steve jobs vermogen

teve Jobs overleed in 2011 met een geschat vermogen van ongeveer $10,2 miljard. Dit vermogen was grotendeels afkomstig van zijn aandelen in Disney, verkregen door de verkoop van Pixar. Zijn aandelen in Apple waren op dat moment aanzienlijk minder waard.

De impact van aandelenverkopen op zijn vermogen

In de jaren ’80 bezat Jobs ongeveer 20% van de aandelen van Apple. Na zijn vertrek uit het bedrijf in 1985 verkocht hij het merendeel van deze aandelen, wat zijn toekomstige vermogensgroei aanzienlijk beperkte. Bij zijn terugkeer naar Apple in 1997 ontving hij 5,5 miljoen aandelen, die door aandelensplitsingen zouden zijn uitgegroeid tot 154 miljoen aandelen.

De waarde van zijn aandelen in 2025

Als Jobs zijn 154 miljoen Apple-aandelen had behouden, zouden deze in 2025 een waarde van ongeveer $29,6 miljard vertegenwoordigen. Zijn 138 miljoen Disney-aandelen zouden circa $12,1 miljard waard zijn. Samen zou dit resulteren in een vermogen van ongeveer $41,7 miljard.

Het effect van dividendinkomsten

Naast de waardestijging van zijn aandelen, zouden de jaarlijkse dividendinkomsten van zowel Apple als Disney een aanzienlijke bijdrage leveren aan zijn vermogen. Deze inkomsten zouden jaarlijks honderden miljoenen dollars kunnen bedragen, wat zijn totale vermogen verder zou verhogen.

Hypothetisch vermogen zonder aandelenverkoop

Indien Jobs zijn oorspronkelijke 20% aandeel in Apple nooit had verkocht, zou dit aandeel in 2025 ongeveer $600 miljard waard zijn geweest. Dit zou hem tot de rijkste persoon ter wereld hebben gemaakt, met een vermogen dat aanzienlijk hoger is dan dat van andere tech-miljardairs.

Conclusie

Hoewel Steve Jobs bij zijn overlijden een aanzienlijk vermogen had, zou zijn financiële positie in 2025 veel groter zijn geweest als hij zijn oorspronkelijke Apple-aandelen had behouden. Zijn investeringen in Disney en de waardestijging van Apple zouden hem tot een van de rijkste mensen ter wereld hebben gemaakt.