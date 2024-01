Je tablet gebruik je overal: in de trein, op school, in het restaurant of op het vliegveld. En op al deze plekken is vaak gratis internet te vinden. Verbinden met gratis Wi-Fi is heel eenvoudig. Soms hoef je niet eens in te loggen. Handig, maar ook erg gevaarlijk.

Waarom is internetten op een openbaar netwerk zo gevaarlijk?

Wanneer je gebruikmaakt van een openbaar netwerk, maak je gebruik van een onversleuteld netwerk. Daarmee bedoelen we dat alle data die over het netwerk gaat, zo te lezen valt met speciale programma’s. Kwaadwillenden kunnen daardoor data onderscheppen en misbruiken.

Hackers zouden dus ook je inloggegevens van de bank of sociale media kunnen stelen. Zelfs oplichters met weinig technische kennis kunnen zo met jouw data aan de slag. Oplichting is een groot probleem op openbare netwerken; je bent bijvoorbeeld vatbaarder voor phishing. Daarbij hengelt een oplichter naar je gegevens.

Twee andere problemen zijn spyware en malware. Dat komt vooral op Android tablets nogal eens voor. Je merkt vaak dat je bent besmet als de tablet opeens een stuk trager wordt, of uit zichzelf dingen begint te doen. Denk bijvoorbeeld aan reclames die openen terwijl je gewoon met de tablet op schoot zit.

Heb je een wachtwoord nodig?

Tegenwoordig zijn er ook openbare netwerken die wel versleuteld zijn. Een voorbeeld daarvan is de bekende Eduroam-netwerken op hogescholen. Daarbij moeten studenten eerst inloggen, zodat ze vervolgens versleuteld gebruik kunnen maken van het draadloze netwerk op school of op de stageplek in openbare gebouwen.



Wanneer er geen wachtwoord benodigd is, weet je zeker dat je te maken hebt met een openbaar netwerk. Zelfs als je een account moet aanmaken na het verbinden met het netwerk, heb je nog niet te maken met een veilig netwerk. De verbinding is alleen veilig als direct na het selecteren van het netwerk om een wachtwoord wordt gevraagd.



Goed om te weten: een netwerk dat je deelt met anderen is altijd kwetsbaar. Er kunnen altijd lekken in het netwerk zitten waar oplichters en hackers misbruik van kunnen maken. Sommige criminelen gaan zelfs zover, dat ze een nep-netwerk opzetten met de naam van bijvoorbeeld de NS of de MacDonalds.

Veilig internetten met een VPN

Het is best even schrikken om te weten dat je data zo gemakkelijk kan worden gestolen. Des te belangrijker is het om maatregelen te nemen om veilig te internetten. Je kunt allerlei acties ondernemen, zoals het installeren van een goede antivirusscanner en een firewall. Je kunt ook gebruikmaken van tweefactorauthenticatie, waarbij je twee keer moet inloggen. Je logt dan eerst in met een gebruikersnaam en wachtwoord en daarna met een SMS-code.

Probleem is alleen dat je gebruikersnaam en wachtwoord dan nog steeds zichtbaar zijn op het netwerk.

Om data daadwerkelijk te versleutelen, kun je het best een VPN gebruiken. VPN staat voor Virtual Private Network en is een netwerk bovenop het openbare netwerk. Alle data die je verstuurt en ontvangt naar dit netwerk, wordt versleuteld als het door een tunnel wordt verstuurd. Daarnaast maak je gebruik van het IP-adres van de VPN-server waar je mee verbindt. Die server staat vaak in het buitenland, waardoor je een stuk anoniemer surft.



Een VPN gebruiken is heel simpel: je kiest een betrouwbare VPN-aanbieder en schaft hier een abonnement aan. Je betaalt een paar euro in de maand voor het gebruik van een VPN. Bij het abonnement hoort software. Je hoeft de software alleen te installeren, je inloggegevens van de VPN-dienst in te voeren en op ‘Verbinden’ of een grote knop te klikken. De verbinding met VPN wordt dan aangezet.

Kan het ook gratis?

Een gratis VPN gebruiken is geen goed idee. Vaak bevatten gratis VPN’s veel reclame en zijn ze bijna onwerkbaar traag. Dat komt doordat je de verbinding met veel mensen moet delen. Nog erger dan dat, is dat aanbieders van gratis VPN’s volgen wat je op het internet doet. Ook houden ze je persoonlijke gegevens bij en proberen ze je locatie te achterhalen. Zo kan er een profielschets gemaakt worden van wie de gebruiker is. Die data verkopen ze door aan advertentiebedrijven. De hele reden om een VPN te gebruiken (meer privacy en meer veiligheid), valt dan weg.



Je kunt het best een gratis proefabonnement nemen bij een betaalde aanbieder. Dan kun je bijvoorbeeld een maand testen of de VPN-aanbieder aan je eisen voldoet. Daarna kun je besluiten of je een betaald abonnement afsluit, of eerst nog een andere aanbieder wilt proberen.