waar je zelf op let voor je koopt

Je situatie Kies Prijs op 21 oktober 2026 Alleen jij, gratis 15 GB raakt vol door foto’s en mail Basic 100 GB €19,99 per jaar Een gezin dat foto’s van meerdere telefoons bewaart Google AI Plus 2 TB €99,99 per jaar Je wilt Gemini proberen en hebt aan 400 GB genoeg Google AI Plus 400 GB €4,99 per maand Je werkt dagelijks met Gemini en wilt de AI met je gezin delen Google AI Pro 5 TB €219,99 per jaar

Kijk voor je kiest in de Google One-app hoe je ruimte verdeeld is over Gmail, Drive en Foto’s, en ruim eerst op wat weg kan. Wie van 15 GB naar 100 GB gaat, heeft een stap van bijna zeven keer zo veel ruimte, en voor de meeste mensen die alleen foto’s bewaren is dat jaren genoeg. Betaal je liever niet vooruit, neem dan eerst een maand en schakel later over naar een jaar.

Voor wie Google One een goede koop is

Google One is gemaakt voor huishoudens die al met Gmail, Google Foto’s en Android werken. Basic met 100 GB voor €19,99 per jaar lost het probleem van een volle opslag voor de meeste mensen op, en wie met het hele gezin foto’s bewaart, krijgt met 2 TB voor €99,99 per jaar meer ruimte voor minder geld dan bij iCloud+ of Dropbox. De AI-abonnementen zijn interessant als je Gemini al gebruikt, en bij Google AI Pro krijgt je gezin de AI-functies er ook bij.

Veelgestelde vragen over Google One

Wat kost Google One per maand?

Google One kost per maand €1,99 voor 100 GB, €4,99 voor 400 GB, €9,99 voor 2 TB en €21,99 voor 5 TB, volgens de prijspagina van Google op 21 oktober 2026. De abonnementen vanaf 400 GB heten Google AI Plus en Google AI Pro, omdat Gemini erbij zit. De Ultra-abonnementen met 20 en 30 TB kosten €99,99 en €219,99 per maand.

Kan ik Google One gebruiken op een iPhone of iPad?

Google One gebruik je ook op een iPhone of iPad, via de Google One-app in de App Store. Gmail, Google Foto’s en Google Drive hebben elk een eigen app voor iOS en gebruiken daar dezelfde extra opslag als op Android of je computer. Je betaalt het abonnement één keer per Google-account, dus het werkt op al je apparaten tegelijk. Wil je eerst foto’s van je telefoon naar je computer halen, lees dan hoe je foto’s overzet naar je pc.

Krijg ik bij Google One nog een VPN?

Een VPN krijg je bij Google One niet meer. Google stopte in juni 2024 met VPN by Google One, die eerder bij het 2 TB-abonnement en hoger zat. Volgens 9to5Google houden eigenaren van een Pixel 7 of Pixel 8 een ingebouwde VPN van Google. Op andere telefoons en tablets heb je een losse VPN-dienst uit de Play Store of App Store nodig.

Wat gebeurt er met mijn bestanden als ik Google One opzeg?

Je bestanden blijven na het opzeggen van Google One gewoon staan, maar je valt terug naar 15 GB gratis opslag. Zit je daarboven, dan stopt de back-up in Google Foto’s, kun je niets nieuws in Drive zetten en ontvangt Gmail mogelijk geen mail meer. Blijf je 2 jaar boven de limiet, dan mag Google je content verwijderen, na een waarschuwing van minstens 3 maanden.

Hoe deel ik Google One met mijn gezin?

Google One deel je met tot 5 anderen via je gezinsgroep van Google. Iedereen in de groep gebruikt de gedeelde opslag vanuit een eigen privé-account, dus mail en foto’s blijven gescheiden. Bij Basic en Google AI Plus deelt de groep alleen de opslag, niet de Gemini-functies. Die krijgen gezinsleden pas bij een Google AI Pro-gezinsabonnement.

Zo is deze review gemaakt

De Google One-review van Tabletguide is gebaseerd op de Nederlandse prijspagina van Google One en de pagina met Google AI-abonnementen, de helppagina Hoe je Google-opslag werkt, het bericht van 9to5Google over het stoppen van de VPN, de prijspagina’s van iCloud+, Microsoft OneDrive en Dropbox, en de beoordelingen van de Google One-app op Google Play, alles gelezen op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.