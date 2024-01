Volgens Apple is er helemaal niets aan de hand met de nieuwe iPad Pro, ook al ziet hij er misschien krom uit. Om die reden krijg je dan ook niet zomaar een nieuw exemplaar. Maar wat als je niet happy bent met je aankoop, maar hem toch graag wil hebben? Er is een kinderlijk eenvoudige manier om toch een nieuwe iPad Pro te krijgen, zonder bijbetaling.

Eind vorig jaar introduceerde Apple de nieuwste iteratie van de iPad Pro. Vrijwel alle recensenten waren te spreken over de nieuwe tablet. Over één aspect bestond consensus: de kromming in de behuizing zag er niet uit. Ook betalende klanten klaagden steen en been dat hun tablet gebogen was. Soms was dat al zodra deze uit de doos werd gehaald, soms verboog de behuizing pas na enkele weken.

Tekst en uitleg

De fabrikant reageerde dat de kromming normaal was. Dat is natuurlijk een uitleg waar je niet zomaar mee weg komt. Een paar weken later kwam Apple opnieuw met een verklaring over de kromming. Dan Riccio, vicepresident hardware engineering bij Apple, schreef in een e-mail dat de nieuwe iPad Pro ‘nog strakker is dan zijn voorgangers’ en dat hij ‘tegemoet komt aan Apple’s hoge kwaliteitseisen, of deze zelfs overtreft’. Tot slot lanceerde Apple in januari een nieuwe productpagina waarin ze tekst en uitleg geeft over de vormgeving van de tablet. Simpel gezegd komt het erop neer dat Apple een nieuw productieproces heeft gebruikt waarbij plastic met hoge temperaturen wordt aangebracht op de aluminium behuizing. Bij het afkoelen kan het voorkomen dat de behuizing licht kromt.

Oftewel, is je iPad Pro gebogen, leer er maar mee te leven. Ben je niet tevreden, dan krijg je je geld terug. Maar wat als je de tablet wil houden, maar geen gebogen behuizing wil? Bij Apple aankloppen dat de behuizing krom is, is geen excuus om een nieuw exemplaar te krijgen.

‘WiFi problemen’

Op Reddit is een verhaal te lezen van een klant die per se de nieuwe iPad Pro wilde houden, maar niet tevreden was over de kromming. Hij ging naar de Genius Bar in de Apple Store en vertelde over zijn probleem. Als de kromming ernstig genoeg was, kreeg hij een nieuwe. Zo niet, dan was hij voor niets gekomen. Helaas voor hem was zijn tablet niet genoeg gebogen om in aanmerking te komen voor vervanging.

De medewerker kwam met een andere suggestie. ‘Als je nou bijvoorbeeld connectiviteitsproblemen had met de WiFi, dan zou ik een nieuw exemplaar moeten bestellen. Dus wat is er aan de hand met uw tablet?’ Zonder enige aarzeling zei de klant dat zijn WiFi niet goed werkte. Diezelfde dag kreeg hij nog een nieuwe iPad Pro.

Heb je hetzelfde probleem? Dan weet je wat je eraan kunt doen, mits de medewerkers van de Apple Store hier in Nederland net zo coulant zijn als in de VS.