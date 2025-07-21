De Fitbit Sense 2 uit 2022 ligt nog gewoon in de Google Store, voor €249,95, en krijgt volgens Google tot minstens februari 2028 beveiligingsupdates. Een Sense 3 is er niet gekomen. Google zet er in 2026 de Pixel Watch 5 als smartwatch naast en de nieuwe Fitbit Edge en Fitbit Air als trackers. Wat de Sense 2 nog steeds onderscheidt is de cEDA-sensor, die de hele dag meet hoe je lichaam op stress reageert, plus een accu die ruim zes dagen meegaat en een koppeling met zowel iPhone als Android.

Specificaties van de Fitbit Sense 2

Onderdeel Fitbit Sense 2 Behuizing Aluminium, 40,5 x 40,5 x 11,2 mm Scherm AMOLED-kleurenscherm met Corning Gorilla Glass 3, always-on mogelijk Gezondheidssensoren Optische hartslagsensor, cEDA-sensor voor stressreacties, elektrische sensoren voor de ECG-app, rood en infrarood licht voor SpO2, huidtemperatuursensor Overige sensoren Gps + GLONASS, hoogtemeter, versnellingsmeter met 3 assen, omgevingslichtsensor Accu Meer dan 6 dagen, tot 5 uur met gps, 12 minuten laden voor een hele dag Verbinding Bluetooth, NFC voor Google Wallet, wifi zit erin maar staat uit en kan niet aan Bellen en spraak Luidspreker en microfoon, bellen via je telefoon in de buurt, Alexa ingebouwd Water Waterbestendig tot 50 meter Geheugen Bewegingsgegevens per minuut van de laatste 7 dagen Telefoon iOS 16.4 of hoger, Android 11 of hoger, Google-account verplicht Kleuren Donkergrijs/antraciet, ivoorwit/platina, nevelblauw/zachtgoud In de doos Horloge, bandje in small (130 tot 180 mm pols) en large (165 tot 220 mm), oplaadkabel

Een stekker zit er niet bij, alleen de oplaadkabel.

De stresssensor is de reden om voor de Sense 2 te kiezen

De cEDA-sensor meet continu kleine veranderingen in de elektrische geleiding van je huid. Die stijgt als je lichaam in de stressstand schiet, ook als je dat zelf niet doorhebt. De Sense 2 geeft dan een melding en vraagt hoe je je voelt, en via de Relax-app doe je een ademhalingsoefening op je pols. Google waarschuwt zelf dat de cEDA-sensor de accu sneller leeg trekt, dus wie de zes dagen wil halen, zet hem soms uit.

Daarnaast zit er een ECG-app op die je hartritme controleert op boezemfibrilleren, en meet het horloge ‘s nachts onder meer je zuurstofsaturatie en huidtemperatuur. De ECG-app is volgens Google alleen beschikbaar in bepaalde landen en niet bedoeld voor mensen jonger dan 22. Google noemt al deze functies uitdrukkelijk niet medisch, het ECG-resultaat kun je wel delen met je huisarts.

Zes dagen op een lading, zolang je de gps laat liggen

Google noemt een accuduur van meer dan zes dagen. Dat is bij gewoon gebruik met meldingen en slaapregistratie. Het always-on scherm, de SpO2-meting en de cEDA-sensor halen daar volgens de specificaties wat af. Met de gps aan kom je op hooguit 5 uur. Dat is genoeg voor een lange wandeling, en jammer genoeg te krap voor een fietstocht van een hele dag.

Opladen gaat snel: in 12 minuten heb je genoeg voor een hele dag. Een volledige laadtijd geeft Google niet op, die staat dus ook niet in deze review. Vergeleken met de Pixel Watch 5, die op 30 tot 40 uur komt, laad je de Sense 2 drie tot vijf keer minder vaak op.

Een smartwatch met beperkte slimme functies

Op de Sense 2 zie je meldingen van je telefoon, beantwoord je gesprekken als je telefoon in de buurt is en betaal je contactloos met Google Wallet. Google Maps geeft stapsgewijze routebeschrijvingen op je pols. Op Android reageer je ook met snelle antwoorden of ingesproken tekst op berichten.

Wat ontbreekt: apps van andere makers. De Sense 2 en Versa 4 kregen bij hun komst in 2022 geen toegang meer tot de app-galerij van Fitbit, zo schreef 9to5Google toen al. Spotify of muziek opslaan op het horloge gaat dus niet. Google Assistant zit er ook niet op, alleen Alexa, en die werkt alleen als de Google Health-app op de achtergrond draait. Wil je muziek zonder horloge-app, lees dan hoe je offline muziek luistert op je telefoon.

