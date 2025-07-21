Waar ben ik nu? Zo zie je het in Google Maps op je tablet

Je wil gewoon weten waar je staat, niet hoe je ergens komt. Op een tablet werkt dat net iets anders dan op een telefoon met simkaart, en dat merk je vooral als de blauwe stip in Google Maps ineens een stuk minder precies is dan je gewend bent. Hoe je die stip aflees, waarom hij soms een ruime cirkel om zich heen heeft, en hoe je ‘m deelt of juist coördinaten invoert: dat zet ik hier op een rij.

Eerlijk gezegd zit er een addertje onder het gras als je een iPad zonder simkaart hebt. Apple bouwt de gps-chip namelijk alleen in de Cellular-modellen, niet in de wifi-only versie. Dat verklaart meteen een hoop als je locatie op zo’n iPad weleens flink naast de werkelijkheid zit.

Je locatie vinden in Google Maps: tik op het pijltje rechtsonder

Open Google Maps, tik rechtsonder op het pijltje met “Je locatie” en de blauwe stip die verschijnt is waar je nu staat. Dat werkt hetzelfde op een Android-tablet en op een iPad: Google gebruikt voor beide platforms exact dezelfde knop, rechtsonder in het scherm.

Heb je de app nog nooit locatietoegang gegeven, dan vraagt Maps dat de eerste keer zelf. Sta je dit niet toe, dan zoomt de kaart wel in op je laatst bekende regio, maar verschijnt er geen blauwe stip. Je zet locatietoegang later alsnog aan via de instellingen van je tablet, niet vanuit de app zelf.

Waarom de blauwe stip niet altijd klopt

Rond de blauwe stip tekent Google Maps een lichtblauwe cirkel, en hoe kleiner die cirkel, hoe zekerder de app van je locatie is. Een brede cirkel betekent niet dat Maps het fout heeft, maar dat de app je positie minder scherp kan inschatten. Obstakels zoals een parkeergarage, dikke muren of hoge gebouwen in de buurt maken die cirkel breder.

Hier komt het addertje uit de intro terug. Een wifi-only iPad heeft geen gps-ontvanger aan boord: Apple schrijft het zelf gewoon op de eigen productpagina van iPad met Cellular, waar gps en locatie nadrukkelijk genoemd worden als voordeel van de Cellular-versie, niet van de wifi-only-versie. Zonder die chip bepaalt je iPad je locatie via wifi-netwerken in de buurt in plaats van satellieten, en dat werkt een stuk minder nauwkeurig zodra je ergens bent zonder bekende netwerken, zoals een bos of een weiland.

Bij Android-tablets ligt dat anders. De meeste Samsung Galaxy Tab-modellen hebben wel een eigen gps-chip, ook in de wifi-only uitvoering zonder simkaart. Twijfel je over jouw tablet, check dan de specificatiepagina van de fabrikant of winkel: staat daar “gps: ja” los van “4g” of “5g”, dan zit de chip erin.

Blauwe stip grijs of onzichtbaar? Dit los je op

Is de blauwe stip grijs of zie je hem helemaal niet, dan kan Google Maps je locatie niet vinden en toont de app in plaats daarvan je laatst bekende plek. Loop dit rijtje langs voor je verder zoekt:

Locatieservices staan aan voor Google Maps

Wifi staat aan, ook als je niet verbonden bent met een netwerk

Vliegtuigmodus staat uit

Batterijbesparing staat uit, die schakelt locatiebepaling soms uit

Helpt dat niet, dan adviseert Google zelf om het apparaat een paar keer in een achtje te draaien tot de stip nauwkeuriger wordt. Op een iPad zoek je de instelling via Instellingen, Privacy en beveiliging, Locatievoorzieningen, en dan Google Maps op “Tijdens gebruik van de app”. Wil je meer uit de app halen dan alleen je locatie, dan loop je in voorkeuren aanpassen in Google Maps ook de navigatie- en privacy-instellingen langs.

Je locatie delen met iemand anders

Wil je je live locatie delen, tik dan op je profielfoto in Google Maps, kies “Locatie delen” en vervolgens “Met iemand delen”. Daarna kies je hoelang: een paar uur, een hele dag, of de optie “totdat je dit uitzet”. Let wel op een voorwaarde die weinig mensen weten: degene die je locatie ontvangt, heeft zelf een Gmail-account nodig om ‘m te kunnen bekijken.

