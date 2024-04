Het maken van een screenshot op een tablet is een handige manier om snel informatie vast te leggen of te delen. Of je nu een afbeelding wil bewaren, een foutmelding wil rapporteren of gewoon een sociale media post wil bewaren in je fotoalbum, een screenshot maken is snel en eenvoudig.

Afhankelijk van het merk en besturingssysteem van de tablet, kunnen de stappen om een screenshot te maken enigszins verschillen.

In het kort:

Samsung tablets: Druk tegelijk op de Aan/uit-knop en de Volume-omlaag-knop.

Android – apparaten : De standaardcombinatie is meestal hetzelfde, maar kan variĆ«ren.

– : De standaardcombinatie is meestal hetzelfde, maar kan variĆ«ren. Windows tablets : Druk op de Windows-knop en tegelijk op de volume-omlaag-knop.

: Druk op de Windows-knop en tegelijk op de volume-omlaag-knop. iPads: Gebruik de aan/uit-knop aan de bovenkant en de thuisknop (of bij nieuwere modellen de volume-omhoogknop en de zijknop).

Bij de meeste Android-tablets kan men een screenshot maken door de knoppen voor Volume omlaag en Aan/uit gelijktijdig in te drukken en vast te houden. De afbeeldingen worden dan opgeslagen in de map Schermafbeeldingen in de galerij van de tablet. Voor apparaten van Samsung is het proces vergelijkbaar, waarbij men eveneens de Aan/uit-knop en de Volume omlaag knop samen indrukt.

Windows-tablets bieden meerdere manieren om een schermafbeelding vast te leggen. Men kan de Windows-knop samen met de Volume omlaag-knop ingedrukt houden, of de Snipping Tool gebruiken om meer specifieke schermafbeeldingen te maken. Ongeacht de methode, screenshots blijven een snelle en effectieve manier om visuele informatie te bewaren of te delen.

Voorbereidingen voor het maken van een screenshot

Het maken van een screenshot op een tablet vereist enkele voorbereidende stappen om het proces soepel te laten verlopen. Correcte voorbereiding zorgt ervoor dat men snel en efficiƫnt een afbeelding van het tablet scherm kan vastleggen.

Compatibiliteit controleren

Het is essentieel om te controleren of de tablet de functionaliteit voor screenshots ondersteunt. De meeste moderne tablets hebben een ingebouwde optie om screenshots te maken. Voor specifieke instructies kan men de handleiding van de tablet raadplegen of online zoeken naar model-specifieke richtlijnen.

Toetscombinaties leren

Elke tablet heeft specifieke toetscombinaties voor het maken van screenshots. Meestal betreft het het tegelijkertijd indrukken van de aan/uit-knop en de volume omlaag knop. Het is handig om deze combinaties uit het hoofd te leren voor snel gebruik.

Samsung tablets : Druk tegelijk op de Aan/uit-knop en de Volume-omlaag-knop. (Meer informatie)

: Druk tegelijk op de Aan/uit-knop en de Volume-omlaag-knop. (Meer informatie) Android-apparaten : De standaardcombinatie is meestal hetzelfde, maar kan variƫren. (Zoek uw combinatie)

: De standaardcombinatie is meestal hetzelfde, maar kan variƫren. (Zoek uw combinatie) Windows tablets: Druk op de Windows-knop en tegelijk op de volume-omlaag-knop.

Scherm voorbereiden

Voordat de screenshot wordt gemaakt, moet men ervoor zorgen dat het scherm alleen toont wat men wil vastleggen. Sluit onnodige applicaties of notificaties die niet in de screenshot moeten staan. Het schoonmaken van de achtergrond kan helpen bij het creƫren van een duidelijker beeld.

Een screenshot maken

Het vastleggen van een schermafbeelding op een tablet kan snel en eenvoudig. Afhankelijk van het apparaat en het besturingssysteem zijn er verschillende methodes beschikbaar.

Screenshot met toetsen

De meeste tablets bieden de mogelijkheid om een screenshot te maken door bepaalde knoppen tegelijk in te drukken. Bij veel Android-tablets is dit een combinatie van de aan/uit-knop en de volume-omlaagknop. Voor iPads gebruikt men de aan/uit-knop aan de bovenkant en de thuisknop of bij nieuwere modellen de volume-omhoogknop en de zijknop.

Screenshot via het snelmenu

Bij sommige tablets kan men een screenshot nemen via het snelmenu. Door met twee vingers naar beneden te vegen op het scherm, opent men de notificatiebalk waar je soms een snelkoppeling vindt om direct een screenshot te maken.

Screenshot met een stylus of pen

Tablets die geleverd worden met een stylus of pen, zoals bepaalde Samsung Galaxy tablets of Microsoft Surface-apparaten, bieden vaak speciale functies om een schermafbeelding te maken. Bijvoorbeeld door het indrukken van een knop op de pen terwijl men een bepaalde beweging met de pen op het scherm maakt.