Fitbit-app en Fitbit Premium heten nu Google Health

Sinds 19 mei 2026 is de Fitbit-app de Google Health-app, en Fitbit Premium heet Google Health Premium. Het abonnement kost in de Google Store vanaf €8,99. Bij een nieuwe Sense 2 krijg je drie maanden gratis. Daarna betaal je voor het gedetailleerde overzicht van je stressbeheersingsscore, het gezondheidsrapport als pdf voor je arts, de bibliotheek met trainingen en de Google Health Coach, die met Gemini een trainingsschema maakt.

De basis blijft gratis: slaapscore, slaapfasen, stressmeldingen, ECG en hartslagregistratie werken zonder abonnement. Met de nieuwe app verdwenen ook een paar dingen. Huidtemperatuur per minuut is niet meer te zien, alleen de dagelijkse en wekelijkse trends, en de cardioconditiescore heet nu VO2max.

Google belooft voor Fitbit-apparaten beveiligingsupdates tot minstens twee jaar nadat het apparaat voor het laatst in de Google Store is verkocht. Voor de Sense 2 staat de datum op de supportpagina van Google op februari 2028, met de kanttekening dat die datum opschuift zolang Google hem blijft verkopen. Dezelfde datum geldt voor de Charge 6 en Versa 4.

Ter vergelijking: de eerste Fitbit Sense kreeg zijn laatste gegarandeerde update in september 2025. Koop je nu een Sense 2 voor €198,79, dan zijn er nog 16 maanden gegarandeerde updates over, ongeveer €12 per maand. Verkoopt Google hem langer, dan wordt dat bedrag lager.

De Sense 2 naast de nieuwe Fitbits en de Pixel Watch

Fitbit Sense 2 Pixel Watch 5 Fitbit Edge Fitbit Charge 6 Fitbit Versa 4 Type Smartwatch Smartwatch (Wear OS 7) Tracker Tracker Smartwatch Continue stresssensor (cEDA) Ja Ja Niet genoemd EDA-scan op verzoek Niet genoemd ECG-app Ja Ja Ja Ja Niet genoemd Accu Meer dan 6 dagen 30 uur (41 mm) of 40 uur (45 mm) Tot 7 dagen 7 dagen Meer dan 6 dagen Werkt met iPhone Ja Nee, Android 12 of hoger Ja Ja Ja Prijs in de Google Store €249,95 Vanaf €419 Vanaf €179,99 €159,95 €199,95

De Pixel Watch 5 is de echte smartwatch van Google, met apps, Gemini, 4G als optie en dezelfde cEDA-sensor. Je betaalt wel minstens €169 meer, laadt hem elke een tot twee dagen op en hebt een Android-telefoon nodig. De Fitbit Edge is een tracker met een batterij die je zelf kunt vervangen en een ECG-app, maar Google noemt bij de Edge geen continue stressmeting. De Charge 6 doet ECG en een EDA-scan op verzoek voor €90 minder dan de Sense 2. De Fitbit Air is een bandje zonder scherm voor €99,99, voor wie alleen data in de app wil zien.

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Wat kopers ervan vinden

Bij Coolblue geven 81 kopers de Sense 2 gemiddeld een 8,2, bij MediaMarkt is het 4,0 van de 5 sterren uit 122 beoordelingen. In de beoordelingen die MediaMarkt op de productpagina toont, gaat het positieve vooral over het lage gewicht en het formaat. Een koper met smalle polsen noemt het de eerste smartwatch die niet lomp om de pols zit, en anderen noemen de slaapmeting, de meldingen die aansporen om te bewegen en het bijhouden van zwemmen.

De lage scores gaan over de hardware en over één instelling. Een koper schrijft in september 2026 dat de accu na een jaar niet meer werkte, een ander zag in 2022 het scherm loskomen van de behuizing. In juni 2026 klaagt iemand dat de meldingen voor actieve zoneminuten om de paar seconden komen en alleen te dempen zijn door je hartslagzones onrealistisch hoog te zetten. Volgens het beleid van Google kan een Fitbit onder de garantie nog in aanmerking komen voor vervanging, ook als hij geen updates meer krijgt.

