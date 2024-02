Als redacteur bij Tablet Guide weet ik als geen ander dat bij de zoektocht naar de juiste Apple Pencil voor je iPad het van belang is te weten welke opties beschikbaar zijn.

Hoe deze passen bij je specifieke iPad-model?

De Apple Pencil heeft zich ontpopt als een essentiële accessoire voor iPad-gebruikers die willen tekenen, schetsen of notities willen maken met precisie.

Er zijn twee versies van de Apple Pencil beschikbaar – de eerste generatie en de tweede generatie – en elke versie werkt met verschillende iPad-modellen.

Het bepalen van de compatibiliteit is cruciaal; zo werkt de Apple Pencil van de eerste generatie met de oudere iPad-modellen, terwijl de tweede generatie specifiek ontworpen is voor de nieuwere iPad Pro, iPad Air en iPad mini modellen.

Deze nieuwere generatie heeft meer geavanceerde functies en een magnetische bevestiging en oplaadmogelijkheid. Het is nuttig om achter het modelnummer van je iPad te komen, omdat dit je zal helpen bij het identificeren van de juiste Apple Pencil.

Belangrijke Punten

Controleer de compatibiliteit van de Apple Pencil met jouw iPad-model.

Apple Pencil (1e gen) werkt met oudere iPads, terwijl de (2e gen) voor nieuwere modellen is.

Kenmerken zoals magnetisch opladen zijn uniek voor de Apple Pencil (2e gen).

Compatibiliteit van de Apple Pencil met Verschillende iPad Modellen

Als u wilt weten welke Apple Pencil geschikt is voor uw iPad, is het belangrijk de verschillende modellen en hun compatibiliteit te kennen. Er zijn twee generaties van de Apple Pencil, en elk werkt met specifieke iPad-modellen.

Apple Pencil 1e Generatie

De Apple Pencil (1e generatie) is compatibel met:

iPad mini (5e generatie)

iPad (6e, 7e, 8e en 9e generatie)

iPad 10e generatie

iPad Air (3e generatie)

iPad Pro 12,9-inch (1e en 2e generatie)

iPad Pro 10,5-inch

iPad Pro 9,7-inch

Deze Pencil verbindt met uw iPad via de Lightning-connector en moet fysiek worden geplaatst om te koppelen en op te laden.

Apple Pencil 2e Generatie

De Apple Pencil (2e generatie) werkt met de volgende iPads:

iPad Pro 12,9-inch (3e generatie of nieuwer)

iPad Pro 11-inch (1e generatie of nieuwer)

iPad Air (4e generatie of nieuwer)

iPad mini (6e generatie)

iPad 10e generatie

Kenmerkend aan de Apple Pencil 2 is de magnetische bevestiging en het draadloos opladen aan de zijkant van compatibele iPad Pro’s en de nieuwste iPad Air en iPad mini-modellen.

Functies en Verbindingsmogelijkheden van de Apple Pencil

De Apple Pencil is ontworpen om uw iPad-ervaring te verrijken door nauwkeurige schrijf- en tekenfunctionaliteit te bieden, evenals gemakkelijke verbindings- en oplaadmogelijkheden. Met functies zoals drukgevoeligheid en kantelherkenning tilt u uw artistieke en notitie-mogelijkheden naar een hoger niveau.

Schrijven en Tekenen

Met de Apple Pencil kunt u schrijven en tekenen met uitzonderlijke precisie. Dit wordt mede mogelijk dankzij de geavanceerde drukgevoeligheid en kantelherkenning die responsief zijn op uw handelingen.

De Apple Pencil biedt ook palm rejection, zodat u comfortabel kunt rusten op het scherm zonder ongewenste sporen achter te laten. Bovendien zorgt de lage latentie voor een soepele tekenervaring die bijna overeenkomt met die van pen op papier.

Opladen en Batterijduur

Opladen van de Apple Pencil is gestroomlijnd met draadloze oplaadmogelijkheden. De nieuwere modellen bevestigt u magnetisch aan de zijkant van uw iPad voor een snelle en handige oplaadsessie. Het oudere model maakt gebruik van een Lightning-connector voor het opladen.

Als uw iPad een USB-C-poort heeft, is het belangrijk om de juiste versie van de Apple Pencil aan te schaffen, namelijk de Apple Pencil met USB-C, die compatibel is met USB-C iPads zoals de iPad Pro en recente iPad Air modellen. De batterijduur varieert, maar u kunt doorgaans rekenen op meerdere uren schrijf- en tekentijd met een volledig opgeladen Pencil.

Veelgestelde Vragen

In deze sectie worden vaak gestelde vragen over de Apple Pencil en iPads behandeld, zodat u de juiste keuze kunt maken voor uw apparaat. Hier vindt u informatie over compatibiliteit, alternatieven en aankooptips.

Wat zijn de compatibiliteitsverschillen tussen Apple Pencil 1 en Apple Pencil 2?

Apple Pencil 1 werkt met iPads gelanceerd tot en met 2018, en laadt op via een Lightning-connector. Apple Pencil 2 is compatibel met nieuwere iPad Pro-modellen, laadt draadloos op en heeft extra functies zoals een dubbel tikgebied.

Hoe herken ik of mijn iPad de eerste of tweede generatie Apple Pencil ondersteunt?

Om te bepalen of uw iPad de eerste of tweede generatie Apple Pencil ondersteunt, controleert u het modelnummer van uw iPad. Eerste generatie wordt meestal ondersteund door oudere modellen, terwijl de nieuwere modellen zoals de iPad Pro vanaf 2018 en recenter de tweede generatie ondersteunen.

Welke alternatieven voor de Apple Pencil zijn aan te bevelen voor iPad-gebruikers?

Er zijn diverse merken die alternatieve stylussen aanbieden die compatibility zijn met iPads, zoals Logitech Crayon, die betaalbaar is en goede schrijf- en tekenervaringen biedt.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken om te overwegen bij de aanschaf van een Apple Pencil voor mijn iPad?

Belangrijke kenmerken bij de aanschaf zijn onder andere compatibiliteit met uw iPad-model, of de stylus drukgevoeligheid en kanteldetectie heeft, en of hij extra functies heeft zoals palm rejection of magnetische bevestiging.

Kan ik de Apple Pencil 2 gebruiken op mijn iPad uit het jaar 2018?

Apple Pencil 2 is alleen compatibel met iPad Pro 11-inch (2018 en nieuwer) en iPad Pro 12,9-inch (3e generatie en nieuwer). Oudere modellen ondersteunen de Apple Pencil 2 niet.

Zijn er aanbiedingen of bundels beschikbaar bij het kopen van een Apple Pencil samen met een iPad?

Aanbiedingen of bundels kunnen beschikbaar zijn via de officiële Apple Store of erkende wederverkopers. Het loont vaak om te kijken naar speciale promoties of onderwijskortingen wanneer u overweegt een iPad en Apple Pencil te kopen.