Stoppen doe je op dezelfde plek: profielfoto, “Locatie delen”, de persoon selecteren en op “Stoppen” tikken. Een volledige uitleg met schermafbeeldingen per stap vind je in hoe ik mijn locatie deel via Google Maps.

Heeft de ander geen Gmail-account, dan is locatie delen via WhatsApp een makkelijk alternatief: dat werkt los van een Google-account en is net zo direct.

Coördinaten invoeren en opzoeken in Google Maps

Wil je een exacte plek zonder adres vinden, typ dan de coördinaten direct in het zoekveld: Google Maps herkent de meeste notaties automatisch. In plaats van een straatnaam typ je gewoon de cijferreeks, en de kaart zoomt vanzelf in op de locatie met een pin.

Dit zijn de drie formaten die je het vaakst tegenkomt:

Formaat Voorbeeld Opmerking Decimale graden (DD) 52.379189, 4.899431 Het snelst te typen, en het formaat dat Google Maps zelf ook toont Graden, minuten, seconden (DMS) 52°22’45.1″N 4°53’57.9″E Kun je gewoon kopiëren uit een gps-toestel of -app Graden en decimale minuten (DM) 52°22.751’N 4°53.965’E Wordt net als de andere twee direct herkend

Let op spaties, leestekens en de richtingsletters N of E: klopt de combinatie niet precies, dan herkent Maps de locatie niet.

Wil je zelf de coördinaten van een plek ophalen, tik dan op de kaart en houd je vinger vast op het punt. Er verschijnt een rode marker en onderaan een infobalk met de coördinaten in decimale vorm. Tik daarop om ze te kopiëren of direct te delen. Handig bij een plek zonder officiële naam, zoals een parkeerplaats, een picknickveld of het exacte punt waar je de auto hebt neergezet.

Veelgestelde vragen

Waarom staat mijn locatie niet goed in Google Maps op mijn tablet?

Je locatie klopt niet in Google Maps als het apparaat je positie moet schatten in plaats van meten, bijvoorbeeld via wifi-netwerken in de buurt in plaats van een gps-signaal. Dat gebeurt vooral op een wifi-only iPad zonder gps-chip, en bij obstakels zoals parkeergarages of hoge gebouwen die het signaal verstoren. Een brede lichtblauwe cirkel rond de stip laat precies zien hoe onzeker de app op dat moment is.

Werkt “Je locatie” ook zonder wifi of internet?

Zonder wifi of internet kan Google Maps je locatie meestal niet of veel minder precies bepalen, tenzij je tablet een eigen gps-chip met satellietontvangst heeft. Een tablet met een echte gps-ontvanger, zoals veel Samsung Galaxy Tab-modellen, kan in theorie ook zonder netwerk een locatie vastleggen, maar de kaartgegevens zelf laden niet bij zonder internetverbinding.

Kan ik op een wifi-only iPad zonder simkaart mijn exacte locatie zien?

Op een wifi-only iPad zonder simkaart zie je wel een locatie in Google Maps, maar die is minder exact dan op een Cellular-model, omdat Apple de gps-chip alleen in de Cellular-versie inbouwt. De iPad bepaalt je positie dan via wifi-netwerken in de omgeving, wat prima werkt in een stad maar een stuk minder precies is op een plek zonder bekende netwerken.

Hoe lang kan ik mijn locatie delen met iemand?

Je kunt in Google Maps kiezen hoelang je je locatie deelt, met opties van een paar uur tot de instelling “totdat je dit uitzet”, die blijft actief tot je het delen zelf stopzet. Je regelt dit via je profielfoto, “Locatie delen” en de persoon waarmee je deelt.

Moet de ontvanger ook een Google-account hebben om mijn gedeelde locatie te zien?

Ja, wie jouw live locatie in Google Maps wil bekijken heeft daarvoor zelf een Gmail-account nodig. Heeft de ander dat niet, dan werkt locatie delen via WhatsApp als alternatief, omdat dat los staat van een Google-account.

Welk coördinatenformaat gebruikt Google Maps?

Google Maps herkent meerdere coördinatenformaten tegelijk, waaronder decimale graden zoals 52.379189, 4.899431, en de graden-minuten-seconden-notatie met richtingsletters zoals N en E. Je typt de reeks gewoon in het zoekveld en de app herkent automatisch om welk formaat het gaat, zonder dat je iets hoeft om te zetten.