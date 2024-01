Heb je al een tijdje een tablet, of heb je juist net een nieuwe aangeschaft? Misschien weet je al wel wat je er allemaal mee kan, maar wij geven je nog meer redenen waar jij je tablet voor kan gebruiken. Vijf redenen om je iPad of Android tablet er weer eens bij te pakken, van toffe games tot handige apps.

Mocht je jouw tablet ook met een Sim Only simkaart gebruiken, vergeet dan niet te controleren of je Sim Only internetbundel voldoende MB’s bevat. Deze kun je hier ideaal met elkaar vergelijken. Sommige apps verbruiken namelijk veel MB’s. Voor je het weet ben je zelfs door de grootste databundel heen!

1: Voor een spannend spel

In plaats van pielen op een klein smartphoneschermpje is het veel leuker om een spel op je tablet te spelen.

Rollercoaster Tycoon Classic

Een echte klassieker: Rollercoaster Tycoon! Bouw je eigen attractiepark, maak waanzinnige achtbanen en word de baas van een succesvol park vol met blije mensen. Op je smartphone wordt het nogal een gepriegel om een heel park te bouwen. Op je tablet is dit een stuk gemakkelijker. De mobiele variant van het spel is zijn geld zeer zeker waard: het spel is even uitgebreid als de computervariant. Voor 6,99 euro heb jij deze klassieker van weleer weer in handen!

Asphalt 8: Airborne

Speel je graag racegames? Dan is dit zéker een reden om je tablet er weer eens bij te pakken! Asphalt 8: Airborne is zo’n toffe game. Race in de grootste steden ter wereld en vlieg letterlijk met je auto over bruggen en kliffen. In de multiplayer-variant kun je spelen tegen racers van over de hele wereld. Genieten!

Reden 2: Voor een heerlijk recept

Is het spelen van een spelletje voor jou geen reden om de tablet er weer bij te pakken? Geen probleem, want er zijn genoeg andere redenen. Bijvoorbeeld om een nieuw recept uit te proberen! Leer hoe je een recept van a tot z kan maken met handige receptvideo’s op YouTube. Zet je tablet op het fornuis, pak je schort erbij en koken maar! Dit zijn de leukste en lekkerste ‘foodtube’-kanalen.

Jamie Oliver’s FoodTube

Publieksfavoriet Jamie Oliver heeft zijn eigen YouTube-kanaal vol recepten gepropt. Met vrienden en collega’s kookt hij er lustig op los. Wat dacht je van een heerlijk pastagerecht van Jamie’s mentor Gennaro Contaldo? Met deze handige kookvideo’s bij de hand kan jouw recept bijna niet mislukken!

Veganistische recepten van The Happy Pear

Heb je voorgenomen om in 2018 wat vaker vegetarisch of veganistisch te eten? Dan kun je daar vast wat inspiratie bij gebruiken. De mannen van The Happy Pear helpen je hier perfect bij! Ze maken van bekende recepten een veganistische variant of gaan helemaal los met hun creativiteit om iets nieuws te proberen.

Reden 3: Voor een goede serie

Tv kijk je meestal op de bank, maar soms wil je nog even voor het slapen gaan een aflevering van je favoriete show kijken. Dat kijkt lekkerder weg op een tablet dan op een telefoon!

Netflix

Zondagochtend, zonnetje in je gezicht, ontbijtje op bed en tablet in de hand voor de laatste aflevering van je favoriete Netflix-serie. Ideaal, toch? Je kunt de Netflix-app gratis downloaden voor je iPad of Android-tablet. Let wel op of je met jouw abonnement nog meerdere apparaten kunt koppelen. Gebruik je Netflix ook op je smartphone? Het beste is om dit alleen via wifi te doen, omdat Netflix veel MB’s van je Sim Only internetbundel verbruikt.

Interactieve tv-app

Elke aanbieder van interactieve tv heeft ook een handige app waarmee jij programma’s kunt opnemen en terugkijken. Wanneer je de app op je tablet installeert heb je altijd je favoriete tv-programma’s bij de hand. Ideaal om in bed live naar dat laatste deel van de wedstrijd te kijken of om je favoriete serie on-demand terug te kijken.

Reden 4: Een bibliotheek in je tablet

Ja, voor veel mensen gaat er niets boven de geur van een vers boek. Maar wat als je op vakantie gaat? Dan heb je baat bij een tablet vol e-books. Tover je tablet om in een e-reader en lees e-books gemakkelijk via apps zoals iBooks op je iPad of de Kobo-app voor je Android tablet.

Ben je al lid van de bibliotheek en vind je het leuk om ook af en toe een e-book te lenen? Dan kun je terecht bij de Online Bibliotheek. De Online Bibliotheek is onderdeel van jouw gewone bibliotheek en met je biebpas kun je hier gemakkelijk online boeken lenen!

Reden 5: Voor een gezond en fit lijf

Fit worden vanuit je luie stoel? Dat gaat ‘m helaas niet worden. Je kunt wél je tablet gebruiken voor een aantal handige fitness apps. Dankzij het grotere schermpje kun jij de oefeningen goed zien!

Nike Training Club

De Nike Training Club is de fitnessvariant van de bekende Nike Run Club. Met de app kun je verschillende oefeningen selecteren om mee te trainen. De oefeningen worden in korte filmpjes duidelijk uitgebeeld, zodat jij de oefening juist kan uitvoeren. Creëer je eigen sportschool met een fitnessmatje, wat dumbells en de Nike Training Club op je tablet voor wat personal training!

Daily Yoga

Elke dag even een moment pakken voor je yoga-oefeningen is gezond voor lichaam en geest. Yogahoudingen, ook wel asana’s genoemd, kunnen nog weleens ingewikkeld zijn. Daarom is het belangrijk dat je de juiste houding aanneemt om overbelasting en blessures te voorkomen. Gebruik de Daily Yoga app daarom op je tablet zodat je goed kunt zien hoe je de houding aanneemt. Zo kom jij in de juiste flow terecht!

Om welke reden pak jij je tablet er weer bij?