Waar je zelf op let voor je koopt

Kijk eerst naar de winkel, want de prijs verschilt flink. Op 21 oktober 2026 kost de Sense 2 bij Amazon.nl €198,79, bij Proshop €222,24 met een levertijd van vijf tot zes werkdagen, in de Google Store €249,95 en bij MediaMarkt €299,99 voor de witte versie. Coolblue heeft hem niet meer op voorraad. In de Google Store krijg je drie maanden Google Health Premium erbij, wat bij de goedkopere winkels niet vermeld staat.

Meet daarna je pols. De meegeleverde bandjes passen op een polsomtrek van 130 tot 220 millimeter, verdeeld over twee maten, en losse bandjes hebben een bevestiging van 24 mm. Check ook je telefoon: met iOS 16.4 of Android 11 en nieuwer zit je goed, oudere toestellen kunnen de Google Health-app niet draaien. Ben je toch aan een nieuwe telefoon toe, kijk dan in ons overzicht van de beste mobiele telefoon van dit moment.

Voor wie de Fitbit Sense 2 een goede koop is

De Sense 2 is gemaakt voor wie wil weten hoe stress en slaap samenhangen, en daar geen horloge voor wil dat elke avond aan de lader moet. Hij werkt met iPhone en Android, betaalt contactloos en meldt wie er belt. Voor rond de €200 krijg je een sensorpakket dat Google verder alleen in de Pixel Watch 5 van €419 stopt. Wie liever een volwaardige smartwatch met apps en muziek wil, kiest de Pixel Watch, en wie het puur om de cijfers gaat, is met een Charge 6 of een andere smartwatch voor mannen ook goed uit.

Veelgestelde vragen over de Fitbit Sense 2

Wordt de Fitbit Sense 2 nog ondersteund?

De Fitbit Sense 2 wordt nog ondersteund en krijgt volgens Google beveiligingsupdates tot minstens februari 2028. Google geeft Fitbit-apparaten updates tot twee jaar nadat ze voor het laatst in de Google Store verkocht zijn, en de Sense 2 staat daar in oktober 2026 nog in. De datum kan dus nog naar achteren schuiven. Het horloge koppel je via de Google Health-app, de nieuwe naam van de Fitbit-app.

Werkt de Fitbit Sense 2 met een iPhone?

De Fitbit Sense 2 werkt met een iPhone met iOS 16.4 of hoger, net als met Android-telefoons vanaf Android 11. Je hebt een Google-account en de Google Health-app nodig. Op een iPhone zie je meldingen en neem je gesprekken aan, maar snelle antwoorden op berichten sturen kan alleen met Android. Wil je de Pixel Watch 5, dan heb je wel een Android-telefoon nodig.

Contactloos betalen met de Fitbit Sense 2 kan via Google Wallet, want het horloge heeft een NFC-chip. Je betaalt bij kassa’s en poortjes in het ov die contactloos betalen accepteren. Je bankpas voeg je toe in de Google Wallet-app. Of jouw bank Google Wallet ondersteunt, zie je in die app bij het toevoegen van de kaart.

Kun je muziek luisteren op de Fitbit Sense 2?

Muziek luisteren op de Fitbit Sense 2 gaat niet, want het horloge heeft geen muziekopslag en geen Spotify-app. Apps van andere makers zijn op de Sense 2 en Versa 4 niet te installeren. De luidspreker gebruik je alleen voor gesprekken en Alexa. Wil je muziek vanaf je pols, ook zonder telefoon, dan kan dat met de Pixel Watch 5 in de 4G-versie.

Kun je zwemmen met de Fitbit Sense 2?

Zwemmen met de Fitbit Sense 2 kan, want het horloge is waterbestendig tot 50 meter. Douchen, zwemmen in het zwembad of in open water doet hem dus niets. Google raadt wel aan het bandje daarna goed droog te maken, omdat een vochtig siliconen bandje je huid kan irriteren. Een sauna of duiken met flessen valt buiten wat Google opgeeft.

Zo is deze review gemaakt

Deze review van de Fitbit Sense 2 is gebaseerd op de productpagina en de technische specificaties in de Google Store, de lijst met gegarandeerde beveiligingsupdates en het beleid voor oudere apparaten van Google, de supportpagina’s over de Sense 2 en de vernieuwde Google Health-app, de Google Store-pagina’s van de Pixel Watch 5, Fitbit Edge, Fitbit Air, Charge 6 en Versa 4, beoordelingen bij drie winkels en de prijzen bij vier winkels op 21 oktober 2026. Hoe we producten beoordelen staat op hoe wij testen.